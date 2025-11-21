Alaska Airlines anticipa al 28 aprile il volo su Roma. E le frequenze saranno giornaliere

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502197 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il giro del mondo di Costa Crociere a bordo di Costa Deliziosa comincia oggi da Trieste, con possibilità di imbarco anche nelle tappe successive di Bari, Napoli e Savona. L’edizione 2026 si concluderà l’11 aprile 2026 a Trieste. A bordo, oltre 2.000 ospiti prenotati, provenienti in prevalenza da Francia, Germania, Italia, Spagna, Svizzera e Austria. Come nei più grandi romanzi di avventura, questo viaggio unico regalerà agli ospiti un’esperienza ai confini della terra e l’edizione più ricca di sempre: oltre 4 mesi e mezzo di navigazione per scoprire 51 destinazioni diverse in 33 paesi, attraversando 5 continenti e tre oceani sulle tracce dei grandi esploratori del passato. L'itinerario In 142 giorni, Costa Deliziosa compirà la circumnavigazione del globo, navigando sempre verso ovest. Dall’Italia attraverserà il Mediterraneo e l’Atlantico sino ai Caraibi, visitando Francia, Spagna Marocco e isole Canarie, prima di vivere il fascino tropicale di Barbados. Dopo il passaggio nel canale di Panama, la nave entrerà nel cuore dell’America Latina alla scoperta di Perù e Cile fino all’isola di Pasqua. L’itinerario prosegue nell’immensità dell’oceano Pacifico, tra le isole Pitcairn e la Polinesia francese, per poi toccare le isole più remote di Samoa, Tonga, Fiji, Vanuatu e Nuova Caledonia, fino a raggiungere l'Australia. Da qui la rotta continua verso nord, toccando Papua Nuova Guinea e Giappone, fino alla Corea del Sud. Ripresa la navigazione verso ovest, si raggiungeranno Taiwan, Hong Kong e le coste del Vietnam, per poi immergersi nelle atmosfere di Singapore e Malesia. Infine, l’oceano Indiano regala emozioni uniche, con Sri Lanka, Maldive e Mauritius ad anticipare l’Africa australe. E poi, dal Sudafrica, ai deserti della Namibia, fino a Capo Verde per poi riavvicinarsi all’Europa, con l’Italia come destinazione finale di questo viaggio. Le Land Experiences A rendere ancora memorabile questo viaggio, un ricco programma di Land Experiences: oltre 200 esperienze a terra autentiche e indimenticabili, dal trekking tra i geoglifi del deserto di Atacama alle immersioni nelle acque delle Barbados, dai safari africani nel parco Chobe alle cerimonie del tè a Kyoto, fino alle danze tribali di Mystery Island. Gli ospiti potranno poi vivere un vero viaggio nel viaggio con gli esclusivi overland, tour che regalano tempo e intensità per scoprire luoghi iconici come Machu Picchu, Angkor Wat e le cascate Vittoria. Il giro del mondo continua anche a bordo di Costa Deliziosa. Gli ospiti potranno vivere la magia delle feste celebrando Natale e Capodanno su una nave vestita a festa, con spettacoli e party musicali dedicati. C Costa Crociere propone altri due giri del mondo in partenza a fine 2026: a ottobre, Costa Serena salperà da Tokyo a Buenos Aires per un giro del mMondo di 66 giorni tra Asia, Oceania e Sud America, mentre a novembre tornerà protagonista Costa Deliziosa con un itinerario esclusivo di 139 giorni attraverso mete in Nord America, Hawaii e l’isola privata di Half Moon Cay. [post_title] => Costa Crociere: il giro del mondo in partenza oggi da Trieste [post_date] => 2025-11-21T14:58:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763737102000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502189 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_502190" align="alignleft" width="300"] Luca Riminucci[/caption] Travel Friends la squadra commerciale. Con l'ingresso di tre nuovi sales representative, si consolida la strategia aziendale volta al miglioramento del business e al rafforzamento del legame con la distribuzione, confermando la centralità del ruolo dell'agente di viaggio. I nuovi professionisti che si uniscono al team sono Carlotta Soli per l’area Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino, Patrik Bonomo per l’area Triveneto (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige), Roberto Carone per le regioni Puglia e Basilicata. Business in evoluzione «L'inserimento di Carlotta Soli, Patrik Bonomo e Roberto Carone è un ulteriore passo nel nostro percorso di potenziamento e nella nostra missione b2b - dichiara Luca Riminucci, managing Ddirector di Travel Friends -. Abbiamo costruito un team di professionisti di alto livello per non solo presidiare al meglio il territorio, ma soprattutto per offrire alle agenzie di viaggio un partner sempre più presente e competente. Crediamo fermamente che la prossimità fisica si traduca in un valore aggiunto tangibile: consulenza, formazione e supporto concreto per la crescita del loro business quotidiano». Il rafforzamento della squadra riflette la volontà di Travel Friends di investire sulla relazione umana e sulla consulenza diretta, elementi imprescindibili per supportare le agenzie in un mercato in continua evoluzione e sempre più esigente. [caption id="attachment_502191" align="alignright" width="300"] Gianluca Propoli[/caption] Gianluca Propoli, head of sales di Travel Friends, aggiunge: «Le agenzie di viaggio sono il nostro unico canale di vendita, e il successo del loro lavoro è il nostro primo obiettivo. Con una squadra in continuo ampliamento e distribuita strategicamente, possiamo garantire un touchpoint ancora più frequente e di qualità. Siamo pronti a intercettare le esigenze del mercato in tempo reale, offrendo formazione mirata, strumenti all'avanguardia e soluzioni ad hoc. Diamo il benvenuto ai nuovi sales representative e siamo entusiasti di lavorare insieme per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi». [post_title] => Travel