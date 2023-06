Air Transat ha ripreso il collegamento diretto da Lamezia a Toronto Air Transat è tornata oggi a collegare Lamezia a Toronto. La rotta, l’unica diretta dalla Calabria verso il Canada, viene servita da una frequenza alla settimana, il giovedì, operativa sino alla fine di settembre. «Il collegamento attivo da oltre 30 anni come volo charter e da più di 20 volo di linea – commenta l’amministratore unico Sacal, Marco Franchini – è una tratta ormai consolidata. Nata inizialmente per soddisfare la richiesta di collegamenti diretti proveniente dalla comunità italo-canadese di origine calabrese è diventata, nel tempo, un volo capace di intercettare flussi turistici dal nord America verso il Sud Italia, la Calabria in particolare. Il nostro obiettivo è trasformare questa stagionalità in un collegamento stabile per tutto l’anno, con la Regione Calabria stiamo programmando iniziative idonee a supportare l’attività intercontinentale». Sulle rotte verso il Canada sono in servizio gli Airbus A330 configurati con 346 posti (12 in Classe Club e 334 in Classe Economica) o 375 posti (12 in Classe Club e 363 in Classe Economica). Air Transat, rappresentata in Italia da Rephouse Gsa, propone tre tipologie di tariffe in classe economy (Budget, Standard e Flex) oltre alla Classe Club che offre tutti i vantaggi della classe premium economy.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447752 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2023 sarà l'anno dei record per gli arrivi italiani in Egitto dal 2011. A raccontare alla stampa di settore le aspettative, i piani di sviluppo e le iniziative per la filiera è stato il ministro del Turismo e delle Antichità della Repubblica araba d'Egitto, Ahmed Issa, nella cornice dell'ambasciata egiziana a Roma. L'evento, moderato dalla giornalista di Travel Quotidiano Claudiana Di Cesare, ha visto in apertura i saluti dell'ambasciatore Bassam Rady, che ha evidenziato quanto l'Italia e l'Egitto possano vantare lunghi rapporti di amicizia e affinità. Il ministro Issa ha quindi preso la parola e annunciato i numeri che chiuderanno il 2023 e la crescita attesa nei prossimi anni: «Abbiamo accolto nel primo trimestre dell'anno 257.000 italiani e abbiamo la prospettiva arrivare a quota 700/800.000 arrivi entro la fine dell'anno. Quello italiano è un bacino chiave per noi e abbiamo l'intenzione di investire per lo sviluppo di questo mercato». Al momento non è prevista una rappresentanza diretta in Italia: «Le relazioni continueranno a essere gestiti dai nostri uffici regionali e quelle con l'Italia faranno capo all'ufficio di Berlino - spiega -, ma abbiamo un ufficio al Cairo che è dedicato al mercato italiano, oltre all'ambasciata che è competente rispetto a molti aspetti». Gli aiuti alle compagnie aeree Uno degli asset strategici su cui sta lavorando il Governo è quello dei rapporti con i vettori, lato charter e low cost. «Abbiamo lanciato un programma che permette alle compagnie aeree di ottenere un supporto economico a seconda del load factor che riescono a raggiungere e che cambia in base all'aeroporto e alle aspettative di richieste su quell'hub». Tra le compagnie citate, Neos, Condor, Wizz Air, easyJet e altri vettori che forniscono charter e voli low cost. «Oltre a questo programma - aggiunge il ministro Issa - abbiamo previsto azioni di co-marketing importanti, che permettono alle compagnie di abbattere il 50% dei costi di promozione». L'obiettivo dichiarato è di aumentare il numero dei posti volo del 35% nel 2023 e del 30% nel 2024. [gallery ids="447757,447758,447755"] Le crociere sul Nilo Importanti investimenti saranno allocati anche sul prodotto crociere. «Stiamo lavorando molto alacremente per tornare ad ampliare la capacità sul Nilo - spiega il ministro -. Non ho mai visto una qualità maggiore di investimenti nel settore: parliamo costruzione di imbarcazioni, accordi con le municipalità locali per costruire nuovi punti di approdo e nuovi porti». Tra le destinazioni maggiormente interessate dagli stanziamenti del Governo per il prodotto crociere ci sono Il Cairo, Luxor e Assuan, ma anche il Sud, che vedrà dieci imbarcazioni per Abu Simbel. Le altre strategie Il turismo sarà supportato da iniziative governative