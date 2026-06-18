Airbnb fa una donazione all’Anci. Noi ci vediamo un conflitto d’interesse La notizia è questa: Airbnb annuncia la donazione di 1,5 milioni di euro in tre anni all’Associazione nazionale comuni italiani. Leggendo un po’ di rassegna stampa si rimane stupiti che nessun collega abbia sollevato un dubbio, abbia fatto un ragionamento su questa notizia. Come? Airbnb ha un giro d’affari miliardario con i piccoli e i grandi comuni e fa una donazione agli stessi comuni? Noi ci vediamo un palese conflitto d’interesse. La motivazione recita: valorizzazione del patrimonio rurale dei piccoli e medi comuni. Ma i comuni hanno già i soldi per questo visto che incamerano le tasse (cospicue) dei cittadini. Naturalmente Airbnb può fare donazioni a chiunque, sono i comuni che devono rifiutare. Avrebbero dovuto farlo. Avrebbero dovuto dire: noi le risorse per lo sviluppo ce le abbiamo già. Invece incamera i soldi e li inserisce in un fondo dedicato. Speriamo che qualche Authority s’informi sui fatti e apra una pratica. Condividi

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Naturalmente Airbnb può fare donazioni a chiunque, sono i comuni che devono rifiutare. Avrebbero dovuto farlo. Avrebbero dovuto dire: noi le risorse per lo sviluppo ce le abbiamo già. Invece incamera i soldi e li inserisce in un fondo dedicato.\r

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L'offerta dei dmc partner di Adalte include già soluzioni dedicate ai mercati anglosassoni ma – come spiega il ceo, Davide Galleri – sarà un processo graduale, considerando che si stima che il solo mercato turistico outgoing del Regno Unito valga complessivamente circa 70 miliardi di sterline l'anno. «Il prodotto andrà ampliato e migliorato, come sempre avviene quando entriamo in contatto con i grandi distributori di mercati per noi nuovi. Le esigenze dei tour operator sono diverse e variano da mercato a mercato, solo con il tempo potremo soddisfare appieno la domanda che stimoleremo non appena il mercato conoscerà la nostra soluzione innovativa. I numeri sono enormi, per cui siamo curiosi ed entusiasti di iniziare questo nuovo capitolo, che sicuramente ci permetterà di crescere molto».\r

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I prossimi saranno mesi di intensa preparazione in vista del lancio al Wtm di Londra a novembre. In quell'occasione è in programma un evento in collaborazione con Repayd, il nuovo partner di Adalte per i pagamenti online con sede in Inghilterra. Il lancio di questa sinergia ha già spinto diversi tour operator a utilizzare l’integrazione nativa tra i due sistemi, che permette di automatizzare i pagamenti, ridurre i costi e azzerare il rischio di cambio sulle valute estere quando si prenota un tour tramite il collegamento Adalte. «In un periodo di forte complessità per il settore e per molti dei nostri partner nel Medio Oriente, e non solo, siamo felici di poter dare ai fornitori con prodotto in lingua inglese un’opportunità di vendita aggiuntiva su un mercato che, di fatto, è il secondo più grande d’Europa» conclude Galleri.","post_title":"Adalte, Galleri: «Proiettati verso i mercati anglosassoni»","post_date":"2026-06-18T10:20:25+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1781778025000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516939","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flexible Autos, broker specialista per il noleggio auto & transfer rappresentato da Rephouse Gsa per il Centro-sud e da Promotravel per il Nord Italia, riconferma la sua vocazione di piattaforma di prenotazione auto e transfer completamente dedicata alle agenzie di viaggio.\r

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E' il managing director, Alessandro Patacchiola, a commentare la messa a punto delle ultime novità anticipate nei mesi scorsi. iInnanzitutto, il lancio del nuovo sito, che prevede tool innovativi come la ricerca per codice Iata o la nuova tecnologia city to city, ovvero la possibilità di visualizzare in una mappa i vari uffici di noleggio per poter scegliere quello più idoneo al singolo cliente. Se il rilascio sarà effettuato in altra città, il sistema mostrerà solo gli uffici del fornitore selezionato per il pick up, rendendo la ricerca molto più veloce ed effettiva».\r

