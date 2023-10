Ana: transfer più veloci tra voli domestici e internazionali al Terminal 2 di Tokyo Haneda Ana ha riconfermato per la stagione invernale i suoi collegamenti per Tokyo dai principali scali europei di Francoforte, Monaco di Baviera, Londra, Parigi e Bruxelles. «I passeggeri italiani possono raggiungere l’aeroporto di Tokyo Haneda via Francoforte o Monaco di Baviera grazie a comode coincidenze da numerose città italiane, fra cui Roma, Milano, Firenze, Bologna, Venezia, Napoli e Torino – ricorda Viviana Reali, country manager di Ana -. Dal prossimo 29 ottobre, inoltre, i voli in partenza da Tokyo Haneda per Francoforte e Monaco di Baviera decolleranno dal Terminal 2, e non più dal 3, e il tempo di trasferimento dai voli nazionali a quelli internazionali scenderà a 55 minuti, garantendo comode e più veloci coincidenze dalle città del Giappone alle destinazioni europee». La compagnia aerea giapponese sarà presente alla prossima fiera di Rimini (pad.C3 – stand 131-210), per presentare le ultime novità e incontrare operatori e agenzie di viaggio. Condividi

