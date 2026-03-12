Km Malta Airlines aggiunge il collegamento Palermo-Malta Km Malta Airlines ha annunciato il nuovo collegamento fra Palermo e Malta, rafforzando ulteriormente la connettività tra Malta e la Sicilia all’interno dell’operativo estivo 2026. La nuova rotta opererà tre volte a settimana e i voli inizieranno a operare il 30 maggio 2026. Nuove opportunità da sviluppare «Siamo lieti di introdurre Palermo come nuova destinazione all’interno del nostro programma estivo 2026 – ha dichiarato David Curmi, presidente di Km Malta Airlines -. Attualmente Palermo non è servita da voli diretti da e per Malta e questa nuova rotta amplia la gamma di destinazioni a disposizione del pubblico maltese, creando al contempo ulteriori opportunità per attrarre visitatori in arrivo a Malta. Sicilia e Malta condividono forti legami culturali, economici e turistici, e siamo certi che questo servizio rafforzerà ulteriormente la connettività tra le nostre due isole». «Accogliamo con grande piacere l’avvio del nuovo collegamento tra Palermo e Malta annunciato da Km Malta Airlines – fa eco – Gianfranco Battisti, ceo di Gesa -. Si tratta di una rotta strategica che rafforza ulteriormente il ruolo dell’aeroporto di Palermo come hub nel Mediterraneo ed espande le opportunità di mobilità tra due territori storicamente e culturalmente molto vicini. Questo collegamento contribuisce a sostenere la crescita del traffico internazionale dell’aeroporto e a favorire nuovi flussi turistici e commerciali tra Sicilia e Malta, in linea con il percorso di sviluppo e di progressiva apertura ai mercati internazionali che noi di Gesap stiamo portando avanti”». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509469 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Km Malta Airlines ha annunciato il nuovo collegamento fra Palermo e Malta, rafforzando ulteriormente la connettività tra Malta e la Sicilia all’interno dell’operativo estivo 2026. La nuova rotta opererà tre volte a settimana e i voli inizieranno a operare il 30 maggio 2026. Nuove opportunità da sviluppare «Siamo lieti di introdurre Palermo come nuova destinazione all’interno del nostro programma estivo 2026 - ha dichiarato David Curmi, presidente di Km Malta Airlines -. Attualmente Palermo non è servita da voli diretti da e per Malta e questa nuova rotta amplia la gamma di destinazioni a disposizione del pubblico maltese, creando al contempo ulteriori opportunità per attrarre visitatori in arrivo a Malta. Sicilia e Malta condividono forti legami culturali, economici e turistici, e siamo certi che questo servizio rafforzerà ulteriormente la connettività tra le nostre due isole». «Accogliamo con grande piacere l’avvio del nuovo collegamento tra Palermo e Malta annunciato da Km Malta Airlines - fa eco - Gianfranco Battisti, ceo di Gesa -. Si tratta di una rotta strategica che rafforza ulteriormente il ruolo dell’aeroporto di Palermo come hub nel Mediterraneo ed espande le opportunità di mobilità tra due territori storicamente e culturalmente molto vicini. Questo collegamento contribuisce a sostenere la crescita del traffico internazionale dell’aeroporto e a favorire nuovi flussi turistici e commerciali tra Sicilia e Malta, in linea con il percorso di sviluppo e di progressiva apertura ai mercati internazionali che noi di Gesap stiamo portando avanti”». [post_title] => Km Malta Airlines aggiunge il collegamento Palermo-Malta [post_date] => 2026-03-12T12:06:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773317216000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509462 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_509463" align="alignleft" width="300"] Da sinistra: Wizz Ambassador, Paolo Papale, Salvatore Gabriele Imperiale[/caption] Wizz Air ha organizzato a Torino, insieme a Sagat, il suo primo incontro stampa nello scalo piemontese. L’occasione è stata l’annuncio di due nuovi collegamenti estivi - Palermo con voli giornalieri dal 4 maggio e Londra Luton dal 13 giugno con tre frequenze settimanali - e la celebrazione dei 3 milioni di passeggeri trasportati da Torino dal 2014, anno del primo volo per Bucarest. Secondo Paolo Papale, direttore sviluppo aviation di Torino Airport, lo scalo sta vivendo una fase di forte crescita: superati i 10 milioni di passeggeri lo scorso 3 dicembre, il trend rimane positivo anche grazie alla fiducia delle compagnie aeree. Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air, ha ricordato che nel 2025 la compagnia ha operato 2.100 voli da Torino trasportando 300 mila passeggeri. Per il 2026 sono previsti quasi un milione di posti in vendita (+97%), di cui 618 mila nella stagione estiva (+122%), la più ampia mai programmata sullo scalo. L’obiettivo del vettore è diventare la prima compagnia aerea del Paese. Il network estivo Il network estivo da Torino includerà 8 rotte verso 6 Paesi: Budapest, Chisinau, Tirana, Bucarest Otopeni, Bucarest Băneasa e Londra Luton sul fronte internazionale, oltre ai collegamenti domestici con Catania e Palermo. L’espansione rientra nel piano di sviluppo di Wizz Air in Italia, che nel 2026 prevede oltre 120.000 voli su 284 rotte verso 33 Paesi e più di 27 milioni di posti offerti. La compagnia punta inoltre sul servizio WizzLink, consente ai passeggeri di combinare più voli Wizz Air per raggiungere destinazioni non collegate direttamente. Ad esempio, da Torino è possibile volare a Kutaisi facendo scalo a Budapest, acquistando l’intero itinerario sul sito e beneficiando della protezione in caso di ritardi o cancellazioni. Presente in Italia dal 2004, Wizz Air è passata da 600 mila passeggeri agli attuali 68,6 milioni, con l’obiettivo di arrivare a 80 milioni nel 2026 grazie a una flotta 262 Airbus, di cui il 72% di nuova generazione “neo”, in particolare A321neo da 239 posti, più efficienti e meno rumorosi. Opera in quasi 50 Paesi e conta circa 10.000 dipendenti (1.200 in Italia) e 39 basi operative,. Dulcis in fundo, una nota positiva in un momento critico per il settore: «Grazie alle strategie adottate negli ultimi anni e alle coperture finanziarie – ha concluso Imperiale – Wizz Air è relativamente protetta dalle oscillazioni dei prezzi del carburante dovute alla crisi internazionale e al momento non prevede aumenti dei prezzi dei biglietti legati al costo dell’energia». (Federica De Luca) [post_title] => Wizz Air si concentra su Torino: nel 2026 otto rotte e un milione di posti disponibili [post_date] => 2026-03-12T11:45:52+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773315952000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509440 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_493222" align="alignleft" width="300"] Luigi Deli[/caption] «La nostra presenza in fiera ha l’obiettivo di dare continuità al lavoro quotidiano che i nostri collaboratori svolgono dall’ufficio di Napoli