Friends potenzia il commerciale con tre nuove figure [post_date] => 2025-11-21T14:08:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763734129000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502156 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grandi aspettative sul lancio della Seattle-Roma, primo collegamento europeo firmato da Alaska Airlines, tanto che la compagnia ha deciso di anticiparne il decollo al 28 aprile 2026 - rispetto all'11 maggio inizialmente previsto -. Non solo, "considerata l'elevata risposta del mercato" la rotta stagionale verrà operata quotidianamente, invece che quattro volte alla settimana come stabilito in origine. La prossima primavera Alaska Airlines inaugurerà anche i voli da Seattle per Londra Heathrow e Reykjavik. "Con il nostro collegamento non-stop da Seattle a Roma e Londra, apriamo le porte a due delle regioni più iconiche del mondo con lo stile e la cura che i nostri ospiti si aspettano da noi. Queste nuove rotte segnano un passo importante nella nostra espansione globale e riflettono il nostro impegno a offrire un'esperienza internazionale di alto livello da Seattle. Siamo entusiasti di collegare il Pacifico nord-occidentale a una parte più ampia del mondo" ha dichiarato Andrew Harrison, chief commercial officer del vettore. Sulla Seattle-Roma la compagnia opererà con un Boeing 787-9 Dreamliner, in concorrenza con Delta, che debutterà anch'essa sulla rotta nel maggio 2026. I voli Delta utilizzeranno aeromobili Airbus A330-900neo, con quattro voli settimanali. [post_title] => Alaska Airlines anticipa al 28 aprile il volo su Roma. E le frequenze saranno giornaliere [post_date] => 2025-11-21T12:15:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763727313000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502147 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A venticinque anni dalla sua fondazione, l'alleanza SkyTeam ha celebrato il suo anniversario a Parigi svelando due importanti assi strategici: l'ampliamento del network di lounge, con una new entry a Francoforte nel 2026, e l'accelerazione delle sue partnership aeree-ferroviarie in Europa con Eurostar e Trenitalia. Creata nel 2000 attorno ad Air France, Delta Air Lines, Aeromexico e Korean Air, l'alleanza riunisce oggi quasi venti compagnie aeree e serve più di 1.000 destinazioni in oltre 170 paesi, con un traffico di diverse centinaia di milioni di passeggeri all'anno. "Negli ultimi 25 anni, SkyTeam si è contraddistinta per la collaborazione e la nostra visione di diventare l'alleanza aerea più integrata al mondo - ha dichiarato Patrick Roux, ceo di SkyTeam in occasione della serata di festa a Parigi -. Questo anniversario è l'occasione per celebrare le persone e le organizzazioni che hanno plasmato il nostro percorso: le nostre compagnie aeree, i nostri partner industriali e i nostri team. Mentre riflettiamo sui nostri successi e guardiamo al futuro, una cosa rimane costante: il nostro impegno nei confronti dei viaggiatori. La più grande forza di SkyTeam è il potere della collaborazione, e continueremo ad attingervi per offrire esperienze sempre migliori ai nostri clienti nel prossimo capitolo". SkyTeam pone ora l'innovazione digitale al centro della propria strategia, con investimenti mirati in tecnologie condivise tra le compagnie membri. L'obiettivo: appianare le difficoltà di un percorso passeggeri sempre più multimodale, in cui gli itinerari combinano diverse compagnie, se non addirittura diversi mezzi di trasporto. Sin dalla sua creazione, l'alleanza ha adottato lo slogan “Caring more about you”, con una forte focus sull'esperienza in aeroporto: lounge, coincidenze più fluide, servizi prioritari e armonizzazione degli standard a terra. L'alleanza conta oggi su oltre 750 lounge accessibili ai propri clienti idonei (SkyTeam Elite Plus, passeggeri premium, ecc.), tra cui diverse lounge SkyTeam a Dubai, Santiago, Sydney e Vancouver. In questo ambito rientra la nuova apertura prevista per aprile 2026 della lounge brandizzata SkyTeam all'aeroporto di Francoforte, nel nuovo Terminal 3, che sarà gestita da Global Lounge Network: con una superficie di 550 m², la lounge sarà situata al quarto piano nel mezzanino, nella zona internazionale non Schengen e offrirà un design moderno ispirato alla natura e servizi di alta gamma: vista panoramica sulle piste, docce, Wi-Fi ad alta velocità, cabine telefoniche insonorizzate, area relax e zona Vip. La lounge accoglierà i passeggeri - dotati di status idoneo - che viaggiano su voli operati da China Airlines, China Eastern Airlines, Delta Air Lines, Korean Air, Middle East Airlines, Saudia Airlines e Vietnam Airlines. Per Francoforte, uno dei principali hub della Star Alliance e storico hub della Lufthansa, questa apertura rafforza la visibilità di SkyTeam in un mercato europeo chiave, a complemento di altri hub SkyTeam come Parigi-CDG, Amsterdam-Schiphol, Roma-Fiumicino o Madrid-Barajas. Il connubio aereo+treno Inoltre, è stato avviato il test di Air Europa con Trenitalia (proof of concept, Poc) per consentire a un passeggero di prenotare in un'unica soluzione un viaggio che combini un volo e un tratto ferroviario, di pagare in un unico flusso e di beneficiare di un trattamento coerente dei propri punti fedeltà. Questo Poc deve ora passare alla fase di produzione, con un lancio commerciale previsto nel 2026. SkyTeam sta già studiando l'estensione di questa soluzione ad altre compagnie, per proporre itinerari che combinano hub aeroportuali (ad esempio Madrid, Roma, Parigi) e grandi stazioni ferroviarie europee, pur rimanendo sotto l'egida dell'alleanza. [post_title] => SkyTeam compie 25 anni: focus su lounge premium e intese aereo+treno [post_date] => 2025-11-21T11:53:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763726010000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502111 