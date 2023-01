Bonza Airline: la low cost australiana ottiene il certificato di operatore aereo Bonza ha finalmente ottenuto il certificato di operatore aereo, passo fondamentale e necessario per il decollo della compagnia, dopo lunghi ritardi. La nuova low cost australiana (il cui nome, Bonza, può essere tradotto come “eccellente” o “di prima qualità”) ha dichiarato su Linkedin di essere al lavoro per lanciare la vendita dei biglietti dall’hub di Sunshine Coast.

“Con l’approvazione (dell’Autorità per la sicurezza dell’aviazione civile), il 2023 sarà un anno ancora più importante per il turismo nazionale. Non vediamo l’ora di collegare le comunità e, a nostra volta, di stimolare nuovi mercati per l’industria del turismo nazionale australiano”. Bonza è sostenuta dalla società di private equity 777 Partners di Miami, che possiede anche l’operatore low-cost canadese Flair Airlines. Nell’agosto 2022 la compagnia aerea ha preso in consegna il suo primo Boeing 737 Max 8, proveniente dal portafoglio ordini di 777 Partners. Ha tre Max 8 nella sua flotta. Il business model della low cost prevede servizi point-to-point da città secondarie in Australia, evitando di operare all’interno del “triangolo d’oro” di Brisbane, Sydney e Melbourne. Inizialmente il lancio era previsto per settembre 2022, ma è stato posticipato a causa del ritardo della consegna del Coa da parte delle autorità di regolamentazione australiane.