ed è anche un’importante occasione per gli agenti di viaggio di incontrare il team booking e il reparto tailor made del gruppo direttamente allo stand» dichiara Luigi Deli, ceo e founder di Volonline Group. Le novità 2026 Tra le novità per l’estate 2026, Teorema Vacanze propone pacchetti di pronta vendita con soggiorni nelle isole della Grecia e della Spagna, offrendo un’ampia scelta di soluzioni alberghiere con voli in partenza da Napoli e da altri aeroporti del Sud Italia come Bari, Palermo e Catania. Sempre dall’aeroporto del capoluogo campano sono inoltre disponibili partenze con voli diretti e soggiorni mare in Repubblica Dominicana, a Bayahibe, e nella Riviera Maya in Messico. Volonclick può contare nel Sud Italia – e in particolare in Campania – su una rete di agenzie molto fidelizzate, che conoscono lo strumento e ne apprezzano completezza e competitività di prodotto. In quest’ottica di sviluppo costante, Volonclick presenta nel 2026 per la prima volta un’ampia programmazione diretta sul Mare Italia, con un focus particolare sul Sud Italia. Sono infatti oltre 400 gli hotel, resort e rta prenotabili direttamente sulla piattaforma nelle principali località balneari delle coste italiane. Oltre a Teorema Vacanze e Volonclick, saranno presenti in fiera anche Volonline, la banca letti Reisenplatz ed eHotelXML, broker alberghiero. [post_title] => Volonline Group in Bmt: focus sul mercato del Centro-sud [post_date] => 2026-03-12T11:23:03+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773314583000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509430 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' in programma il 21 marzo la finalissima dell'XI° campionato mondiale di pesto genovese al mortaio che si propone come testimonianza dell’eccellenza ligure nel mondo, vetrina di cultura, di tradizione gastronomica e salvaguardia della biodiversità. I 100 che quest’anno si sfidano a chi lo fa meglio sono uomini al 66% e donne al 34% e hanno un’età media di 54 anni. La selezione è avvenuta come sempre seguendo i tempi di iscrizione e inserendo di diritto i vincitori delle 28 gare eliminatorie (di cui 6 in Germania, Stati Uniti, Spagna, Francia e Canada). Le persone provenienti dall’estero sono in totale 20, i liguri sono 54 e quelle di altre regioni 26, in linea con le precedenti edizioni. I Paesi new entry dell’XI edizione sono il Gambia e Malta. La giuria è formata da 30 chef gastronomi opinion leader e giornalisti provenienti da tutta Italia, selezionati per esperienza, competenza e attivismo nel mondo del food. A condurre la manifestazione saranno Roberto Panizza, direttore del campionato, e Giuseppe “Peppone” Calabrese noto ristoratore e conduttore televisivo. La gara La gara ufficiale inizierà alle 11,30 circa e terminerà alle 12.10. Tutti i concorrenti avranno a disposizione - solo, e rigorosamente – i 7 ingredienti della ricetta ufficiale del pesto genovese. Alle 14,30 i finalisti si confronteranno nell’ultima preparazione dalla quale emergerà il campione del mondo 2026 che verrà proclamato pubblicamente e ufficialmente alle ore 16 circa. Gli altri eventi più importanti della giornata sono: il Campionato dei bambini a cura del consorzio del Basilico genovese dop, la disegnata “Fumetti al Pesto” organizzata dalla Genoa Comics Academy, la premiazione del concorso letterario “Pesto da leggere” dedicato a Pietro Cheli e “Odissea del Pesto” a cura dell’Istituto Italiano di Tecnologia. La giornata di sabato prosegue alle ore 20 con il tradizionale “Pesto Party” offerto dalla Camera di Commercio a cura di “Genova Liguria Gourmet” in cui una decina di ristoranti aderenti al marchio di qualità della ristorazione ligure gestito dal sistema camerale, proporranno i loro piatti in degustazione con vini liguri. Altri eventi collaterali nella giornata di sabato 21 sono: i corner informativi delle dop liguri e di consorzi e associazioni nel settore del food, lo scaffale dei “pesti sbagliati” la mostra degli antichi mortai delle famiglie genovesi e alle 17.15 “Un’ora nel Centro Storico, tra curiosità e botteghe”, itinerario turistico gratuito nei caruggi del centro storico genovese, a cura di Confartigianato Liguria. [post_title] => Genova, il campionato mondiale di pesto al mortaio come vetrina di cultura [post_date] => 2026-03-12T11:09:48+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773313788000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509436 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Gruppo Ticketcrociere amplia il proprio raggio d'azione nel comparto marittimo. Con il lancio di Ticketferries.com, l'azienda mette a frutto un'esperienza ventennale per sfidare i big del settore attraverso una politica di "zero diritti d'agenzia". Il dinamismo del mercato turistico italiano vede oggi protagonista il Gruppo Taoticket, che annuncia ufficialmente il debutto di Ticketferries.com. Non si tratta solo di una nuova vetrina online, ma di una mossa strategica volta a presidiare il segmento dei collegamenti marittimi nel Mediterraneo, integrando l'offerta già consolidata nel mondo delle crociere. Con vent’anni di storia alle spalle, il brand ha deciso di capitalizzare il proprio know-how tecnologico e commerciale per offrire una soluzione di booking che punta tutto sulla trasparenza e sull'abbattimento dei costi d'intermediazione. La strategia: competitività e trasparenza In un settore dominato da grandi aggregatori internazionali, la sfida di Ticketferries.com si gioca sulla convenienza diretta. La caratteristica distintiva della piattaforma, infatti, è la totale assenza di diritti di agenzia applicati al cliente finale. A differenza dei "big player" del web, che spesso aggiungono fee di gestione o commissioni variabili in fase di chiusura del carrello, il portale del Gruppo Ticketcrociere permette di acquistare il titolo di viaggio alle tariffe nette delle compagnie. Una scelta che posiziona immediatamente il sito come uno dei più competitivi per il consumer e per chi cerca una gestione snella della logistica portuale. Un hub per il Mediterraneo Ticketferries.com nasce con una vocazione generalista e capillare. Il motore di ricerca integrato permette di confrontare in tempo reale le rotte operate dalle principali compagnie di navigazione verso le destinazioni più calde del turismo estivo e business: Grandi Isole: Sardegna, Sicilia e Corsica. Arcipelaghi e rotte brevi: Isola d'Elba, Isole Eolie, Capri e Ischia. Internazionale: Collegamenti verso Spagna, Grecia, Croazia, Albania, Tunisia e Marocco. Tecnologia al servizio del viaggiatore L'esperienza ventennale del team di Ticketcrociere ha permesso di sviluppare un'infrastruttura digitale "mobile-first", capace di gestire flussi di ricerca complessi con estrema rapidità. L'utente può visualizzare le migliori offerte disponibili, applicare i codici sconto delle compagnie e concludere la prenotazione in pochi passaggi, con