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Stop ai voli all'aeroporto di Bruxelles mercoledì, 26 novembre, a causa dello sciopero nazionale che coinvolgerà trasporti, servizi pubblici e numerosi ambiti lavorativi. La misura, annunciata per motivi di sicurezza e gestione dei flussi, riguarda tutte le compagnie aeree e i passeggeri in partenza in giornata e preannuncia gravi disagi per l'intero settore del trasporto aereo nel paese. Brussels Airport ha preso la decisione radicale di interrompere tutte le attività di partenza per la giornata del 26 novembre, a seguito della forte mobilitazione dei suoi team di sicurezza e degli addetti alla movimentazione, tutti chiamati allo sciopero. Nessun decollo “Al fine di garantire la sicurezza di tutti, nessun aereo decollerà quel giorno”, precisa la direzione dell'aeroporto, invitando i passeggeri a non recarsi sul posto. Le compagnie aeree stanno contattando i passeggeri interessati per offrire loro soluzioni alternative o rimborsi gratuiti. Brussels Airlines sottolinea che “più della metà dei viaggiatori ha già accettato una modifica o una cancellazione gratuita”. Sebbene secondo Brussels Airport i voli in arrivo “potrebbero” essere mantenuti, l'incertezza rimane elevata e sono ancora possibili cancellazioni. Si raccomanda quindi vivamente ai passeggeri che prevedono di atterrare a Bruxelles il 26 novembre di verificare regolarmente lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Sono previsti disagi anche sulla rete dei trasporti pubblici: pertanto i viaggiatori sono invitati consultare i siti web della Sncb e della De Lijn per conoscere l'evoluzione dei servizi ferroviari e degli autobus durante lo sciopero. [post_title] => Lo scalo di Bruxelles cancella tutti i voli in partenza il 26 novembre [post_date] => 2025-11-21T10:09:54+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763719794000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502107 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C'è tensione tra Gesac, la società che gestisce l'aeroporto di Napoli Capodichino ed Enac riguardo all'annunciata chiusura temporanea dello scalo per la riqualifica della pista di volo, programmata per novembre 2026, per un totale di 54 giorni. L'ente nazionale per l'aviazione civile in una nota "fa presente che la definizione dei giorni di chiusura deve essere stabilita dall'Ente al termine della valutazione istruttoria del progetto esecutivo di tali interventi. Al momento il progetto non è ancora stato inviato all'Ente per l'approvazione. L'obiettivo dell'Ente, come indicato nel dispositivo di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica, è quello di minimizzare i giorni di chiusura totale dell'aeroporto ottimizzando i tempi delle lavorazioni". "Gesac dimostra di essere inadempiente rispetto alla presentazione del progetto esecutivo - ha dichiarato il presidente Enac Pierluigi Di Palma - Come più volte ribadito, vogliamo limitare il più possibile i giorni di chiusura dello scalo per tutelare i viaggiatori e ridurre i disagi, così da assicurare ai cittadini il pieno esercizio del loro diritto alla mobilità ed agli operatori di minimizzare l'impatto sulla attività delle proprie imprese". La risposta di Gesac non si è fatta attendere: "Per i lavori in questione, il gestore aeroportuale ha redatto il Progetto di fattibilità tecnico economico (Pfte) per appalto integrato, anche sulla scorta delle indicazioni di tempi e fasi ricevute dall’Enac - si legge nella nota -. Il Pfte, approvato dall’Enaac il 24 ottobre 2025, è lo strumento nel quale sono riportate le caratteristiche tecniche, economiche ed esecutive che consentono la corretta pianificazione delle opere e prevede l’esecuzione dei lavori per una durata di 54 giorni, di cui 24 con la chiusura completa dello scalo, al netto delle condizioni meteo avverse. Il progetto esecutivo, unitamente all’esecuzione dei lavori, è stato affidato, a valle di una procedura di gara di appalto del valore complessivo di 19,4 milioni di euro, ad una società leader nel settore. Questo recepirà i contenuti del Pfte che, come da indicazioni di Enac, terrà in considerazione ipotesi di organizzazione del cantiere, allocazione di risorse e sequenza di lavorazioni, tali da ottimizzare ulteriormente i tempi di esecuzione. Tenuto conto dell’approvazione da parte di Enac dello studio di fattibilità tecnico economica, Gesac, anche in risposta alle numerose richieste di chiarimento provenienti dagli operatori del settore, in particolare dalle compagnie aeree, che devono programmare in anticipo le loro attività, ha ritenuto doveroso comunicare i tempi della programmazione di chiusura dell’aeroporto, stimata dal 1° al 30 novembre 2026, come da indicazioni ricevute dall’Enac durante l’iter di approvazione del Pfte. Alla luce di quanto esposto, non si ravvede alcuna inadempienza da parte di Gesac". [post_title] => Aeroporto Napoli: botta e risposta Enac-Gesac sui giorni di chiusura per il rifacimento pista [post_date] => 2025-11-21T09:47:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763718436000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502082 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air avvicina Rimini all'Est Europa con il lancio di due nuove rotte verso la Polonia e la Bulgaria: Katowice e Sofia. I biglietti per entrambe le rotte sono già in vendita, con un operativo che prevede il decollo della Rimini-Sofia il via il 31 marzo 2026, con una frequenza trisettimanale ogni martedì, giovedì e sabato. La Rimini-Katowice debutterà invece l’8 giugno 2026 con due frequenze a settimana, ogni lunedì e venerdì. L’annuncio delle due nuove connessioni si somma a quello della Rimini-Budapest che opererà dal prossimo 8 giugno tre volte alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì). L'ampliamento del network verso l'Europa centro-orientale viene definito dalla low cost "strategico, viste le ottime performance registrate sulla Riviera Romagnola nel 2025: oltre 71.000 passeggeri prenotati (+18% rispetto al 2024), un incremento della puntualità del 16%. Il potenziamento delle connessioni Wizz Air contribuisce in modo decisivo alla crescita del turismo internazionale, con nuovi collegamenti che si confermano leve chiave per l’attrattività del territorio". “Questo ulteriore passo avanti nel consolidamento della partnership tra Wizz Air e il Fellini, con quattro destinazioni servite, evidenzia una prospettiva di crescita significativa già a partire dalla summer 2026 - ha commentato Leonardo Corbucci, amministratore delegato AIRiminum, la società di gestione dello scalo -. L’obiettivo comune nel nuovo accordo pluriennale è continuare a crescere insieme in maniera importante. Il volo per Sofia, operativo sull’intera stagione estiva, apre il nostro aeroporto a un mercato in espansione e collega la Romagna a un’altra affascinante capitale europea, arricchendo il “network di capitali” dello scalo. Katowice diventa invece il terzo collegamento diretto con la Polonia, un Paese che negli ultimi anni si è dimostrato sempre più strategico per la Riviera Romagnola e che gli operatori turistici apprezzano oramai da anni per l’elevata qualità e il grande potenziale di sviluppo. Queste nuove rotte rafforzeranno ulteriormente la connettività internazionale del territorio, sostenendo lo sviluppo di flussi turistici sempre più consistenti e contribuendo alla crescita complessiva dell’attrattività della Romagna.” [post_title] => Wizz Air rilancia da Rimini con due nuove rotte per Katowice e Sofia [post_date] => 2025-11-21T09:15:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763716525000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502087 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Km Malta Airlines ha adottato WorldTracer Self Service (Wtss), una nuova soluzione digitale sviluppata da Sita, che consente ai passeggeri di monitorare facilmente e in tempo reale gli aggiornamenti sui propri bagagli in ritardo da qualsiasi dispositivo. Attraverso il link dedicato mybag.aero/malta, fornito ai passeggeri che aprono un Baggage Report, è possibile accedere direttamente alle informazioni più aggiornate sul proprio bagaglio. Una volta creato il Baggage Report dal team aeroportuale, i viaggiatori possono seguire lo stato, inclusi i momenti in cui il bagaglio viene localizzato, inoltrato per la consegna e consegnato con successo. Consentendo ai passeggeri di gestire autonomamente i propri Baggage Report, Wtss riduce la necessità di email di follow-up, migliora l’accuratezza dei dati e favorisce una comunicazione più efficiente tra passeggeri e personale aeroportuale. Il sistema è completamente integrato con le operazioni di gestione bagagli di Km Malta Airlines, garantendo che sia i passeggeri sia i team operativi abbiano accesso alle stesse informazioni in tempo reale. Come parte dell’impegno continuo di Km Malta Airlines per migliorare l’esperienza di viaggio, i passeggeri che utilizzano dispositivi Apple con AirTag possono beneficiare anche della funzione Find My di Apple, che offre un tracciamento del bagaglio ancora più preciso grazie alla rete integrata di Apple. Questo garantisce maggiore visibilità e tranquillità durante il viaggio. [post_title] => Km Malta adotta il WorldTracel Self Service di Sita per il tracciamento dei bagagli [post_date] => 2025-11-21T09:11:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763716313000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502037 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => EasyJet potenzia l'offerta estiva dall'Italia per l'estate 2026 con nuove rotte e il prolungamento di alcuni collegamenti lanciati quest'inverno alla summer. Si comincia da Bari dove il network si arricchisce del nuovo collegamento per Bristol, che sarà attivo dal 18 aprile, con due frequenze settimanali, il martedì e il sabato. Questa novità si aggiunge alle sette rotte già confermate da Bari per l’estate 2026: Basilea, Ginevra, Londra Gatwick, Lione, Milano Malpensa, Nizza e Parigi Charles de Gaulle. Novità anche per Pisa, dove dal 1° agosto si potrà volare a Glasgow con due frequenze settimanali, il martedì e il sabato.La nuova rotta si affianca alle sette destinazioni già servite dallo scalo toscano: Bristol, Manchester, Londra Gatwick, Londra Luton, Londra Southend, Parigi Orly e Berlino. Altra novità riguarda l’estensione alla stagione estiva di alcune rotte introdotte quest’inverno da Milano. Da Malpensa sarà possibile volare anche nei mesi estivi verso Sal (Capo Verde), oltre che verso Siviglia, Strasburgo e Luxor, il cui primo volo partirà il prossimo 24 novembre. Da Linate, invece, sarà confermato anche per l’estate il collegamento con Porto. [post_title] => EasyJet: altre due novità da Bari e Pisa per la summer 2026 [post_date] => 2025-11-20T11:04:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763636689000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "alaska airlines anticipa al 28 aprile volo roma le frequenze saranno giornaliere" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":102,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2459,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502197","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il giro del mondo di Costa Crociere a bordo di Costa Deliziosa comincia oggi da Trieste, con possibilità di imbarco anche nelle tappe successive di Bari, Napoli e Savona. L’edizione 2026 si concluderà l’11 aprile 2026 a Trieste. A bordo, oltre 2.000 ospiti prenotati, provenienti in prevalenza da Francia, Germania, Italia, Spagna, Svizzera e Austria.\r

