British Airways: nuove divise per oltre 30.000 dipendenti, dalla primavera British Airways ha svelato le nuove divise per il personale, sia di terra sia di bordo, che verranno indossate dalla prossima primavera da circa 30.000 dipendenti della compagnia aerea. La collezione è firmata dallo stilista britannico Ozwald Boateng Obe. “La nostra uniforme è una rappresentazione iconica del nostro marchio, qualcosa che ci accompagnerà nel nostro futuro, rappresentando il meglio della Gran Bretagna moderna e aiutandoci a fornire un servizio originale e britannico ai nostri passeggeri – ha commentato Sean Doyle, presidente e ceo del vettore -. Volevamo creare una collezione di uniformi che i nostri dipendenti fossero orgogliosi di indossare e, con l’aiuto di oltre 1.500 colleghi, siamo certi di aver raggiunto questo obiettivo”. La collezione presenta un abito sartoriale a tre pezzi per gli uomini, con pantaloni in stile regular e slim, e opzioni di abiti, gonne e pantaloni per le donne, oltre a una moderna tuta – una novità assoluta per la compagnia aerea. Per il vettore è stata creata anche un’opzione di tunica e hijab. Per essere certi che ogni capo fosse adatto allo scopo, la compagnia aerea ha svolto prove segrete negli ultimi sei mesi: le uniformi dell’equipaggio di cabina e di volo sono state messe alla prova su voli cargo in tutta Europa, mentre gli ingegneri hanno indossato segretamente le nuove uniformi durante la manutenzione degli aeromobili negli aeroporti di Manchester e Cotswold. Molti degli indumenti da outdoor sono stati testati anche sotto le docce e nei congelatori a -18 gradi Celsius per garantirne la resistenza all’acqua nonché l’adattabilità a condizioni climatiche estreme.