la garanzia di un'assistenza clienti italiana e specializzata. Il commento "Il lancio di Ticketferries rappresenta la naturale evoluzione del nostro percorso nel settore marittimo," commentano dal Gruppo. "Dopo vent'anni di leadership nelle crociere, portiamo lo stesso standard di affidabilità nel mondo dei traghetti, con l'obiettivo di diventare il punto di riferimento per chi cerca il miglior prezzo garantito senza costi nascosti." Per maggiori informazioni e per consultare le tratte disponibili, il sito di riferimento è www.ticketferries.com. [post_title] => Ticketcrociere diversifica e punta sui traghetti: al via il portale Ticketferries.com [post_date] => 2026-03-12T10:25:54+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773311154000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509435 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Creo Travel continua a investire nella relazione con le agenzie di viaggio e nel rafforzamento della presenza sul territorio nazionale. Il t.o. ha ampliato la rete commerciale ed esteso la programmazione con nuove destinazioni e itinerari. «Abbiamo scelto di rafforzare ulteriormente la nostra presenza sul territorio e il dialogo con le agenzie – spiega Anya Bracci, direttrice commerciale e marketing – perché crediamo che la relazione con la distribuzione sia uno degli elementi centrali del nostro modello di sviluppo e del modo in cui vogliamo crescere insieme alle agenzie». La rete commerciale di Creo si fonda su un modello organizzativo integrato che combina promotori sul territorio e promotori interni all’azienda, una configurazione che consente di garantire un presidio commerciale costante e un dialogo continuativo con le agenzie partner su tutto il territorio nazionale. I promotori attivi sul territorio presidiano attualmente diverse aree strategiche del mercato italiano, tra cui Emilia Romagna e Marche, Campania, Puglia, Lazio e Toscana. In Piemonte è stato recentemente siglato un nuovo accordo commerciale che rafforza ulteriormente il presidio del tour operator nel Nord Italia e consolida la relazione con le agenzie della regione. Accanto alla rete territoriale opera il team dei promotori interni all’azienda, che garantisce un contatto quotidiano con le agenzie partner e un supporto continuativo anche nelle aree non direttamente presidiate. Il loro ruolo è affiancare la distribuzione nello sviluppo commerciale, fornendo consulenza di prodotto, aggiornamenti sulla programmazione e supporto nelle opportunità di vendita. Il nuovo prodotto Parallelamente allo sviluppo della rete commerciale, Creo Travel sta ampliando la programmazione con nuove destinazioni e itinerari. Tra le principali novità figura l’apertura al prodotto Europa, con una selezione di tour guidati e viaggi individuali costruiti secondo il modello progettuale che caratterizza l’offerta del tour operator: itinerari curati, forte contenuto culturale ed esperienze autentiche. La programmazione europea include destinazioni come Irlanda, Scozia, Portogallo, Spagna, Polonia e Malta, con un’offerta strutturata tra city break, tour classici rivisitati in chiave culturale, itinerari tematici e viaggi individuali. A queste si affiancano nuove proposte dedicate al Marocco e all’area del Caucaso, destinazioni che arricchiscono ulteriormente il portafoglio di prodotto. «L’ampliamento della programmazione nasce dalla volontà di offrire alle agenzie nuove opportunità di vendita – aggiunge Luigi Leone, direttore prodotto -, con destinazioni che si prestano molto bene alla costruzione di itinerari ricchi di esperienze autentiche e di contenuti culturali. L’apertura all’Europa, insieme alle nuove proposte su Marocco e Caucaso, rappresenta un ulteriore passo nel percorso di sviluppo della nostra offerta». [post_title] => Creo Travel: la strategia punta su sviluppo commerciale e prodotto [post_date] => 2026-03-12T10:15:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773310556000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509328 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Terminal 2 dell’aeroporto di Shanghai Pudong ospita da ieri la “Venice Week”, un’area espositiva e interattiva visitabile fino al prossimo 20 marzo. L'iniziativa - in un'area dove transitano quotidianamente circa 35-40 mila passeggeri - nasce da un gesto di ospitalità della Shanghai Airport Authority, che ha ideato e sviluppato il concept dello spazio per accogliere il nostro territorio all'interno dello scalo cinese. L’evento è frutto della stretta collaborazione tra il Gruppo Save, gestore del Polo Aeroportuale del Nord Est, e lo scalo di Shanghai, che il 26 settembre 2024 ha visto l’avvio del volo diretto operato da China Eastern Airlines: il collegamento, che fin dal suo debutto ha registrato un load factor superiore all’80%, passerà dal prossimo 29 marzo a 5 frequenze settimanali, rispondendo a una solida domanda di mercato. Il Gruppo Save ha utilizzato questa vetrina per raccontare il "Marco Polo" come principale porta d’accesso non solo alle Dolomiti, raggiungibili in due ore dallo scalo, ma all'intero sistema dei 9 siti Unesco presenti nel Veneto. L'aeroporto si conferma così gateway di un territorio ampio e transfrontaliero che serve efficacemente anche la Slovenia. Per massimizzare l'impatto sul mercato asiatico, è stata coinvolta la dmo Dolomiti Bellunesi, che attraverso lo spazio interattivo comunica la destinazione ai passeggeri in transito a Shanghai. Nell'autunno del 2026 l'aeroporto di Venezia offrirà a sua volta uno spazio dedicato all'interno del proprio terminal per promuovere lo scalo e il territorio di Shanghai. «Ci teniamo a comunicare come da Venezia sia possibile raggiungere diversi luoghi della regione in tempi rapidi, usufruendo di una varietà di opportunità, tra cui le nostre montagne - osserva Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save -. I dati confermano l'efficacia del volo diretto: il 78% dei passeggeri cinesi, nella scelta di Venezia come mèta di viaggio, dichiara di essere stato molto influenzato dall'esistenza del volo diretto, per il 65% di loro si tratta del primo viaggio in Italia. In un contesto di instabilità nel Medio Oriente, questo volo diretto si conferma un punto di riferimento strategico e sicuro per i flussi tra Europa e Oriente. È un'opportunità importante per la nostra catchment area: il 96% dei passeggeri italiani che utilizzano questo volo proviene da Veneto e Friuli, con una penetrazione significativa della componente slovena». «La presenza delle Dolomiti Bellunesi a Shanghai si inserisce in un percorso di apertura verso il mercato cinese che stiamo portando avanti da tempo - sottolinea Emanuela de Zanna, presidente della Fondazione Dolomiti Bellunesi - . Torneremo infatti a Shanghai anche nei prossimi mesi per partecipare a una delle principali fiere turistiche del Paese, continuando il lavoro di relazione con operatori e media