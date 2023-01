Bonza spicca oggi il suo primo volo da Sunshine Coast a Whitsunday Coast Bonza inaugura oggi, 31 gennaio, i suoi primi voli sulla rotta da Sunshine Coast a Whitsunday Coast: attualmente il network della low cost australiana, che ha ottenuto il Coa all’inizio di gennaio, include 12 destinazioni collegate da 15 rotte. I voli da una seconda base all’aeroporto di Melbourne dovrebbero essere messi in vendita “nel giro di poche settimane”. Una volta operativa, Bonza prevede che la mappa iniziale delle rotte coprirà 17 destinazioni e 27 collegamenti. Il vettore ha spiegato che il 93% di queste rotte non è servito da nessun’altra compagnia aerea e il 96% non lo è neppure da altre low cost. “Siamo lieti di mantenere il nostro impegno di rendere i viaggi aerei più accessibili”, ha dichiarato il cco Carly Povey. “Abbiamo promesso una scelta e una migliore connettività verso le regioni a un prezzo inferiore e siamo stati più che soddisfatti del sostegno alla nostra iniziativa”. Bonza dispone attualmente di tre aeromobili Boeing 737-8, ma ha in programma una crescita significativa della flotta.

