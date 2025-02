British Airways: riapre totalmente rinnovata la lounge di Seattle Ha riaperto i battenti dopo una totale ristrutturazione la lounge British Airways situata all’aeroporto di Seattle: una trasformazione che si aggiunge a quelle recenti di Singapore, Washington, Lagos e Londra Gatwick, tutte rinnovate negli ultimi nove mesi, dopo gli interventi sulle lounge di Edimburgo, Londra Heathrow Terminal 5B e Heathrow Terminal 3 nel 2023. La lounge di Seattle Tacoma è stata progettata ispirandosi al Pacifico nord-occidentale e incorporando al contempo l’eleganza del design britannico. La lounge presenta ora un’area di ristorazione completamente ridisegnata che offre una gamma completa di prodotti caldi e freddi, un’esperienza di ristorazione à la carte dedicata ai clienti First e sedute riservate al lavoro. È stato inoltre installato un nuovo bar che funge da elegante elemento centrale della lounge. «L’anno scorso abbiamo annunciato il nostro programma di trasformazione da 7 miliardi di sterline, promettendo di migliorare l’esperienza dei passeggeri sia a terra che in volo – sottolinea Calum Laming, chief customer officer di British Airways -. In tutto il nostro network globale abbiamo 28 lounge in 20 aeroporti che svolgono tutti un ruolo importante nei viaggi dei nostri clienti, quindi ci impegniamo a offrire la migliore esperienza possibile». La compagnia britannica prevede sempre quest’anno di aprire la nuova lounge all’aeroporto di Dubai, con il nuovo concetto di design del vettore dalle caratteristiche esclusive, tra cui il Concorde Dining, un’offerta gastronomica notevolmente migliorata, docce e un bar con servizio completo. Nuova lounge anche a Miami, sempre nel corso del 2025, in uno spazio situato sopra i gate di partenza; rinnovi infine anche per le lounge di Boston e Glasgow. Condividi