locali. Stiamo registrando segnali molto positivi di interesse verso le nostre montagne, con un crescente coinvolgimento del pubblico sulle piattaforme digitali cinesi. Il collegamento diretto tra Shanghai e Venezia rappresenta in questo senso una straordinaria opportunità per rendere le Dolomiti Bellunesi sempre più accessibili e conosciute a livello internazionale». [post_title] => La Venezia-Shanghai di China Eastern sale a 5 voli settimanali dal 29 marzo [post_date] => 2026-03-12T09:50:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773309001000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509423 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Binter e Air China più vicine. I vettori hanno infatti formalizzato un accordo che migliorerà significativamente la connettività tra le isole Canarie e alcune delle principali destinazioni internazionali servite dalla compagnia aerea cinese. L'accordo, finalizzato alla fine del 2025, apre nuove possibilità di viaggio per i passeggeri che volano da e per l'arcipelago. Entrambe le compagnie aeree collegheranno le rotte di Air China tra Pechino, San Paolo o L'Avana e Madrid con le rotte di Binter tra la capitale spagnola e gli aeroporti di Gran Canaria e Tenerife Nord. In questa prima fase, Air China gestirà la vendita dei collegamenti, integrandoli nella sua rete globale e consentendo ai passeggeri di prenotare rotte combinate in un'unica prenotazione. In questo modo, i passeggeri beneficeranno di un'unica procedura di check-in fino alla destinazione finale, senza dover ritirare i bagagli a Madrid, e potranno effettuare il collegamento tra i terminal T1 e T2 dell'aeroporto di Barajas utilizzando la carta d'imbarco della compagnia aerea che opera la tratta successiva del loro viaggio. Voli per Pechino tutti i giorni La partnership faciliterà i collegamenti giornalieri tra le isole Canarie e Pechino, con partenze dalle Canarie alle 7e arrivo a Madrid alle 10,45. Il volo di ritorno partirà da Madrid alle 12,55, atterrando nella capitale cinese alle 5,55 del giorno successivo. Nella direzione opposta, la partenza da Pechino sarà alle 2, con atterraggio a Madrid alle 8. Il volo di ritorno da Madrid partirà alle 11,45, con arrivo alle Isole Canarie alle 13,50. Questi collegamenti beneficiano anche dell'esenzione dal visto, che consente ai cittadini spagnoli di entrare nella Cina continentale senza visto fino a dicembre 2026 per soggiorni turistici fino a 30 giorni. Nel caso de L'Avana, l'accordo prevede due collegamenti settimanali, il mercoledì e il sabato, con partenza dalle isole Canarie alle 7 e da Madrid alle 1,45, con arrivo nella capitale cubana alle 18,50. Air China segnala che, a causa della carenza di carburante a Cuba, è previsto uno scalo per il rifornimento alle Bahamas, il che potrebbe modificare gli orari della tratta per Madrid, ma non influirà sul volo di andata per l'Avana. In partenza da Cuba, il volo decollerà alle 23,55 e atterrerà a Madrid alle 15,20 del giorno successivo. Il volo per le isole Canarie partirà alle 20,15 e arriverà alle Isole Canarie alle 22,20. Un'altra destinazione che vedrà collegamenti migliorati è San Paolo, con tre voli settimanali disponibili: lunedì, giovedì e domenica dalle Isole Canarie e lunedì, martedì e venerdì dal Brasile. Il volo dalle Isole Canarie partirà alle 15,45 e da Madrid alle 23,15, arrivando nella capitale finanziaria brasiliana alle 5 del giorno successivo. Da lì, i voli partiranno alle 9,25, atterrando a Madrid alle 00,45 del giorno successivo. Da Madrid, i passeggeri prenderanno il volo delle 7per raggiungere l'arcipelago alle 9,05. Sulle rotte operate da Binter verranno utilizzati Embraer E195-E2. Air China opera le sue rotte con aeromobili Boeing 787-9 Dreamliner. [post_title] => Accordo Binter-Air China: migliora la connettività per le Canarie [post_date] => 2026-03-12T09:48:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773308882000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509368 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Ente nazionale croato per il turismo partecipa anche quest'anno alla Bmt di Napoli: i co-espositori di questa edizione 2026 sono la compagnia di navigazione Jadrolinija, il tour operator Amatori e il Parco nazionale di Krka. "La Bmt di Napoli è un’importante occasione per incontrare operatori del settore e il grande pubblico, presentare le novità dell’offerta turistica e illustrare i collegamenti tra Croazia e Italia. Un contesto dove si lavora bene, con grande professionalità, e che ci permette di rafforzare ulteriormente la presenza della Croazia nel cuore di una regione strategica come la Campania così come nel Centro-sud Italia”, dichiara Viviana Vukelić, direttrice dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia. Novità 2026 di Jadrolinija è il debutto della linea di catamarano Ancona-Zara, attiva dal 12 giugno al 30 agosto. La rotta si aggiunge ai collegamenti internazionali in traghetto sulle linee Ancona-Spalato, Bari-Spalato e Bari-Dubrovnik, operate dal traghetto Dalmacija. Jadrolinija effettua oltre 600 partenze al giorno durante la stagione estiva con la sua flotta bianca che attualmente conta 58 navi le quali operano su 37 linee locali e 4 linee internazionali. L'appuntamento di Napoli è l'occasione ideale per ribadire gli obiettivi della Croazia per il 2026: "Incrementare i flussi in pre e post-stagione e a rafforzare l’immagine di destinazione per tutto l’anno, con focus su turismo premium e sostenibile. Particolare attenzione sarà dedicata alle aree meno conosciute e all’entroterra, dove il turismo rurale registra il maggiore potenziale di crescita grazie a esperienze autentiche e personalizzate". L'ente pone in risalto l'iniziativa Local Host (Vaš domaćin), che valorizza strutture gestite direttamente dai proprietari, "e sinonimo di autenticità, fiducia e accoglienza personalizzata, elementi sempre più richiesti dal viaggiatore contemporaneo". Tra le altre iniziative 2026 previste sul mercato italiano, "ci sono workshop e presentazioni dedicate agli agenti di viaggio e partecipazione a fiere b2b e b2c”. [post_title] => La Croazia in Bmt: focus sulle stagioni di spalla, turismo premium e sostenibile [post_date] => 2026-03-12T09:45:49+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773308749000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "km malta airlines aggiunge il collegamento palermo malta" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":66,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3598,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509469","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Km Malta Airlines ha annunciato il nuovo collegamento fra Palermo e Malta, rafforzando ulteriormente la connettività tra Malta e la Sicilia all’interno dell’operativo estivo 2026. La nuova rotta opererà tre volte a settimana e i voli inizieranno a operare il 30 maggio 2026.\r