Come nei più grandi romanzi di avventura, questo viaggio unico regalerà agli ospiti un’esperienza ai confini della terra e l’edizione più ricca di sempre: oltre 4 mesi e mezzo di navigazione per scoprire 51 destinazioni diverse in 33 paesi, attraversando 5 continenti e tre oceani sulle tracce dei grandi esploratori del passato.\r

\r

L'itinerario\r

In 142 giorni, Costa Deliziosa compirà la circumnavigazione del globo, navigando sempre verso ovest. Dall’Italia attraverserà il Mediterraneo e l’Atlantico sino ai Caraibi, visitando Francia, Spagna Marocco e isole Canarie, prima di vivere il fascino tropicale di Barbados. Dopo il passaggio nel canale di Panama, la nave entrerà nel cuore dell’America Latina alla scoperta di Perù e Cile fino all’isola di Pasqua. L’itinerario prosegue nell’immensità dell’oceano Pacifico, tra le isole Pitcairn e la Polinesia francese, per poi toccare le isole più remote di Samoa, Tonga, Fiji, Vanuatu e Nuova Caledonia, fino a raggiungere l'Australia. Da qui la rotta continua verso nord, toccando Papua Nuova Guinea e Giappone, fino alla Corea del Sud. Ripresa la navigazione verso ovest, si raggiungeranno Taiwan, Hong Kong e le coste del Vietnam, per poi immergersi nelle atmosfere di Singapore e Malesia. Infine, l’oceano Indiano regala emozioni uniche, con Sri Lanka, Maldive e Mauritius ad anticipare l’Africa australe. E poi, dal Sudafrica, ai deserti della Namibia, fino a Capo Verde per poi riavvicinarsi all’Europa, con l’Italia come destinazione finale di questo viaggio.\r

\r

Le Land Experiences\r

A rendere ancora memorabile questo viaggio, un ricco programma di Land Experiences: oltre 200 esperienze a terra autentiche e indimenticabili, dal trekking tra i geoglifi del deserto di Atacama alle immersioni nelle acque delle Barbados, dai safari africani nel parco Chobe alle cerimonie del tè a Kyoto, fino alle danze tribali di Mystery Island. Gli ospiti potranno poi vivere un vero viaggio nel viaggio con gli esclusivi overland, tour che regalano tempo e intensità per scoprire luoghi iconici come Machu Picchu, Angkor Wat e le cascate Vittoria.\r

Il giro del mondo continua anche a bordo di Costa Deliziosa. Gli ospiti potranno vivere la magia delle feste celebrando Natale e Capodanno su una nave vestita a festa, con spettacoli e party musicali dedicati. C\r

Costa Crociere propone altri due giri del mondo in partenza a fine 2026: a ottobre, Costa Serena salperà da Tokyo a Buenos Aires per un giro del mMondo di 66 giorni tra Asia, Oceania e Sud America, mentre a novembre tornerà protagonista Costa Deliziosa con un itinerario esclusivo di 139 giorni attraverso mete in Nord America, Hawaii e l’isola privata di Half Moon Cay.","post_title":"Costa Crociere: il giro del mondo in partenza oggi da Trieste","post_date":"2025-11-21T14:58:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763737102000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502189","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_502190\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luca Riminucci[/caption]\r

\r

Travel Friends la squadra commerciale. Con l'ingresso di tre nuovi sales representative, si consolida la strategia aziendale volta al miglioramento del business e al rafforzamento del legame con la distribuzione, confermando la centralità del ruolo dell'agente di viaggio.\r

\r

I nuovi professionisti che si uniscono al team sono Carlotta Soli per l’area Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino, Patrik Bonomo per l’area Triveneto (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige), Roberto Carone per le regioni Puglia e Basilicata.\r

Business in evoluzione\r

«L'inserimento di Carlotta Soli, Patrik Bonomo e Roberto Carone è un ulteriore passo nel nostro percorso di potenziamento e nella nostra missione b2b - dichiara Luca Riminucci, managing Ddirector di Travel Friends -. Abbiamo costruito un team di professionisti di alto livello per non solo presidiare al meglio il territorio, ma soprattutto per offrire alle agenzie di viaggio un partner sempre più presente e competente. Crediamo fermamente che la prossimità fisica si traduca in un valore aggiunto tangibile: consulenza, formazione e supporto concreto per la crescita del loro business quotidiano».\r

\r

Il rafforzamento della squadra riflette la volontà di Travel Friends di investire sulla relazione umana e sulla consulenza diretta, elementi imprescindibili per supportare le agenzie in un mercato in continua evoluzione e sempre più esigente.\r

\r

[caption id=\"attachment_502191\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Gianluca Propoli[/caption]\r

\r

Gianluca Propoli, head of sales di Travel Friends, aggiunge: «Le agenzie di viaggio sono il nostro unico canale di vendita, e il successo del loro lavoro è il nostro primo obiettivo. Con una squadra in continuo ampliamento e distribuita strategicamente, possiamo garantire un touchpoint ancora più frequente e di qualità. Siamo pronti a intercettare le esigenze del mercato in tempo reale, offrendo formazione mirata, strumenti all'avanguardia e soluzioni ad hoc. Diamo il benvenuto ai nuovi sales representative e siamo entusiasti di lavorare insieme per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi».\r

