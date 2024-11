Biman Bangladesh Airlines: Dhaka più raggiungibile grazie all’intesa con Ita Airways Dhaka è ora raggiungibile comodamente da diverse città italiane ed europee grazie all’accordo fra Biman Bangladesh Airlines e Ita Airways, che consente di beneficiare di connessioni integrate per per raggiungere il Bangladesh e tutte le altre destinazioni del network globale della compagnia. I passeggeri viaggeranno con un unico biglietto dalla città di partenza fino a Dhaka (o altre mete finali del network), e i bagagli saranno registrati fino alla destinazione finale. Una volta raggiunta Dhaka i passeggeri possono proseguire verso le numerose destinazioni offerte da Biman Bangladesh Airlines, tra cui città in tutto il Bangladesh e altre mete in Asia. Condividi

