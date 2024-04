American Airlines, tornano gli stagionali da Venezia: Philadelphia e, da giugno, Chicago American Airlines ha riaperto i collegamenti stagionali giornalieri tra Venezia e Philadelphia, principale hub transatlantico della compagnia aerea sulla East Coast. “I nostri passeggeri hanno ora a disposizione più opzioni e flessibilità nei loro viaggi estivi, grazie ai voli stagionali tra Venezia e l’hub di Philadelphia ai quali andranno presto ad aggiungersi anche i collegamenti con Chicago – ha commentato José Freig, vice president international operations di American Airlines -. La ripresa dei collegamenti giornalieri con Venezia testimonia l’impegno di American Airlines nel rafforzare i legami tra il Nord-est dell’Italia e gli Stati Uniti, offrendo maggiori opportunità di viaggio per turismo e affari”. Il prossimo 6 giugno il vettore reintrodurrà infatti i voli diretti da Venezia a Chicago dopo quattro anni di sospensione, offrendo così un collegamento capillare tra il Veneto e gli Stati Uniti d’America operando fino a due voli al giorno nel corso della stagione estiva 2024. La rotta Venezia-Chicago sarà servita da aeromobili Boeing 787-9. “La ripartenza stagionale del volo su Philadelphia e il ritorno a giugno del collegamento con Chicago confermano la vivacità che contraddistingue il mercato nordamericano – ha dichiarato Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save -. I voli diretti da Venezia su questi due hub primari di American Airlines hanno una valenza fondamentale per il nostro bacino d’utenza, in quanto garantiscono una capillarità di prosecuzioni verso destinazioni nell’intero Continente americano”. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464970 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lo scorso 5 marzo, esattamente un mese fa, Hilton ha inaugurato l’Anglo American Hotel Florence, Curio Collection. Costruito nel 1892 è stato uno dei primi alberghi di Firenze. Situato nel centro storico della città, racconta una storia di grandeur e di ospiti illustri. Acquisito nel 2021 dal fondo d’investimento Star II, gestito da Castello sgr, riapre dopo un importante processo di ristrutturazione curato dall’architetto italiano Chiara Caberlon. L’Anglo American conserva quindi i suoi principali elementi storici, arricchiti da un design moderno ed elegante. Il fascino degli anni Venti viene celebrato a fianco di spazi più moderni, come la palestra e le due sale riunioni capaci di ospitare fino a 70 persone. Dotato di 118 camere e suite e due outlet dining, con un’offerta culinaria ispirata alla cucina locale, l'Anglo American Hotel Florence è una struttura dalla vivace personalità. Come ricorda Alan Mantin, vicepresidente sviluppo Sud Europa di Hilton, «la Curio Collection riunisce luoghi unici con una propria storia e identità come l’Anglo American, che riapre le porte alla città e a una clientela internazionale». «L’hotel 5 stelle, parte del patrimonio storico di Firenze, è stato restituito alla destinazione in tutto il suo splendore, dopo un attento lavoro di ristrutturazione, che ha interessato l’intero edificio - racconta Claudia Bisaccioni, sales manager dell'Anglo American -. La proprietà sorge in una posizione strategica: a pochi passi da Santa Maria Novella, uno dei quartieri più autentici della città, nonché vicino ai maggiori attrattori turistici di Firenze. L'albergo è anche strategicamente posizionato rispetto a due dei principali contenitori del mondo dell’intrattenimento e dei grandi eventi: il teatro del Maggio Musicale Fiorentino e la stazione Leopolda. Sono caratteristiche molto importanti nell’ottica di destagionalizzare i flussi turistici e diversificare il pubblico al quale ci rivolgiamo. «Con il suo eclettismo - prosegue Claudia Bisaccioni -, l'Anglo American rappresenta una sintesi perfetta tra storia e modernità. La sua storia inizia alla fine dell’800, quando l’edificio originale venne trasformato in hotel e diventò una meta privilegiata per gli aristocratici europei che, sull’onda del Grand Tour, visitavano l’Italia e in particolare Firenze. Questi nobili furono i precursori delle comunità di inglesi e americani che scelsero Firenze come la loro casa, arricchendone il tessuto culturale e rendendola un ambiente internazionale, capace di attrarre milioni di visitatori e di essere luogo di studi internazionali. L’Anglo American divenne il loro punto di ritrovo: un salotto letterario. Per ricordare questo ricco passato abbiamo creato un personaggio: Lady Scorpion è la madrina dell’albergo e richiama gli scorpioni, il nome con cui venivano definite le pettegole dame inglesi che, negli anni Trenta, frequentavano quotidianamente l’albergo. Per ricordarle viene celebrato ogni giorno il tè delle 5». Una programmazione importante, che ha richiesto anche un investimento in risorse umane: in tutto sono dodici le persone che si occupano di prodotto e booking Stati Uniti nei tre uffici Volonline nella sede di Milano e nelle filiali di Roma e Napoli. “Questa meta non subisce mai cali sensibili - commenta Alessandra Pisoni, product manager Stati Uniti -. E questo indipendentemente dai costi e dalla disponibilità. Nel 2022 c’è stato un vero e proprio boom, confermato anche nel 2023. E quest’anno il trend è molto simile, nonostante l’incremento dei prezzi non riguardi soltanto i voli ma anche i servizi. Tra l’altro, togliendo l’alta stagione, proprio il prezzo del volato è tornato a essere un po’ più accessibile e, se si viaggia nei periodi di spalla, le tariffe sono nuovamente interessanti”. Le destinazioni più richieste sono ancora una volta New York (nel 2023 l’operatore ha registrato 6.800 passeggeri), sia come soggiorno sia in abbinata con i Caraibi (per esempio nel 2023 Cancun 