A fianco del trade\r

La collaborazione con il trade rimane al centro delle attività di Flexible Autos anche per i prossimi mesi. «Come di consueto parteciperemo agli eventi messi in campo dai nostri partner, che si sommano al lavoro dei nostri sales sul territorio (8 in Italia), con l’obiettivo di mantenere una relazione continua con i nostri clienti, le agenzie di viaggio. Come fornitore esclusivo di agenzie e tour operator questo lavoro commerciale è per noi fondamentale».\r

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Intanto, le prenotazioni sono tornate ad arrivare. «Dopo quasi due mesi di stallo, le vendite sono riprese con ottimi numeri e incrementi a doppia cifra rispetto allo stesso periodo del 2025 per Italia, Spagna ed Usa: destinazioni classiche negli anni. Fra i prodotti più richiesti, quelli che prevedono il noleggio auto con tariffa Premium (Kasko fornitore inclusa). I nostri clienti cercano infatti sempre più formule all inclusive, che assicurino tutte le coperture» chiude Patacchiola.","post_title":"Flexible Autos, Patacchiola: «Un sito ancora più performante, riservato alle adv»","post_date":"2026-06-18T10:04:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1781777053000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516921","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Hilton raggiunge i 28 brand. L'ultimo arrivato è Undergraduate, un marchio upper midscale che si rivolge in modo particolare ai giovani già laureati e agli studenti universitari.\r

L'evoluzione del brand\r

Undergraduate è un risultato tangibile seguito all'acquisizione, avvenuta nel 2024 per un valore di 210 milioni di dollari, del brand Graduate, che in questi anni è passato da 35 a 60 proprietà tra hotel già attivi e strutture in pipeline. Undergraduate è in particolare pensato per intercettare tutto il mondo che ruota attorno ai campus, agli alunni, alle famiglie in visita, agli eventi e alle conferenze universitarie.\r

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L’idea è che il nuovo brand possa allargare il raggio d’azione di Graduate a mercati che richiedono un'offerta più essenziale e tendenzialmente meno costosa. Elemento determinante per l'identificazione del nuovo brand sono le aree comuni: lounge, spazi social, market aperti tutto il giorno e cocktail program sviluppati in collaborazione con Authentic Hospitality.\r

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Prima apertura nel 2027 e obiettivo a medio termine puntato sulle 400-500 strutture, con un perimetro di espansione concentrato sui campus negli Stati Uniti. Almeno per ora.","post_title":"Hilton: arriva Undergraduate, il brand per gli stuenti e i laureati","post_date":"2026-06-18T09:31:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1781775099000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516872","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"D’estate, ma non solo, città e borghi della Toscana si animano con una presenza diffusa di iniziative e occasioni di aggregazione nelle ore serali. Si tratta di dinamiche che rispondono a una domanda crescente di socialità, che contribuiscono alla vitalità dei territori e sostengono importanti comparti economici. L'intensificarsi la sera delle attività può però determinare potenziali criticità legate all’impatto acustico, soprattutto in contesti urbani più densamente abitati.\r

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«Per questo – afferma l’assessore all’ambiente della Toscana, David Barontini – la regione ha scelto di mettere a disposizione delle amministrazioni comunali un quadro di linee guida e strumenti operativi, con l’obiettivo di accompagnare i territori nella gestione di questi fenomeni in modo equilibrato ed efficace. Si tratta – precisa l’assessore – di un’iniziativa che non introduce vincoli o limitazioni, ma che intende sostenere i comuni nella definizione di strategie condivise, capaci di coniugare socialità, attrattività e qualità degli spazi urbani. L’obiettivo è gestire il fenomeno, non comprimerlo».\r

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Tra le indicazioni proposte c'è la pianificazione di spazi urbani dedicati, con la possibilità di individuare aree a maggiore vocazione aggregativa, in grado di accogliere le attività e distribuire in modo più equilibrato le presenze sul territorio.\r

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Tra le strategie possibili e suggerite da mettere in campo c’è anche la mitigazione del rumore. La tecnologia in questo caso può essere di supporto e dare un contributo rilevante. Grazie a sensori Iot a basso costo e reti wifi è facile infatti oggi realizzare sistemi di monitoraggio intelligenti, interrogabili anche da remoto, capaci di rilevare in tempo reale i livelli di rumore presenti in una specifica area con alert che si generano in maniera automatica.\r

