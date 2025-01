Brasile: il governo favorevole ad una potenziale fusione tra Gol e Azul La potenziale fusione tra le compagnie aeree brasiliane Gol e Azul rafforzerebbe il settore ed eviterebbe il fallimento di una delle due compagnie: è questa la posizione del governo del Brasile, secondo quanto riferisce Reuters; una posizione che spiana quindi la strada verso il merger dei due vettori. Il Gruppo Abra (azionista di maggioranza di Gol Linhas Aéreas e Avianca) e Azul Linhas Aéreas hanno firmato lo scorso 15 gennaio un memorandum d’intesa non vincolante per esplorare la possibilità di unire le loro attività in Brasile, aprendo la strada a una fusione delle due compagnie aeree. L’operazione potrebbe creare il più grande gruppo aereo in Brasile, superando Latam Airlines, attuale leader nel paese sudamericano in termini di numero di passeggeri trasportati. Il nuovo gruppo dopo la fusione deterrebbe circa il 61% del mercato domestico, superando la quota di mercato del 40% di Latam. «Preservare il settore aereo e, soprattutto, salvaguardare posti di lavoro e reddito è una priorità per il governo – ha dichiarato il ministro brasiliano dei porti e degli aeroporti, Silvio Costa Filho in un’intervista -. La possibilità di una fusione Gol-Azul è positiva per il rafforzamento dell’aviazione brasiliana». Gol è in amministrazione controllata negli Stati Uniti dall’inizio del 2024, mentre Azul ha recentemente dovuto raggiungere un accordo con i finanziatori per cancellare le obbligazioni in cambio di azioni. Condividi

