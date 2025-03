Brussels Airlines: in flotta ‘Atomium’, la nuova icona belga Ha debuttato questa mattina nei cieli di Bruxelles ‘Atomium’, la più recente icona belga che Brussels Airlines ha dedicato questa volta al celebre punto di riferimento della città. Dopo un concorso lanciato nell’agosto dello scorso anno, è stato realizzato il progetto vincitore dell’architetto Thomas Faes (Faes Architecture). L’“Atomium” celebra lo spirito di creatività, innovazione e orgoglio della nazione. Il primo volo commerciale dell’Airbus 320 con la nuova livrea ha percorso la rotta tra la capitale belga e Praga. “Anche se la decisione finale non è stata facile, guardando indietro, la scelta del design di Thomas Faes è stata perfetta – sottolinea Dorothea von Boxberg, ceo di Brussels Airlines -. L’Atomium è stato a lungo intessuto nella nostra identità, dai nove punti rossi nel nostro logo o sulle code dei nostri aerei alla fodera dei blazer o alle sciarpe delle nostre uniformi. Il nuovo membro della famiglia Belgian Icon rimarrà in flotta per i prossimi cinque anni”. Il processo di verniciatura ha richiesto oltre 400 litri di vernice e circa 2.400 ore di lavoro dall’inizio alla fine. Il famoso artista dell’aerografo XXL André Eisele, che ha lavorato su tutte e otto le precedenti icone belghe, ha creato ancora una volta un capolavoro. Anche gli interni dell’aeromobile guidano i passeggeri attraverso la storia della struttura. Dai bozzetti originali e dalle foto storiche della costruzione del 1958 alle immagini dei giorni nostri, il design racconta la storia del monumento simbolo del Belgio. Condividi