Nuove opportunità da sviluppare\r

«Siamo lieti di introdurre Palermo come nuova destinazione all’interno del nostro programma estivo 2026 - ha dichiarato David Curmi, presidente di Km Malta Airlines -. Attualmente Palermo non è servita da voli diretti da e per Malta e questa nuova rotta amplia la gamma di destinazioni a disposizione del pubblico maltese, creando al contempo ulteriori opportunità per attrarre visitatori in arrivo a Malta. Sicilia e Malta condividono forti legami culturali, economici e turistici, e siamo certi che questo servizio rafforzerà ulteriormente la connettività tra le nostre due isole».\r

\r

\r

«Accogliamo con grande piacere l’avvio del nuovo collegamento tra Palermo e Malta annunciato da Km Malta Airlines - fa eco - Gianfranco Battisti, ceo di Gesa -. Si tratta di una rotta strategica che rafforza ulteriormente il ruolo dell’aeroporto di Palermo come hub nel Mediterraneo ed espande le opportunità di mobilità tra due territori storicamente e culturalmente molto vicini. Questo collegamento contribuisce a sostenere la crescita del traffico internazionale dell’aeroporto e a favorire nuovi flussi turistici e commerciali tra Sicilia e Malta, in linea con il percorso di sviluppo e di progressiva apertura ai mercati internazionali che noi di Gesap stiamo portando avanti”».\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Km Malta Airlines aggiunge il collegamento Palermo-Malta","post_date":"2026-03-12T12:06:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773317216000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509462","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_509463\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra: Wizz Ambassador, Paolo Papale, Salvatore Gabriele Imperiale[/caption]\r

\r

Wizz Air ha organizzato a Torino, insieme a Sagat, il suo primo incontro stampa nello scalo piemontese. L’occasione è stata l’annuncio di due nuovi collegamenti estivi - Palermo con voli giornalieri dal 4 maggio e Londra Luton dal 13 giugno con tre frequenze settimanali - e la celebrazione dei 3 milioni di passeggeri trasportati da Torino dal 2014, anno del primo volo per Bucarest.\r

Secondo Paolo Papale, direttore sviluppo aviation di Torino Airport, lo scalo sta vivendo una fase di forte crescita: superati i 10 milioni di passeggeri lo scorso 3 dicembre, il trend rimane positivo anche grazie alla fiducia delle compagnie aeree.\r

\r

Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air, ha ricordato che nel 2025 la compagnia ha operato 2.100 voli da Torino trasportando 300 mila passeggeri. Per il 2026 sono previsti quasi un milione di posti in vendita (+97%), di cui 618 mila nella stagione estiva (+122%), la più ampia mai programmata sullo scalo. L’obiettivo del vettore è diventare la prima compagnia aerea del Paese.\r

Il network estivo\r

Il network estivo da Torino includerà 8 rotte verso 6 Paesi: Budapest, Chisinau, Tirana, Bucarest Otopeni, Bucarest Băneasa e Londra Luton sul fronte internazionale, oltre ai collegamenti domestici con Catania e Palermo. L’espansione rientra nel piano di sviluppo di Wizz Air in Italia, che nel 2026 prevede oltre 120.000 voli su 284 rotte verso 33 Paesi e più di 27 milioni di posti offerti.\r

\r

La compagnia punta inoltre sul servizio WizzLink, consente ai passeggeri di combinare più voli Wizz Air per raggiungere destinazioni non collegate direttamente. Ad esempio, da Torino è possibile volare a Kutaisi facendo scalo a Budapest, acquistando l’intero itinerario sul sito e beneficiando della protezione in caso di ritardi o cancellazioni.\r

\r

Presente in Italia dal 2004, Wizz Air è passata da 600 mila passeggeri agli attuali 68,6 milioni, con l’obiettivo di arrivare a 80 milioni nel 2026 grazie a una flotta 262 Airbus, di cui il 72% di nuova generazione “neo”, in particolare A321neo da 239 posti, più efficienti e meno rumorosi. Opera in quasi 50 Paesi e conta circa 10.000 dipendenti (1.200 in Italia) e 39 basi operative,.\r

\r

Dulcis in fundo, una nota positiva in un momento critico per il settore: «Grazie alle strategie adottate negli ultimi anni e alle coperture finanziarie – ha concluso Imperiale – Wizz Air è relativamente protetta dalle oscillazioni dei prezzi del carburante dovute alla crisi internazionale e al momento non prevede aumenti dei prezzi dei biglietti legati al costo dell’energia».\r

\r

(Federica De Luca)","post_title":"Wizz Air si concentra su Torino: nel 2026 otto rotte e un milione di posti disponibili","post_date":"2026-03-12T11:45:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773315952000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509440","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_493222\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luigi Deli[/caption]\r

\r

«La nostra presenza in fiera ha l’obiettivo di dare continuità al lavoro quotidiano che i nostri collaboratori svolgono dall’ufficio di Napoli ed è anche un’importante occasione per gli agenti di viaggio di incontrare il team booking e il reparto tailor made del gruppo direttamente allo stand» dichiara Luigi Deli, ceo e founder di Volonline Group.\r

Le novità 2026\r

Tra le novità per l’estate 2026, Teorema Vacanze propone pacchetti di pronta vendita con soggiorni nelle isole della Grecia e della Spagna, offrendo un’ampia scelta di soluzioni alberghiere con voli in partenza da Napoli e da altri aeroporti del Sud Italia come Bari, Palermo e Catania. Sempre dall’aeroporto del capoluogo campano sono inoltre disponibili partenze con voli diretti e soggiorni mare in Repubblica Dominicana, a Bayahibe, e nella Riviera Maya in Messico.\r