importanti, «che aiuteranno il settore privato - sottolinea il ministro - e porteranno a una crescita prevista del 25-30% anno su anno, dai 15 milioni di turisti attesi nel 2023 al raggiungimento della quota di 30 milioni di visitatori entro il 2028». I riflettori saranno accesi sul fronte delle esperienze da vivere, aumentando la qualità dei servizi, la tutela e la visibilità, sul fronte dei voli, triplicando la capacità dei posti, ma anche sulla trasformazione digitale e sulla strutturazione del prodotto, che vedrà favoriti quattro cluster principali: cultura, famiglia, mare e relax, turismo avventura. [post_title] => La grande ripresa dell'Egitto: «Numeri record per gli arrivi dall'Italia» [post_date] => 2023-06-15T14:34:43+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => ahmed-issa [1] => ambasciatore [2] => compagnie-aeree [3] => crociera-sul-nilo [4] => egitto [5] => in-evidenza [6] => ministro-del-turismo [7] => voli ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Ahmed Issa [1] => ambasciatore [2] => compagnie aeree [3] => crociera sul Nilo [4] => egitto [5] => In evidenza [6] => ministro del turismo [7] => voli ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686839683000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447736 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Continua la ripresa per il settore crocieristico. Se è vero che la pandemia ha cambiato l’assetto delle vendite è anche vero che ora l’estate è focalizzata principalmente su Nord Europa e Mediterraneo. Il prodotto di alta gamma è molto richiesto, anche perché il crocierista cerca sempre di elevare la propria esperienza a bordo. «Stiamo vendendo molto bene il Mediterraneo per luglio e agosto – commenta Chiara Lagioni, responsabile crociere per Gioco Viaggi –. In particolare sulle crociere premium di Princess e Holland America Line, che prevedono partenze da Trieste. Molto richieste le dieci notti con tariffe sicuramente interessanti per il pubblico italiano». E per quanto riguarda i prezzi, Gioco Viaggi segnala anche i last minute che consentono di approfittare di quote che partono dai 399 euro per le sette notti a giugno. «Ci stiamo preparando per l’inverno con i Caraibi – aggiunge Chiara Lagioni –e punteremo sulla nuova Sun Princess. Nel 2024 ci saranno due novità per Princess Cruises e Cunard». Princess Cruises, in particolare, vara la Sun Princess, prima nave classe Sphere, la più grande unità costruita da Fincantieri e la prima di Princess ad avere l’alimentazione con gas naturale liquefatto. A febbraio sarà nel Mediterraneo (da Barcellona a Civitavecchia) con itinerari sette/dieci/14 notti. In Inverno sarà ai Carabi da Fort Lauderdale. Cunard invece battezzerà la Queen Anne, che si aggiunge alle tre sorelle: entrerà in servizio a maggio 2024 e poi sarà impegnata nel giro del mondo da gennaio 2025. Molta infine l’attenzione nei confronti del trade: Gioco Viaggi ha appena organizzato un fam trip con Star Clippers e Welcome Travel, al quale hanno partecipato sette agenti del network, che hanno potuto toccare con mano l’esperienza a bordo di un veliero della compagnia in navigazione lungo le coste del Mediterraneo . [post_title] => Gioco Viaggi: cresce la domanda di crociere. E per il 2024 in arrivo due novità Princess e Cunard [post_date] => 2023-06-15T12:50:18+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686833418000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447729 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Transat è tornata oggi a collegare Lamezia a Toronto. La rotta, l'unica diretta dalla Calabria verso il Canada, viene servita da una frequenza alla settimana, il giovedì, operativa sino alla fine di settembre. «Il collegamento attivo da oltre 30 anni come volo charter e da più di 20 volo di linea – commenta l’amministratore unico Sacal, Marco Franchini - è una tratta ormai consolidata. Nata inizialmente per soddisfare la richiesta di collegamenti diretti proveniente dalla comunità italo-canadese di origine calabrese è diventata, nel tempo, un volo capace di intercettare flussi turistici dal nord America verso il Sud Italia, la Calabria in particolare. Il nostro obiettivo è trasformare questa stagionalità in un collegamento stabile per tutto l’anno, con la Regione Calabria stiamo programmando iniziative idonee a