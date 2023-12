American Airlines e Philippine Airlines stringono un nuovo accordo di codeshare Philippine Airlines e American Airlines un codeshare che vede per la prima volta un vettore filippino commercializzare voli verso diverse destinazioni statunitensi e consente ai passeggeri di American di raggiungere la Perla d’Oriente, Manila, e le spiagge di Cebu. I clienti di American possono ora prenotare i biglietti su aa.com per i voli in codeshare operati da Philippine Airlines verso Manila e Cebu via Tokyo; inoltre, potranno volare a Manila da Honolulu e Guam. «Con questa intesa i nostri passeggeri potranno beneficiare di collegamenti senza soluzione di continuità con Manila, capitale e centro economico della regione, e Cebu, porta d’accesso a innumerevoli isole tropicali con spiagge incontaminate – ha dichiarato Anmol Bhargava, vicepresidente di American per le alleanze e le partnership globali -. Le Filippine sono una delle economie in più rapida crescita dell’Asia: continueremo a migliorare la nostra partnership con Philippine Airlines». Philippine Airlines ha inserito il suo codice “PR” sui voli di American tra Los Angeles e sette città statunitensi: Atlanta, Denver, Houston, Las Vegas, Miami, Orlando e Washington, D.C., consentendo un’eccellente connettività con il servizio trans-pacifico di Pal. Philippine Airlines opera due volte al giorno voli non stop per Los Angeles, voli giornalieri per San Francisco e più voli settimanali per New York, Honolulu e Guam. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458006 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Philippine Airlines e American Airlines un codeshare che vede per la prima volta un vettore filippino commercializzare voli verso diverse destinazioni statunitensi e consente ai passeggeri di American di raggiungere la Perla d'Oriente, Manila, e le spiagge di Cebu. I clienti di American possono ora prenotare i biglietti su aa.com per i voli in codeshare operati da Philippine Airlines verso Manila e Cebu via Tokyo; inoltre, potranno volare a Manila da Honolulu e Guam. «Con questa intesa i nostri passeggeri potranno beneficiare di collegamenti senza soluzione di continuità con Manila, capitale e centro economico della regione, e Cebu, porta d'accesso a innumerevoli isole tropicali con spiagge incontaminate - ha dichiarato Anmol Bhargava, vicepresidente di American per le alleanze e le partnership globali -. Le Filippine sono una delle economie in più rapida crescita dell'Asia: continueremo a migliorare la nostra partnership con Philippine Airlines». Philippine Airlines ha inserito il suo codice "PR" sui voli di American tra Los Angeles e sette città statunitensi: Atlanta, Denver, Houston, Las Vegas, Miami, Orlando e Washington, D.C., consentendo un'eccellente connettività con il servizio trans-pacifico di Pal. Philippine Airlines opera due volte al giorno voli non stop per Los Angeles, voli giornalieri per San Francisco e più voli settimanali per New York, Honolulu e Guam. [post_title] => American Airlines e Philippine Airlines stringono un nuovo accordo di codeshare [post_date] => 2023-12-13T14:05:00+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702476300000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 457995 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_457997" align="alignleft" width="300"] L'Anglo American di Firenze[/caption] Come già annunciato a gennaio 2022 ci sarà anche l'Anglo American Hotel di Firenze, Curio Collection tra le numerose nuove apertura di Hilton del 2024. Situato nel centro storico della città, a due isolati dal fiume Arno in un tranquillo quartiere del centro, la struttura verrà inaugurata nel secondo trimestre. L'albergo è stato progettato all'insegna della sostenibilità, con la ristrutturazione che si è concentrata sul restauro dell'architettura storica dell'edificio e delle finiture originali, come le romantiche persiane alla fiorentina che incorniciano le finestre. Nel cortile esterno, tipico delle ville italiane, verrà inoltre servito un menu toscano ispirato ai sapori, alle tradizioni e agli ingredienti di stagione locali. Ulteriore novità degna di nota è il Waldorf Astoria Seychelles Platte Island, che accoglierà gli ospiti a partire dal primo trimestre del prossimo anno. Situato a poco più di 130 chilometri a sud di Mahé, in un atollo incontaminato circondato da foreste di palme e da uccelli marini migratori e tartarughe, protetto dalla propria laguna e dalla barriera corallina, il resort ospiterà 50 ville fronte mare, alcune delle quali presenteranno fino a cinque camere da letto, tutte dotate di piscina privata e concierge personale. Da segnalare pure l'Hampton by Hilton London Old Street: a soli cinque minuti a piedi dalla stazione omonima, la struttura sarà disponibile a partire dal primo trimestre del 2024. Dotata di 109 camere permetterà di raggiungere i vivaci bar e ristoranti di Shoreditch, l'eclettica street art e lo shopping di Brick Lane, oltre a diverse sedi di concerti. Attrazioni come la Torre di Londra e il British Museum si trovano inoltre a meno di tre chilometri di distanza. Spazi comuni flessibili e centro fitness completano l'offerta. Ma la pipeline del gruppo Hilton include pure l'Embassy Suites by Hilton Dubai Business Bay (a inizio anno), il Conrad Bahrain Financial Harbour (primo trimestre), il Canopy by Hilton Seychelles (isola di Mahé, primo trimestre), l'Hilton Cairo Nile Maadi (primo trimestre), il croato Keight Hotel Opatija, Curio Collection by Hilton (primo trimestre), il Duo Hotel Lisbon, Curio Collection by Hilton (primavera), il DoubleTree by Hilton Malta (estate), il portoghese Legacy Hotel Cascais, Curio Collection by Hilton (secondo trimestre), il sudafricano Hampton by Hilton Grayston Sandton (quarto trimestre), il Conrad Singapore Orchard (gennaio), l'Hilton Kathmandu (primo trimestre), il Motto by Hilton Hong Kong Soho (secondo trimestre), il DoubleTree by Hilton Vientiane nel Laos (secondo trimestre), l'Hilton Garden Inn Bangkok (secondo trimestre), il Canopy by Hilton Osaka Umeda (terzo trimestre), il Conrad Orlando (gennaio), il Signia by Hilton Atlanta (gennaio), l'Homewood Suites by Hilton Nashville Downtown The Gulch (terzo trimestre), il Canopy by Hilton Nashville Downtown The Gulch (terzo trimestre), il Bermudiana Beach Resort, Tapestry Collection by Hilton (terzo trimestre) e lo Zemi Miches All-Inclusive Resort, Curio Collection by Hilton in Repubblica Dominicana (quarto trimestre). [post_title] => Il Curio Anglo American di Firenze tra le 24 new entry Hilton in pipeline per il 2024 [post_date] => 2023-12-13T12:17:31+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702469851000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 