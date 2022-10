Ita Airways: il cda sfiducia Altavilla. Tutte le deleghe a Lazzerini Acque agitate in Ita Airways. Infatti il cda di Ita Airways, ha tolto al presidente esecutivo Alfredo Altavilla tutte le deleghe operative per assegnarle all’amministratore delegato Fabio Lazzerini. A questa decisione Altavilla ha scritto una lettera al ministero dell’economia contestando la legittimità del voto. Ma il ministro Franco lo ha gelato. Infatti il ministero considera legittima e immediatamente operativa la delibera di revoca dei poteri al presidente esecutivo Alfredo Altavilla che il consiglio ha votato ieri. Dunque Altavilla deve rimettere le deleghe senza aspettare l’Assemblea dei soci dell’8 novembre perché la delibera di revoca sia esaminata. Ecco alcuni estratti della risposta del ministero dell’economia. «In primo luogo, si rammenta, pur trattandosi di principi molto noti, che la gestione dell’impresa, come previsto dalla legge, compete esclusivamente agli amministratori, ivi compresa evidentemente la facoltà di attribuire e revocare le deleghe di gestione in considerazione degli interessi della società». «Il socio – cioè il ministero – per legge non esercita alcun potere gestorio, tantomeno in sede assembleare, né esercita alcuna direzione e coordinamento dell’impresa, e pertanto non conferisce né può conferire alcuna delega».

