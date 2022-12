American Airlines: doppio volo giornaliero sulla Roma-Dallas per l’estate American Airlines affina ulteriormente network e capacità in vista dell’estate 2023. La compagnia ha deciso di aumentare la frequenza dei voli da Dallas Fort Worth a Roma Fiumicino che, dal prossimo aprile, decolleranno due volte al giorno; medesima crescita anche per la rotta su Parigi. Entrambe le rotte saranno servite con i Boeing 787. Inoltre, la compagnia statunitense ha ufficializzato il ripristino dei voli diretti da Dallas a Tokyo Haneda, tre anni dopo la sospensione del collegamento a causa della pandemia. Anche in questo caso la rotta sarà operata da un Boeing 787 a partire da quest’estate. Il volo di 13 ore verso il Giappone era stato effettuato per l’ultima volta nell’estate del 2020.

American Airlines affina ulteriormente network e capacità in vista dell'estate 2023. La compagnia ha deciso di aumentare la frequenza dei voli da Dallas Fort Worth a Roma Fiumicino che, dal prossimo aprile, decolleranno due volte al giorno; medesima crescita anche per la rotta su Parigi. Entrambe le rotte saranno servite con i Boeing 787. Inoltre, la compagnia statunitense ha ufficializzato il ripristino dei voli diretti da Dallas a Tokyo Haneda, tre anni dopo la sospensione del collegamento a causa della pandemia. Anche in questo caso la rotta sarà operata da un Boeing 787 a partire da quest'estate. Il volo di 13 ore verso il Giappone era stato effettuato per l'ultima volta nell'estate del 2020. Il brand di crociere di lusso di casa Msc ha infatti siglato una partnership con Steinway & Sons, celebre marchio di pianoforti a coda artigianali. “Questa eccezionale collaborazione offre l'opportunità unica di celebrare e condividere l'eccellenza musicale con un brand di lusso, che condivide con noi la passione per il talento - sottolinea il ceo di Explora Journeys, Michael Ungerer -. Con i pianoforti a firma Steinway & Sons e un programma che porterà i migliori musicisti del mondo a interagire con i nostri ospiti, non potremmo essere più entusiasti di intraprendere questo viaggio insieme”.\r

\r

A partire dall'estate 2023, con il viaggio inaugurale della Explora I nel Nord Europa e nel circolo Polare Artico, pianisti acclamati ed emergenti, si esibiranno dal vivo con concerti pensati per rispecchiare l'anima delle regioni toccate dalla nave. Nel Viaggio celebrativo dal Québec a New York, che inizierà il 3 ottobre 2023, quattro celebri artisti Steinway saliranno in particolare a bordo per esibirsi durante il tragitto. Lungo il percorso, la nave farà scalo a La Baie (Saguenay), Baie-Comeau, Havre-Saint-Pierre, Charlottetown, Prince Edward Island e Halifax, prima dell'approdo a New York previsto per il 13 ottobre. Il momento clou del viaggio sarà proprio New York, sede della Steinway & Sons: una visita Vip in mattinata ai leggendari laboratori Steinway, appena fuori Manhattan, regalerà agli ospiti un assaggio dell'eccezionale maestria artigianale che da oltre un secolo conferisce ai loro pianoforte una ricchezza e un timbro unici. Gli ospiti saranno inoltre accolti a pranzo da un ingrediente speciale: la musica dal vivo eseguita da un artista Steinway, che offrirà un'ultima possibilità di assistere al suono di questo pianoforte prima di ripartire.","post_title":"I pianoforti Steinway & Sons salgono a bordo delle navi Explora Journeys","post_date":"2022-12-13T13:21:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1670937680000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435836","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un elegante salotto esterno affacciato sul lago, a pochi passi dalla Veranda, lo storico ristorante dell'hotel. In occasione dell'apertura straordinaria per il periodo natalizio, Villa d'Esta inaugura la nuova Greenhouse: la struttura, realizzata interamente in vetro e dal design contemporaneo, accoglie gli ospiti con divani in velluto, arredamenti tartan, candele natalizie, ma soprattutto ghirlande e luci a incorniciare i due scenografici camini, grazie a una scenografia curata dal flower designer italiano Vincenzo Dascanio.\r