457973 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_378925" align="alignright" width="300"] Kirsten Rehmann[/caption] Hahn Air archivia il 2023 con l'integrazione nel proprio network di partner di 23 nuove compagnie aeree, che portano il totale a oltre 350 vettori. Centomila agenzie di viaggio in 190 mercati possono emettere biglietti dei partner di Hahn Air attraverso i loro gds. «Siamo molto soddisfatti dei risultati commerciali di quest'anno - dichiara Kirsten Rehmann, ceo di Hahn Air -. È fantastico vedere che l'industria dei viaggi si sta finalmente riprendendo, con le vendite di biglietti che hanno quasi raggiunto i livelli del 2019. Ora guardiamo al 2024, che segnerà il 25° anniversario della nostra attività di biglietteria». Undici compagnie aeree hanno stipulato un interline agreement con Hahn Air, mentre dodici partner hanno ampliato il loro raggio di distribuzione con una delle società sorelle di Hahn Air, Hahn Air Systems e Hahn Air Technologies. Gli agenti di viaggio possono prenotare ed emettere biglietti per tutti i partner scegliendo Hahn Air come vettore di convalida. Per i partner interlinea, ciò include i mercati in cui le compagnie aeree non partecipano ai sistemi di regolamento locali (Bsp o Arc), non concedono l’autorizzazione di emissione dei biglietti o non accettano il metodo di pagamento preferito. Per le altre compagnie aeree ciò significa disponibilità in tutti i principali gds, anche se non hanno accordi propri. Inoltre, molti partner sono disponibili all'emissione di biglietti con più compagnie aeree, anche se non hanno un accordo tra di loro. Disponibili con il proprio codice biletterale: Air Connect (KS), Romania (GDS: Amadeus, Sabre); Air Tanzania (TC), Tanzania (GDS: Abacus, Amadeus, Galileo, Infini, Sabre, Travelsky); Air Transat (TS), Canada (gds: Amadeus, Sabre, Galileo, Worldspan, Travelport); Air Premia (YP), Corea del Sud (gds: Amadeus, Sabre, Galileo, Abacus); Braathens Regional Airlines (TF), Svezia (gds: Amadeus, Apollo, Galileo, Sabre, Worldspan); Geo Sky (D4), Georgia (gds: Amadeus, Sabre, Abacus); SKYhigh Dominicana (DO), Repubblica Dominicana (gds: Amadeus); SpiceJet (SG), India (gds: Amadeus, Sabre); TAAG Angola Airlines (DT), Angola (gds: Amadeus, Galileo, Sabre); Qanot Sharq (HH), Uzbekistan (gds: Abacus, Infini, Sabre); Zambia Airways (ZN), Zambia (gds: Amadeus, Galileo). Disponibili con il codice X1 in tutti i gds: Aerus (ZV), Messico; Air Mediterranean (MV), Grecia; Arajet (DM), Repubblica Dominicana; Cronos Airlines Benin (C9), Benin; Drukair (KB), Regno del Bhutan; Eswatini Air (RN), Regno di Eswatini; FitsAir (8D), Sri Lanka; FlyCAA (BU), [1}Repubblica Democratica del Congo; Involatus (1IV, gestito da Tailwind), Germania; Stella Perù (2I), Perù; ValueJet (VK), Nigeria. Disponibili con il codice H1 in tutti i gds: Turkmenistan Airlines (T5), Turkmenistan. [post_title] => Hahn Air: 23 i vettori integrati quest'anno. Vendite dei biglietti quasi allineate al 2019 [post_date] => 2023-12-13T11:17:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702466222000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 457965 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' dotata di 37 camere più ristorante, American bar, sala meeting per eventi fino a 100 persone, piscina con idromassaggio esterna e spa con due cabine massaggi, sauna e lounge relax l'ultima new entry del gruppo Bwh Hotels Italia. Situato nell'omonima località laziale, il Bw Plus Sabaudia Hotel & Spa è aperto tutto l'anno in una destinazione tradizionalmente leisure che, per la sua posizione strategica, richiama però anche la clientela business. L’albergo, oggetto di un radicale restyling concluso nel 2020, ha un design contemporaneo ed è dotato di soluzioni domotiche d'avanguardia. Il prossimo anno è pure in previsione l'ulteriore ampliamento della sua area benessere. “La nostra è una struttura con una vocazione ecologica e sostenibile tra le pochissime in Italia a essere in classe energetica A4 - spiega il proprietario dell'hotel, Marco Lamonica -. Ci siamo affidati a Bwh Hotels Italia per dare un impulso al business della struttura e per dare visibilità sui mercati italiani e internazionali alle ricchezze del nostro territorio, che possono e devono essere maggiormente valorizzate. L’auspicio è che il marchio, il supporto commerciale business, leisure e mice, nonché le attività di comunicazione e marketing contribuiscano al nostro sviluppo in modo significativo”. [post_title] => New entry laziale per il gruppo Bwh Italia con il Best Western Plus Sabaudia [post_date] => 2023-12-13T10:59:36+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702465176000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 457859 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C'è una nuova partnership internazionale per AlUla che riguarda proprio l'Italia: la Royal Commission for AlUla ha infatti siglato un accordo di gemellaggio con la città di Matera a tutala e promozione del patrimonio culturale. Le due realtà lavoreranno insieme per promuovere la prosperità e la sostenibilità, organizzare scambi culturali, co-creare iniziative e scambiarsi conoscenza in molteplici settori di collaborazione. La partnership è parte di un più ampio accordo tra AlUla e l’Italia che ha visto iniziative quali il Saudi Village, un evento culturale della durata di cinque giorni che si è svolto lo scorso settembre a Villa Borghese, Roma, una collaborazione con la mostra fotografica curata da Cortona on the Move che si è svolta durante l’AlUla Arts Festival 2022 e la formazione di giovani studiosi sauditi nell’ambito della conservazione dei beni culturali presso il Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale, vicino a Torino. «L’accordo con Matera supporta i nostri sforzi per creare una destinazione internazionale che porti beneficio alla comunità locale, all’economia e all’ambiente di AlUla, offrendo al tempo stesso agli abitanti delle due città l’opportunità di incontrare culture diverse, stringere legami personali ed esplorare sfide e opportunità comuni» ha dichiarato Waleed Al Dayel, chief strategy and digital officer di Rcu. «La data esatta del trentesimo anniversario da quando Matera è diventata Patrimonio Mondiale dell'Umanità ha costituito la migliore cornice possibile per dare evidenza all'accordo di gemellaggio stipulato fra la Royal Commission for AlUla e il Comune di Matera - ha sottolineato Tiziana D'Oppido, assessora alla Cultura, al Turismo, agli Eventi, ai Sassi Patrimonio Unesco e alle Pari Opportunità del Comune di Matera -. Ambizioso, operativo e ricco è il calendario di attività in programma che porteremo avanti in sinergia, con grande, reciproco spirito