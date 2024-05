AirBaltic: oltre 1 milione di passeggeri sulla Milano-Riga in 20 anni di operatività AirBaltic festeggia i primi 20 anni del collegamento tra Milano e Riga, rotta che oggi è servita da Malpensa con cinque voli settimanali, con aeromobili configurati con due classi di servizio: Economy e Business Class. “Negli anni abbiamo visto crescere costantemente la domanda di Milano come destinazione di viaggio sempre più apprezzata – commenta il presidente del vettore, Martin Gauss -. AirBaltic oggi collega entrambe le città con cinque voli settimanali, offrendo ai passeggeri un’esperienza di viaggio senza soluzione di continuità e collegamenti globali. Siamo grati ai nostri partner di Milano per la loro cooperazione in tutti questi anni e ci auguriamo di poter collaborare ancora per molti anni in futuro”. “I 20 anni di ininterrotta attività di airBaltic su Milano testimoniano la capacità del vettore lettone di ben cogliere le opportunità offerte dal nostro mercato, in particolare su Malpensa – aggiunge Andrea Tucci, vice president aviation business development Sea Milan Airports -. Nei 20 anni di collaborazione con Sea il vettore, grazie alla sua dinamica presenza commerciale, ha trasportato oltre un milione di passeggeri. Con il suo modello di business agile, flessibile e competitivo, è un partner consolidato che contribuisce ad arricchire il portafoglio di rotte disponibili da Milano Malpensa.” Dall’inaugurazione del primo volo la compagnia ha effettuato quasi 11 mila voli tra le due città. Condividi

