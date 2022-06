Assaeroporti: 13,5 milioni di passeggeri in aprile, meno 15,8% sullo stesso mese del 2019

Oltre 13,5 milioni di passeggeri, pari al 15,8% in meno rispetto al 2019 ma in crescita del 545,4% rispetto al 2021. Sono i dati del traffico negli aeroporti italiani durante il mese di aprile, elaborati da Assaeroporti che evidenzia, in particolare, i risultati estremamente positivi degli scali che hanno già superato i livelli del 2019: tra questi Bolzano (444,7%), Trapani (158,2%), Taranto-Grottaglie (134,8%) e Cuneo (117,4%).

Al vertice della classifica nazionale si conferma Roma Fiumicino (2.330.609 passeggeri), seguito da Milano Malpensa (1.748.903) e Milano Bergamo (1.111.327). Nei primi quattro mesi del 2022 il numero di passeggeri ha raggiunto quota 36.545.739: in calo del 31,8% se confrontato con il 2019, ma in crescita del +446,2% se il confronto viene effettuato con il 2021.