Gli stessi sensori, spostabili da un luogo ad un altro senza troppa difficoltà, possono essere collegati a pannelli video e semafori mobili per far ‘vedere’ il rumore prodotto a chi frequenta alcune zone della città, richiamando le persone a ridurre spontaneamente i decibel prodotti.\r

Nuove frontiere si aprono anche grazie ad innovativi materiali fonoassorbenti. Con pannelli trasparenti, traforati ed aperti, da applicare in contesti aperti o alle finestre dei locali, si può far filtrare l’aria ma bloccare il rumore, coniugando funzionalità e qualità degli spazi.\r

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«Quello delle attività serali – conclude Barontini – è un ambito che richiede capacità di governo, visione e collaborazione istituzionale. La Regione intende svolgere un ruolo di supporto e indirizzo, valorizzando le esperienze già presenti e promuovendo modelli sostenibili e replicabili».\r

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«La gestione del rumore generato dalla movida richiede risposte fondate sulla conoscenza, sulla prevenzione e sulla collaborazione tra istituzioni. La sfida è costruire città aperte, vivibili e attrattive, capaci di coniugare socialità, qualità dello spazio pubblico e benessere delle comunità - evidenzia Paola Galgani, vicesindaca di Firenze e referente di Anci Toscana per le politiche ambientali - Le linee guida regionali rappresentano uno strumento prezioso per supportare i comuni nell'adozione di strategie condivise e di interventi efficaci. Al tempo stesso è fondamentale il confronto con le amministrazioni che hanno già avviato progettualità ed esperienze concrete sul tema: la condivisione delle buone pratiche offre indicazioni utili per affrontare una questione sempre più rilevante per i territori».","post_title":"Toscana, linee guida per la gestione sostenibile di città e borghi","post_date":"2026-06-17T13:06:21+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1781701581000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516791","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Viaggi del Mappamondo apre le prenotazioni natalizie sulla Thailandia. Partendo il 20 dicembre da Roma con voli diretti Ita Airways (possibilità di avvicinamento anche da altri aeroporti italiani) si potrà scegliere di soggiornare a Phuket o a Koh Samed abbinando alla scoperta di queste isole tropicali anche Bangkok, dove le giornate trascorreranno tra attività culturali e momenti di scoperta grazie alle tre escursioni esclusive con guida in italiano che Mappamondo ha incluso nei pacchetti di viaggio: i templi della città, il palazzo reale e il santuario Lak Mueang, il Maeklong Railway Market e il mercato galleggiante di Damnoen Saduak. Dopo il volo intercontinentale, all’arrivo a Bangkok, a tutti i clienti Mappamondo sarà garantita la camera d’albergo dalle 9 del mattino.\r

La proposta\r

La proposta per scoprire l’isola di Koh Samed prevede un soggiorno di 5 notti presso il Samed Sai Kaew Beach Resort di prima categoria superiore con sistemazione in Deluxe Cottage e trattamento di prima colazione, mentre a Phuket si potranno trascorrere 6 notti con la possibilità di optare anche per il trattamento di mezza pensione soggiornando al Beyond Resort Kata di prima categoria superiore, con l’opportunità di scegliere tra il pranzo o la cena à la carte.\r

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Per trascorrere l’Epifania in Thailandia le partenze sono invece previste il 1 gennaio 2027, sempre con volo diretto Ita Airways da Roma Fiumicino. Anche queste soluzioni di viaggio sono state confezionate per combinare la visita di Bangkok alle atmosfere di Phuket e Koh Samed dove si potrà soggiornare, rispettivamente 5 e 4 notti. Durante il soggiorno di 2 notti a Bangkok i clienti Mappamondo avranno la possibilità di partecipare ad un’escursione in esclusiva che, con guida in italiano, li condurrà alla scoperta del tempio di marmo Wat Benchamabopit e del Wat Pho noto per il Buddha sdraiato, per poi passeggiare tra i giardini e i laghetti del Royal Garden Park prima di visitare il Wat Mahannapharam Worawihan che ospita la Mahannapharam School, dove vengono formati giovani monaci e studenti laici.\r

