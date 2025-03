Asiana Airlines: entro il 10 giugno la cessione della divisione cargo a Air Incheon Asiana Airlines completerà il trasferimento della sua unità cargo alla connazionale Air Incheon entro il 10 giugno, con il trasferimento a quest’ultima di aeromobili e dipendenti. Asiana trasferirà ad Air Incheon 11 velivoli cargo – tra cui un 767F e 10 747F – e 800 dipendenti della divisione merci. Il vettore aveva firmato lo scorso 16 gennaio il contratto per la cessione, in un accordo valutato in circa 470 miliardi di won (322 milioni di dollari). La cessione dell’unità cargo di Asiana era un prerequisito fondamentale per ottenere l’approvazione delle autorità europee per la fusione con Korean Air. La Commissione europea ha approvato condizionatamente la fusione nel febbraio 2024, sulla base della cessione di parti della rete passeggeri di Korean Air verso l’Europa e delle attività cargo di Asiana. Nel frattempo, a gennaio Air Incheon ha illustrato i suoi piani di espansione in seguito all’acquisizione delle attività cargo di Asiana. L’operatore cargo sta cercando di sviluppare le operazioni a lungo raggio dopo la cessione e ha chiesto di operare servizi di linea sulle rotte Seoul-Anchorage-Chicago, da cui servirebbe anche Dallas-Seattle e Atlanta. Condividi

