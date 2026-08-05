Programma GreenTour, c’è tempo fino al 15 settembre per presentare la domanda

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L'accordo, che richiede ancora l'approvazione delle autorità competenti prima di entrare in vigore il 1° gennaio 2027, mira a rafforzare la competitività dei due principali scali internazionali francesi, mantenendo al contempo sotto controllo le tariffe aeroportuali.\r

Il piano di investimenti\r

Il piano di investimenti è il più ingente mai proposto per gli aeroporti parigini e giunge al termine di mesi di negoziati che hanno coinvolto il Ministero francese dell'Aviazione Civile, i rappresentanti delle compagnie aeree e l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART). L'amministratore delegato di Groupe ADP, Philippe Pascal, ha dichiarato che il pacchetto trova un equilibrio tra investimenti, competitività e sostenibilità finanziaria.\r

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Ha inoltre affermato che il programma da 8,2 miliardi di euro rafforzerà il ruolo degli aeroporti di Parigi come infrastrutture strategiche a sostegno dell'economia e dell'attrattiva internazionale della Francia, consentendo al contempo alla società di continuare a investire nella crescita futura.\r

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L'accordo entra ora in una fase di consultazione finale con le compagnie aeree, prevista per settembre, prima di essere sottoposto all'ART per il parere vincolante. L'approvazione definitiva è attesa entro la fine di novembre. Groupe ADP stima una crescita media annua del traffico dell'1,9% nel periodo compreso tra il 2026 e il 2034.","post_title":"Piano di investimenti per 8, 2 miliardi per gli aeroporti di Parigi","post_date":"2026-08-05T08:39:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785919184000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520299","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si arricchisce ulteriormente l’offerta commerciale dei treni storici della Fondazione FS con due nuovi itinerari d’autore dedicati al Piemonte, alla Lombardia e alle grandi eccellenze enogastronomiche dell’autunno: il Milano-Alba, tra tartufi e vino nel cuore delle Langhe, e il Torino-Canelli, sulla Ferrovia delle Langhe, Roero e Monferrato.\r

Il primo appuntamento è con il treno storico Milano-Alba, in programma le domeniche 11, 18 e 25 ottobre 2026. Partirà da Milano Centrale alle 9:05 e arriverà ad Alba alle 12:35, via Pavia, Alessandria e Asti, con rientro da Alba alle 18:20 e arrivo a Milano Centrale alle 22:00. Un viaggio in giornata verso le Langhe, nel periodo in cui il territorio esprime al meglio paesaggio, cultura e gusto.\r

A novembre sarà la volta del treno storico Torino-Canelli, in programma le domeniche 1, 8, 15 e 22 novembre 2026. Il convoglio collegherà Torino Porta Nuova a Canelli, con fermate a Torino Lingotto, Bra e Alba, attraversando colline, vigneti e borghi del Monferrato. Il viaggio si svolgerà a bordo delle carrozze anni 20’ Centoporte. A bordo sono previste degustazioni e masterclass dedicate ai vini, ai prodotti tipici e alla cultura spumantistica dell’Alta Langa e del Monferrato.\r

La circolazione inaugurale del 1° novembre avrà un valore particolare: il treno sarà trainato da una locomotiva a vapore, un elemento di indiscusso fascino in un periodo in cui il foliage lo fa da padrone. In questa occasione il servizio seguirà orari dedicati, con partenza da Torino Porta Nuova alle 8:55, arrivo a Canelli alle 11:29, ripartenza alle 18:12 e rientro a Torino Porta Nuova alle 21:15. Nelle altre domeniche il programma prevede partenza da Torino Porta Nuova alle 8:55, arrivo a Canelli alle 10:43 con ripartenza alle 18:15 e arrivo anel capoluogo piemontese alle 20:20.","post_title":"Due nuovi itinerari in Piemonte e Lombardia per i treni storici della Fondazione Fs","post_date":"2026-08-05T07:51:36+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1785916296000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520255","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Explora Journeys ha celebrato a Barcellona il battesimo ufficiale di Explora III, accogliendo nella flotta la prima nave alimentata a GNL del marchio e raggiungendo il giro di boa del progetto che prevede sei navi destinate a ridefinire il concetto di viaggio oceanico ultra-elegante.\r