\r

","post_title":"Travel Friends potenzia il commerciale con tre nuove figure","post_date":"2025-11-21T14:08:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763734129000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502156","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grandi aspettative sul lancio della Seattle-Roma, primo collegamento europeo firmato da Alaska Airlines, tanto che la compagnia ha deciso di anticiparne il decollo al 28 aprile 2026 - rispetto all'11 maggio inizialmente previsto -.\r

\r

Non solo, \"considerata l'elevata risposta del mercato\" la rotta stagionale verrà operata quotidianamente, invece che quattro volte alla settimana come stabilito in origine.\r

\r

La prossima primavera Alaska Airlines inaugurerà anche i voli da Seattle per Londra Heathrow e Reykjavik.\r

\r

\"Con il nostro collegamento non-stop da Seattle a Roma e Londra, apriamo le porte a due delle regioni più iconiche del mondo con lo stile e la cura che i nostri ospiti si aspettano da noi. Queste nuove rotte segnano un passo importante nella nostra espansione globale e riflettono il nostro impegno a offrire un'esperienza internazionale di alto livello da Seattle. Siamo entusiasti di collegare il Pacifico nord-occidentale a una parte più ampia del mondo\" ha dichiarato Andrew Harrison, chief commercial officer del vettore.\r

\r

Sulla Seattle-Roma la compagnia opererà con un Boeing 787-9 Dreamliner, in concorrenza con Delta, che debutterà anch'essa sulla rotta nel maggio 2026. I voli Delta utilizzeranno aeromobili Airbus A330-900neo, con quattro voli settimanali.","post_title":"Alaska Airlines anticipa al 28 aprile il volo su Roma. E le frequenze saranno giornaliere","post_date":"2025-11-21T12:15:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763727313000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502147","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A venticinque anni dalla sua fondazione, l'alleanza SkyTeam ha celebrato il suo anniversario a Parigi svelando due importanti assi strategici: l'ampliamento del network di lounge, con una new entry a Francoforte nel 2026, e l'accelerazione delle sue partnership aeree-ferroviarie in Europa con Eurostar e Trenitalia.\r

\r

Creata nel 2000 attorno ad Air France, Delta Air Lines, Aeromexico e Korean Air, l'alleanza riunisce oggi quasi venti compagnie aeree e serve più di 1.000 destinazioni in oltre 170 paesi, con un traffico di diverse centinaia di milioni di passeggeri all'anno.\r

\r

\"Negli ultimi 25 anni, SkyTeam si è contraddistinta per la collaborazione e la nostra visione di diventare l'alleanza aerea più integrata al mondo - ha dichiarato Patrick Roux, ceo di SkyTeam in occasione della serata di festa a Parigi -. Questo anniversario è l'occasione per celebrare le persone e le organizzazioni che hanno plasmato il nostro percorso: le nostre compagnie aeree, i nostri partner industriali e i nostri team. Mentre riflettiamo sui nostri successi e guardiamo al futuro, una cosa rimane costante: il nostro impegno nei confronti dei viaggiatori. La più grande forza di SkyTeam è il potere della collaborazione, e continueremo ad attingervi per offrire esperienze sempre migliori ai nostri clienti nel prossimo capitolo\".\r

\r

SkyTeam pone ora l'innovazione digitale al centro della propria strategia, con investimenti mirati in tecnologie condivise tra le compagnie membri. L'obiettivo: appianare le difficoltà di un percorso passeggeri sempre più multimodale, in cui gli itinerari combinano diverse compagnie, se non addirittura diversi mezzi di trasporto.\r

\r

Sin dalla sua creazione, l'alleanza ha adottato lo slogan “Caring more about you”, con una forte focus sull'esperienza in aeroporto: lounge, coincidenze più fluide, servizi prioritari e armonizzazione degli standard a terra. L'alleanza conta oggi su oltre 750 lounge accessibili ai propri clienti idonei (SkyTeam Elite Plus, passeggeri premium, ecc.), tra cui diverse lounge SkyTeam a Dubai, Santiago, Sydney e Vancouver.\r

\r

In questo ambito rientra la nuova apertura prevista per aprile 2026 della lounge brandizzata SkyTeam all'aeroporto di Francoforte, nel nuovo Terminal 3, che sarà gestita da Global Lounge Network: con una superficie di 550 m², la lounge sarà situata al quarto piano nel mezzanino, nella zona internazionale non Schengen e offrirà un design moderno ispirato alla natura e servizi di alta gamma: vista panoramica sulle piste, docce, Wi-Fi ad alta velocità, cabine telefoniche insonorizzate, area relax e zona Vip.\r

La lounge accoglierà i passeggeri - dotati di status idoneo - che viaggiano su voli operati da China Airlines, China Eastern Airlines, Delta Air Lines, Korean Air, Middle East Airlines, Saudia Airlines e Vietnam Airlines. Per Francoforte, uno dei principali hub della Star Alliance e storico hub della Lufthansa, questa apertura rafforza la visibilità di SkyTeam in un mercato europeo chiave, a complemento di altri hub SkyTeam come Parigi-CDG, Amsterdam-Schiphol, Roma-Fiumicino o Madrid-Barajas.\r

Il connubio aereo+treno\r

Inoltre, è stato avviato il test di Air Europa con Trenitalia (proof of concept, Poc) per consentire a un passeggero di prenotare in un'unica soluzione un viaggio che combini un volo e un tratto ferroviario, di pagare in un unico flusso e di beneficiare di un trattamento coerente dei propri punti fedeltà.\r