Volonclick può contare nel Sud Italia – e in particolare in Campania – su una rete di agenzie molto fidelizzate, che conoscono lo strumento e ne apprezzano completezza e competitività di prodotto. In quest’ottica di sviluppo costante, Volonclick presenta nel 2026 per la prima volta un’ampia programmazione diretta sul Mare Italia, con un focus particolare sul Sud Italia. Sono infatti oltre 400 gli hotel, resort e rta prenotabili direttamente sulla piattaforma nelle principali località balneari delle coste italiane.\r

Oltre a Teorema Vacanze e Volonclick, saranno presenti in fiera anche Volonline, la banca letti Reisenplatz ed eHotelXML, broker alberghiero.\r

","post_title":"Volonline Group in Bmt: focus sul mercato del Centro-sud","post_date":"2026-03-12T11:23:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1773314583000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509430","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' in programma il 21 marzo la finalissima dell'XI° campionato mondiale di pesto genovese al mortaio che si propone come testimonianza dell’eccellenza ligure nel mondo, vetrina di cultura, di tradizione gastronomica e salvaguardia della biodiversità.\r

\r

I 100 che quest’anno si sfidano a chi lo fa meglio sono uomini al 66% e donne al 34% e hanno un’età media di 54 anni. La selezione è avvenuta come sempre seguendo i tempi di iscrizione e inserendo di diritto i vincitori delle 28 gare eliminatorie (di cui 6 in Germania, Stati Uniti, Spagna, Francia e Canada). Le persone provenienti dall’estero sono in totale 20, i liguri sono 54 e quelle di altre regioni 26, in linea con le precedenti edizioni. I Paesi new entry dell’XI edizione sono il Gambia e Malta. La giuria è formata da 30 chef gastronomi opinion leader e giornalisti provenienti da tutta Italia, selezionati per esperienza, competenza e attivismo nel mondo del food. A condurre la manifestazione saranno Roberto Panizza, direttore del campionato, e Giuseppe “Peppone” Calabrese noto ristoratore e conduttore televisivo.\r

La gara\r

La gara ufficiale inizierà alle 11,30 circa e terminerà alle 12.10. Tutti i concorrenti avranno a disposizione - solo, e rigorosamente – i 7 ingredienti della ricetta ufficiale del pesto genovese. Alle 14,30 i finalisti si confronteranno nell’ultima preparazione dalla quale emergerà il campione del mondo 2026 che verrà proclamato pubblicamente e ufficialmente alle ore 16 circa.\r

\r

Gli altri eventi più importanti della giornata sono: il Campionato dei bambini a cura del consorzio del Basilico genovese dop, la disegnata “Fumetti al Pesto” organizzata dalla Genoa Comics Academy, la premiazione del concorso letterario “Pesto da leggere” dedicato a Pietro Cheli e “Odissea del Pesto” a cura dell’Istituto Italiano di Tecnologia.\r

\r

La giornata di sabato prosegue alle ore 20 con il tradizionale “Pesto Party” offerto dalla Camera di Commercio a cura di “Genova Liguria Gourmet” in cui una decina di ristoranti aderenti al marchio di qualità della ristorazione ligure gestito dal sistema camerale, proporranno i loro piatti in degustazione con vini liguri.\r

\r

Altri eventi collaterali nella giornata di sabato 21 sono: i corner informativi delle dop liguri e di consorzi e associazioni nel settore del food, lo scaffale dei “pesti sbagliati” la mostra degli antichi mortai delle famiglie genovesi e alle 17.15 “Un’ora nel Centro Storico, tra curiosità e botteghe”, itinerario turistico gratuito nei caruggi del centro storico genovese, a cura di Confartigianato Liguria.\r

\r

","post_title":"Genova, il campionato mondiale di pesto al mortaio come vetrina di cultura","post_date":"2026-03-12T11:09:48+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1773313788000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509436","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Gruppo Ticketcrociere amplia il proprio raggio d'azione nel comparto marittimo. Con il lancio di Ticketferries.com, l'azienda mette a frutto un'esperienza ventennale per sfidare i big del settore attraverso una politica di \"zero diritti d'agenzia\".\r

\r

Il dinamismo del mercato turistico italiano vede oggi protagonista il Gruppo Taoticket, che annuncia ufficialmente il debutto di Ticketferries.com. Non si tratta solo di una nuova vetrina online, ma di una mossa strategica volta a presidiare il segmento dei collegamenti marittimi nel Mediterraneo, integrando l'offerta già consolidata nel mondo delle crociere.\r

\r

Con vent’anni di storia alle spalle, il brand ha deciso di capitalizzare il proprio know-how tecnologico e commerciale per offrire una soluzione di booking che punta tutto sulla trasparenza e sull'abbattimento dei costi d'intermediazione.\r

La strategia: competitività e trasparenza\r

In un settore dominato da grandi aggregatori internazionali, la sfida di Ticketferries.com si gioca sulla convenienza diretta. La caratteristica distintiva della piattaforma, infatti, è la totale assenza di diritti di agenzia applicati al cliente finale.\r

\r

A differenza dei \"big player\" del web, che spesso aggiungono fee di gestione o commissioni variabili in fase di chiusura del carrello, il portale del Gruppo Ticketcrociere permette di acquistare il titolo di viaggio alle tariffe nette delle compagnie. Una scelta che posiziona immediatamente il sito come uno dei più competitivi per il consumer e per chi cerca una gestione snella della logistica portuale.\r

Un hub per il Mediterraneo\r

Ticketferries.com nasce con una vocazione generalista e capillare. Il motore di ricerca integrato permette di confrontare in tempo reale le rotte operate dalle principali compagnie di navigazione verso le destinazioni più calde del turismo estivo e business:\r

\r

\tGrandi Isole: Sardegna, Sicilia e Corsica.\r

\tArcipelaghi e rotte brevi: Isola d'Elba, Isole Eolie, Capri e Ischia.\r

\tInternazionale: Collegamenti verso Spagna, Grecia, Croazia, Albania, Tunisia e Marocco.\r

\r

Tecnologia al servizio del viaggiatore\r

L'esperienza ventennale del team di Ticketcrociere ha permesso di sviluppare un'infrastruttura digitale \"mobile-first\", capace di gestire flussi di ricerca complessi con estrema rapidità. L'utente può visualizzare le migliori offerte disponibili, applicare i codici sconto delle compagnie e concludere la prenotazione in pochi passaggi, con la garanzia di un'assistenza clienti italiana e specializzata.\r