supportare l’attività intercontinentale». Sulle rotte verso il Canada sono in servizio gli Airbus A330 configurati con 346 posti (12 in Classe Club e 334 in Classe Economica) o 375 posti (12 in Classe Club e 363 in Classe Economica). Air Transat, rappresentata in Italia da Rephouse Gsa, propone tre tipologie di tariffe in classe economy (Budget, Standard e Flex) oltre alla Classe Club che offre tutti i vantaggi della classe premium economy. [post_title] => Air Transat ha ripreso il collegamento diretto da Lamezia a Toronto [post_date] => 2023-06-15T12:00:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686830456000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447723 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il recupero, nonché una nuova corsa ai profitti, dell'industria del trasporto aereo è ormai concreto. Lo sono altrettanto le incertezze che aleggiano attorno al rallentamento dell'economia, all'aumento delle tariffe, al ritardo nelle consegne dei velivoli. AlixPartners definisce un quadro che lascia comunque spazio all'ottimismo e delinea anche una netta avanzata dei vettori low cost, a scapito delle compagnie aeree tradizionali. La ripresa del traffico aereo è stata continua negli ultimi mesi e tutte le regioni, Asia inclusa dopo la recente riapertura della Cina, sono avviate a tornare ai livelli pre-Covid. Il traffico domestico nel 2023 ha già superato il livello pre-crisi del 2019, grazie alla recente accelerazione in Asia e Cina (a fine 2022 il traffico domestico era ancora -20% rispetto al 2019); il traffico intercontinentale ha visto una significativa crescita nei primi mesi del 2023, pur rimanendo a circa -15% % del livello pre-pandemia. Le rotte tra Asia ed Europa o Nord America sono quelle più lontane dal pieno recupero, con un livello di “sedili” previsti per tutto il 2023 pari a circa il 78% e 63% rispetto al 2019. Restano molteplici le incertezze che le compagnie aeree devono affrontare: da un lato l'impatto del rallentamento economico globale e della crescita dei prezzi al consumo, che potrebbe ridurre il reddito disponibile delle famiglie e di conseguenza la domanda di viaggi; il tutto in un contesto di prezzi di biglietti aerei che rimangono attualmente ancora elevati; dall’altro l’incremento dei costi del lavoro e dei tassi di interesse, oltre a una situazione di ritardi nelle consegne di aeromobili e parti di ricambio che incidono sull'operatività. Infine, le nuove normative di decarbonizzazione in Europa che avranno un impatto sui prezzi dei biglietti. «Tra il 2019 e il 2023 i vettori tradizionali europei hanno perso 6 punti percentuali di quota di mercato a favore delle compagnie aeree low cost nel traffico intra-europeo - ha sottolineato Michele Mauri, partner e managing director di AlixPartners -. Se guardiamo ai sedili in vendita fino a fine 2023, Ryanair, che è prevista aumentare la sua quota in Europa dal 13% al 19%, è di fatto la compagnia che sta guidando questa crescita, mentre le altre low cost mostrano andamenti più stabili. La più recente ripresa del traffico internazionale sta finalmente aiutando le compagnie tradizionali, che ricavano la maggior parte dei loro profitti dai voli a lungo raggio». Infine, la sostenibilità ambientale che sta cambiando anche le abitudini di viaggio: quasi la metà dei viaggiatori dichiara di essere disposta a pagare di più per un viaggio sostenibile e circa il 42% dichiara di essere incline a ridurre la distanza dei viaggi. Tra questi viaggiatori attenti alla sostenibilità, circa il 20-25% sono molto propensi a modificare le abitudini di viaggio. [post_title] => Trasporto aereo fra ripresa, incertezze e avanzata low cost (a scapito delle legacy) [post_date] => 2023-06-15T11:50:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686829806000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447713 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' nel segno di Caraibi e America Latina l'inverno 2023-24 di American Airlines, con due nuove rotte e l'ampliamento delle frequenze su altre 21 che consentiranno al vettore di consolidare la sua posizione di leader sui collegamenti diretti fra Stati Uniti e Messico, Caraibi e America Latina. Durante la winter American opererà più di 2.250 voli settimanali verso 90 destinazioni nella regione, segnando un aumento del 