British Airways cancella 100 voli sulla Londra Gatwick-New York tra dicembre e marzo 2025 British Airways sospenderà tutti i voli tra l’aeroporto di Londra Gatwick e New York almeno fino al 2025, a causa di un ritardo nella consegna dei motori Trent 1000 da parte di Rolls-Royce, tra i principali fornitori della compagnia aerea. La compagnia ha precisato che saranno almeno 103 i voli cancellati tra il 12 dicembre 2024 e il 25 marzo 2025: ma British continuerà a operare tra New York City e l’aeroporto di Heathrow. «Siamo delusi di aver dovuto apportare ulteriori modifiche al nostro operativo in quanto continuiamo a registrare ritardi nella consegna di motori e parti di Rolls-Royce, in particolare per quanto riguarda i motori Rolls-Royce Trent 1000 montati sui nostri Boeing 787 (…) Continuiamo a lavorare a stretto contatto con Rolls-Royce per assicurarci che l’azienda sia consapevole dell’impatto che i suoi problemi stanno avendo sul nostro programma e sui passeggeri, e cerchiamo di arrivare ad una soluzione rapida e affidabile». Condividi