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432293 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Acque agitate in Ita Airways. Infatti il cda di Ita Airways, ha tolto al presidente esecutivo Alfredo Altavilla tutte le deleghe operative per assegnarle all'amministratore delegato Fabio Lazzerini. A questa decisione Altavilla ha scritto una lettera al ministero dell'economia contestando la legittimità del voto. Ma il ministro Franco lo ha gelato. Infatti il ministero considera legittima e immediatamente operativa la delibera di revoca dei poteri al presidente esecutivo Alfredo Altavilla che il consiglio ha votato ieri. Dunque Altavilla deve rimettere le deleghe senza aspettare l'Assemblea dei soci dell'8 novembre perché la delibera di revoca sia esaminata. Ecco alcuni estratti della risposta del ministero dell'economia. «In primo luogo, si rammenta, pur trattandosi di principi molto noti, che la gestione dell’impresa, come previsto dalla legge, compete esclusivamente agli amministratori, ivi compresa evidentemente la facoltà di attribuire e revocare le deleghe di gestione in considerazione degli interessi della società». «Il socio - cioè il ministero - per legge non esercita alcun potere gestorio, tantomeno in sede assembleare, né esercita alcuna direzione e coordinamento dell’impresa, e pertanto non conferisce né può conferire alcuna delega». [post_title] => Ita Airways: il cda sfiducia Altavilla. Tutte le deleghe a Lazzerini [post_date] => 2022-10-14T15:20:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665760847000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431995 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' un consiglio di amministrazione particolarmente complesso quello che attende Ita Airways il prossimo mercoledì, 12 ottobre: dall'approvazione della semestrale alla constatazione della riduzione del capitale sotto la soglia regolamentare. Inoltre, come riferito da Il Messaggero, i sei membri dimissionari del board - Lelio Fornabaio, Alessandra Fratini, Cristina Girelli, Simonetta Giordani, Silvio Martuccelli e Angelo Piazza - supportati dall'ad Fabio Lazzerini, avrebbero intenzione di chiedere al presidente Alfredo Altavilla la redistribuzione delle deleghe. Il tutto alla vigilia di un momento delicato per l'iter di privatizzazione della compagnia aerea che coincide con l'entrata in carica del nuovo esecutivo. Le indiscrezioni della stampa sui risultati del primo semestre evidenziano che, malgrado il contesto generale di ripresa del settore del trasporto aereo, il bilancio chiuderà in rosso, e la compagnia è "ricaduta nella fattispecie dell'articolo 2446 cc (perdite superiori ad un terzo del capitale) con una cassa di 200 milioni di euro al 30 settembre che rischia di dimezzarsi a 100 milioni a novembre". Il cda si appresta quindi a chiedere al Ministero dell’Economia e delle Finanze lo stanziamento della seconda tranche da 400 milioni di euro prevista per il 2022 e già autorizzata dall’Antitrust Ue. [post_title] => Nubi sul cda di Ita Airways, pronto a chiedere al Mef 400 milioni di euro [post_date] => 2022-10-11T08:59:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665478752000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 430199 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Debutto d'eccezione per il nuovo Airbus A350 di Ita Airways, in livrea azzurra e dedicato al mito Enzo Ferrari, che farà il suo primo volo a Monza al Gran Premio d’Italia il prossimo 11 settembre, quando farà da apripista alle Frecce Tricolore in concomitanza con l’inno nazionale. È la prima volta che la compagnia di bandiera è presente al Gran Premio d’Italia, nonché un’occasione unica durante la quale le Frecce Tricolore si esibiranno insieme ad un aereo di linea. Il nome Enzo Ferrari sarà scritto su sfondo rosso, anche questa un’unicità, perché rosso e Ferrari sono una cosa unica, al pari di Ita Airways e l’azzurro, come esclusivo è questo dettaglio di colore rosso tra tutti gli aerei della flotta. “La partnership tra il circuito di Monza, il Gran Premio d’Italia e la compagnia di bandiera è un fatto naturale - ha dichiarato Alfredo Altavilla, presidente esecutivo del vettore -. A maggior ragione per il centenario del circuito che, come Ita Airways, è ambasciatore nel mondo del nostro Paese. Dopo gli aerei intitolati a diversi sportivi, ecco quelli dedicati a quattro figure che hanno scritto la storia dell’automobilismo italiano, con l’esclusivo aereo intitolato ad Enzo Ferrari che farà il suo primo volo nel momento clou del Gran Premio sfrecciando in alto dopo l’inno nazionale.” L’Airbus A350 dedicato a Ferrari si unisce agli altri tre aerei che la compagnia ha dedicato ad illustri piloti che hanno scritto la storia dell’automobilismo italiano: l’A330 intitolato a Tazio Nuvolari, e due Airbus A319 che portano il nome di Alberto Ascari e Michele Alboreto. Tutti e quattro gli aerei con nuova livrea azzurra vestono il logo delle celebrazioni dell’Autodromo. “Con imprese sportive straordinarie, che sono entrate nel mito” – ha dichiarato Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club d’Italia, la Federazione Italiana dello Sport Automobilistico – Nuvolari, Ascari, Alboreto e, naturalmente, Ferrari, hanno fatto volare e incontrare generazioni di appassionati e tifosi del motorsport di ogni parte del mondo. Ed è proprio questo gemellaggio ideale tra emozioni - quelle dell’automobilismo sportivo e quelle del volo - unitamente alla condivisione di valori fondamentali, comuni allo sport e all’aviazione - massima professionalità, forte competitività, continua innovazione tecnologica, grande attenzione al futuro sostenibile - l’idea alla base di questa importante partnership tra Aci e Ita Airways”. [post_title] => Ita Airways: l'A350 dedicato a Enzo Ferrari vola sul circuito del Gran Premio di Monza [post_date] => 2022-09-09T10:15:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1662718515000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 428197 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways