Anche l’Indonesia dà il suo ok al ritorno in attività dei Boeing 737 Max

Prosegue il percorso di ritorno alla piena operatività dei Boeing 737 Max anche nei luoghi e tra le compagnie protagoniste loro malgrado degli incidenti che ne hanno sancito il bando a livello mondiale. Il divieto di utilizzo di tale vettore è stato infatti tolto da qualche mese in molti Paesi, tra cui gli Stati Uniti e le destinazioni europee, ma solo ieri è giunta la decisione di Ethiopian Airlines di riaccogliere in flotta i 737 Max a partire dal prossimo mese di febbraio.

Ora arriva anche l’annuncio del ministro dei Trasporti indonesiano, che ha sancito lo stop al bando nei confronti del modello aereo protagonista tre anni fa di un incidente mortale, che coinvolse un 737 Max operato dal vettore domestico Lion Air con 189 persone a bordo. L’episodio fu poi seguito da un altro schianto mortale a marzo 2019, che quella volta riguardò appunto un aereo Ethiopian Airlines.

La fine del bando ha effetto immediato, rivela il media asiatico in lingua inglese Cna riportando le parole del ministro, e segue una serie di valutazioni sulle modifiche apportate ai sistemi del 737 Max. Lion Air, che prima dell’incidente aveva in flotta dieci aerei di questo modello, non ha rilasciato al momento alcuna dichiarazione sulle proprie intenzioni a riguardo, mentre la compagnia nazionale Garuda Indonesia, attualmente in fase di ristrutturazione, ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di reintrodurre a breve i 737 Max.