1.300 e Repubblica Dominicana 2 mila pax) o con altre città nord americane (Toronto 700 e Boston 1.150). A ciò si aggiunge il giro dei grandi parchi, la California (Los Angeles 2.800 e San Francisco 1.500) combinata con i parchi dell’Ovest o con le isole dell’oceano Pacifico, la Florida con Orlando (600) e Miami (3.200 pax) abbinata ai Caraibi. “Abbiamo molte agenzie di viaggi che apprezzano la nostra proposta di mete off the beaten track - continua Alessandra Pisoni -. Tra queste il tour Storia, musica e tradizioni degli Stati Uniti del Sud, itinerario in Louisiana con navigazione sul Mississippi e visita delle principali località della musica made in Usa; oppure le Sacre terre dei nativi: Idaho e Montana, che permette di entrare in contatto con l’autentica cultura dei Nativi americani. In programmazione abbiamo inserito anche itinerari che si svolgono nell’area delle Montagne Rocciose, l’autentico Great American West, dove l’atmosfera è quella western cappelli e stivali. Ma anche viaggi tra il Nord e il Sud Dakota, nel New England e nel Vermont, con proposte durante il suggestivo periodo del foliage. Un altro itinerario decisamente insolito è Oltre le Outer Banks, alla scoperta delle isole barriera al largo della costa della Carolina del Nord e della Virginia sud-orientale, tra spiagge e cittadine coloniali". Per gli Usa Volonline propone tour di gruppo a data fissa e con partenza garantita, ma sempre molto richiesta è anche la formula fly&drive, che consente libertà negli spostamenti. "È il prodotto di gran lunga più venduto durante il periodo estivo: circa l’85-90% delle prenotazioni stagionali del booking di Milano, mentre a Roma e Napoli c’è una maggiore incidenza dei tour di gruppo”. [post_title] => Volonline spinge sul Nord America con quasi 600 proposte estive tra Usa, Canada e Caraibi [post_date] => 2024-04-05T12:54:39+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712321679000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464959 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Progressione positiva per gli arrivi in Bhutan durante il primo trimestre 2024: il Paese ha accolto 25.003 visitatori tra il 1° gennaio e il 31 marzo, rispetto ai 12.696 registrati nello stesso periodo del 2023. Mercato di riferimento si conferma l'India con una quota del 60% sul totale degli arrivi, mentre il restante 40% proviene da paesi quali Stati Uniti, Cina, Regno Unito, Germania, Singapore, Francia, Italia, Malesia, Vietnam, Australia e Canada. Le percentuali di incremento nel 1° trimestre 2024 rispetto al 1° trimestre 2023 variano notevolmente tra i diversi Paesi: i turisti indiani sono aumentati del 77%, gli americani del 97% e gli ospiti britannici dell'84%. Anche i Paesi europei hanno registrato aumenti sostanziali e l'Italia, in particolare, ha riportato una crescita del +297%. "L'aumento del 97% degli arrivi di ospiti in Bhutan può essere attribuito a diverse ragioni - ha dichiarato Carissa Nimah, chief marketing officer del Dipartimento del Turismo -. In primo luogo, la riduzione della tassa per lo sviluppo sostenibile a 100 dollari a notte ha reso la visita del Bhutan più accessibile. C'è stato, poi, un sostanziale aumento di una presa di coscienza a livello internazionale sul Bhutan tra i potenziali ospiti e gli agenti di viaggio di tutto il mondo, grazie agli sforzi promozionali congiunti dell'intero settore e all'ampia copertura mediatica. Questi sforzi hanno costantemente acquisito consistenza, perché il Bhutan non è una destinazione a breve raggio per la maggior parte dei visitatori: ci vuole tempo per ricercare, pianificare e prenotare un viaggio nel regno. I risultati del duro lavoro svolto dall'industria turistica nell'ultimo anno stanno quindi dando i loro frutti". "Il fatto che il Bhutan sia stato inserito nell'elenco dei luoghi da visitare nel 2024 da molte delle più importanti pubblicazioni mondiali ha contribuito ad innalzare il nostro profilo e ad attirare un maggior numero di visitatori. Ci siamo rivolti anche a una gamma più ampia di persone e a nuovi mercati in tutto il mondo. Inoltre, la promozione del Bhutan quale meta ideale da visitare in qualsiasi periodo dell'anno, e non solo in determinate stagioni, è di grande aiuto. I numeri sono davvero promettenti, con una buona proiezione, e ci aspettiamo un anno turistico eccellente". [post_title] => Bhutan: progressione positiva degli arrivi internazionali nel primo trimestre 2024 [post_date] => 2024-04-05T12:15:31+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712319331000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464909 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiamano Family Aventura, Acqua Deck, Zen Area, Galleria, le Terrazze, Esplanade e Yacht Club le sette aree di cui sarà composta la nuova World America. Msc comincia a svelare i dettagli della sua prossima ammiraglia, che debutterà a Miami il 9 aprile 2025, per itinerari di sette notti i Caraibi orientali e occidentali, con tappe all'isola privata Ocean Cay Msc Marine Reserve. Come si può intuire dal nome, la Family Aventura è un'area dedicata alle famiglie. Si trova nella parte più alta della nave insieme al parco all'aperto The Harbour, che include un percorso avventura e una inedita attrazione, della quale verranno svelati maggiori dettagli nelle prossime settimane. Presente pure uno spazio giochi ispirato al faro dell’isola di Ocean Cay. Family Aventura ospita anche Doremiland: l'area per bambini caratterizzata da strutture pensate per ogni fascia d'età, dai neonati agli adolescenti. E ancora autoscontri, piste da pattinaggio, scivoli anche acquatici ad alta velocità... L'Aqua Deck è invece la destinazione per connettersi con l'oceano e l'acqua, dove si trovano le due principali piscine della nave. A seconda dell’ora del giorno l’Aqua Deck