Il commento\r

\"Il lancio di Ticketferries rappresenta la naturale evoluzione del nostro percorso nel settore marittimo,\" commentano dal Gruppo. \"Dopo vent'anni di leadership nelle crociere, portiamo lo stesso standard di affidabilità nel mondo dei traghetti, con l'obiettivo di diventare il punto di riferimento per chi cerca il miglior prezzo garantito senza costi nascosti.\"\r

\r

Per maggiori informazioni e per consultare le tratte disponibili, il sito di riferimento è www.ticketferries.com.","post_title":"Ticketcrociere diversifica e punta sui traghetti: al via il portale Ticketferries.com","post_date":"2026-03-12T10:25:54+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1773311154000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509435","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Creo Travel continua a investire nella relazione con le agenzie di viaggio e nel rafforzamento della presenza sul territorio nazionale. Il t.o. ha ampliato la rete commerciale ed esteso la programmazione con nuove destinazioni e itinerari.\r

\r

«Abbiamo scelto di rafforzare ulteriormente la nostra presenza sul territorio e il dialogo con le agenzie – spiega Anya Bracci, direttrice commerciale e marketing – perché crediamo che la relazione con la distribuzione sia uno degli elementi centrali del nostro modello di sviluppo e del modo in cui vogliamo crescere insieme alle agenzie».\r

\r

La rete commerciale di Creo si fonda su un modello organizzativo integrato che combina promotori sul territorio e promotori interni all’azienda, una configurazione che consente di garantire un presidio commerciale costante e un dialogo continuativo con le agenzie partner su tutto il territorio nazionale. I promotori attivi sul territorio presidiano attualmente diverse aree strategiche del mercato italiano, tra cui Emilia Romagna e Marche, Campania, Puglia, Lazio e Toscana. In Piemonte è stato recentemente siglato un nuovo accordo commerciale che rafforza ulteriormente il presidio del tour operator nel Nord Italia e consolida la relazione con le agenzie della regione.\r

\r

Accanto alla rete territoriale opera il team dei promotori interni all’azienda, che garantisce un contatto quotidiano con le agenzie partner e un supporto continuativo anche nelle aree non direttamente presidiate. Il loro ruolo è affiancare la distribuzione nello sviluppo commerciale, fornendo consulenza di prodotto, aggiornamenti sulla programmazione e supporto nelle opportunità di vendita.\r

Il nuovo prodotto\r

Parallelamente allo sviluppo della rete commerciale, Creo Travel sta ampliando la programmazione con nuove destinazioni e itinerari. Tra le principali novità figura l’apertura al prodotto Europa, con una selezione di tour guidati e viaggi individuali costruiti secondo il modello progettuale che caratterizza l’offerta del tour operator: itinerari curati, forte contenuto culturale ed esperienze autentiche. La programmazione europea include destinazioni come Irlanda, Scozia, Portogallo, Spagna, Polonia e Malta, con un’offerta strutturata tra city break, tour classici rivisitati in chiave culturale, itinerari tematici e viaggi individuali. A queste si affiancano nuove proposte dedicate al Marocco e all’area del Caucaso, destinazioni che arricchiscono ulteriormente il portafoglio di prodotto.\r

\r

«L’ampliamento della programmazione nasce dalla volontà di offrire alle agenzie nuove opportunità di vendita – aggiunge Luigi Leone, direttore prodotto -, con destinazioni che si prestano molto bene alla costruzione di itinerari ricchi di esperienze autentiche e di contenuti culturali. L’apertura all’Europa, insieme alle nuove proposte su Marocco e Caucaso, rappresenta un ulteriore passo nel percorso di sviluppo della nostra offerta».","post_title":"Creo Travel: la strategia punta su sviluppo commerciale e prodotto","post_date":"2026-03-12T10:15:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1773310556000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509328","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Terminal 2 dell’aeroporto di Shanghai Pudong ospita da ieri la “Venice Week”, un’area espositiva e interattiva visitabile fino al prossimo 20 marzo. L'iniziativa - in un'area dove transitano quotidianamente circa 35-40 mila passeggeri - nasce da un gesto di ospitalità della Shanghai Airport Authority, che ha ideato e sviluppato il concept dello spazio per accogliere il nostro territorio all'interno dello scalo cinese.\r

L’evento è frutto della stretta collaborazione tra il Gruppo Save, gestore del Polo Aeroportuale del Nord Est, e lo scalo di Shanghai, che il 26 settembre 2024 ha visto l’avvio del volo diretto operato da China Eastern Airlines: il collegamento, che fin dal suo debutto ha registrato un load factor superiore all’80%, passerà dal prossimo 29 marzo a 5 frequenze settimanali, rispondendo a una solida domanda di mercato.\r

Il Gruppo Save ha utilizzato questa vetrina per raccontare il \"Marco Polo\" come principale porta d’accesso non solo alle Dolomiti, raggiungibili in due ore dallo scalo, ma all'intero sistema dei 9 siti Unesco presenti nel Veneto. L'aeroporto si conferma così gateway di un territorio ampio e transfrontaliero che serve efficacemente anche la Slovenia. Per massimizzare l'impatto sul mercato asiatico, è stata coinvolta la dmo Dolomiti Bellunesi, che attraverso lo spazio interattivo comunica la destinazione ai passeggeri in transito a Shanghai.\r

Nell'autunno del 2026 l'aeroporto di Venezia offrirà a sua volta uno spazio dedicato all'interno del proprio terminal per promuovere lo scalo e il territorio di Shanghai.\r

«Ci teniamo a comunicare come da Venezia sia possibile raggiungere diversi luoghi della regione in tempi rapidi, usufruendo di una varietà di opportunità, tra cui le nostre montagne - osserva Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save -. I dati confermano l'efficacia del volo diretto: il 78% dei passeggeri cinesi, nella scelta di Venezia come mèta di viaggio, dichiara di essere stato molto influenzato dall'esistenza del volo diretto, per il 65% di loro si tratta del primo viaggio in Italia. In un contesto di instabilità nel Medio Oriente, questo volo diretto si conferma un punto di riferimento strategico e sicuro per i flussi tra Europa e Oriente. È un'opportunità importante per la nostra catchment area: il 96% dei passeggeri italiani che utilizzano questo volo proviene da Veneto e Friuli, con una penetrazione significativa della componente slovena».\r

