Bologna, giugno è stato il miglior mese di sempre nella storia del Marconi. Sfiorato il milione di passeggeri L’Aeroporto di Bologna archivia giugno con 982.300 passeggeri (+11,0% su giugno 2022), mettendo a segno il miglior mese di sempre nella storia dello scalo, superando di circa 26 mila unità il dato del record precedente, fissato ad agosto 2022. Nei primi sei mesi del 2023 i passeggeri complessivi sono stati 4.579.777, in aumento del 24,7% sul 2022. Archiviato anche il “periodo nero” del Covid, con una crescita del 13,7% di giugno 2023 su giugno 2019 e con un +3,1% nel dato progressivo del primo semestre 2023 sullo stesso periodo del 2019. Il numero di voli dei primi sei mesi dell’anno rimane invece ancora inferiore del 2,6% rispetto al 2019. Nel dettaglio, a giugno i passeggeri su voli domestici sono stati 251.849 (+42,1% sullo stesso mese del 2019 e +11,7% su giugno 2022), mentre i passeggeri su voli internazionali sono stati 730.451, in crescita del 6,3% sul 2019 e del 10,8% sul 2022. Le mete più volate a giugno sono state: Catania, Barcellona, Palermo, Parigi Charles de Gaulle, Brindisi, Francoforte, Tirana, Londra Heathrow, Istanbul e Cagliari. Nel primo semestre del 2023 il Marconi ha registrato 34.352 movimenti complessivi (-2,6% sul 2019 e +15,6% sul 2022), mentre le merci trasportate sono state 20.874 tonnellate (+7,3% sul 2019 e +1,8% sul 2022). Condividi