cambia mood: di mattina proposte benessere e un'atmosfera tranquilla; nel pomeriggio intrattenimento per tutti e, infine, feste dopo il tramonto con atmosfere vibranti e scoppiettanti. La zen area è situata in alto, a poppa nave e rappresenta un'oasi progettata per rilassarsi. E’ il luogo ideale per trascorrere ore in piano relax sia di giorno, sia di sera sorseggiando un cocktail accompagnato da un piacevole sottofondo musicale. Il cuore pulsante della nave è la Galleria: un’area vivace dotata di opzioni di ristorazione, giochi e altro ancora. Qui si potrà per esempio fare shopping in una delle tante boutique e fermarsi all'Msc Luna Park Arena: un locale di intrattenimento high-tech che ospita feste a tema e giochi televisive. Le Terrazze sono dotate di nove ristoranti e bar, quattro negozi e un club comedy, che fungono anche da bar pianobar e karaoke notturno. L’Esplanade è il viale semicoperto. Anche se situato sul ponte 8, la vista si estende fino alla cima della nave, incorniciata dalla struttura centrale a spirale e dallo scivolo di 11 piani: uno spazio vibrante e dinamico, un parco giochi attivo di giorno e di notte. Infine, ci sarà l'esperienza di nave nella nave di Msc Crociere dedicata solo agli ospiti che soggiornano in questa zona. Lo Yacht Club si trova nel punto più alto a prua: privacy, esclusività e lusso in un'atmosfera ricercata ed elegante, con servizio maggiordomo dedicato 24 ore su 24, imbarco e sbarco prioritario, aree esclusive di lounge e ristorazione e altro ancora. [post_title] => Le sette aree della World America: Msc svela i primi dettagli della sua prossima ammiraglia [post_date] => 2024-04-05T10:08:42+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712311722000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464908 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => JetBlue potenzia il network transatlantico con l'apertura della rotta da Boston a Parigi Charles de Gaulle, che si aggiunge al collegamento lanciato la scorsa estate da New York Jfk; oltre a Parigi, JetBlue offre un servizio giornaliero per Londra, Amsterdam e, recentemente, ha avviato un volo stagionale per Dublino da Boston. "La risposta al nostro volo New York-Parigi è stata travolgente e non vedevamo l'ora di aggiungere un volo giornaliero anche da Boston" ha dichiarato Dave Clark, responsabile delle entrate e della pianificazione della compagnia. I voli saranno effettuati ogni giorno con un Airbus A321Lr configurato con 24 poltrone Mint Suite® ridisegnate, 114 poltrone in economy class e gli interni della cabina Airspace. Dal prossimo 20 giugno JetBlue prevede di aggiungere un secondo volo giornaliero sulla rotta dal Jfk di New York a Parigi. [post_title] => JetBlue: operativa la nuova rotta giornaliera da Boston a Parigi Cdg [post_date] => 2024-04-05T10:03:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712311405000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464874 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una crescita della domanda globale di passeggeri del 21,5% (misurata in Rpk): i dati della Iata dello scorso febbraio confermano la parabola positiva del trasporto aereo rispetto allo stesso mese del 2023. La capacità totale, misurata in chilometri di posti disponibili (Ask), è aumentata del 18,7% rispetto all'anno precedente e il load factor di febbraio è stato dell'80,6% (+1,9 punti percentuali rispetto a febbraio 2023). «Il forte inizio del 2024 è proseguito a febbraio, con tutti i mercati ad eccezione del Nord America che hanno registrato una crescita a due cifre del traffico passeggeri - osserva il direttore generale, Willie Walsh -. Ci sono buone ragioni per essere ottimisti sulle prospettive del settore nel 2024, dato che le compagnie aeree accelerano gli investimenti nella decarbonizzazione e la domanda dei passeggeri mostra una certa resistenza di fronte alle incertezze geopolitiche ed economiche. È fondamentale che i politici resistano alla tentazione di fare cassa con nuove tasse che potrebbero destabilizzare questa traiettoria positiva e rendere i viaggi più costosi. In particolare, l'Europa è preoccupante perché sembra determinata a bloccare la sua lenta ripresa economica con proposte fiscali non competitive». In particolare, la domanda internazionale è aumentata del 26,3% rispetto all'anno scorso e la capacità è aumentata del 25,5%; il load factor è migliorato al 79,3% (+0,5 punti percentuali su febbraio 2023). La domanda nazionale è aumentata del 15,0% rispetto a febbraio 2023 a fronte di una crescita della capacità del 9,4% su base annua e il load factor è stato dell'82,6% (+4 punti percentuali rispetto a febbraio 2023). La nota dell'associazione delle compagnie aeree ricorda comunque che il 2024 è un anno bisestile e dunque febbraio contava un giorno in più rispetto al febbraio 2023: «Ciò amplifica leggermente la crescita della domanda e della capacità». [post_title] => Iata: i dati di febbraio confermano il trend positivo, domanda di viaggio a +21,5% [post_date] => 2024-04-04T12:25:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712233530000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464800 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cinque personaggi, cinque approcci, cinque filosofie per 35 itinerari unici, per cui è prevista una sola partenza, che si snodano lungo sei rotte geografiche, dedicati a piccoli gruppi di 10-15 partecipanti. Turisanda svela finalmente i dettagli dei propri viaggi limited edition Signature – Once in a Lifetime annunciati in occasione della Bit per festeggiare i primi 100 anni del brand. Le proposte sono raccolte in un coffee table book, che racconta spedizioni geografiche, storiche e naturalistiche capaci di ripercorrere le vie tracciate dai pionieri. Sfogliando le pagine del nuovo catalogo sarà così possibile