collaborativo e nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità delle due destinazioni nella conservazione dei rispettivi siti Unesco: cultura come motore dell'economia, turismo, cinema, eventi, design, arti, archeologia, architettura, accessibilità, Sassi come ecosistema urbano di successo e molto altro per due realtà geograficamente lontane ma aventi molti elementi in comune». A Venezia, nel maggio 2023, l’Arabia Saudita e l’Italia hanno siglato un accordo per promuovere la collaborazione nel campo dell’archeologia, della conservazione, del restauro e della tutela del patrimonio culturale, del cinema e della letteratura, che è entrato in vigore nel novembre dello stesso anno. A firmare l’accordo sono stati il Ministro della Cultura saudita e Governatore di RCU, Sua Altezza Badr bin Abdullah bin Farhan Al Saud, e il suo omologo italiano Gennaro Sangiuliano. L'iniziativa fa parte della strategia globale di AlUla volta a mettere in relazione soggetti che condividono lo stesso approccio culturale nei confronti della conoscenza, della ricerca e delle idee per continuare a garantire che la realizzazione dell'ambizioso Masterplan Journey Through Time di AlUla sia incentrata sul turismo sostenibile e responsabile e sui principi di sviluppo che mettono al centro la comunità. [post_title] => AlUla: gemellaggio con Matera a protezione del patrimonio culturale [post_date] => 2023-12-12T10:29:26+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702376966000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 457854 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' disponibile da oggi online il nuovo catalogo Stati Uniti 2024 di Utat Viaggi. Con il claim Trova la tua America!, il volume è "un invito a perdersi nelle belle immagini, a sentire il battito della cultura nativa, ad abbracciare le testimonianze di tutte le nazioni, le etnie, le culture e le storie che hanno contribuito alla nascita e all'evoluzione degli Stati Uniti d'America - spiega il direttore commerciale, Arianna Pradella -. L'augurio è quello di cogliere anche ciò che l'occhio non vede, abbracciati da una moltitudine che, come scriveva Whitman, contiene molte moltitudini". Ampia in particolare la programmazione dedicata alla linea di prodotto Viaggi Firmati Utat: piccoli gruppi in partenza dall'Italia con accompagnatore specialista, per una esperienza esclusiva e immersiva. Fitto il calendario di partenze per il 2024: dal New York di sei giorni, al Triangolo dell'Est sulla Costa Atlantica, il Tour dell'Ovest con California e parchi nazionali e, novità assoluta, il tour a Yellowstone e nelle Montagne Rocciose. Il catalogo contiene inoltre una cinquantina di itinerari con partenza garantita di gruppo e guida parlante italiano, 45 viaggi classici ma anche molto innovativi in fly & drive, soggiorni nei ranch, nelle piantagioni e in hotel storici, viaggi di nozze, tour tematici e glamping. [post_title] => Online il nuovo catalogo Stati Uniti 2024 di Utat Viaggi [post_date] => 2023-12-12T10:26:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702376806000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 457816 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il workshop France Meditérranée si svolge ogni due anni in una location diversa della Francia: quest’anno si è tenuto a Tolone, della regione Povenza-Alpi-Costa Azzurra. Hanno partecipato all'evento 97 operatori, 30 dei quali italiani, che hanno riconosciuto l’importanza di un momento capace di raccontare la Francia nella sua interezza. I to hanno cercato esperienze nuove da proporre ai propri clienti, abbinandole a proposte gastronomiche e naturalistiche, per terra e per mare. Hanno cercato strutture che offrano prezzi interessanti per i viaggiatori italiani, nella consapevolezza che la destinazione Francia richiede un budget medio-alto e che, come sempre accade nel mondo del turismo, la domanda fa aumentare il prezzo dell’offerta. Il France Meediterranée è stato anche una grande occasione per fare networking, come ha sottolineato Frédéric Meyer, direttore Atout France Italia e coordinatore regionale Europa del Sud. Diversi e interessanti gli elementi emersi dalla voce di alcuni degli operatori italiani presenti, colpiti dalla ricchezza dell’offerta leisure della destinazione e dai servizi disponibili. «Gli italiani amano la Francia, in particolare la Provenza e la Costa Azzurra. - ricorda Carlo Barbafieri di Traveller - Oggi abbiamo più viaggi individuali che in passato; il visitatore si muove con la sua vettura e sceglie i mesi tra giugno e luglio per la fioritura della lavanda, ma anche per fare tour in bicicletta». Anche la proposta di Loft Studio Viaggi si rivolge agli amanti dello sport e della cultura che vivono la loro vacanza a bordo di una houseboat e vogliono arricchirla di un’esperienza a terra. «Al France Méditerranée si incontrano gli uffici del turismo delle varie regioni francesi e i corrispondenti locali: - afferma infatti Maria Grazia Minniti -. C’è sempre una grande attenzione per le nostre richieste: incontrando operatori con i quali collaboriamo da anni li informiamo delle esigenze dei clienti e scopriamo nuove attività da proporre». «La destinazione dev’essere maggiormente promossa, mostrando che dietro la mondanità della Costa Azzurra ci sono tanto sport e tanta natura - sottolinea Marco Raspagliesi di Raspa Club & Gengis Khan Viaggi -. L’isola di Porquerolle e il suo patrimonio naturalistico sono i Caraibi del Mediterraneo e a pochi chilometri da Tolone si svolgono ogni anno i campionati mondiali di windsurf! Oggi la richiesta del mercato sta cambiando e serve maggiore dinamicità nel servizio finale al cliente». È pieno d’entusiasmo l’approccio di GoWorld, che tratta l’Europa da due anni e realizza percorsi su misura per un mercato principalmente individuale, di coppie, famiglie e viaggiatori americani che visitano la Francia dopo aver fatto un giro dell’Italia. «Go World propone momenti di sport, escursioni a cavallo, ma anche in una distilleria, seguendo l’idea fondante del to, che è quella di spendere bene il proprio tempo vivendo nuove emozioni» ricorda Raffaella Calamosca. Si concentra sulle emozioni anche l’attenzione di Jonas Viaggi (che propone vacanze attive in bicicletta e a piedi, con momenti di cultura ed enogastronomia), perché «per noi questo territorio ha tanto da raccontare - afferma Luca Magrin -. Dopo 30 anni di viaggi alla scoperta delle grandi capitali europee, da cinque ci dedichiamo a posti meno conosciuti ma splendidi. Portiamo qui da tempo i nostri clienti in barca a vela, ora vogliamo arricchire la proposta con escursioni nell’interno». È invece esclusivamente di tipo culturale e rivolta a un pubblico senior la proposta di Praga Viaggi. Franca Scontrino