ha centrato il suo primo utile durante il mese di giugno. "E' un segnale per la squadra che abbiamo lavorato bene e intercettato questo ritorno del business" per cui "siamo riusciti a chiudere questo primo mese in utile e avendo volato solo 7 mesi non è proprio banale": così Alfredo Altavilla, presidente della compagnia, ripreso dall'Ansa a margine della conferenza stampa di Ita con l'Automobile Club Italia per la partnership con l'Autodromo di Monza. Altavilla ha anche precisato che Ebit e cashflow sono risultati "positivi" nonostante il caro carburante. "Sul primo semestre quello che posso dire è che se non avessimo avuto l'impatto del carburante avremmo fatto sicuramente meglio delle perdite previste nel piano industriale. Sul fronte della vendita della compagnia, Altavilla ha sottolineato che è "un momento importante", e si è augurato che "si concretizzi il più velocemente possibile" l'alleanza con la cordata prescelta dal Mef per l'avvio della trattativa in esclusiva. Intanto il vettore ha dedicato l'ammiraglia della sua flotta, ossia il nuovo Airbus A350, a Enzo Ferrari. "E' la prima volta in assoluto che l'uomo che ha cambiato la storia dell'automobilismo mondiale ha un aereo con il suo nome, e solo Ita lo poteva fare". [post_title] => Ita Airways ha realizzato il suo primo utile nel mese di giugno [post_date] => 2022-07-13T10:51:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1657709507000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 427488 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Allora riepiloghiamo: il ministro dell'economia Franco aveva promesso di chiudere il dossier Ita entro la fine di giugno. Il presidente del vettore Altavilla, con una sicurezza che si è dimostrata eccessiva, aveva confermato: «Entro gli ultimi giorni di luglio chiuderemo la pratica della vendita». Siamo a fine giugno e la vendita non c'è. Perché? per i soliti ritardi, le solite incomprensioni, i dati che non coincidono, le valutazioni troppo distanti ecc ecc ecc. Per cui le dichiarazioni magicamente cambiano. Sentiamo Altavilla riportato da Il Sole 24 Ore: ««Sperabilmente il Mef potrà esprimersi nel giro di pochi giorni, quindi sostanzialmente siamo nei tempi. Considerando gli standard della vecchia Alitalia, non mi pare che una settimana o dieci giorni in più spostino l’asse del problema». Non ripetere gli errori Ma caro Altavilla è proprio questo il punto - (a parte il fatto che non siamo sostanzialmente nei tempi. Una cosa è giugno, un'altra luglio). Non ripetere gli errori del passato. Non allungare il brodo, evitando di mischiare il nome di Alitalia con quello di Ita Airways. Se questo concetto non è ancora chiaro alla dirigenza che dovrebbe condurre in porto l'affare stiamo freschi. Infine, e questa è una richiesta che facciamo al Mef e al management Ita Airways. Ci dite per favore quale sarà il destino di Ita Airways una volta conclusa l'acquisizione? Lo vorremmo sapere se diventa una succursale di Msc per i clienti delle crociere, o, peggio, una derivazione di Lufthansa. Insomma diteci qualcosa (naturalmente anche se a spuntarla fosse la cordata Air France). [post_title] => Ita Airways: la vendita slitta a luglio (siamo sicuri che sarà luglio?) [post_date] => 2022-06-30T10:11:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1656583911000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 426411 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il presidente di Ita, Alfredo Altavilla, riprende la parola per affermare che Ita Airways sta affrontando un "normalissimo processo" di vendita. Spiegando che è normale il fatto che siano state richieste maggiori informazioni e che non sia stato indicato un prezzo definito, ma una forbice di prezzo, da parte delle cordate Msc-Lufthansa e fondo Certares. «Le tempistiche non sono assolutamente cambiate», ha precisato Altavilla, smentendo le notizie stampa circa una "frenata" da parte degli acquirenti e confermando la scadenza di fine di giugno. Il presidente di Ita, al termine del tavolo su Coviasan al ministero del lavoro, ha detto di vedere "qualche passo avanti" nelle trattative per i 500 lavoratori del call center, ma la soluzione è "ancora lontana". «Spero di portare a casa quelli che servono a me e che mi servono in fretta», ha aggiunto il manager al termine di una giornata intensa che ha visto riuniti i vertici della compagnia aerea, Covisian e Almaviva, il governo e le istituzioni regionali e locali. [post_title] => Altavilla smentisce voci di “frenata” nella vendita di Ita Airways [post_date] => 2022-06-10T12:03:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1654862588000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 425556 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Apre domani, giovedì 26 maggio il nuovo Almar siciliano di Hnh Hospitality: il Giardino di Costanza Resort è un elegante indirizzo a 5 stelle immerso nella campagna di Mazara del Vallo a poca distanza dal mare. La novità, già annunciata lo scorso dicembre, fa seguito a un'importante operazione di restyling della struttura che si concluderà nel 2023. Si tratta del secondo hotel della compagnia a marchio Almar, dopo l'esperienza del Jesolo Resort & Spa in Veneto. Immerso nel verde di un rigoglioso parco mediterraneo, con palme e ulivi secolari, fontane e giochi d’acqua, l'Almar Giardino di Costanza Resort è ispirato e riprende le caratteristiche di un antico baglio nobiliare siciliano. Il nome è un omaggio a Costanza d’Altavilla, madre dell’imperatore Federico II, protagonista dell’epoca arabo-normanna. Adiacente al resort si trova villa Fontanasalsa, costruita intorno al 1850: dopo un’attenta ristrutturazione ospiterà eventi e ricevimenti. Il nuovo resort dispone di 88 camere tra junior suite, suite e royal suite. Tutte sono dotate di balconi e terrazze private. L’offerta gastronomica è guidata dall'Aquamadre Restaurant: nome che prende spunto dalle famose saline della zona. Nella preparazione delle diverse pietanze verrà infatti utilizzata una selezione di dieci tipologie di