farsi trasportare dalle parole di Christian Greco, egittologo e direttore del museo Egizio di Torino, Stefania Andreoli, psicoterapeuta e scrittrice, Mario Tozzi, geologo, divulgatore scientifico, saggista, autore e conduttore televisivo, Pablo Trincia, giornalista, autore e personaggio televisivo, e Filippa Lagerbäck, conduttrice televisiva e showgirl. Partendo dal Nord Europa per scoprire il fascino delle aurore e delle magie del Nord, gli itinerari passano dal Nord Africa alla penisola Arabica attraverso Tunisia, Egitto, Giordania, Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman; dall’Outback alla spiritualità dell’India tra gli spazi sconfinati dell’Australia, il Sud-Est asiatico e i colori del subcontinente indiano; dal Capo a Mombasa, alla scoperta del continente africano percorrendo il Tropico del Capricorno e la linea dell’Equatore; dal Sol Levante alla rotta Panamericana, passando per Giappone, Canada, Stati Uniti e America Latina, paesi caratterizzati da climi, panorami e storie che non potrebbero essere più lontane né più affascinanti, fino alla possibilità di conoscere i sapori d’Oriente partendo dall’Italia verso la penisola Balcanica e il Caucaso, dove in passato si scambiavano merci e si incontravano culture e storie di cui oggi rimangono i profumi e i sapori di un viaggio da vivere con tutti i cinque sensi. Per ognuno degli itinerari proposti gli hotel e i resort sono stati selezionati per vivere al meglio la destinazione, senza rinunciare alle migliori opportunità di relax, con guide professionali parlanti italiano che ben conoscono i luoghi da visitare e capaci di coinvolgere al meglio i singoli partecipanti, a cui si aggiunge la possibilità di vivere esperienze autentiche: dalle visite private a siti e musei dopo la chiusura al pubblico, al trekking notturno nella giungla, fino alle crociere romantiche al tramonto, alle cene nel deserto sotto le stelle e agli incontri di personaggi che hanno fatto la storia. Inoltre, per sei tour, uno per ciascuna delle sei rotte geografiche che compongono la collezione, all’esperienza firmata Turisanda, si unisce la possibilità di viverla insieme a dei compagni di viaggio speciali: fotografi, travel blogger, esperti di avventure on the road, scrittori, storyteller che, insieme alla guida, accompagneranno i viaggiatori in queste sei spedizioni, che racconteranno anche sui loro profili social. [post_title] => Disponibile il catalogo dei viaggi Signature - Once in a Lifetime per i 100 anni di Turisanda [post_date] => 2024-04-03T12:29:21+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712147361000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464789 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => United Airlines rafforza il proprio investimento su Milano Malpensa, anticipando di quasi un mese la ripresa del collegamento stagionale verso Chicago O'Hare. «Per l'estate 2024, United opererà il programma estivo transatlantico più ampio nella sua storia, offrendo una maggiore scelta di viaggio e la possibilità, attraverso i nostri hub negli Stati Uniti, di visitare numerose altre destinazioni in tutte le Americhe» afferma Walter Cianciusi, country sales manager Italy della compagnia statunitense. United è l'unico vettore che vola tra Milano e Chicago e offre più voli dall'Italia a Chicago rispetto a qualsiasi altro vettore. «La scelta che United ha compiuto di servire due gateways così rilevanti negli Stati Uniti va a completamento della strategia del nostro aeroporto e ci rende particolarmente soddisfatti anche in virtù dei risultati di traffico ottenuti - sottolinea Andrea Tucci, vice president aviation business development Sea Milan Airports -. L’attuale estensione della stagionalità è il risultato della risposta del mercato Milano all’iniezione di capacità diretta su Chicago; la stimolazione della domanda sulla destinazione ha infatti portato ad una crescita dei volumi passeggeri del +70% rispetto alla stessa stagione del pre-pandemia». Il collegamento sarà operato con aeromobili Boeing 787-8 Dreamliner configurati con un totale di 243 posti - 28 posti flat-bed, completamente reclinabili, tutti con accesso al corridoio nella classe business United Polaris, 21 posti nella classe United Premium Plus e 194 posti in classe economica, inclusi 36 posti Economy PlusSM con spazio aggiuntivo per le gambe. Il prolungamento del servizio stagionale tra Milano e Chicago si basa sui collegamenti giornalieri annuali di United da Milano a New York-Newark e tra Roma e New York-Newark, oltre ai voli giornalieri stagionali da Venezia e Napoli a New York-Newark e da Roma a Chicago, Washington Dulles e San Francisco. La compagnia offre fino a undici servizi non-stop giornalieri dall'Italia agli Stati Uniti per l'estate del 2024. [post_title] => United Airlines rilancia da Milano e anticipa di quasi un mese l'apertura dello stagionale per Chicago [post_date] => 2024-04-03T11:44:55+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712144695000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "american airlines tornano gli stagionali da venezia philadelphia e da giugno chicago" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":87,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1504,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464970","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo scorso 5 marzo, esattamente un mese fa, Hilton ha inaugurato l’Anglo American Hotel Florence, Curio Collection. Costruito nel 1892 è stato uno dei primi alberghi di Firenze. Situato nel centro storico della città, racconta una storia di grandeur e di ospiti illustri. Acquisito nel 2021 dal fondo d’investimento Star II, gestito da Castello sgr, riapre dopo un importante processo di ristrutturazione curato dall’architetto italiano Chiara Caberlon.\r