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Dopo la consegna anticipata avvenuta a Genova il 23 luglio 2026,E xplora III ha intrapreso un esclusivo Prelude Journey nel Mediterraneo prima di raggiungere Barcellona per l'odierna cerimonia ufficiale di battesimo. Il viaggio inaugurale ha accolto a bordo Jannik Sinner, Global Brand Ambassador di Explora Journeys, come primo ospite della nave. Sull'onda dell'entusiasmo suscitato da questa esperienza inaugurale, le celebrazioni di oggi hanno riunito ospiti illustri e il senior management di Explora Journeys e di Msc Group per celebrare questo importante traguardo della flotta.\r

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Nel rispetto della tradizione marittima e con l'inconfondibile eleganza europea del brand, la cerimonia di battesimo è stata seguita da una serata di festeggiamenti in tutta la nave. Sono intervenuti Pierfrancesco Vago, executive chairman della cruise division di Msc Group, Anna Nash, presidente di Explora Journeys, José Alberto Carbonell, presidente del Porto di Barcellona, e la madrina Cristina Ozores, nota educatrice marina, fondatrice dell'organizzazione per la conservazione marina Vellmarí e National Geographic Educator.\r

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Gli ospiti hanno quindi partecipato a una cena di gala nei raffinati ristoranti di bordo, mentre la serata si è conclusa con un programma di intrattenimento d'eccezione. Le leggendarie icone della disco dance Sister Sledge feat. Kathy Sledge hanno regalato una performance ricca di energia con i loro successi senza tempo, seguite da un coinvolgente DJ set dell'acclamato Bob Sinclar, che ha fatto ballare gli ospiti fino a tarda notte. Tra i presenti anche personalità come Alex Rivière, The Gstaad Guy e Alison Toby, che hanno brindato all'ingresso della nuova ammiraglia nella flotta.\r

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\"Il battesimo di Explora III rappresenta un momento fondamentale che riflette la crescita della nostra flotta e il nostro costante impegno nel plasmare il futuro dei viaggi oceanici ultra-eleganti\", ha dichiarato Anna Nash. \"Concepita come una destinazione a sé, Explora III offre un'espressione ancora più generosa di spazio, design, gastronomia e benessere olistico, con ogni dettaglio pensato per favorire quella sensazione di presenza e connessione che definisce il nostro esclusivo Ocean State of Mind.\"\r

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","post_title":"Battesimo ufficiale al porto di Barcellona di Explora III (Explora Journeys)","post_date":"2026-08-04T08:42:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1785832978000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520223","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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[caption id=\"attachment_514919\" align=\"alignleft\" width=\"258\"] Il ministro Mazzi[/caption]\r

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Il ministero del turismo ha adottato e pubblicato il Decreto con gli esiti dell’istruttoria del programma staff house – Titolo II e l’assegnazione provvisoria delle agevolazioni.\r

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Un risultato concreto per il settore: sono 3.566 i nuovi posti letto previsti dai progetti ammessi a finanziamento per i lavoratori del turismo.\r

A questi si aggiungono gli oltre 60.000 posti letto a prezzi calmierati già sostenuti grazie a staff house. \r

Riqualificazione\r

Il programma sostiene la riqualificazione e il completamento di alloggi per il personale del comparto, con attenzione a efficientamento energetico e sostenibilità. Sono arrivate 102 domande da operatori di tutta Italia, per investimenti pari a 149,9 milioni di euro e richieste di agevolazioni per oltre 80,8 milioni, a fronte di una dotazione di 54 milioni a testimonianza della forte domanda di strumenti a supporto dell'alloggio dei lavoratori turistici.\r

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All’esito: 32 domande assegnatarie, 21 non ammesse, 17 in approfondimento, 32 sospese e inseribili con successivi scorrimenti. I soggetti richiedenti possono consultare gli esiti dell’istruttoria nella sezione dedicata sul sito istituzionale del Ministero del Turismo. Il programma ha registrato una significativa partecipazione delle imprese turistiche italiane in tutte le loro componenti dimensionali.\r