sottolinea infatti: «Abbiamo diversi circuiti in Francia, perché la nostra clientela è interessata al patrimonio storico e all’aspetto culturale del paese. Quest’incontro a Tolone è l’occasione per avere nuove informazioni e continuare a soddisfare i nostri viaggiatori». Anche Boscolo Tours promuove la Francia come destinazione culturale e il 2023 ha portato un volume di vendite significativo. «Per noi è molto importante la qualità. - ricorda Marie Christine Charnier - Offriamo sempre i tour best-seller, ma cerchiamo di variare l’offerta con nuove escursioni ed esperienze per i nostri clienti, che sono spesso repeaters». È una proposta prettamente culturale anche quella di Listrop Viaggi & Turismo: «Siamo un to del nord Italia e proponiamo percorsi classici che vengono “ringiovaniti” con elementi di novità. - conclude infatti Gianpaolo Contro - Confidiamo che le nuove proposte raccolte a France Méditerranée ci consentano di accrescere e rinnovare la nostra clientela». [gallery ids="457821,457818,457819"] [post_title] => France Méditerranée: l’occasione per sapere come i to italiani propongono la Francia [post_date] => 2023-12-12T10:19:16+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702376356000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 457838 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Delta Air Lines si appresta a chiudere un 2023 che l'ha vista collezionare numerosi riconoscimenti non soltanto in America, ma anche al di qua dell'Atlantico, vincendo premi e conquistando ambite posizioni nella shortlist in vari paesi della regione Emeai (Europa, Medio Oriente, Africa e India). L'ultimo premio vinto, "Migliore compagnia aerea d'affari per il Nord e il Sud America", è stato annunciato in occasione dei Reismedia Business Travel Awards di Amsterdam. Reismedia è il più grande editore di viaggi indipendente dei Paesi Bassi e la vittoria sottolinea la forte posizione di Delta e la sua offerta di prodotti su questo mercato, dove opera fino a 21 voli nei giorni di punta. Il partner di joint venture di Delta, Klm, è stato nominato "Migliore compagnia aerea d'affari per l'Europa e l'Africa". Delta ha ottenuto riconoscimenti anche in altri paesi dopo un'estate record sulle rotte transatlantiche. Nel Regno Unito, Delta si è aggiudicata il titolo di "Migliore compagnia aerea nordamericana" per il sesto anno consecutivo in occasione dei prestigiosi Business Traveller Awards, promossi da Business Traveller, la principale pubblicazione britannica dedicata ai viaggi d'affari. «La dedizione e l’impegno del team Emeai di Delta vengono riconosciuti in tutta la regione grazie a una serie di premi prestigiosi che hanno una forte risonanza sui clienti globali e rafforzano il nostro brand - ha dichiarato Matteo Curcio, svp di Delta per l'area Emeai -. Mentre continuiamo a offrire prodotti e servizi innovativi, ad aggiungere nuove rotte e a sostenere le comunità che serviamo, è chiaro che il pubblico dei viaggiatori e gli esperti del settore stanno notando gli sforzi di Delta». In Italia, Delta è stata nominata per il secondo anno consecutivo "Miglior Compagnia Aerea per Viaggiatori d'Affari - Lungo Raggio" agli European Mission Awards e “Compagnia Aerea dell’Anno per i Viaggiatori d’Affari” agli Italian Mission Awards. Per il 2024 Delta prevede di operare fino a 12 voli giornalieri dall'Italia agli Stati Uniti, tra cui una nuova rotta da New York-Jfk a Napoli e un aumento dei voli per Roma e Venezia. Inoltre, in Ghana, Delta ha ricevuto il prestigioso "Corporate Social Responsibility Excellence Award for Aviation in Ghana" in occasione della decima edizione dei Ghana Csr Excellence Awards, in riconoscimento dell'impegno di lunga data di Delta a favore di organizzazioni come Breast Care International. La compagnia ha ricevuto anche un secondo premio in Ghana, il "Most Outstanding Business in Ghana" dalla Camera di Commercio Americana di Accra, che ha sottolineato l'importanza del volo giornaliero della compagnia aerea per New York-Jfk. Delta è stata infine inserita nella lista dei candidati per il premio "Achievement in Diversity, Equity and Inclusion" e per il premio "Travel Partner of the Year-Long-Haul Airline" nell'ambito dei Business Travel Awards Europe. Entrambi sono stati attribuiti al partner JV di Delta, Virgin Atlantic. [post_title] => Delta Air Lines fa incetta di premi nella regione Emeai a chiusura del 2023 [post_date] => 2023-12-12T09:45:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702374344000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 457814 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Anche Lot Polish Airlines decollerà sulle rotte verso l'Arabia Saudita: la compagnia aerea polacca inaugurerà infatti il 4 giugno 2024 il volo tra l'aeroporto di Varsavia Chopin e il King Khalid International di Riyadh. La tratta sarà servita con tre frequenze alla settimana operate da un Boeing 737-8. Lo scorso giugno l'Arabia Saudita ha aggiunto l'Unione europea al suo sistema di visti elettronici, una mossa che secondo Lot ha contribuito alla decisione di introdurre il nuovo collegamento. Come spiegato in una nota della Lot, il vettore "cerca di rafforzare la propria posizione nell'Europa centrale e orientale, questa volta... offrendo nuove opportunità commerciali nella penisola arabica". "L'espansione strategica del nostro network di rotte globali tiene conto delle esigenze e dei desideri dei nostri passeggeri. Per questo siamo felici che l'Arabia Saudita si stia aprendo al turismo, come dimostra la semplificazione dell'iter di ingresso per i cittadini dell'Unione europea - ha dichiarato Michał Fijoł, amministratore delegato di Lot -. Credo che Riyadh sarà una destinazione interessante per chi ama esplorare luoghi nuovi e diversi. Allo stesso tempo, grazie alla crescente cooperazione economica e al gran numero di investimenti, l'Arabia Saudita è un mercato promettente per le imprese polacche". [post_title] => Lot sbarca in Arabia Saudita con la rotta Varsavia-Riyadh, dal giugno 2024 [post_date] => 2023-12-12T09:15:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702372501000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "american airlines e philippine airlines stringono un nuovo accordo di codeshare" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":74,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1471,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458006","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Philippine Airlines e American Airlines un codeshare che vede per la prima volta un vettore filippino commercializzare voli verso diverse destinazioni statunitensi e consente ai passeggeri di American di raggiungere la Perla d'Oriente, Manila, e le spiagge di Cebu.\r