\r

Lo spazio è aperto già dal mattino per coloro che desiderano bere un caffè in tranquillità e, durante il giorno, gustare degli snack o un light lunch: dal caviale alle ostriche, passando per un intramontabile club Sandwich. Dal pomeriggio, immancabile l’appuntamento con l’Afternoon Tea di Villa d’Este: un viaggio alla scoperta della millenaria storia del the, tra i profumi della Cina e gli aromi dell’India, passando tra le note inconfondibili del Giappone e le atmosfere fumé del Sudafrica. Tutti i giorni dalle ore 17 è infatti possibile concedersi una pausa assaporando le migliori selezioni di the e tisane, accompagnate da sandwiches e vol-au-vent, oppure scones o una fetta di torta. Per i più audaci, una proposta speciale che vede in abbinamento i the più raffinati alle etichette di champagne più pregiate.\r

\r

Con l’arrivo della sera, la Greenhouse si trasforma infine in una zona lounge per rilassarsi e bere un cocktail prima di cena, oppure godersi un po’ di musica dal vivo. I mixology barman sono pronti a consigliare ogni ospite e preparare i signature cocktails di Villa d’Este, cinque in totale e legati alla storia della struttura e alle personalità che l'hanno frequentata. L’ultimo è il 1873, anno in cui la villa fu trasformata in hotel di lusso: grappa aromatizzata in casa ai mirtilli l’ingrediente principale, a ricordare quella bevuta dal gruppo di uomini d'affari milanesi per siglare l’accordo, in aggiunta a Chartreuse Jaune, orzata e acido citrico.","post_title":"Villa d'Este inaugura la Greenhouse: elegante salotto esterno affacciato sul lago","post_date":"2022-12-13T13:00:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1670936431000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435818","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il brand Delta Hotels by Marriott giunge a quota 100, con l'apertura del Dubai Investment Park. Situata in una zona residenziale della città circondata da giardini, la struttura dispone di 248 camere e suite contraddistinte da un approccio moderno al design che si ispira alla tradizione artigianale, una piscina all'aperto, una spa e un centro fitness. La struttura comprende anche il Masian restaurant & bar, che propone cucina internazionale e narghilè, accompagnati da un menù ad hoc studiato per la cena, nonché birre artigianali e cocktail. Ad arricchire l'offerta la zona lounge, The Hub, con una caffetteria che serve bevande Lavazza, dolci, snack e piatti caldi e freddi, e il Pool bar, con una selezione di snack leggeri e bevande rinfrescanti per gli ospiti che desiderano rilassarsi a bordo piscina.\r

\r

Sono presenti anche Grab & Go e Delta Pantry, due degli storici locali del brand a livello globale. Grab & Go è l'opzione pensata per i viaggiatori sempre in movimento, che possono scegliere tra spuntini leggeri, frutta, succhi e altri prodotti freddi. Ideato per sembrare proprio come la cucina di casa, il Delta Pantry è aperto tutti i giorni ventiquattr'ore su ventiquattro e offre bevande e snack. Gli spazi per riunioni e conferenze sono dotati di attrezzature tecnologicamente avanzate e si estendono su tre aree, tra cui la Hall, che verrà inaugurata a breve, concepita per riunioni di lavoro ed eventi aziendali di grandi dimensioni.\r

\r

Dalla sua acquisizione nel 2015 con un portfolio di 37 strutture in Canada, il marchio Delta Hotels è cresciuto fino a diventare un brand globale e diversificato. \"Dagli inizi nel Paese della foglia d'acero fino alla crescente diversificazione del portfolio, questa apertura segna un emozionante traguardo nel viaggio di Delta Hotels\", ha infatti dichiarato Manny Rappenecker, vicepresidente e global brand leader del marchio del gruppo Marriott.","post_title":"Il brand Delta del gruppo Marriott tocca quota 100 con l'apertura del Dubai Investment Park","post_date":"2022-12-13T12:39:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1670935140000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435738","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La compagnia fondata da Pascal Lota lancia un ‘Corsicadeau’ sotto l’albero! È il regalo originale proposto dalle Navi Gialle, per il prossimo Natale. Si tratta di un Buono Viaggio per raggiungere le più affascinanti isole del Mediterraneo: Sardegna, Corsica, Elba e Baleari.\r

