AirBaltic annuncia 92 rotte per l’estate, mentre affronta la frenata causata dal conflitto in Ucraina

L’operativo estivo di AirBaltic, in vigore dal prossimo 27 marzo, proporrà un network di totale di 92 rotte da Riga, Tallinn, Vilnius e Tampere. In particolare, la compagnia volerà verso 64 destinazioni da Riga, 13 destinazioni da Tallinn, 12 destinazioni da Vilnius e 7 destinazioni da Tampere. Quest’ultima, da maggio, sarà la “prima base della compagnia al di fuori del Baltico” sottolinea il ceo, Martin Gauss.

Intanto, AirBaltic ha registrato un calo del 30% nelle prenotazioni da quando la Russia ha invaso l’Ucraina, ma il vettore è fiducioso che compenserà le entrate perse con i ricavi generati da altre destinazioni. La flessione “era forse legata a un primo shock. Ma siamo ancora in crescita del 350% rispetto all’anno scorso” ha sottolineato Gauss spiegando che per l’intero anno, se airBaltic non sarà più in grado di volare in Ucraina, riporterà un calo del 6,8% sulle entrate preventivate per il 2022. “Ma lo compenseremo aumentando i collegamenti verso altre regioni. Annunceremo presto nuove destinazioni“.