\r

I clienti di American possono ora prenotare i biglietti su aa.com per i voli in codeshare operati da Philippine Airlines verso Manila e Cebu via Tokyo; inoltre, potranno volare a Manila da Honolulu e Guam.\r

\r

«Con questa intesa i nostri passeggeri potranno beneficiare di collegamenti senza soluzione di continuità con Manila, capitale e centro economico della regione, e Cebu, porta d'accesso a innumerevoli isole tropicali con spiagge incontaminate - ha dichiarato Anmol Bhargava, vicepresidente di American per le alleanze e le partnership globali -. Le Filippine sono una delle economie in più rapida crescita dell'Asia: continueremo a migliorare la nostra partnership con Philippine Airlines».\r

\r

Philippine Airlines ha inserito il suo codice \"PR\" sui voli di American tra Los Angeles e sette città statunitensi: Atlanta, Denver, Houston, Las Vegas, Miami, Orlando e Washington, D.C., consentendo un'eccellente connettività con il servizio trans-pacifico di Pal.\r

\r

Philippine Airlines opera due volte al giorno voli non stop per Los Angeles, voli giornalieri per San Francisco e più voli settimanali per New York, Honolulu e Guam.","post_title":"American Airlines e Philippine Airlines stringono un nuovo accordo di codeshare","post_date":"2023-12-13T14:05:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1702476300000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"457995","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_457997\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'Anglo American di Firenze[/caption]\r

\r

Come già annunciato a gennaio 2022 ci sarà anche l'Anglo American Hotel di Firenze, Curio Collection tra le numerose nuove apertura di Hilton del 2024. Situato nel centro storico della città, a due isolati dal fiume Arno in un tranquillo quartiere del centro, la struttura verrà inaugurata nel secondo trimestre. L'albergo è stato progettato all'insegna della sostenibilità, con la ristrutturazione che si è concentrata sul restauro dell'architettura storica dell'edificio e delle finiture originali, come le romantiche persiane alla fiorentina che incorniciano le finestre. Nel cortile esterno, tipico delle ville italiane, verrà inoltre servito un menu toscano ispirato ai sapori, alle tradizioni e agli ingredienti di stagione locali.\r

\r

Ulteriore novità degna di nota è il Waldorf Astoria Seychelles Platte Island, che accoglierà gli ospiti a partire dal primo trimestre del prossimo anno. Situato a poco più di 130 chilometri a sud di Mahé, in un atollo incontaminato circondato da foreste di palme e da uccelli marini migratori e tartarughe, protetto dalla propria laguna e dalla barriera corallina, il resort ospiterà 50 ville fronte mare, alcune delle quali presenteranno fino a cinque camere da letto, tutte dotate di piscina privata e concierge personale.\r

\r

Da segnalare pure l'Hampton by Hilton London Old Street: a soli cinque minuti a piedi dalla stazione omonima, la struttura sarà disponibile a partire dal primo trimestre del 2024. Dotata di 109 camere permetterà di raggiungere i vivaci bar e ristoranti di Shoreditch, l'eclettica street art e lo shopping di Brick Lane, oltre a diverse sedi di concerti. Attrazioni come la Torre di Londra e il British Museum si trovano inoltre a meno di tre chilometri di distanza. Spazi comuni flessibili e centro fitness completano l'offerta.\r

\r

Ma la pipeline del gruppo Hilton include pure l'Embassy Suites by Hilton Dubai Business Bay (a inizio anno), il Conrad Bahrain Financial Harbour (primo trimestre), il Canopy by Hilton Seychelles (isola di Mahé, primo trimestre), l'Hilton Cairo Nile Maadi (primo trimestre), il croato Keight Hotel Opatija, Curio Collection by Hilton (primo trimestre), il Duo Hotel Lisbon, Curio Collection by Hilton (primavera), il DoubleTree by Hilton Malta (estate), il portoghese Legacy Hotel Cascais, Curio Collection by Hilton (secondo trimestre), il sudafricano Hampton by Hilton Grayston Sandton (quarto trimestre), il Conrad Singapore Orchard (gennaio), l'Hilton Kathmandu (primo trimestre), il Motto by Hilton Hong Kong Soho (secondo trimestre), il DoubleTree by Hilton Vientiane nel Laos (secondo trimestre), l'Hilton Garden Inn Bangkok (secondo trimestre), il Canopy by Hilton Osaka Umeda (terzo trimestre), il Conrad Orlando (gennaio), il Signia by Hilton Atlanta (gennaio), l'Homewood Suites by Hilton Nashville Downtown The Gulch (terzo trimestre), il Canopy by Hilton Nashville Downtown The Gulch (terzo trimestre), il Bermudiana Beach Resort, Tapestry Collection by Hilton (terzo trimestre) e lo Zemi Miches All-Inclusive Resort, Curio Collection by Hilton in Repubblica Dominicana (quarto trimestre).","post_title":"Il Curio Anglo American di Firenze tra le 24 new entry Hilton in pipeline per il 2024","post_date":"2023-12-13T12:17:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1702469851000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"457973","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_378925\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Kirsten Rehmann[/caption]\r

Hahn Air archivia il 2023 con l'integrazione nel proprio network di partner di 23 nuove compagnie aeree, che portano il totale a oltre 350 vettori. Centomila agenzie di viaggio in 190 mercati possono emettere biglietti dei partner di Hahn Air attraverso i loro gds.\r

«Siamo molto soddisfatti dei risultati commerciali di quest'anno - dichiara Kirsten Rehmann, ceo di Hahn Air -. È fantastico vedere che l'industria dei viaggi si sta finalmente riprendendo, con le vendite di biglietti che hanno quasi raggiunto i livelli del 2019. Ora guardiamo al 2024, che segnerà il 25° anniversario della nostra attività di biglietteria».\r