\r

Corsica Sardinia Ferries permette di fare un regalo originale, a partire da 25€. Con pochi e semplici passaggi, è possibile creare e personalizzare il Buono Viaggio. Il Corsicadeau potrà essere stampato oppure inviato via e-mail e il beneficiario deciderà quando e su quale linea utilizzarlo, per viaggiare verso la sua isola preferita. Per informazioni: www.corsica-ferries.it/promozioni/corsicadeau\r

\r

Dal 1968 Corsica Sardinia Ferries serve tutto l’anno Corsica e Sardegna. La Corsica è collegata da Tolone, Nizza, Savona e Livorno e, in estate, da Piombino; la Sardegna è collegata da Livorno, Nizza e Tolone e, in estate, da Savona e Piombino. L’isola d’Elba è collegata da Piombino e da Bastia (Corsica) nella stagione estiva. Corsica e Sardegna sono unite da collegamenti annuali. La linea Tolone/Baleari\r

è attiva dalla primavera all’autunno.","post_title":"Corsica Sardinia Ferries, sotto l'albero un Buono Viaggio per le isole del Mediterraneo","post_date":"2022-12-13T12:06:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1670933183000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435819","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"American Airlines affina ulteriormente network e capacità in vista dell'estate 2023. La compagnia ha deciso di aumentare la frequenza dei voli da Dallas Fort Worth a Roma Fiumicino che, dal prossimo aprile, decolleranno due volte al giorno; medesima crescita anche per la rotta su Parigi. Entrambe le rotte saranno servite con i Boeing 787.\r

\r

Inoltre, la compagnia statunitense ha ufficializzato il ripristino dei voli diretti da Dallas a Tokyo Haneda, tre anni dopo la sospensione del collegamento a causa della pandemia. Anche in questo caso la rotta sarà operata da un Boeing 787 a partire da quest'estate. Il volo di 13 ore verso il Giappone era stato effettuato per l'ultima volta nell'estate del 2020.","post_title":"American Airlines: doppio volo giornaliero sulla Roma-Dallas per l'estate","post_date":"2022-12-13T11:33:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1670931180000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435820","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_435821\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gabriella Aires, presidente Fiavet Piemonte[/caption]\r

\r

Fiavet Piemonte festeggia il Natale il 19 dicembre con un evento straordinario dedicato a tutti gli agenti di viaggi piemontesi, associati e non. Interverranno i rappresentanti di vertice delle istituzioni locali, dalla Regione ai comuni, coinvolti negli ultimi tre anni dall’intensa attività di promozione del territorio avviata da Gabriella Aires, presidente di Fiavet Piemonte e consigliere di amministrazione di Visit Piemonte.\r

La Rocca di Arignano, e altri 120 castelli\r

L’invito è per tutti alla Rocca di Arignano, maniero medievale ai confini del Monferrato che Luca Veronelli e Elsa Panini hanno riportato in vita dopo un sonno di sette secoli con un importante investimento, per farne un piccolo e raffinato relais top di gamma, nel più assoluto rispetto della struttura originaria.\r

\r

All’ingresso della Rocca l’importante opera intitolata \"Soglia: a Eduardo Chillida”, del grande scultore contemporaneo Arnaldo Pomodoro. \r

\r

“In Piemonte abbiamo un patrimonio straordinario di bellezza, paesaggio, di storia e di grande gusto da valorizzare – afferma Aires – più che mai ora che l’Italia è meta di tendenza sui grandi mercati. Noi professionisti del turismo abbiamo gli strumenti per farlo, e li offriamo alle istituzioni impegnate in questa direzione. Ad esempio con progetti come OroMonferrato, che mette a sistema 47 Comuni dal Moncalvese alla Valle Versa nel Nord Astigiano, una zona disseminata di decine di piccole pievi romaniche e decine di castelli. Com’è appunto la bella Rocca di Arignano, con la sua tavola gourmet e i suoi pregiatissimi vini, tutto dal nostro territorio”.\r

2023: quota ridotta per nuovi associati, cena inclusa\r

Nel contempo Fiavet Piemonte riduce la quota 2023 per i nuovi iscritti, incluso quest’ultimo scorcio del 2022, da 250 a 200 euro per azienda. La cifra include anche il costo della cena alla Rocca di Arignano per una persona per agenzia, per gli accompagnatori c’è una quota quasi simbolica di 40 euro per persona.\r

