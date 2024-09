Airbus in ritardo di consegne. Difficile raggiungere l’obiettivo annuale Problemi anche per Airbus che sta chiudendo il mese di settembre a un ritmo più lento di consegne rispetto a un anno fa. Diventa difficile quindi raggiungere l’obiettivo annuale. A luglio, Airbus ha emesso un avvertimento sui profitti e ha abbassato il suo obiettivo di consegna per l’intero anno a 770 velivoli da 800, dando la colpa alla carenza di motori e di altri elementi. Ha posticipato di un anno l’obiettivo di produzione sottostante al 2027. I ritardi nelle consegne e l’aumento della produzione di jet a fusoliera stretta hanno scatenato una crescente impazienza all’interno di Airbus, con l’amministratore delegato Guillaume Faury che ha espresso la sua frustrazione per la produzione sostanzialmente piatta, hanno detto persone che hanno familiarità con l’azienda. Airbus ha annunciato ieri una riorganizzazione della produzione, concentrandosi sui “fondamentali” per mantenere il ritmo di crescita, escludendo pero’ l’adozione di un “piano sociale”. Nuovo programma Il gruppo aeronautico ha confermato il lancio di un nuovo programma di miglioramento denominato “Lead!”, in risposta alla “continua pressione sulla nostra supply chain e la complessa situazione economica generale”. “E’ stato necessario concentrare i nostri sforzi sui fondamentali“, ha dichiarato Airbus. Il programma punta a sostenere l’aumento della produzione nelle attivita’ principali di Airbus, inclusi “aerei commerciali, funzioni integrate e filiali”, oltre a rafforzare la presenza globale del gruppo, sebbene l’azienda non abbia fornito ulteriori dettagli. Airbus ha anche sottolineato che “non si tratta di un piano sociale”. Airbus prevedeva di consegnare 800 aerei nel 2024, un volume vicino ai livelli pre-pandemia del 2019. Tuttavia, le previsioni sono ora state ridotte a 770 consegne. Le difficolta’ sono particolarmente evidenti nella fornitura di motori, componenti per l Condividi

