British Airways: nuovo guasto ai sistemi informatici, voli cancellati e ritardi a Heathrow Nuovi problemi legati ai sistemi informatici per British Airways. La compagnia britannica oggi è stata costretta a cancellare altri voli a corto raggio da Londra Heathrow dopo che ieri un’interruzione informatica che ha messo fuori uso alcune parti del servizio, proprio mentre i viaggiatori del Regno Unito si preparano a uno dei periodi di viaggio più affollati durante il fine settimana. “Mentre oggi la maggior parte dei nostri voli continua a operare, abbiamo cancellato alcuni collegamenti di corto raggio da Heathrow a causa dell’effetto a catena di un problema tecnico che abbiamo riscontrato ieri”, ha spiegato la compagnia aerea in un comunicato. Una cinquantina i voli cancellati nelle ultime ore, causando forti ritardi dei voli in partenza e in arrivo, con migliaia di passeggeri bloccati in aeroporto.