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Le piccole imprese rappresentano la categoria più attiva, con 43 domande presentate e investimenti proposti per 48,7 milioni di euro. A seguire le medie imprese con 24 domande, le microimprese con 22 e le grandi imprese con 13.","post_title":"Ministero del turismo: 3.566 nuovi posti letti dal programma staff house","post_date":"2026-08-03T11:34:52+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1785756892000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520221","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_520225\" align=\"alignleft\" width=\"339\"] Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato del gruppo FS[/caption]\r

Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale del gruppo FS, è stato nominato nuovo vicepresidente della Uic - Union internationale des chemins de fer - organizzazione internazionale che riunisce le ferrovie e i principali stakeholder del settore ferroviario a livello mondiale.\r

Strisciuglio è stato inoltre confermato presidente della regione Europa della Uic per un mandato di due anni. In questo ruolo, guiderà l’impegno della Uic Europa sulle principali aree strategiche del programma di lavoro regionale, con un’attenzione particolare alle priorità immediate del prossimo periodo: Frmcs, il futuro sistema europeo di comunicazione mobile per il settore ferroviario.\r

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Condivisione\r

Railway Ontologies, volto a favorire l’interoperabilità e la condivisione strutturata dei dati tra operatori e sistemi ferroviari; e capacity and operational performance, dedicato al miglioramento della capacità della rete e delle prestazioni operative.\r

“Sono profondamente orgoglioso – ha sottolineato Gianpiero Strisciuglio, ad e dg Gruppo FS Italiane - della nomina a vicepresidente della Uic e della conferma alla guida della regione Europa per il mandato 2026-2027 che per me, avendo iniziato il mio percorso professionale nel mondo ferroviario ed essendo cresciuto all’interno del Gruppo FS, ha un valore particolare”.\r

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[caption id=\"attachment_422783\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Valeria Rebasti[/caption]\r

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All’aeroporto Catullo di Verona, l’estate 2026 di Volotea entra nel vivo e, con il decollo dei nuovi collegamenti per Malaga, Atene, Minorca e Karpathos, la compagnia aerea amplia il proprio network internazionale dalla città scaligera e dà il via all'operatività delle novità annunciate per la stagione estiva, rafforzando ulteriormente la propria offerta verso Grecia e Spagna.\r

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Ad aprire il programma è stato il volo inaugurale per Malaga, partito lo scorso 1° agosto e operato con due frequenze settimanali, ogni martedì e sabato. Ieri, 2 agosto, è stata la volta dei voli inaugurali per Atene e Minorca, entrambe destinazioni che tornano a essere servite da Verona, disponibili con doppia frequenza settimanale, la domenica e il giovedì. Infine, il prossimo 5 agosto prenderà il via anche la nuova rotta per Karpathos, operata ogni mercoledì.\r

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Le inaugurazioni di agosto si inseriscono in un 2026 già ricco di novità per Volotea al Catullo. Nei mesi scorsi, infatti, la compagnia ha avviato il collegamento per Comiso, che ha segnato il ritorno della destinazione nel network veronese, e la nuova rotta internazionale per Aalborg, rafforzando ulteriormente l'offerta dello scalo.\r

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“L’avvio di un nuovo collegamento è sempre un momento significativo perché rappresenta il risultato di un investimento concreto sul territorio e offre ai passeggeri nuove opportunità di viaggio – ha commentato Valeria Rebasti, international market director di Volotea –. Siamo felici di inaugurare queste quattro destinazioni da Verona: Malaga, Atene, Minorca e Karpathos arricchiscono ulteriormente il nostro network internazionale e confermano l’impegno della compagnia nel proporre collegamenti diretti verso destinazioni molto richieste dal mercato leisure”.","post_title":"Volotea allarga il network da Verona con nuovi collegamenti","post_date":"2026-08-03T11:14:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785755651000]}]}}