sali aromatizzati tipici e artigianali, provenienti dall’antica salina Culcasi di Nubia, presidio Slow Food e unica salina della regione occidentale dove, da oltre 100 anni il sale viene raccolto solo una volta l’anno, a mano. Il ristorante offrirà agli ospiti una cucina autentica ma rivisitata con influenze internazionali. Il bar principale del resort si chiamerà invece Turchinu Lounge & Terrace. A lui si affiancherà il Pool bar accanto alla piscina esterna. A fine 2022 inizieranno infine i lavori di ristrutturazione e ampliamento della nuova spa ampliata a più di 2.700 metri quadrati e ispirata al concept della Almablu Wellness & Spa dell'Almar Jesolo. Fin da subito gli ospiti del Giardino di Costanza potranno comunque godere dei trattamenti benessere dell'offerta Almablu basata sulla medicina tradizionale cinese. Al momento è quindi attiva la piscina interna riscaldata circondata da un’area relax con comodi lettini, una fitness room attrezzata, nonché tre cabine per trattamenti viso / corpo e massaggi rigeneranti, detox e decontratturanti. [post_title] => Hnh Hospitality: apre domani il siciliano Giardino di Costanza, secondo Almar della compagnia [post_date] => 2022-05-25T11:22:27+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1653477747000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 423842 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways amplia gli investimenti sul fronte sostenibilità con la sigla di un protocollo di intesa con Airbus per la collaborazione nell’ambito della mobilità aerea urbana (Uam) in Italia. Le due aziende esploreranno la creazione di servizi di Uam su misura, identificando soluzioni di mobilità sostenibili senza alcun tipo di emissione. L'accordo prevede un approccio congiunto verso gli stakeholder della mobilità, con l’obiettivo di coinvolgere ulteriori partner per lo sviluppo del velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVTOL), CityAirbus NextGen. Le due società lavoreranno inoltre per condividere con gli enti pubblici l’elevato carattere innovativo e il valore aggiunto che può portare alle comunità questa nuova mobilità aero urbana. CityAirbus NextGen è un veicolo completamente elettrico dotato di ali fisse, coda a forma di V e otto eliche elettriche come parte del suo sistema di propulsione contraddistinto da un design unico. È progettato per trasportare fino a quattro passeggeri, incluso il pilota, in voli a emissioni zero. Con un raggio operativo di 80 km, può raggiungere una velocità di crociera di 120 km/h, caratteristiche che rendono il veicolo perfettamente adatto per il trasporto veloce ed ecologico nelle città. “Questo accordo è un passo in avanti della partnership già esistente tra le due compagnie, e si pone come obiettivo lo sviluppo di una mobilità aerea più moderna, più confortevole e più ecologica, dotata di tecnologie all'avanguardia - ha dichiarato Alfredo Altavilla, presidente esecutivo di Ita Airways -. Oggi la nostra partnership si espande al segmento della mobilità aerea-urbana per un'offerta più ampia, incentrata sul cliente, fulcro della nostra strategia". [post_title] => Ita Airways investe in sostenibilità: accordo con Airbus sulla mobilità aerea urbana [post_date] => 2022-04-28T09:00:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1651136421000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 422362 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways, obiettivo strategico per Lufthansa. Lufthansa, il parter giusto per Ita Airways. Ne è convinto il ceo del colosso tedesco, Carsten Spohr, che lo aveva detto settimane fa ed è tornato a ribadirlo qualche giorno fa. A distanza ormai di tre mesi dalla presentazione dell'offerta congiunta con il gruppo Msc per l'acquisizione di Ita, il ceo spiega in un'intervista al Corriere della Sera di "non essere preoccupato" della lunghezza del processo in corso. «Abbiamo molta fiducia nei confronti del governo italiano sul fatto che l’iter andrà avanti, cosa che è prima di tutto nell’interesse di Ita Airways". Marchi locali Sull'eventuale sottrazione di passeggeri al mercato italiano che si innescherebbe con l'attuazione del piano, dai nostri aeroporto verso gli hub tedeschi di Francoforte e Monaco - preoccupazione espressa da alcuni parlamentari italiani - Spohr chiarisce: «Chiunque avesse dei dubbi dovrebbe dare un’occhiata alla Svizzera, all’Austria o al Belgio. Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines fanno sì parte del gruppo Lufthansa, ma mantengono i loro marchi, la loro identità locale e servono gli hub dei loro Paesi di origine, compresi i collegamenti a lungo raggio da e verso questi Stati». Il ceo svela anche il ruolo centrale che avrà Roma Fiumicino, sottolineando che l'Italia «è un mercato forte e Roma potrebbe svolgere un ruolo molto importante all’interno di Lufthansa integrando il nostro sistema con un hub meridionale per il gruppo (...) non avremmo investito in Alitalia, ma penso che Alfredo Altavilla abbia fatto un grande lavoro nel creare una Ita che è una copia del modello di business che ci ha visti coinvolti già in Svizzera e Belgio. Per questo siamo interessati a lavorare con loro così come spero loro siano interessati a farlo con noi». [post_title] => Spohr, Lufthansa: «Siamo il partner giusto per Ita. Roma hub Sud Europa» [post_date] => 2022-04-04T08:45:17+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1649061917000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "altavilla" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":10,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":38,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432293","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Acque agitate in Ita Airways. Infatti il cda di Ita Airways, ha tolto al presidente esecutivo Alfredo Altavilla tutte le deleghe operative per assegnarle all'amministratore delegato Fabio Lazzerini. A questa decisione Altavilla ha scritto una lettera al ministero dell'economia contestando la legittimità del voto. Ma il ministro Franco lo ha gelato. \r