«La presenza delle Dolomiti Bellunesi a Shanghai si inserisce in un percorso di apertura verso il mercato cinese che stiamo portando avanti da tempo - sottolinea Emanuela de Zanna, presidente della Fondazione Dolomiti Bellunesi - . Torneremo infatti a Shanghai anche nei prossimi mesi per partecipare a una delle principali fiere turistiche del Paese, continuando il lavoro di relazione con operatori e media locali. Stiamo registrando segnali molto positivi di interesse verso le nostre montagne, con un crescente coinvolgimento del pubblico sulle piattaforme digitali cinesi. Il collegamento diretto tra Shanghai e Venezia rappresenta in questo senso una straordinaria opportunità per rendere le Dolomiti Bellunesi sempre più accessibili e conosciute a livello internazionale».","post_title":"La Venezia-Shanghai di China Eastern sale a 5 voli settimanali dal 29 marzo","post_date":"2026-03-12T09:50:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773309001000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509423","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Binter e Air China più vicine. I vettori hanno infatti formalizzato un accordo che migliorerà significativamente la connettività tra le isole Canarie e alcune delle principali destinazioni internazionali servite dalla compagnia aerea cinese. L'accordo, finalizzato alla fine del 2025, apre nuove possibilità di viaggio per i passeggeri che volano da e per l'arcipelago. Entrambe le compagnie aeree collegheranno le rotte di Air China tra Pechino, San Paolo o L'Avana e Madrid con le rotte di Binter tra la capitale spagnola e gli aeroporti di Gran Canaria e Tenerife Nord.\r

\r

In questa prima fase, Air China gestirà la vendita dei collegamenti, integrandoli nella sua rete globale e consentendo ai passeggeri di prenotare rotte combinate in un'unica prenotazione. In questo modo, i passeggeri beneficeranno di un'unica procedura di check-in fino alla destinazione finale, senza dover ritirare i bagagli a Madrid, e potranno effettuare il collegamento tra i terminal T1 e T2 dell'aeroporto di Barajas utilizzando la carta d'imbarco della compagnia aerea che opera la tratta successiva del loro viaggio.\r

Voli per Pechino tutti i giorni\r

La partnership faciliterà i collegamenti giornalieri tra le isole Canarie e Pechino, con partenze dalle Canarie alle 7e arrivo a Madrid alle 10,45. Il volo di ritorno partirà da Madrid alle 12,55, atterrando nella capitale cinese alle 5,55 del giorno successivo. Nella direzione opposta, la partenza da Pechino sarà alle 2, con atterraggio a Madrid alle 8. Il volo di ritorno da Madrid partirà alle 11,45, con arrivo alle Isole Canarie alle 13,50. Questi collegamenti beneficiano anche dell'esenzione dal visto, che consente ai cittadini spagnoli di entrare nella Cina continentale senza visto fino a dicembre 2026 per soggiorni turistici fino a 30 giorni.\r

\r

Nel caso de L'Avana, l'accordo prevede due collegamenti settimanali, il mercoledì e il sabato, con partenza dalle isole Canarie alle 7 e da Madrid alle 1,45, con arrivo nella capitale cubana alle 18,50. Air China segnala che, a causa della carenza di carburante a Cuba, è previsto uno scalo per il rifornimento alle Bahamas, il che potrebbe modificare gli orari della tratta per Madrid, ma non influirà sul volo di andata per l'Avana. In partenza da Cuba, il volo decollerà alle 23,55 e atterrerà a Madrid alle 15,20 del giorno successivo. Il volo per le isole Canarie partirà alle 20,15 e arriverà alle Isole Canarie alle 22,20.\r

\r

Un'altra destinazione che vedrà collegamenti migliorati è San Paolo, con tre voli settimanali disponibili: lunedì, giovedì e domenica dalle Isole Canarie e lunedì, martedì e venerdì dal Brasile. Il volo dalle Isole Canarie partirà alle 15,45 e da Madrid alle 23,15, arrivando nella capitale finanziaria brasiliana alle 5 del giorno successivo. Da lì, i voli partiranno alle 9,25, atterrando a Madrid alle 00,45 del giorno successivo. Da Madrid, i passeggeri prenderanno il volo delle 7per raggiungere l'arcipelago alle 9,05.\r

\r

Sulle rotte operate da Binter verranno utilizzati Embraer E195-E2. Air China opera le sue rotte con aeromobili Boeing 787-9 Dreamliner.","post_title":"Accordo Binter-Air China: migliora la connettività per le Canarie","post_date":"2026-03-12T09:48:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773308882000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509368","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Ente nazionale croato per il turismo partecipa anche quest'anno alla Bmt di Napoli: i co-espositori di questa edizione 2026 sono la compagnia di navigazione Jadrolinija, il tour operator Amatori e il Parco nazionale di Krka.\r

\r

\"La Bmt di Napoli è un’importante occasione per incontrare operatori del settore e il grande pubblico, presentare le novità dell’offerta turistica e illustrare i collegamenti tra Croazia e Italia. Un contesto dove si lavora bene, con grande professionalità, e che ci permette di rafforzare ulteriormente la presenza della Croazia nel cuore di una regione strategica come la Campania così come nel Centro-sud Italia”, dichiara Viviana Vukelić, direttrice dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia.\r

\r

Novità 2026 di Jadrolinija è il debutto della linea di catamarano Ancona-Zara, attiva dal 12 giugno al 30 agosto. La rotta si aggiunge ai collegamenti internazionali in traghetto sulle linee Ancona-Spalato, Bari-Spalato e Bari-Dubrovnik, operate dal traghetto Dalmacija. Jadrolinija effettua oltre 600 partenze al giorno durante la stagione estiva con la sua flotta bianca che attualmente conta 58 navi le quali operano su 37 linee locali e 4 linee internazionali.\r

\r

L'appuntamento di Napoli è l'occasione ideale per ribadire gli obiettivi della Croazia per il 2026: \"Incrementare i flussi in pre e post-stagione e a rafforzare l’immagine di destinazione per tutto l’anno, con focus su turismo premium e sostenibile. Particolare attenzione sarà dedicata alle aree meno conosciute e all’entroterra, dove il turismo rurale registra il maggiore potenziale di crescita grazie a esperienze autentiche e personalizzate\".\r

\r

L'ente pone in risalto l'iniziativa Local Host (Vaš domaćin), che valorizza strutture gestite direttamente dai proprietari, \"e sinonimo di autenticità, fiducia e accoglienza personalizzata, elementi sempre più richiesti dal viaggiatore contemporaneo\".\r

\r

Tra le altre iniziative 2026 previste sul mercato italiano, \"ci sono workshop e presentazioni dedicate agli agenti di viaggio e partecipazione a fiere b2b e b2c”.","post_title":"La Croazia in Bmt: focus sulle stagioni di spalla, turismo premium e sostenibile","post_date":"2026-03-12T09:45:49+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1773308749000]}]}}