\r

L’Anglo American conserva quindi i suoi principali elementi storici, arricchiti da un design moderno ed elegante. Il fascino degli anni Venti viene celebrato a fianco di spazi più moderni, come la palestra e le due sale riunioni capaci di ospitare fino a 70 persone. Dotato di 118 camere e suite e due outlet dining, con un’offerta culinaria ispirata alla cucina locale, l'Anglo American Hotel Florence è una struttura dalla vivace personalità.\r

\r

Come ricorda Alan Mantin, vicepresidente sviluppo Sud Europa di Hilton, «la Curio Collection riunisce luoghi unici con una propria storia e identità come l’Anglo American, che riapre le porte alla città e a una clientela internazionale». «L’hotel 5 stelle, parte del patrimonio storico di Firenze, è stato restituito alla destinazione in tutto il suo splendore, dopo un attento lavoro di ristrutturazione, che ha interessato l’intero edificio - racconta Claudia Bisaccioni, sales manager dell'Anglo American -. La proprietà sorge in una posizione strategica: a pochi passi da Santa Maria Novella, uno dei quartieri più autentici della città, nonché vicino ai maggiori attrattori turistici di Firenze. L'albergo è anche strategicamente posizionato rispetto a due dei principali contenitori del mondo dell’intrattenimento e dei grandi eventi: il teatro del Maggio Musicale Fiorentino e la stazione Leopolda. Sono caratteristiche molto importanti nell’ottica di destagionalizzare i flussi turistici e diversificare il pubblico al quale ci rivolgiamo.\r

\r

«Con il suo eclettismo - prosegue Claudia Bisaccioni -, l'Anglo American rappresenta una sintesi perfetta tra storia e modernità. La sua storia inizia alla fine dell’800, quando l’edificio originale venne trasformato in hotel e diventò una meta privilegiata per gli aristocratici europei che, sull’onda del Grand Tour, visitavano l’Italia e in particolare Firenze. Questi nobili furono i precursori delle comunità di inglesi e americani che scelsero Firenze come la loro casa, arricchendone il tessuto culturale e rendendola un ambiente internazionale, capace di attrarre milioni di visitatori e di essere luogo di studi internazionali. L’Anglo American divenne il loro punto di ritrovo: un salotto letterario. Per ricordare questo ricco passato abbiamo creato un personaggio: Lady Scorpion è la madrina dell’albergo e richiama gli scorpioni, il nome con cui venivano definite le pettegole dame inglesi che, negli anni Trenta, frequentavano quotidianamente l’albergo. Per ricordarle viene celebrato ogni giorno il tè delle 5».\r

\r

[gallery ids=\"464985,464986,464987,464988,464989,464990\"]","post_title":"L'Anglo American Hotel Florence entra nella Curio Collection by Hilton","post_date":"2024-04-05T14:21:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1712326904000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464967","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"American Airlines ha riaperto i collegamenti stagionali giornalieri tra Venezia e Philadelphia, principale hub transatlantico della compagnia aerea sulla East Coast.\r

“I nostri passeggeri hanno ora a disposizione più opzioni e flessibilità nei loro viaggi estivi, grazie ai voli stagionali tra Venezia e l'hub di Philadelphia ai quali andranno presto ad aggiungersi anche i collegamenti con Chicago - ha commentato José Freig, vice president international operations di American Airlines -. La ripresa dei collegamenti giornalieri con Venezia testimonia l'impegno di American Airlines nel rafforzare i legami tra il Nord-est dell’Italia e gli Stati Uniti, offrendo maggiori opportunità di viaggio per turismo e affari”.\r

Il prossimo 6 giugno il vettore reintrodurrà infatti i voli diretti da Venezia a Chicago dopo quattro anni di sospensione, offrendo così un collegamento capillare tra il Veneto e gli Stati Uniti d’America operando fino a due voli al giorno nel corso della stagione estiva 2024. La rotta Venezia-Chicago sarà servita da aeromobili Boeing 787-9.\r

“La ripartenza stagionale del volo su Philadelphia e il ritorno a giugno del collegamento con Chicago confermano la vivacità che contraddistingue il mercato nordamericano - ha dichiarato Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save -. I voli diretti da Venezia su questi due hub primari di American Airlines hanno una valenza fondamentale per il nostro bacino d’utenza, in quanto garantiscono una capillarità di prosecuzioni verso destinazioni nell’intero Continente americano”.","post_title":"American Airlines, tornano gli stagionali da Venezia: Philadelphia e, da giugno, Chicago","post_date":"2024-04-05T13:23:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1712323405000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464954","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovi itinerari con partenza garantita di fly and drive ed escursioni, per un totale di quasi 600 proposte per Stati Uniti, Canada e Caraibi. L'estate Usa di Volonline si arricchisce di offerte inusuali per conquistare i repeater innamorati di questa destinazione. Una programmazione importante, che ha richiesto anche un investimento in risorse umane: in tutto sono dodici le persone che si occupano di prodotto e booking Stati Uniti nei tre uffici Volonline nella sede di Milano e nelle filiali di Roma e Napoli.\r

\r

“Questa meta non subisce mai cali sensibili - commenta Alessandra Pisoni, product manager Stati Uniti -. E questo indipendentemente dai costi e dalla disponibilità. Nel 2022 c’è stato un vero e proprio boom, confermato anche nel 2023. E quest’anno il trend è molto simile, nonostante l’incremento dei prezzi non riguardi soltanto i voli ma anche i servizi. Tra l’altro, togliendo l’alta stagione, proprio il prezzo del volato è tornato a essere un po’ più accessibile e, se si viaggia nei periodi di spalla, le tariffe sono nuovamente interessanti”.\r