\r

Infatti il ministero considera legittima e immediatamente operativa la delibera di revoca dei poteri al presidente esecutivo Alfredo Altavilla che il consiglio ha votato ieri. Dunque Altavilla deve rimettere le deleghe senza aspettare l'Assemblea dei soci dell'8 novembre perché la delibera di revoca sia esaminata.\r

\r

Ecco alcuni estratti della risposta del ministero dell'economia. «In primo luogo, si rammenta, pur trattandosi di principi molto noti, che la gestione dell’impresa, come previsto dalla legge, compete esclusivamente agli amministratori, ivi compresa evidentemente la facoltà di attribuire e revocare le deleghe di gestione in considerazione degli interessi della società».\r

\r

«Il socio - cioè il ministero - per legge non esercita alcun potere gestorio, tantomeno in sede assembleare, né esercita alcuna direzione e coordinamento dell’impresa, e pertanto non conferisce né può conferire alcuna delega».","post_title":"Ita Airways: il cda sfiducia Altavilla. Tutte le deleghe a Lazzerini","post_date":"2022-10-14T15:20:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1665760847000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431995","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' un consiglio di amministrazione particolarmente complesso quello che attende Ita Airways il prossimo mercoledì, 12 ottobre: dall'approvazione della semestrale alla constatazione della riduzione del capitale sotto la soglia regolamentare. Inoltre, come riferito da Il Messaggero, i sei membri dimissionari del board - Lelio Fornabaio, Alessandra Fratini, Cristina Girelli, Simonetta Giordani, Silvio Martuccelli e Angelo Piazza - supportati dall'ad Fabio Lazzerini, avrebbero intenzione di chiedere al presidente Alfredo Altavilla la redistribuzione delle deleghe.\r

\r

Il tutto alla vigilia di un momento delicato per l'iter di privatizzazione della compagnia aerea che coincide con l'entrata in carica del nuovo esecutivo.\r

\r

Le indiscrezioni della stampa sui risultati del primo semestre evidenziano che, malgrado il contesto generale di ripresa del settore del trasporto aereo, il bilancio chiuderà in rosso, e la compagnia è \"ricaduta nella fattispecie dell'articolo 2446 cc (perdite superiori ad un terzo del capitale) con una cassa di 200 milioni di euro al 30 settembre che rischia di dimezzarsi a 100 milioni a novembre\". Il cda si appresta quindi a chiedere al Ministero dell’Economia e delle Finanze lo stanziamento della seconda tranche da 400 milioni di euro prevista per il 2022 e già autorizzata dall’Antitrust Ue. ","post_title":"Nubi sul cda di Ita Airways, pronto a chiedere al Mef 400 milioni di euro","post_date":"2022-10-11T08:59:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1665478752000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"430199","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Debutto d'eccezione per il nuovo Airbus A350 di Ita Airways, in livrea azzurra e dedicato al mito Enzo Ferrari, che farà il suo primo volo a Monza al Gran Premio d’Italia il prossimo 11 settembre, quando farà da apripista alle Frecce Tricolore in concomitanza con l’inno nazionale. È la prima volta che la compagnia di bandiera è presente al Gran Premio d’Italia, nonché un’occasione unica durante la quale le Frecce Tricolore si esibiranno insieme ad un aereo di linea.\r

Il nome Enzo Ferrari sarà scritto su sfondo rosso, anche questa un’unicità, perché rosso e Ferrari sono una cosa unica, al pari di Ita Airways e l’azzurro, come esclusivo è questo dettaglio di colore rosso tra tutti gli aerei della flotta.\r