\r

Anticipa inoltre Aires: “Coglieremo l’occasione per presentare tutti gli importanti servizi che offriamo ai nostri associati, tra gratuiti e a prezzo ‘politico’. Sono servizi al top, anche grazie ai professionisti che supportano Fiavet Nazionale, per la fiscalità e con il servizio legale che ci assicura l’avvocato Federico Lucarelli. Noi stiamo aggiungendo anche un servizio di supporto alla comunicazione dei nostri associati con i media locali, grazie ai giornalisti e ai blogger che ci seguono”.\r

\r

Dopo la visita della Rocca – solo sette camere in stile medievale e perfino una ’microspa medievale’ per solo due persone – si va a tavola alla Locanda della Rocca, dove la carta è firmata da Ugo Alciati, chef 1 stella Michelin di Guido ristorante, affidata nella quotidianità all’executive chef Fabio Sgrò. Frutto di studi e indagini che risalgono fino al Medioevo, la proposta singolare della Locanda si gioca creativamente tra il passato e la contemporaneità, e sulla scelta di materia prima locale, stagionale ed etica, in continuità con il territorio e in sintonia con il panorama naturale.\r

\r

Dunque in tavola a Natale con Fiavet Piemonte solo specialità del Monferrato: dall’antipasto con la Robiola di Cocconato, cosparsa di granella di nocciole di Marentino al Salame cotto del Monferrato ai grissini di Andezeno, tutto sarà abbinato con sapienza ai migliori vini della ‘terra dei Santi’ (qui sono nati San Giovanni Bosco, San Domenico Savio, i Cafasso). Portata dopo portata sfileranno\r

\r

Freisa D’Asti e Malvasia, entrambi vinificati in spumante, Barbera d’Asti per il primo e Nebbiolo del basso Monferrato che qui si chiama Albugnano doc, infine la Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, celebre vino rosso ‘da signore’, mosso e dolce, abbinato alla torta di nocciole con zabaione.\r

\r

\r

\r

Un pullman di Bus Company sarà a disposizione degli agenti di viaggi per raggiungere la Rocca di Arignano, in partenza da Torino alle ore 17.50 da Corso San Martino angolo piazza 18 dicembre, e alle ore 18,10 da Piazzale Caio Mario, lato caffè Royal.\r

\r

Per confermare la propria presenza si scrive a segreteria@fiavet.piemonte.it.","post_title":"Fiavet Piemonte: festa di Natale il 19 dicembre alla Rocca di Arignano","post_date":"2022-12-13T11:27:58+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1670930878000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435812","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_435814\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gianluca Rubino[/caption]\r

\r

Argentina, Giappone, Sudan ma anche di India, Brasile e Vietnam… Racconti da ogni angolo del mondo, raccolti da esperiti e guide, narrati dalla voce della giornalista Fausta Filbier: sono i Frammenti di Viaggio, nuova iniziativa di Kel 12, che ha prodotto 12 episodi podcast disponibili gratuitamente sulle principali piattaforme quali Apple Podcast, Spotify, Audible, Spreaker e Google. Se la voce narrante è dunque quella della giornalista e scrittrice Fausta Filbier, penna di prestigio che vanta collaborazioni con alcuni dei più importanti magazine, canali televisivi e radiofonici italiani, la produzione è stata invece affidata a Roberto Spampinato, giornalista multimediale, videomaker e fotografo.\r

