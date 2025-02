Airbus: 25 aeromobili consegnati a gennaio, in calo rispetto all’anno scorso Inizio 2025 in salita per Airbus che ha consegnato 25 aeromobili a 17 clienti nel mese di gennaio, rispetto alle 30 consegne a 18 clienti del gennaio 2024. Sebbene non siano stati rilasciati dettagli ufficiali sulle aspettative di consegna di Airbus per il 2025, il costruttore europeo di aeromobili lo scorso anno ha consegnato circa 770 aeromobili – una media di 64 aeromobili al mese. Airbus pubblicherà il prossimo 20 febbraio i risultati finanziari completi per il 2024 e illustrerà i piani per il 2025. Secondo quanto riferito da Reuters, tra i vettori che a gennaio hanno ricevuto nuovi aeromobili figurano China Southern Airlines, United Airlines, Emirates e Japan Airlines. China Southern Airlines ha ricevuto un Airbus A321neo, un A319neo e un A320neo, mentre due A321neo sono stati consegnati a United Airlines. Emirates ha ricevuto un A350-900, dopo aver lanciato il suo primo nel 2024, e Japan Airlines ha ricevuto un A350-1000. Sempre a gennaio Airbus ha ricevuto 55 ordini lordi (quattro cancellazioni) per nuovi aeromobili, un aumento rispetto ai dati del gennaio 2024, quando ne aveva ricevuti in totale 31. Tutti gli ordini di aeromobili, tranne dieci, provengono da clienti al momento non svelati, mentre Starlux si è impegnata per cinque A350F e Lufthansa ha ordinato cinque A350-1000. Condividi