“La partnership tra il circuito di Monza, il Gran Premio d’Italia e la compagnia di bandiera è un fatto naturale - ha dichiarato Alfredo Altavilla, presidente esecutivo del vettore -. A maggior ragione per il centenario del circuito che, come Ita Airways, è ambasciatore nel mondo del nostro Paese. Dopo gli aerei intitolati a diversi sportivi, ecco quelli dedicati a quattro figure che hanno scritto la storia dell’automobilismo italiano, con l’esclusivo aereo intitolato ad Enzo Ferrari che farà il suo primo volo nel momento clou del Gran Premio sfrecciando in alto dopo l’inno nazionale.”\r

L’Airbus A350 dedicato a Ferrari si unisce agli altri tre aerei che la compagnia ha dedicato ad illustri piloti che hanno scritto la storia dell’automobilismo italiano: l’A330 intitolato a Tazio Nuvolari, e due Airbus A319 che portano il nome di Alberto Ascari e Michele Alboreto. Tutti e quattro gli aerei con nuova livrea azzurra vestono il logo delle celebrazioni dell’Autodromo.\r

“Con imprese sportive straordinarie, che sono entrate nel mito” – ha dichiarato Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club d’Italia, la Federazione Italiana dello Sport Automobilistico – Nuvolari, Ascari, Alboreto e, naturalmente, Ferrari, hanno fatto volare e incontrare generazioni di appassionati e tifosi del motorsport di ogni parte del mondo. Ed è proprio questo gemellaggio ideale tra emozioni - quelle dell’automobilismo sportivo e quelle del volo - unitamente alla condivisione di valori fondamentali, comuni allo sport e all’aviazione - massima professionalità, forte competitività, continua innovazione tecnologica, grande attenzione al futuro sostenibile - l’idea alla base di questa importante partnership tra Aci e Ita Airways”.","post_title":"Ita Airways: l'A350 dedicato a Enzo Ferrari vola sul circuito del Gran Premio di Monza","post_date":"2022-09-09T10:15:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1662718515000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"428197","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha centrato il suo primo utile durante il mese di giugno. \"E' un segnale per la squadra che abbiamo lavorato bene e intercettato questo ritorno del business\" per cui \"siamo riusciti a chiudere questo primo mese in utile e avendo volato solo 7 mesi non è proprio banale\": così Alfredo Altavilla, presidente della compagnia, ripreso dall'Ansa a margine della conferenza stampa di Ita con l'Automobile Club Italia per la partnership con l'Autodromo di Monza. Altavilla ha anche precisato che Ebit e cashflow sono risultati \"positivi\" nonostante il caro carburante.\r

\r

\"Sul primo semestre quello che posso dire è che se non avessimo avuto l'impatto del carburante avremmo fatto sicuramente meglio delle perdite previste nel piano industriale.\r

\r

Sul fronte della vendita della compagnia, Altavilla ha sottolineato che è \"un momento importante\", e si è augurato che \"si concretizzi il più velocemente possibile\" l'alleanza con la cordata prescelta dal Mef per l'avvio della trattativa in esclusiva. \r

\r

Intanto il vettore ha dedicato l'ammiraglia della sua flotta, ossia il nuovo Airbus A350, a Enzo Ferrari. \"E' la prima volta in assoluto che l'uomo che ha cambiato la storia dell'automobilismo mondiale ha un aereo con il suo nome, e solo Ita lo poteva fare\".","post_title":"Ita Airways ha realizzato il suo primo utile nel mese di giugno","post_date":"2022-07-13T10:51:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1657709507000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"427488","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Allora riepiloghiamo: il ministro dell'economia Franco aveva promesso di chiudere il dossier Ita entro la fine di giugno. Il presidente del vettore Altavilla, con una sicurezza che si è dimostrata eccessiva, aveva confermato: «Entro gli ultimi giorni di luglio chiuderemo la pratica della vendita». \r

\r

Siamo a fine giugno e la vendita non c'è. Perché? per i soliti ritardi, le solite incomprensioni, i dati che non coincidono, le valutazioni troppo distanti ecc ecc ecc. Per cui le dichiarazioni magicamente cambiano. Sentiamo Altavilla riportato da Il Sole 24 Ore: ««Sperabilmente il Mef potrà esprimersi nel giro di pochi giorni, quindi sostanzialmente siamo nei tempi. Considerando gli standard della vecchia Alitalia, non mi pare che una settimana o dieci giorni in più spostino l’asse del problema».\r