\r

“I podcast muovono curiosità e voglia di approfondimento, narrando di emozioni, incontri con la natura, la storia e l’arte e soprattutto con le persone, da conoscere e rispettare - spiega l'amministratore delegato di Kel 12, Gianluca Rubino -. I podcast sono uno strumento di comunicazione innovativo che sta prendendo sempre più piede anche nel nostro paese ed era quindi doveroso per la nostra azienda stare al passo con i tempi, rispondendo alle modalità di fruizione di contenuti richieste dal pubblico. In realtà il racconto è una modalità molto antica per descrivere un viaggio e lascia un margine di immaginazione molto ampio, da riempire con ricordi, sensazioni suggestioni diverse da utente a utente. Ed è nell’immaginazione guidata da parole, suoni e musiche che si può ritrovare il piacere più autentico, preludio di un viaggio meraviglioso”. Ogni mese la libreria di Frammenti di Viaggio si arricchirà di nuove puntate con ricordi da ogni parte del globo.","post_title":"Kel 12 mette Frammenti di Viaggio online, grazie ai podcast narrati da Fausta Filbier","post_date":"2022-12-13T11:20:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1670930445000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435806","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un nuovo resort nella provincia costiera di Phu Yen. Il Mandarin Oriental, Bai Nom aprirà nel 2026 e sarà la terza proprietà del gruppo in Vietnam, dopo quelle in pipeline a Saigon e Da Nang. Il resort, il cui sviluppo è seguito dalla società real estate locale Indochina Kajima, sorgerà su un'ampia spiaggia di 800 metri, circondato da scenografici altipiani e con vista sulla costa e sull'oceano. Il nuovo hotel offrirà 72 suite e ville, tra cui 25 residenze firmate Mandarin Oriental complete di giardini privati, piscine e terrazze.\r

\r

A disposizione degli ospiti anche tre ristoranti e bar e una spa a picco sul mare, che offrirà i trattamenti signature del gruppo, oltre a una varietà di pratiche che spaziano dallo yoga alla meditazione. Esperienze termali interne ed esterne e una piscina olimpionica di 30 metri saranno parte integrante dell’offerta benessere. Non mancheranno infine divertenti attività per tutta la famiglia, tra sport acquatici, escursioni e avventure outdoor, campi da tennis e padel e un Children’s club, con tanto di piscina dedicata per i più piccoli.","post_title":"Prosegue l'espansione di Mandarin Oriental in Vietnam: terzo resort in arrivo nel 2026","post_date":"2022-12-13T11:10:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1670929831000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435784","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_435789\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Roberto Boni[/caption]\r

\r

Autenticità, esperienza, avventura e active sono le nuove parole chiave che completano gli itinerari di Quality Group, che mantengono al contempo saldo il loro dna fondato su tre pilastri: natura, cultura, storia. Un modo insolito per rileggere i grandi classici dedicati ad Australia (con Nuova Zelanda e Polinesia), Canada e Perù. \r

\r

Australia, Nuova Zelanda e Polinesia\r

\r

Discover Australia presenta quindi una programmazione innovativa chiamata significativamente Fancy Australia Revolution. Si tratta di una proposta accessibile a tutti, grazie a quattro nuovissimi itinerari di breve durata (11/13 giorni), che riescono a conservare gli highlight della destinazione a un prezzo appetibile. Il tutto, favorito dal nuovo collegamento diretto tra Roma Fiumicino e Perth, che ha anche consentito lo sviluppo di proposte su tutto il Western Australia. “Abbiamo riconfermato tutti i prodotti e i programmi anche esclusivi d’epoca pre-Covid, fatto non del tutto scontato, con un calendario di partenze di tour in esclusiva con guida in italiano, distribuite sull'intero corso dell’anno - spiega il product manager Roberto Boni -. Sia per l’Australia, sia per la Nuova Zelanda presentiamo due nostri tour in esclusiva che si aggiungono agli itinerari classici, rivisti anche in chiave Fancy, parcellizzati sull’est e sull'ovest del paese, per estendere l’esperienza di viaggio in Australia a chi non può concedersi periodi particolarmente lunghi. Una scelta premiante a quanto dimostrano i dati: le vendite, concentrate nel secondo semestre, sono infatti in ripresa e rispetto al passato notiamo un incremento delle richieste di viaggi individuali e in famiglia”.\r

\r

Anche la Nuova Zelanda performa bene con un buoni riempimenti sulle partenze da marzo soprattutto per fly & drive e per la Polinesia, best seller nel 2022 che riconferma la sua crescita, sia come meta stand alone sia come estensione di tour. Sono state perciò ampliate le opportunità di soggiorno grazie ad accordi con alcune catene alberghiere che permettono di proporre un’offerta molto competitiva in strutture di differente categoria, dallo standard al lusso per soddisfare ogni budget.\r

\r

Canada\r

\r

[caption id=\"attachment_435795\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Rosanna Nicastro[/caption]\r

