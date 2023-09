Airlines for Europe: Laurent Donceel nominato vicedirettore generale Laurent Donceel è stato nominato vicedirettore generale di Airlines for Europe. Entrato in A4E nel 2016, in qualità di vicedirettore generale Donceel (nella foto) offrirà una guida strategica al Comitato esecutivo dell’associazione e collaborerà con il managing director Ourania Georgoutsakou per rafforzare e migliorare la visibilità e la voce di Airlines for Europe. Forte l’impegno sui temi della sostenibilità con l’obiettivo, per i membri dell’associazione, di continuare ad accelerare i loro sforzi per raggiungere le zero emissioni nette in linea con l’iniziativa Destination 2050. “Ho avuto il piacere di vedere in prima persona come A4E sia cresciuta fino a diventare la principale associazione di categoria delle compagnie aeree in Europa e sono entusiasta di questo nuovo capitolo del suo sviluppo – ha commentato Donceel -. Non vedo l’ora di assumere maggiori responsabilità per la direzione strategica di A4E e, insieme al managing director Ourania e al più ampio team di A4E, sono fiducioso che potremo continuare a essere un forte e rispettato avvocato per i nostri membri a Bruxelles e in tutta Europa”. Condividi