Non ripetere gli errori\r

Ma caro Altavilla è proprio questo il punto - (a parte il fatto che non siamo sostanzialmente nei tempi. Una cosa è giugno, un'altra luglio). Non ripetere gli errori del passato. Non allungare il brodo, evitando di mischiare il nome di Alitalia con quello di Ita Airways. Se questo concetto non è ancora chiaro alla dirigenza che dovrebbe condurre in porto l'affare stiamo freschi.\r

\r

Infine, e questa è una richiesta che facciamo al Mef e al management Ita Airways. Ci dite per favore quale sarà il destino di Ita Airways una volta conclusa l'acquisizione? Lo vorremmo sapere se diventa una succursale di Msc per i clienti delle crociere, o, peggio, una derivazione di Lufthansa. Insomma diteci qualcosa (naturalmente anche se a spuntarla fosse la cordata Air France).","post_title":"Ita Airways: la vendita slitta a luglio (siamo sicuri che sarà luglio?)","post_date":"2022-06-30T10:11:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1656583911000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"426411","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il presidente di Ita, Alfredo Altavilla, riprende la parola per affermare che Ita Airways sta affrontando un \"normalissimo processo\" di vendita. Spiegando che è normale il fatto che siano state richieste maggiori informazioni e che non sia stato indicato un prezzo definito, ma una forbice di prezzo, da parte delle cordate Msc-Lufthansa e fondo Certares.\r

\r

«Le tempistiche non sono assolutamente cambiate», ha precisato Altavilla, smentendo le notizie stampa circa una \"frenata\" da parte degli acquirenti e confermando la scadenza di fine di giugno.\r

\r

Il presidente di Ita, al termine del tavolo su Coviasan al ministero del lavoro, ha detto di vedere \"qualche passo avanti\" nelle trattative per i 500 lavoratori del call center, ma la soluzione è \"ancora lontana\". «Spero di portare a casa quelli che servono a me e che mi servono in fretta», ha aggiunto il manager al termine di una giornata intensa che ha visto riuniti i vertici della compagnia aerea, Covisian e Almaviva, il governo e le istituzioni regionali e locali.","post_title":"Altavilla smentisce voci di “frenata” nella vendita di Ita Airways","post_date":"2022-06-10T12:03:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1654862588000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"425556","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Apre domani, giovedì 26 maggio il nuovo Almar siciliano di Hnh Hospitality: il Giardino di Costanza Resort è un elegante indirizzo a 5 stelle immerso nella campagna di Mazara del Vallo a poca distanza dal mare. La novità, già annunciata lo scorso dicembre, fa seguito a un'importante operazione di restyling della struttura che si concluderà nel 2023. Si tratta del secondo hotel della compagnia a marchio Almar, dopo l'esperienza del Jesolo Resort & Spa in Veneto.\r

\r

Immerso nel verde di un rigoglioso parco mediterraneo, con palme e ulivi secolari, fontane e giochi d’acqua, l'Almar Giardino di Costanza Resort è ispirato e riprende le caratteristiche di un antico baglio nobiliare siciliano. Il nome è un omaggio a Costanza d’Altavilla, madre dell’imperatore Federico II, protagonista dell’epoca arabo-normanna. Adiacente al resort si trova villa Fontanasalsa, costruita intorno al 1850: dopo un’attenta ristrutturazione ospiterà eventi e ricevimenti.\r

\r

Il nuovo resort dispone di 88 camere tra junior suite, suite e royal suite. Tutte sono dotate di balconi e terrazze private. L’offerta gastronomica è guidata dall'Aquamadre Restaurant: nome che prende spunto dalle famose saline della zona. Nella preparazione delle diverse pietanze verrà infatti utilizzata una selezione di dieci tipologie di sali aromatizzati tipici e artigianali, provenienti dall’antica salina Culcasi di Nubia, presidio Slow Food e unica salina della regione occidentale dove, da oltre 100 anni il sale viene raccolto solo una volta l’anno, a mano. Il ristorante offrirà agli ospiti una cucina autentica ma rivisitata con influenze internazionali. Il bar principale del resort si chiamerà invece Turchinu Lounge & Terrace. A lui si affiancherà il Pool bar accanto alla piscina esterna. A fine 2022 inizieranno infine i lavori di ristrutturazione e ampliamento della nuova spa ampliata a più di 2.700 metri quadrati e ispirata al concept della Almablu Wellness & Spa dell'Almar Jesolo. Fin da subito gli ospiti del Giardino di Costanza potranno comunque godere dei trattamenti benessere dell'offerta Almablu basata sulla medicina tradizionale cinese. Al momento è quindi attiva la piscina interna riscaldata circondata da un’area relax con comodi lettini, una fitness room attrezzata, nonché tre cabine per trattamenti viso / corpo e massaggi rigeneranti, detox e decontratturanti.","post_title":"Hnh Hospitality: apre domani il siciliano Giardino di Costanza, secondo Almar della compagnia","post_date":"2022-05-25T11:22:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1653477747000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"423842","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways amplia gli investimenti sul fronte sostenibilità con la sigla di un protocollo di intesa con Airbus per la collaborazione nell’ambito della mobilità aerea urbana (Uam) in Italia. Le due aziende esploreranno la creazione di servizi di Uam su misura, identificando soluzioni di mobilità sostenibili senza alcun tipo di emissione.\r