Undici compagnie aeree hanno stipulato un interline agreement con Hahn Air, mentre dodici partner hanno ampliato il loro raggio di distribuzione con una delle società sorelle di Hahn Air, Hahn Air Systems e Hahn Air Technologies. Gli agenti di viaggio possono prenotare ed emettere biglietti per tutti i partner scegliendo Hahn Air come vettore di convalida.\r

Per i partner interlinea, ciò include i mercati in cui le compagnie aeree non partecipano ai sistemi di regolamento locali (Bsp o Arc), non concedono l’autorizzazione di emissione dei biglietti o non accettano il metodo di pagamento preferito. Per le altre compagnie aeree ciò significa disponibilità in tutti i principali gds, anche se non hanno accordi propri. Inoltre, molti partner sono disponibili all'emissione di biglietti con più compagnie aeree, anche se non hanno un accordo tra di loro.\r

Disponibili con il proprio codice biletterale: Air Connect (KS), Romania (GDS: Amadeus, Sabre); Air Tanzania (TC), Tanzania (GDS: Abacus, Amadeus, Galileo, Infini, Sabre, Travelsky); Air Transat (TS), Canada (gds: Amadeus, Sabre, Galileo, Worldspan, Travelport); Air Premia (YP), Corea del Sud (gds: Amadeus, Sabre, Galileo, Abacus); Braathens Regional Airlines (TF), Svezia (gds: Amadeus, Apollo, Galileo, Sabre, Worldspan); Geo Sky (D4), Georgia (gds: Amadeus, Sabre, Abacus); SKYhigh Dominicana (DO), Repubblica Dominicana (gds: Amadeus); SpiceJet (SG), India (gds: Amadeus, Sabre); TAAG Angola Airlines (DT), Angola (gds: Amadeus, Galileo, Sabre); Qanot Sharq (HH), Uzbekistan (gds: Abacus, Infini, Sabre); Zambia Airways (ZN), Zambia (gds: Amadeus, Galileo).\r

Disponibili con il codice X1 in tutti i gds: Aerus (ZV), Messico; Air Mediterranean (MV), Grecia; Arajet (DM), Repubblica Dominicana; Cronos Airlines Benin (C9), Benin; Drukair (KB), Regno del Bhutan; Eswatini Air (RN), Regno di Eswatini; FitsAir (8D), Sri Lanka; FlyCAA (BU), [1}Repubblica Democratica del Congo; Involatus (1IV, gestito da Tailwind), Germania; Stella Perù (2I), Perù; ValueJet (VK), Nigeria.\r

Disponibili con il codice H1 in tutti i gds: Turkmenistan Airlines (T5), Turkmenistan.\r

\r

","post_title":"Hahn Air: 23 i vettori integrati quest'anno. Vendite dei biglietti quasi allineate al 2019","post_date":"2023-12-13T11:17:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1702466222000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"457965","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' dotata di 37 camere più ristorante, American bar, sala meeting per eventi fino a 100 persone, piscina con idromassaggio esterna e spa con due cabine massaggi, sauna e lounge relax l'ultima new entry del gruppo Bwh Hotels Italia. Situato nell'omonima località laziale, il Bw Plus Sabaudia Hotel & Spa è aperto tutto l'anno in una destinazione tradizionalmente leisure che, per la sua posizione strategica, richiama però anche la clientela business. L’albergo, oggetto di un radicale restyling concluso nel 2020, ha un design contemporaneo ed è dotato di soluzioni domotiche d'avanguardia. Il prossimo anno è pure in previsione l'ulteriore ampliamento della sua area benessere.\r

\r

“La nostra è una struttura con una vocazione ecologica e sostenibile tra le pochissime in Italia a essere in classe energetica A4 - spiega il proprietario dell'hotel, Marco Lamonica -. Ci siamo affidati a Bwh Hotels Italia per dare un impulso al business della struttura e per dare visibilità sui mercati italiani e internazionali alle ricchezze del nostro territorio, che possono e devono essere maggiormente valorizzate. L’auspicio è che il marchio, il supporto commerciale business, leisure e mice, nonché le attività di comunicazione e marketing contribuiscano al nostro sviluppo in modo significativo”.","post_title":"New entry laziale per il gruppo Bwh Italia con il Best Western Plus Sabaudia","post_date":"2023-12-13T10:59:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1702465176000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"457859","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" C'è una nuova partnership internazionale per AlUla che riguarda proprio l'Italia: la Royal Commission for AlUla ha infatti siglato un accordo di gemellaggio con la città di Matera a tutala e promozione del patrimonio culturale. Le due realtà lavoreranno insieme per promuovere la prosperità e la sostenibilità, organizzare scambi culturali, co-creare iniziative e scambiarsi conoscenza in molteplici settori di collaborazione.\r

\r

La partnership è parte di un più ampio accordo tra AlUla e l’Italia che ha visto iniziative quali il Saudi Village, un evento culturale della durata di cinque giorni che si è svolto lo scorso settembre a Villa Borghese, Roma, una collaborazione con la mostra fotografica curata da Cortona on the Move che si è svolta durante l’AlUla Arts Festival 2022 e la formazione di giovani studiosi sauditi nell’ambito della conservazione dei beni culturali presso il Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale, vicino a Torino.\r

\r

«L’accordo con Matera supporta i nostri sforzi per creare una destinazione internazionale che porti beneficio alla comunità locale, all’economia e all’ambiente di AlUla, offrendo al tempo stesso agli abitanti delle due città l’opportunità di incontrare culture diverse, stringere legami personali ed esplorare sfide e opportunità comuni» ha dichiarato Waleed Al Dayel, chief strategy and digital officer di Rcu.\r

\r

«La data esatta del trentesimo anniversario da quando Matera è diventata Patrimonio Mondiale dell'Umanità ha costituito la migliore cornice possibile per dare evidenza all'accordo di gemellaggio stipulato fra la Royal Commission for AlUla e il Comune di Matera - ha sottolineato Tiziana D'Oppido, assessora alla Cultura, al Turismo, agli Eventi, ai Sassi Patrimonio Unesco e alle Pari Opportunità del Comune di Matera -. Ambizioso, operativo e ricco è il calendario di attività in programma che porteremo avanti in sinergia, con grande, reciproco spirito collaborativo e nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità delle due destinazioni nella conservazione dei rispettivi siti Unesco: cultura come motore dell'economia, turismo, cinema, eventi, design, arti, archeologia, architettura, accessibilità, Sassi come ecosistema urbano di successo e molto altro per due realtà geograficamente lontane ma aventi molti elementi in comune».\r