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A Bangkok, Viaggi del Mappamondo è presente con una sede operativa che fornisce assistenza in italiano a tutti i clienti lungo tutta la durata dei soggiorni, un ufficio a cui si affianca la costante reperibilità del team Mappamondo Italia che 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 gestisce qualsiasi richiesta senza affidarla ad aziende terze.","post_title":"Viaggi del Mappamondo: aperte le prenotazioni natalizie in Thailandia","post_date":"2026-06-17T09:57:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1781690253000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516688","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Cala il sipario sul potenziale sviluppo intercontinentale dell'aeroporto di Milano Linate. Sulla prospettiva inizialmente delineata dal nuovo Piano nazionale degli aeroporti è lo stesso Enac a fare marcia indietro, per cui il city airport milanese continuerà ad avere soltanto i voli punto a punto e i collegamenti con una distanza massima di 1.500 chilometri.\r

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Era stato Il Corriere.it a svelare che Linate «potrebbe essere aperto a nuove rotte extra Ue anche oltre i 1.500 chilometri» riportando il contenuto di una bozza del piano. A patto che le rotte venissero «operate esclusivamente con velivoli in configurazione business da compagnie legacy, per assicurare ai vettori una maggiore efficienza e una più ampia scelta nel definire i loro servizi di linea, conformemente ai diversi profili di domanda dei passeggeri, in modo trasparente e sulla base di criteri oggettivi».\r

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La reazione di Sea, società di gestione degli scali milanesi di Malpensa e Linate era stata chiaramente contraria: «Il sistema dei due aeroporti è equilibrato: entrambi sono cresciuti, entrambi hanno trovato la loro vocazione. E ha funzionato - aveva dichiarato l'ad Armando Brunini - Non vedo motivo di rimettere in discussione qualcosa che ha dimostrato di reggere nel tempo». \r

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Ma a dichiarare la propria contrarietà al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto riferito dal quotidiano, sarebbero stati anche diversi soggetti istituzionali nazionali e regionali.\r

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Ora l'Enac, «A seguito di successive valutazioni e approfondimenti» ritiene «che la modifica della previsione normativa di limitazione non possa essere affrontata nell’ambito del Piano stesso, ma piuttosto in un percorso di modifica del decreto ministeriale 01/09/2022. Si propone pertanto di eliminare dal Piano tale passaggio per lo scalo di Linate».","post_title":"Linate: niente voli intercontinentali dal city airport milanese","post_date":"2026-06-16T10:31:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1781605908000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516604","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Club Med ha acquisito il Carambola Beach Resort nelle isole Vergini americane e prevede di riqualificarlo , segnando il ritorno del marchio negli Stati Uniti. Il futuro Club Med St. Croix sarà sviluppato e gestito in collaborazione tra la catena e Vici Properties, società di sviluppo immobiliare. Vici ha acquisito il resort e ha stipulato un contratto di locazione a lungo termine \"triple-net\" con Club Med, finanziando la riqualificazione del resort in un resort Club Med Exclusive Collection.\r

Il resort\r

Quando diventerà Club Med St. Croix ed entrerà a far parte dell'Exclusive Collection del marchio alla fine del 2027, il resort offrirà un'esperienza all-inclusive di alta qualità sul territorio statunitense. \r

«Le isole Vergini Americane rappresentano un nuovo capitolo per Club Med - ha dichiarato in un intervento riportato da Travelpulse Carolyne Doyon, presidente e ceo di Club Med Nord America e Caraibi -. Per oltre settant'anni abbiamo accolto viaggiatori nordamericani nelle nostre destinazioni in tutto il mondo e ora stiamo riportando questa esperienza a casa. Con la bellezza naturale di St. Croix, il forte spirito di comunità e le profonde radici culturali, insieme alla lunga tradizione di questo hotel, questo progetto riflette la nostra visione di una crescita ponderata e di connessioni significative in tutte le Americhe».\r

Il resort da 150 camere, costruito negli anni '80 da Laurance Rockefeller, sarà trasformato attraverso interventi di ammodernamento sostenibili che preserveranno la bellezza naturale e il legame storico della struttura. L'obiettivo è ottenere le certificazioni Breeam e Green Globe.\r

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