L'accordo prevede un approccio congiunto verso gli stakeholder della mobilità, con l’obiettivo di coinvolgere ulteriori partner per lo sviluppo del velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVTOL), CityAirbus NextGen. Le due società lavoreranno inoltre per condividere con gli enti pubblici l’elevato carattere innovativo e il valore aggiunto che può portare alle comunità questa nuova mobilità aero urbana.\r

CityAirbus NextGen è un veicolo completamente elettrico dotato di ali fisse, coda a forma di V e otto eliche elettriche come parte del suo sistema di propulsione contraddistinto da un design unico. È progettato per trasportare fino a quattro passeggeri, incluso il pilota, in voli a emissioni zero. Con un raggio operativo di 80 km, può raggiungere una velocità di crociera di 120 km/h, caratteristiche che rendono il veicolo perfettamente adatto per il trasporto veloce ed ecologico nelle città.\r

“Questo accordo è un passo in avanti della partnership già esistente tra le due compagnie, e si pone come obiettivo lo sviluppo di una mobilità aerea più moderna, più confortevole e più ecologica, dotata di tecnologie all'avanguardia - ha dichiarato Alfredo Altavilla, presidente esecutivo di Ita Airways -. Oggi la nostra partnership si espande al segmento della mobilità aerea-urbana per un'offerta più ampia, incentrata sul cliente, fulcro della nostra strategia\".","post_title":"Ita Airways investe in sostenibilità: accordo con Airbus sulla mobilità aerea urbana","post_date":"2022-04-28T09:00:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1651136421000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"422362","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways, obiettivo strategico per Lufthansa. Lufthansa, il parter giusto per Ita Airways. Ne è convinto il ceo del colosso tedesco, Carsten Spohr, che lo aveva detto settimane fa ed è tornato a ribadirlo qualche giorno fa. A distanza ormai di tre mesi dalla presentazione dell'offerta congiunta con il gruppo Msc per l'acquisizione di Ita, il ceo spiega in un'intervista al Corriere della Sera di \"non essere preoccupato\" della lunghezza del processo in corso. «Abbiamo molta fiducia nei confronti del governo italiano sul fatto che l’iter andrà avanti, cosa che è prima di tutto nell’interesse di Ita Airways\". \r

Marchi locali\r

Sull'eventuale sottrazione di passeggeri al mercato italiano che si innescherebbe con l'attuazione del piano, dai nostri aeroporto verso gli hub tedeschi di Francoforte e Monaco - preoccupazione espressa da alcuni parlamentari italiani - Spohr chiarisce: «Chiunque avesse dei dubbi dovrebbe dare un’occhiata alla Svizzera, all’Austria o al Belgio. Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines fanno sì parte del gruppo Lufthansa, ma mantengono i loro marchi, la loro identità locale e servono gli hub dei loro Paesi di origine, compresi i collegamenti a lungo raggio da e verso questi Stati».\r

\r

Il ceo svela anche il ruolo centrale che avrà Roma Fiumicino, sottolineando che l'Italia «è un mercato forte e Roma potrebbe svolgere un ruolo molto importante all’interno di Lufthansa integrando il nostro sistema con un hub meridionale per il gruppo (...) non avremmo investito in Alitalia, ma penso che Alfredo Altavilla abbia fatto un grande lavoro nel creare una Ita che è una copia del modello di business che ci ha visti coinvolti già in Svizzera e Belgio. Per questo siamo interessati a lavorare con loro così come spero loro siano interessati a farlo con noi».","post_title":"Spohr, Lufthansa: «Siamo il partner giusto per Ita. Roma hub Sud Europa»","post_date":"2022-04-04T08:45:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1649061917000]}]}}