\r

Questo Poc deve ora passare alla fase di produzione, con un lancio commerciale previsto nel 2026. SkyTeam sta già studiando l'estensione di questa soluzione ad altre compagnie, per proporre itinerari che combinano hub aeroportuali (ad esempio Madrid, Roma, Parigi) e grandi stazioni ferroviarie europee, pur rimanendo sotto l'egida dell'alleanza.","post_title":"SkyTeam compie 25 anni: focus su lounge premium e intese aereo+treno","post_date":"2025-11-21T11:53:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763726010000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502111","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Stop ai voli all'aeroporto di Bruxelles mercoledì, 26 novembre, a causa dello sciopero nazionale che coinvolgerà trasporti, servizi pubblici e numerosi ambiti lavorativi.\r

\r

La misura, annunciata per motivi di sicurezza e gestione dei flussi, riguarda tutte le compagnie aeree e i passeggeri in partenza in giornata e preannuncia gravi disagi per l'intero settore del trasporto aereo nel paese.\r

\r

Brussels Airport ha preso la decisione radicale di interrompere tutte le attività di partenza per la giornata del 26 novembre, a seguito della forte mobilitazione dei suoi team di sicurezza e degli addetti alla movimentazione, tutti chiamati allo sciopero.\r

Nessun decollo\r

“Al fine di garantire la sicurezza di tutti, nessun aereo decollerà quel giorno”, precisa la direzione dell'aeroporto, invitando i passeggeri a non recarsi sul posto. Le compagnie aeree stanno contattando i passeggeri interessati per offrire loro soluzioni alternative o rimborsi gratuiti. Brussels Airlines sottolinea che “più della metà dei viaggiatori ha già accettato una modifica o una cancellazione gratuita”.\r

\r

Sebbene secondo Brussels Airport i voli in arrivo “potrebbero” essere mantenuti, l'incertezza rimane elevata e sono ancora possibili cancellazioni. Si raccomanda quindi vivamente ai passeggeri che prevedono di atterrare a Bruxelles il 26 novembre di verificare regolarmente lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.\r

\r

Sono previsti disagi anche sulla rete dei trasporti pubblici: pertanto i viaggiatori sono invitati consultare i siti web della Sncb e della De Lijn per conoscere l'evoluzione dei servizi ferroviari e degli autobus durante lo sciopero.","post_title":"Lo scalo di Bruxelles cancella tutti i voli in partenza il 26 novembre","post_date":"2025-11-21T10:09:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1763719794000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502107","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è tensione tra Gesac, la società che gestisce l'aeroporto di Napoli Capodichino ed Enac riguardo all'annunciata chiusura temporanea dello scalo per la riqualifica della pista di volo, programmata per novembre 2026, per un totale di 54 giorni. \r

\r

L'ente nazionale per l'aviazione civile in una nota \"fa presente che la definizione dei giorni di chiusura deve essere stabilita dall'Ente al termine della valutazione istruttoria del progetto esecutivo di tali interventi. Al momento il progetto non è ancora stato inviato all'Ente per l'approvazione. L'obiettivo dell'Ente, come indicato nel dispositivo di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica, è quello di minimizzare i giorni di chiusura totale dell'aeroporto ottimizzando i tempi delle lavorazioni\".\r

\r

\"Gesac dimostra di essere inadempiente rispetto alla presentazione del progetto esecutivo - ha dichiarato il presidente Enac Pierluigi Di Palma - Come più volte ribadito, vogliamo limitare il più possibile i giorni di chiusura dello scalo per tutelare i viaggiatori e ridurre i disagi, così da assicurare ai cittadini il pieno esercizio del loro diritto alla mobilità ed agli operatori di minimizzare l'impatto sulla attività delle proprie imprese\".\r

\r

La risposta di Gesac non si è fatta attendere: \"Per i lavori in questione, il gestore aeroportuale ha redatto il Progetto di fattibilità tecnico economico (Pfte) per appalto integrato, anche sulla scorta delle indicazioni di tempi e fasi ricevute dall’Enac - si legge nella nota -. Il Pfte, approvato dall’Enaac il 24 ottobre 2025, è lo strumento nel quale sono riportate le caratteristiche tecniche, economiche ed esecutive che consentono la corretta pianificazione delle opere e prevede l’esecuzione dei lavori per una durata di 54 giorni, di cui 24 con la chiusura completa dello scalo, al netto delle condizioni meteo avverse.\r

\r

Il progetto esecutivo, unitamente all’esecuzione dei lavori, è stato affidato, a valle di una procedura di gara di appalto del valore complessivo di 19,4 milioni di euro, ad una società leader nel settore. Questo recepirà i contenuti del Pfte che, come da indicazioni di Enac, terrà in considerazione ipotesi di organizzazione del cantiere, allocazione di risorse e sequenza di lavorazioni, tali da ottimizzare ulteriormente i tempi di esecuzione.\r

Tenuto conto dell’approvazione da parte di Enac dello studio di fattibilità tecnico economica, Gesac, anche in risposta alle numerose richieste di chiarimento provenienti dagli operatori del settore, in particolare dalle compagnie aeree, che devono programmare in anticipo le loro attività, ha ritenuto doveroso comunicare i tempi della programmazione di chiusura dell’aeroporto, stimata dal 1° al 30 novembre 2026, come da indicazioni ricevute dall’Enac durante l’iter di approvazione del Pfte.\r

Alla luce di quanto esposto, non si ravvede alcuna inadempienza da parte di Gesac\".\r

","post_title":"Aeroporto Napoli: botta e risposta Enac-Gesac sui giorni di chiusura per il rifacimento pista","post_date":"2025-11-21T09:47:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763718436000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502082","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air avvicina Rimini all'Est Europa con il lancio di due nuove rotte verso la Polonia e la Bulgaria: Katowice e Sofia. \r