\r

Le destinazioni più richieste sono ancora una volta New York (nel 2023 l’operatore ha registrato 6.800 passeggeri), sia come soggiorno sia in abbinata con i Caraibi (per esempio nel 2023 Cancun 1.300 e Repubblica Dominicana 2 mila pax) o con altre città nord americane (Toronto 700 e Boston 1.150). A ciò si aggiunge il giro dei grandi parchi, la California (Los Angeles 2.800 e San Francisco 1.500) combinata con i parchi dell’Ovest o con le isole dell’oceano Pacifico, la Florida con Orlando (600) e Miami (3.200 pax) abbinata ai Caraibi.\r

\r

“Abbiamo molte agenzie di viaggi che apprezzano la nostra proposta di mete off the beaten track - continua Alessandra Pisoni -. Tra queste il tour Storia, musica e tradizioni degli Stati Uniti del Sud, itinerario in Louisiana con navigazione sul Mississippi e visita delle principali località della musica made in Usa; oppure le Sacre terre dei nativi: Idaho e Montana, che permette di entrare in contatto con l’autentica cultura dei Nativi americani. In programmazione abbiamo inserito anche itinerari che si svolgono nell’area delle Montagne Rocciose, l’autentico Great American West, dove l’atmosfera è quella western cappelli e stivali. Ma anche viaggi tra il Nord e il Sud Dakota, nel New England e nel Vermont, con proposte durante il suggestivo periodo del foliage. Un altro itinerario decisamente insolito è Oltre le Outer Banks, alla scoperta delle isole barriera al largo della costa della Carolina del Nord e della Virginia sud-orientale, tra spiagge e cittadine coloniali\".\r

\r

Per gli Usa Volonline propone tour di gruppo a data fissa e con partenza garantita, ma sempre molto richiesta è anche la formula fly&drive, che consente libertà negli spostamenti. \"È il prodotto di gran lunga più venduto durante il periodo estivo: circa l’85-90% delle prenotazioni stagionali del booking di Milano, mentre a Roma e Napoli c’è una maggiore incidenza dei tour di gruppo”.\r

\r

","post_title":"Volonline spinge sul Nord America con quasi 600 proposte estive tra Usa, Canada e Caraibi","post_date":"2024-04-05T12:54:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1712321679000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464959","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Progressione positiva per gli arrivi in Bhutan durante il primo trimestre 2024: il Paese ha accolto 25.003 visitatori tra il 1° gennaio e il 31 marzo, rispetto ai 12.696 registrati nello stesso periodo del 2023.\r

\r

Mercato di riferimento si conferma l'India con una quota del 60% sul totale degli arrivi, mentre il restante 40% proviene da paesi quali Stati Uniti, Cina, Regno Unito, Germania, Singapore, Francia, Italia, Malesia, Vietnam, Australia e Canada. \r

\r

Le percentuali di incremento nel 1° trimestre 2024 rispetto al 1° trimestre 2023 variano notevolmente tra i diversi Paesi: i turisti indiani sono aumentati del 77%, gli americani del 97% e gli ospiti britannici dell'84%. Anche i Paesi europei hanno registrato aumenti sostanziali e l'Italia, in particolare, ha riportato una crescita del +297%.\r

\"L'aumento del 97% degli arrivi di ospiti in Bhutan può essere attribuito a diverse ragioni - ha dichiarato Carissa Nimah, chief marketing officer del Dipartimento del Turismo -. In primo luogo, la riduzione della tassa per lo sviluppo sostenibile a 100 dollari a notte ha reso la visita del Bhutan più accessibile. C'è stato, poi, un sostanziale aumento di una presa di coscienza a livello internazionale sul Bhutan tra i potenziali ospiti e gli agenti di viaggio di tutto il mondo, grazie agli sforzi promozionali congiunti dell'intero settore e all'ampia copertura mediatica. Questi sforzi hanno costantemente acquisito consistenza, perché il Bhutan non è una destinazione a breve raggio per la maggior parte dei visitatori: ci vuole tempo per ricercare, pianificare e prenotare un viaggio nel regno. I risultati del duro lavoro svolto dall'industria turistica nell'ultimo anno stanno quindi dando i loro frutti\".\r

\"Il fatto che il Bhutan sia stato inserito nell'elenco dei luoghi da visitare nel 2024 da molte delle più importanti pubblicazioni mondiali ha contribuito ad innalzare il nostro profilo e ad attirare un maggior numero di visitatori. Ci siamo rivolti anche a una gamma più ampia di persone e a nuovi mercati in tutto il mondo. Inoltre, la promozione del Bhutan quale meta ideale da visitare in qualsiasi periodo dell'anno, e non solo in determinate stagioni, è di grande aiuto. I numeri sono davvero promettenti, con una buona proiezione, e ci aspettiamo un anno turistico eccellente\".","post_title":"Bhutan: progressione positiva degli arrivi internazionali nel primo trimestre 2024","post_date":"2024-04-05T12:15:31+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1712319331000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464909","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiamano Family Aventura, Acqua Deck, Zen Area, Galleria, le Terrazze, Esplanade e Yacht Club le sette aree di cui sarà composta la nuova World America. Msc comincia a svelare i dettagli della sua prossima ammiraglia, che debutterà a Miami il 9 aprile 2025, per itinerari di sette notti i Caraibi orientali e occidentali, con tappe all'isola privata Ocean Cay Msc Marine Reserve.\r