\r

Il Canada del Diamante registra un buon andamento delle prenotazioni e rileva un cambio di passo della clientela, sempre più incline alla qualità del servizio e del prodotto. “Viaggiare bene è la richiesta che arriva dalla nostra clientela e che contraddistingue questo 2022 - racconta la product manager della destinazione, Rosanna Nicastro -. Sono infatti in netto incremento le prenotazioni di posti in business class e premium economy e chi viaggia con noi non lascia nulla al caso, cercando di completare gli itinerari con esperienze insolite e possibilmente uniche. Per rispondere a questa tendenza abbiamo inserito nella nostra programmazione la nuova sezione Canada Experience & Wildelife, che racchiude un’ampia selezione di proposte consigliate per rendere il viaggio indimenticabile”.\r

\r

Canada Experience & Wildelife suggerisce in particolare pacchetti esperienziali nella natura, spaziando da soggiorni sul lago Sacacomie da dedicare alla pesca o alla canoa, al trekking e alla mountain bike per ammirare cervi, alci o caribù, fino ai tour in barca alla ricerca di balene e puffins, o alle escursioni dedicate all’avvistamento degli orsi neri, dei grizzly e degli orsi polari... Tra le novità si aggiunge il tour in esclusiva Il Diamante Le meraviglie canadesi dell’ovest, con tre partenze tra agosto e settembre; è il solo tour di gruppo con guida in italiano che include una tappa a Campbell River, punto di partenza ideale per avvistare gli orsi grizzly solitamente inclusa solo nei fly & drive. E’ stata inoltre potenziata la sezione dedicata ai viaggi in treno con In treno da Halifax a Toronto: un viaggio individuale consigliato a chi preferisce la comodità del treno, mantenendo la propria autonomia, per un itinerario che attraversa il New Brunswick fino a raggiungere Toronto.\r

\r

Perù\r

\r

[caption id=\"attachment_435800\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gian Marco Caprotti[/caption]\r

\r

Le richieste per viaggi Qactive, Qsmart e Qexperience in Perù con Mistral Tour sono in significativo incremento, con numeri raddoppiati rispetto sia al 2019, sia alle previsioni del 2020. \"Se le proposte di itinerari guidati in bus e gli over 50 continuano a rappresentare lo zoccolo duro della programmazione e della nostra clientela, è sicuramente in atto un cambiamento che riguarda sia la fascia d’età, sia le abitudini di consumo - sottolinea il product manager Perù, Gian Marco Caprotti -. Si amplia infatti il target dai 20 anni in su, che è la fascia di clientela sulla quale l’operatore sta scommettendo dal 2019, investendo nella costruzione di proposte di viaggio rispondenti alle loro esigenze; di pari passo sono cambiate le abitudini dei clienti che, in generale, richiedono sempre più frequentemente itinerari Qexperience, che includono percorsi in bici a Lima o il trekking sulle montagne arcobaleno, piuttosto che escursioni in dune buggy a Paracas oppure esperienze soft, ma allo stesso tempo adrenaliniche, coinvolgenti, autentiche ed emozionanti come l’e-bike in valle sacra\".\r

\r

Se Sulle tracce degli Incas e Active Perù restano quindi tra le proposte più richieste, per rispondere ai nuovi trend di domanda Mistral riconferma gli 11 tour di gruppo ormai iconici della programmazione, impreziositi dagli itinerari Experience Perù e Active Perù, rinnovati e arricchiti. Ritorna a grande richiesta anche la proposta Qsmart Party Perù, ideale per spiriti liberi di tutte le età: un viaggio classico ristrutturato in chiave moderna, perché concepito come un tour di gruppo con una struttura precostituita ma con una buona flessibilità per lasciare spazio alla personalizzazione, senza andare a incidere troppo sui costi. Per gli amanti della natura, novità di Mistral Tour, si consiglia la crociera di tre o quattro giorni per immergersi e ammirare la foresta Amazzonica, da poter abbinare a tutti gli itinerari proposti. Infine, per scoprire il Perù con un tocco di charme, Mistral permette di personalizzare e completare l’esperienza di viaggio partendo dal soggiorno e scegliendo di alloggiare in case coloniali, piuttosto che palazzi storici o fazenda.\r

\r

","post_title":"Quality: esperienza e avventura per innovare i classici su Australia, Canada e Perù","post_date":"2022-12-13T10:21:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1670926914000]}]}}