\r

A Venezia, nel maggio 2023, l’Arabia Saudita e l’Italia hanno siglato un accordo per promuovere la collaborazione nel campo dell’archeologia, della conservazione, del restauro e della tutela del patrimonio culturale, del cinema e della letteratura, che è entrato in vigore nel novembre dello stesso anno. A firmare l’accordo sono stati il Ministro della Cultura saudita e Governatore di RCU, Sua Altezza Badr bin Abdullah bin Farhan Al Saud, e il suo omologo italiano Gennaro Sangiuliano.\r

\r

L'iniziativa fa parte della strategia globale di AlUla volta a mettere in relazione soggetti che condividono lo stesso approccio culturale nei confronti della conoscenza, della ricerca e delle idee per continuare a garantire che la realizzazione dell'ambizioso Masterplan Journey Through Time di AlUla sia incentrata sul turismo sostenibile e responsabile e sui principi di sviluppo che mettono al centro la comunità.","post_title":"AlUla: gemellaggio con Matera a protezione del patrimonio culturale","post_date":"2023-12-12T10:29:26+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1702376966000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"457854","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' disponibile da oggi online il nuovo catalogo Stati Uniti 2024 di Utat Viaggi. Con il claim Trova la tua America!, il volume è \"un invito a perdersi nelle belle immagini, a sentire il battito della cultura nativa, ad abbracciare le testimonianze di tutte le nazioni, le etnie, le culture e le storie che hanno contribuito alla nascita e all'evoluzione degli Stati Uniti d'America - spiega il direttore commerciale, Arianna Pradella -. L'augurio è quello di cogliere anche ciò che l'occhio non vede, abbracciati da una moltitudine che, come scriveva Whitman, contiene molte moltitudini\".\r

\r

Ampia in particolare la programmazione dedicata alla linea di prodotto Viaggi Firmati Utat: piccoli gruppi in partenza dall'Italia con accompagnatore specialista, per una esperienza esclusiva e immersiva. Fitto il calendario di partenze per il 2024: dal New York di sei giorni, al Triangolo dell'Est sulla Costa Atlantica, il Tour dell'Ovest con California e parchi nazionali e, novità assoluta, il tour a Yellowstone e nelle Montagne Rocciose. Il catalogo contiene inoltre una cinquantina di itinerari con partenza garantita di gruppo e guida parlante italiano, 45 viaggi classici ma anche molto innovativi in fly & drive, soggiorni nei ranch, nelle piantagioni e in hotel storici, viaggi di nozze, tour tematici e glamping.\r

\r

","post_title":"Online il nuovo catalogo Stati Uniti 2024 di Utat Viaggi","post_date":"2023-12-12T10:26:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1702376806000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"457816","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Il workshop France Meditérranée si svolge ogni due anni in una location diversa della Francia: quest’anno si è tenuto a Tolone, della regione Povenza-Alpi-Costa Azzurra. Hanno partecipato all'evento 97 operatori, 30 dei quali italiani, che hanno riconosciuto l’importanza di un momento capace di raccontare la Francia nella sua interezza. I to hanno cercato esperienze nuove da proporre ai propri clienti, abbinandole a proposte gastronomiche e naturalistiche, per terra e per mare. Hanno cercato strutture che offrano prezzi interessanti per i viaggiatori italiani, nella consapevolezza che la destinazione Francia richiede un budget medio-alto e che, come sempre accade nel mondo del turismo, la domanda fa aumentare il prezzo dell’offerta. \r

Il France Meediterranée è stato anche una grande occasione per fare networking, come ha sottolineato Frédéric Meyer, direttore Atout France Italia e coordinatore regionale Europa del Sud. Diversi e interessanti gli elementi emersi dalla voce di alcuni degli operatori italiani presenti, colpiti dalla ricchezza dell’offerta leisure della destinazione e dai servizi disponibili. «Gli italiani amano la Francia, in particolare la Provenza e la Costa Azzurra. - ricorda Carlo Barbafieri di Traveller - Oggi abbiamo più viaggi individuali che in passato; il visitatore si muove con la sua vettura e sceglie i mesi tra giugno e luglio per la fioritura della lavanda, ma anche per fare tour in bicicletta». \r

Anche la proposta di Loft Studio Viaggi si rivolge agli amanti dello sport e della cultura che vivono la loro vacanza a bordo di una houseboat e vogliono arricchirla di un’esperienza a terra. «Al France Méditerranée si incontrano gli uffici del turismo delle varie regioni francesi e i corrispondenti locali: - afferma infatti Maria Grazia Minniti -. C’è sempre una grande attenzione per le nostre richieste: incontrando operatori con i quali collaboriamo da anni li informiamo delle esigenze dei clienti e scopriamo nuove attività da proporre». \r

«La destinazione dev’essere maggiormente promossa, mostrando che dietro la mondanità della Costa Azzurra ci sono tanto sport e tanta natura - sottolinea Marco Raspagliesi di Raspa Club & Gengis Khan Viaggi -. L’isola di Porquerolle e il suo patrimonio naturalistico sono i Caraibi del Mediterraneo e a pochi chilometri da Tolone si svolgono ogni anno i campionati mondiali di windsurf! Oggi la richiesta del mercato sta cambiando e serve maggiore dinamicità nel servizio finale al cliente». \r

È pieno d’entusiasmo l’approccio di GoWorld, che tratta l’Europa da due anni e realizza percorsi su misura per un mercato principalmente individuale, di coppie, famiglie e viaggiatori americani che visitano la Francia dopo aver fatto un giro dell’Italia. «Go World propone momenti di sport, escursioni a cavallo, ma anche in una distilleria, seguendo l’idea fondante del to, che è quella di spendere bene il proprio tempo vivendo nuove emozioni» ricorda Raffaella Calamosca. \r

Si concentra sulle emozioni anche l’attenzione di Jonas Viaggi (che propone vacanze attive in bicicletta e a piedi, con momenti di cultura ed enogastronomia), perché «per noi questo territorio ha tanto da raccontare - afferma Luca Magrin -. Dopo 30 anni di viaggi alla scoperta delle grandi capitali europee, da cinque ci dedichiamo a posti meno conosciuti ma splendidi. Portiamo qui da tempo i nostri clienti in barca a vela, ora vogliamo arricchire la proposta con escursioni nell’interno». \r