\r

Come si può intuire dal nome, la Family Aventura è un'area dedicata alle famiglie. Si trova nella parte più alta della nave insieme al parco all'aperto The Harbour, che include un percorso avventura e una inedita attrazione, della quale verranno svelati maggiori dettagli nelle prossime settimane. Presente pure uno spazio giochi ispirato al faro dell’isola di Ocean Cay. Family Aventura ospita anche Doremiland: l'area per bambini caratterizzata da strutture pensate per ogni fascia d'età, dai neonati agli adolescenti. E ancora autoscontri, piste da pattinaggio, scivoli anche acquatici ad alta velocità...\r

\r

L'Aqua Deck è invece la destinazione per connettersi con l'oceano e l'acqua, dove si trovano le due principali piscine della nave. A seconda dell’ora del giorno l’Aqua Deck cambia mood: di mattina proposte benessere e un'atmosfera tranquilla; nel pomeriggio intrattenimento per tutti e, infine, feste dopo il tramonto con atmosfere vibranti e scoppiettanti.\r

\r

La zen area è situata in alto, a poppa nave e rappresenta un'oasi progettata per rilassarsi. E’ il luogo ideale per trascorrere ore in piano relax sia di giorno, sia di sera sorseggiando un cocktail accompagnato da un piacevole sottofondo musicale.\r

\r

Il cuore pulsante della nave è la Galleria: un’area vivace dotata di opzioni di ristorazione, giochi e altro ancora. Qui si potrà per esempio fare shopping in una delle tante boutique e fermarsi all'Msc Luna Park Arena: un locale di intrattenimento high-tech che ospita feste a tema e giochi televisive.\r

\r

Le Terrazze sono dotate di nove ristoranti e bar, quattro negozi e un club comedy, che fungono anche da bar pianobar e karaoke notturno.\r

\r

L’Esplanade è il viale semicoperto. Anche se situato sul ponte 8, la vista si estende fino alla cima della nave, incorniciata dalla struttura centrale a spirale e dallo scivolo di 11 piani: uno spazio vibrante e dinamico, un parco giochi attivo di giorno e di notte.\r

\r

Infine, ci sarà l'esperienza di nave nella nave di Msc Crociere dedicata solo agli ospiti che soggiornano in questa zona. Lo Yacht Club si trova nel punto più alto a prua: privacy, esclusività e lusso in un'atmosfera ricercata ed elegante, con servizio maggiordomo dedicato 24 ore su 24, imbarco e sbarco prioritario, aree esclusive di lounge e ristorazione e altro ancora.","post_title":"Le sette aree della World America: Msc svela i primi dettagli della sua prossima ammiraglia","post_date":"2024-04-05T10:08:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1712311722000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464908","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"JetBlue potenzia il network transatlantico con l'apertura della rotta da Boston a Parigi Charles de Gaulle, che si aggiunge al collegamento lanciato la scorsa estate da New York Jfk; oltre a Parigi, JetBlue offre un servizio giornaliero per Londra, Amsterdam e, recentemente, ha avviato un volo stagionale per Dublino da Boston.\r

\r

\"La risposta al nostro volo New York-Parigi è stata travolgente e non vedevamo l'ora di aggiungere un volo giornaliero anche da Boston\" ha dichiarato Dave Clark, responsabile delle entrate e della pianificazione della compagnia.\r

\r

I voli saranno effettuati ogni giorno con un Airbus A321Lr configurato con 24 poltrone Mint Suite® ridisegnate, 114 poltrone in economy class e gli interni della cabina Airspace.\r

\r

Dal prossimo 20 giugno JetBlue prevede di aggiungere un secondo volo giornaliero sulla rotta dal Jfk di New York a Parigi.","post_title":"JetBlue: operativa la nuova rotta giornaliera da Boston a Parigi Cdg","post_date":"2024-04-05T10:03:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1712311405000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464874","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una crescita della domanda globale di passeggeri del 21,5% (misurata in Rpk): i dati della Iata dello scorso febbraio confermano la parabola positiva del trasporto aereo rispetto allo stesso mese del 2023. La capacità totale, misurata in chilometri di posti disponibili (Ask), è aumentata del 18,7% rispetto all'anno precedente e il load factor di febbraio è stato dell'80,6% (+1,9 punti percentuali rispetto a febbraio 2023).\r

\r

«Il forte inizio del 2024 è proseguito a febbraio, con tutti i mercati ad eccezione del Nord America che hanno registrato una crescita a due cifre del traffico passeggeri - osserva il direttore generale, Willie Walsh -. Ci sono buone ragioni per essere ottimisti sulle prospettive del settore nel 2024, dato che le compagnie aeree accelerano gli investimenti nella decarbonizzazione e la domanda dei passeggeri mostra una certa resistenza di fronte alle incertezze geopolitiche ed economiche. È fondamentale che i politici resistano alla tentazione di fare cassa con nuove tasse che potrebbero destabilizzare questa traiettoria positiva e rendere i viaggi più costosi. In particolare, l'Europa è preoccupante perché sembra determinata a bloccare la sua lenta ripresa economica con proposte fiscali non competitive».\r

\r

In particolare, la domanda internazionale è aumentata del 26,3% rispetto all'anno scorso e la capacità è aumentata del 25,5%; il load factor è migliorato al 79,3% (+0,5 punti percentuali su febbraio 2023).\r

\r

La domanda nazionale è aumentata del 15,0% rispetto a febbraio 2023 a fronte di una crescita della capacità del 9,4% su base annua e il load factor è stato dell'82,6% (+4 punti percentuali rispetto a febbraio 2023).\r

