Boeing posticipa ulteriormente il debutto del 777X al primo trimestre 2027 Boeing rinvia ancora una volta il debutto del nuovo 777X, originariamente previsto per il 2020 e poi rinviato al 2025, secondo Bloomberg il velivolo dovrebbe ora entrare in servizio commerciale solo nel primo trimestre del 2027. Il 777X, versione rinnovata del Boeing 777 equipaggiato con motori General Electric GE9X e ali composite di grande apertura alare, era stato presentato in pompa magna al salone aeronautico di Dubai nel 2013. All’epoca, Boeing puntava a una messa in servizio già nel 2020. A distanza di oltre un decennio, il calendario ha subito un notevole peggioramento: la prima consegna non avverrà prima del 2027, con un ulteriore ritardo di sei anni su un programma già fortemente in ritardo. Lufthansa, cioè il cliente lancio di questo modello, ha già modificato il proprio piano di flotta. Il ceo di Boeing, Kelly Ortberg, aveva ammesso tre settimane fa che i team di ingegneri dovevano affrontare “una montagna di lavoro” per soddisfare i requisiti della Faa (Federal Aviation Administration, l’agenzia federale americana per l’aviazione). Aveva tuttavia precisato che non erano stati rilevati nuovi problemi tecnici. Questi ritardi si sommano a una serie di difficoltà che il costruttore statunitense sta affrontando da diversi anni: la crisi di sicurezza del 737 Max, i problemi di produzione del 787 Dreamliner, senza dimenticare le tensioni industriali legate alla pandemia e alle difficoltà nella catena di approvvigionamento aeronautico. Condividi