È invece esclusivamente di tipo culturale e rivolta a un pubblico senior la proposta di Praga Viaggi. Franca Scontrino sottolinea infatti: «Abbiamo diversi circuiti in Francia, perché la nostra clientela è interessata al patrimonio storico e all’aspetto culturale del paese. Quest’incontro a Tolone è l’occasione per avere nuove informazioni e continuare a soddisfare i nostri viaggiatori». \r

Anche Boscolo Tours promuove la Francia come destinazione culturale e il 2023 ha portato un volume di vendite significativo. «Per noi è molto importante la qualità. - ricorda Marie Christine Charnier - Offriamo sempre i tour best-seller, ma cerchiamo di variare l’offerta con nuove escursioni ed esperienze per i nostri clienti, che sono spesso repeaters». \r

È una proposta prettamente culturale anche quella di Listrop Viaggi & Turismo: «Siamo un to del nord Italia e proponiamo percorsi classici che vengono “ringiovaniti” con elementi di novità. - conclude infatti Gianpaolo Contro - Confidiamo che le nuove proposte raccolte a France Méditerranée ci consentano di accrescere e rinnovare la nostra clientela».\r

[gallery ids=\"457821,457818,457819\"]\r

","post_title":"France Méditerranée: l’occasione per sapere come i to italiani propongono la Francia","post_date":"2023-12-12T10:19:16+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1702376356000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"457838","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Delta Air Lines si appresta a chiudere un 2023 che l'ha vista collezionare numerosi riconoscimenti non soltanto in America, ma anche al di qua dell'Atlantico, vincendo premi e conquistando ambite posizioni nella shortlist in vari paesi della regione Emeai (Europa, Medio Oriente, Africa e India).\r

\r

L'ultimo premio vinto, \"Migliore compagnia aerea d'affari per il Nord e il Sud America\", è stato annunciato in occasione dei Reismedia Business Travel Awards di Amsterdam. Reismedia è il più grande editore di viaggi indipendente dei Paesi Bassi e la vittoria sottolinea la forte posizione di Delta e la sua offerta di prodotti su questo mercato, dove opera fino a 21 voli nei giorni di punta. Il partner di joint venture di Delta, Klm, è stato nominato \"Migliore compagnia aerea d'affari per l'Europa e l'Africa\".\r

\r

Delta ha ottenuto riconoscimenti anche in altri paesi dopo un'estate record sulle rotte transatlantiche. Nel Regno Unito, Delta si è aggiudicata il titolo di \"Migliore compagnia aerea nordamericana\" per il sesto anno consecutivo in occasione dei prestigiosi Business Traveller Awards, promossi da Business Traveller, la principale pubblicazione britannica dedicata ai viaggi d'affari. \r

\r

«La dedizione e l’impegno del team Emeai di Delta vengono riconosciuti in tutta la regione grazie a una serie di premi prestigiosi che hanno una forte risonanza sui clienti globali e rafforzano il nostro brand - ha dichiarato Matteo Curcio, svp di Delta per l'area Emeai -. Mentre continuiamo a offrire prodotti e servizi innovativi, ad aggiungere nuove rotte e a sostenere le comunità che serviamo, è chiaro che il pubblico dei viaggiatori e gli esperti del settore stanno notando gli sforzi di Delta».\r

\r

In Italia, Delta è stata nominata per il secondo anno consecutivo \"Miglior Compagnia Aerea per Viaggiatori d'Affari - Lungo Raggio\" agli European Mission Awards e “Compagnia Aerea dell’Anno per i Viaggiatori d’Affari” agli Italian Mission Awards. Per il 2024 Delta prevede di operare fino a 12 voli giornalieri dall'Italia agli Stati Uniti, tra cui una nuova rotta da New York-Jfk a Napoli e un aumento dei voli per Roma e Venezia.\r

\r

Inoltre, in Ghana, Delta ha ricevuto il prestigioso \"Corporate Social Responsibility Excellence Award for Aviation in Ghana\" in occasione della decima edizione dei Ghana Csr Excellence Awards, in riconoscimento dell'impegno di lunga data di Delta a favore di organizzazioni come Breast Care International. La compagnia ha ricevuto anche un secondo premio in Ghana, il \"Most Outstanding Business in Ghana\" dalla Camera di Commercio Americana di Accra, che ha sottolineato l'importanza del volo giornaliero della compagnia aerea per New York-Jfk.\r

\r

Delta è stata infine inserita nella lista dei candidati per il premio \"Achievement in Diversity, Equity and Inclusion\" e per il premio \"Travel Partner of the Year-Long-Haul Airline\" nell'ambito dei Business Travel Awards Europe. Entrambi sono stati attribuiti al partner JV di Delta, Virgin Atlantic.","post_title":"Delta Air Lines fa incetta di premi nella regione Emeai a chiusura del 2023","post_date":"2023-12-12T09:45:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1702374344000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"457814","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anche Lot Polish Airlines decollerà sulle rotte verso l'Arabia Saudita: la compagnia aerea polacca inaugurerà infatti il 4 giugno 2024 il volo tra l'aeroporto di Varsavia Chopin e il King Khalid International di Riyadh. La tratta sarà servita con tre frequenze alla settimana operate da un Boeing 737-8.\r

\r

Lo scorso giugno l'Arabia Saudita ha aggiunto l'Unione europea al suo sistema di visti elettronici, una mossa che secondo Lot ha contribuito alla decisione di introdurre il nuovo collegamento.\r

\r

Come spiegato in una nota della Lot, il vettore \"cerca di rafforzare la propria posizione nell'Europa centrale e orientale, questa volta... offrendo nuove opportunità commerciali nella penisola arabica\".\r

\r

\"L'espansione strategica del nostro network di rotte globali tiene conto delle esigenze e dei desideri dei nostri passeggeri. Per questo siamo felici che l'Arabia Saudita si stia aprendo al turismo, come dimostra la semplificazione dell'iter di ingresso per i cittadini dell'Unione europea - ha dichiarato Michał Fijoł, amministratore delegato di Lot -. Credo che Riyadh sarà una destinazione interessante per chi ama esplorare luoghi nuovi e diversi. Allo stesso tempo, grazie alla crescente cooperazione economica e al gran numero di investimenti, l'Arabia Saudita è un mercato promettente per le imprese polacche\".","post_title":"Lot sbarca in Arabia Saudita con la rotta Varsavia-Riyadh, dal giugno 2024","post_date":"2023-12-12T09:15:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1702372501000]}]}}