\r

La nota dell'associazione delle compagnie aeree ricorda comunque che il 2024 è un anno bisestile e dunque febbraio contava un giorno in più rispetto al febbraio 2023: «Ciò amplifica leggermente la crescita della domanda e della capacità».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Iata: i dati di febbraio confermano il trend positivo, domanda di viaggio a +21,5%","post_date":"2024-04-04T12:25:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1712233530000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464800","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cinque personaggi, cinque approcci, cinque filosofie per 35 itinerari unici, per cui è prevista una sola partenza, che si snodano lungo sei rotte geografiche, dedicati a piccoli gruppi di 10-15 partecipanti. Turisanda svela finalmente i dettagli dei propri viaggi limited edition Signature – Once in a Lifetime annunciati in occasione della Bit per festeggiare i primi 100 anni del brand. Le proposte sono raccolte in un coffee table book, che racconta spedizioni geografiche, storiche e naturalistiche capaci di ripercorrere le vie tracciate dai pionieri.\r

\r

Sfogliando le pagine del nuovo catalogo sarà così possibile farsi trasportare dalle parole di Christian Greco, egittologo e direttore del museo Egizio di Torino, Stefania Andreoli, psicoterapeuta e scrittrice, Mario Tozzi, geologo, divulgatore scientifico, saggista, autore e conduttore televisivo, Pablo Trincia, giornalista, autore e personaggio televisivo, e Filippa Lagerbäck, conduttrice televisiva e showgirl.\r

\r

Partendo dal Nord Europa per scoprire il fascino delle aurore e delle magie del Nord, gli itinerari passano dal Nord Africa alla penisola Arabica attraverso Tunisia, Egitto, Giordania, Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman; dall’Outback alla spiritualità dell’India tra gli spazi sconfinati dell’Australia, il Sud-Est asiatico e i colori del subcontinente indiano; dal Capo a Mombasa, alla scoperta del continente africano percorrendo il Tropico del Capricorno e la linea dell’Equatore; dal Sol Levante alla rotta Panamericana, passando per Giappone, Canada, Stati Uniti e America Latina, paesi caratterizzati da climi, panorami e storie che non potrebbero essere più lontane né più affascinanti, fino alla possibilità di conoscere i sapori d’Oriente partendo dall’Italia verso la penisola Balcanica e il Caucaso, dove in passato si scambiavano merci e si incontravano culture e storie di cui oggi rimangono i profumi e i sapori di un viaggio da vivere con tutti i cinque sensi.\r

\r

Per ognuno degli itinerari proposti gli hotel e i resort sono stati selezionati per vivere al meglio la destinazione, senza rinunciare alle migliori opportunità di relax, con guide professionali parlanti italiano che ben conoscono i luoghi da visitare e capaci di coinvolgere al meglio i singoli partecipanti, a cui si aggiunge la possibilità di vivere esperienze autentiche: dalle visite private a siti e musei dopo la chiusura al pubblico, al trekking notturno nella giungla, fino alle crociere romantiche al tramonto, alle cene nel deserto sotto le stelle e agli incontri di personaggi che hanno fatto la storia.\r

\r

Inoltre, per sei tour, uno per ciascuna delle sei rotte geografiche che compongono la collezione, all’esperienza firmata Turisanda, si unisce la possibilità di viverla insieme a dei compagni di viaggio speciali: fotografi, travel blogger, esperti di avventure on the road, scrittori, storyteller che, insieme alla guida, accompagneranno i viaggiatori in queste sei spedizioni, che racconteranno anche sui loro profili social.","post_title":"Disponibile il catalogo dei viaggi Signature - Once in a Lifetime per i 100 anni di Turisanda","post_date":"2024-04-03T12:29:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1712147361000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464789","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"United Airlines rafforza il proprio investimento su Milano Malpensa, anticipando di quasi un mese la ripresa del collegamento stagionale verso Chicago O'Hare.\r

\r

«Per l'estate 2024, United opererà il programma estivo transatlantico più ampio nella sua storia, offrendo una maggiore scelta di viaggio e la possibilità, attraverso i nostri hub negli Stati Uniti, di visitare numerose altre destinazioni in tutte le Americhe» afferma Walter Cianciusi, country sales manager Italy della compagnia statunitense.\r

\r

United è l'unico vettore che vola tra Milano e Chicago e offre più voli dall'Italia a Chicago rispetto a qualsiasi altro vettore.\r

\r

«La scelta che United ha compiuto di servire due gateways così rilevanti negli Stati Uniti va a completamento della strategia del nostro aeroporto e ci rende particolarmente soddisfatti anche in virtù dei risultati di traffico ottenuti - sottolinea Andrea Tucci, vice president aviation business development Sea Milan Airports -. L’attuale estensione della stagionalità è il risultato della risposta del mercato Milano all’iniezione di capacità diretta su Chicago; la stimolazione della domanda sulla destinazione ha infatti portato ad una crescita dei volumi passeggeri del +70% rispetto alla stessa stagione del pre-pandemia».\r

\r

Il collegamento sarà operato con aeromobili Boeing 787-8 Dreamliner configurati con un totale di 243 posti - 28 posti flat-bed, completamente reclinabili, tutti con accesso al corridoio nella classe business United Polaris, 21 posti nella classe United Premium Plus e 194 posti in classe economica, inclusi 36 posti Economy PlusSM con spazio aggiuntivo per le gambe. \r

\r

Il prolungamento del servizio stagionale tra Milano e Chicago si basa sui collegamenti giornalieri annuali di United da Milano a New York-Newark e tra Roma e New York-Newark, oltre ai voli giornalieri stagionali da Venezia e Napoli a New York-Newark e da Roma a Chicago, Washington Dulles e San Francisco. La compagnia offre fino a undici servizi non-stop giornalieri dall'Italia agli Stati Uniti per l'estate del 2024.","post_title":"United Airlines rilancia da Milano e anticipa di quasi un mese l'apertura dello stagionale per Chicago","post_date":"2024-04-03T11:44:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1712144695000]}]}}