I biglietti per entrambe le rotte sono già in vendita, con un operativo che prevede il decollo della Rimini-Sofia il via il 31 marzo 2026, con una frequenza trisettimanale ogni martedì, giovedì e sabato. La Rimini-Katowice debutterà invece l’8 giugno 2026 con due frequenze a settimana, ogni lunedì e venerdì.\r

L’annuncio delle due nuove connessioni si somma a quello della Rimini-Budapest che opererà dal prossimo 8 giugno tre volte alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì).\r

L'ampliamento del network verso l'Europa centro-orientale viene definito dalla low cost \"strategico, viste le ottime performance registrate sulla Riviera Romagnola nel 2025: oltre 71.000 passeggeri prenotati (+18% rispetto al 2024), un incremento della puntualità del 16%. Il potenziamento delle connessioni Wizz Air contribuisce in modo decisivo alla crescita del turismo internazionale, con nuovi collegamenti che si confermano leve chiave per l’attrattività del territorio\".\r

“Questo ulteriore passo avanti nel consolidamento della partnership tra Wizz Air e il Fellini, con quattro destinazioni servite, evidenzia una prospettiva di crescita significativa già a partire dalla summer 2026 - ha commentato Leonardo Corbucci, amministratore delegato AIRiminum, la società di gestione dello scalo -. L’obiettivo comune nel nuovo accordo pluriennale è continuare a crescere insieme in maniera importante. Il volo per Sofia, operativo sull’intera stagione estiva, apre il nostro aeroporto a un mercato in espansione e collega la Romagna a un’altra affascinante capitale europea, arricchendo il “network di capitali” dello scalo. Katowice diventa invece il terzo collegamento diretto con la Polonia, un Paese che negli ultimi anni si è dimostrato sempre più strategico per la Riviera Romagnola e che gli operatori turistici apprezzano oramai da anni per l’elevata qualità e il grande potenziale di sviluppo. Queste nuove rotte rafforzeranno ulteriormente la connettività internazionale del territorio, sostenendo lo sviluppo di flussi turistici sempre più consistenti e contribuendo alla crescita complessiva dell’attrattività della Romagna.”","post_title":"Wizz Air rilancia da Rimini con due nuove rotte per Katowice e Sofia","post_date":"2025-11-21T09:15:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763716525000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502087","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Km Malta Airlines ha adottato WorldTracer Self Service (Wtss), una nuova soluzione digitale sviluppata da Sita, che consente ai passeggeri di monitorare facilmente e in tempo reale gli aggiornamenti sui propri bagagli in ritardo da qualsiasi dispositivo.\r

\r

Attraverso il link dedicato mybag.aero/malta, fornito ai passeggeri che aprono un Baggage Report, è possibile accedere direttamente alle informazioni più aggiornate sul proprio bagaglio.\r

Una volta creato il Baggage Report dal team aeroportuale, i viaggiatori possono seguire lo stato, inclusi i momenti in cui il bagaglio viene localizzato, inoltrato per la consegna e consegnato con successo.\r

\r

Consentendo ai passeggeri di gestire autonomamente i propri Baggage Report, Wtss riduce la necessità di email di follow-up, migliora l’accuratezza dei dati e favorisce una comunicazione più efficiente tra passeggeri e personale aeroportuale. Il sistema è completamente integrato con le operazioni di gestione bagagli di Km Malta Airlines, garantendo che sia i passeggeri sia i team operativi abbiano accesso alle stesse informazioni in tempo reale.\r

\r

Come parte dell’impegno continuo di Km Malta Airlines per migliorare l’esperienza di viaggio, i passeggeri che utilizzano dispositivi Apple con AirTag possono beneficiare anche della funzione Find My di Apple, che offre un tracciamento del bagaglio ancora più preciso grazie alla rete integrata di Apple. Questo garantisce maggiore visibilità e tranquillità durante il viaggio.","post_title":"Km Malta adotta il WorldTracel Self Service di Sita per il tracciamento dei bagagli","post_date":"2025-11-21T09:11:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763716313000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502037","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet potenzia l'offerta estiva dall'Italia per l'estate 2026 con nuove rotte e il prolungamento di alcuni collegamenti lanciati quest'inverno alla summer.\r

\r

Si comincia da Bari dove il network si arricchisce del nuovo collegamento per Bristol, che sarà attivo dal 18 aprile, con due frequenze settimanali, il martedì e il sabato. Questa novità si aggiunge alle sette rotte già confermate da Bari per l’estate 2026: Basilea, Ginevra, Londra Gatwick, Lione, Milano Malpensa, Nizza e Parigi Charles de Gaulle.\r

\r

Novità anche per Pisa, dove dal 1° agosto si potrà volare a Glasgow con due frequenze settimanali, il martedì e il sabato.La nuova rotta si affianca alle sette destinazioni già servite dallo scalo toscano: Bristol, Manchester, Londra Gatwick, Londra Luton, Londra Southend, Parigi Orly e Berlino.\r

\r

Altra novità riguarda l’estensione alla stagione estiva di alcune rotte introdotte quest’inverno da Milano. Da Malpensa sarà possibile volare anche nei mesi estivi verso Sal (Capo Verde), oltre che verso Siviglia, Strasburgo e Luxor, il cui primo volo partirà il prossimo 24 novembre. Da Linate, invece, sarà confermato anche per l’estate il collegamento con Porto.","post_title":"EasyJet: altre due novità da Bari e Pisa per la summer 2026","post_date":"2025-11-20T11:04:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763636689000]}]}}