10% della capacità di posti rispetto all'inverno 2022. "Il prossimo inverno aggiungeremo più collegamenti alle destinazioni dell'America Latina e dei Caraibi, tra cui località popolari come Cancun, Montego Bay e Punta Cana, oltre alla nostra nuova destinazione, Tortola - ha affermato José A. Freig, vicepresidente delle operazioni e del settore commerciale per il Messico, i Caraibi e l'America Latina -. Rafforziamo così la nostra leadership come principale compagnia aerea statunitense nella regione, con più voli e posti a sedere per più destinazioni di qualsiasi altro singolo vettore o partnership". Dal 5 dicembre, il vettore amplierà i collegamenti su 10 rotte da Charlotte che opereranno per tutto l'inverno; +40% di posti disponibili verso Messico, Caraibi e America Latina rispetto all'inverno 2022. Dal 9 dicembre, American lancerà un nuovo servizio non stop per Cancun da Nashville e Cincinnati; queste nuove rotte andranno ad aggiungersi agli oltre 35 voli di punta giornalieri per Cancun della compagnia, compreso il recente annuncio di un secondo servizio giornaliero da Austin, a partire dal 5 novembre. Il vettore prevede inoltre di aumentare il servizio verso sette destinazioni in Messico da Dallas-Fort Worth, offrendo più di 50 partenze giornaliere. Infine, American rafforzerà lo status di Miami come principale gateway tra gli Stati Uniti e l'America Latina e i Caraibi, con oltre 140 partenze giornaliere verso 70 destinazioni. Sulla base del recente annuncio della crescita del lungo raggio verso Buenos Aires, Argentina e Rio de Janeiro, American aumenterà il servizio verso le più popolari destinazioni turistiche. [post_title] => American Airlines in allungo su Caraibi e America Latina: capacità a +10% per l'inverno [post_date] => 2023-06-15T10:33:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686825238000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447705 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dai voli dedicati alle crociere che salpano dal porto di Ravenna alle nuove destinazioni, una su tutte Klagenfurt: sono alcune delle anticipazioni sull'attività 2024 dell'aeroporto di Forlì emerse in occasione dell'incontro “Summer Vibes”. L'evento ha visto protagonisti Giuseppe Silvestrini, presidente F.A. e Andrea Stefano Gilardi, Business Aviation, Communication and Marketing Director, insieme ai partner Sigismondo Travel Group e MySunSea Tour Operator per tracciare bilancio e futuro del Ridolfi. “Per quel che riguarda la stagione invernale, posso già anticipare - tra le altre rotte che saranno operate - la prosecuzione di collegamenti strategici quali Forlì-Napoli, Forlì-Catania, i voli da e per la Romania (Oradea è centro strategico a supporto dell’imprenditoria), Tirana - ha sottolineato Gilardi -. Stiamo inoltre lavorando a una piccola programmazione, dal ponte dell’Immacolata in avanti, per raggiungere da Forlì - senza nulla togliere alla bellezza delle nostre Dolomiti - una delle mete sciistiche più suggestive d’Europa: Klagenfurt in Austria (partner Sigismondo Viaggi di Rimini). Nella stagione invernale è altresì attesa un’altra, forte spinta sia dell’outgoing sia dell’incoming. E sul 2024 non sono da escludere accordi per portare a Forlì i voli dedicati alle crociere in partenza dal porto di Ravenna”. Gilardi ha ricordato che "Nel 2022, abbiamo riportato Ryanair a Forlì dopo più di 10 anni di assenza e, grazie all’accordo siglato assieme ad Aeroitalia, abbiamo consentito a 40.000 passeggeri di scegliere le nostre destinazioni e decollare dall’aeroporto di prossimità. Un rapporto che confermiamo ora alla luce dell’attivazione, proprio quest’anno, del network afferente a Go To Fly, il nuovo marchio del marketing carrier controllato da F.A. e del quale Aeroitalia è partner operativo. L’obiettivo è superare abbondantemente i 40.000 passeggeri dello scorso anno e incrementarli ulteriormente. Alla data del 13 giugno, già oltre 30mila romagnoli sono in portafoglio”. [post_title] => Aeroporto Forlì: nel mirino i voli dedicati alle crociere in partenza da Ravenna [post_date] => 2023-06-15T10:20:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686824451000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447699 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La start-up Fly Atlantic prevede di decollare nel 2025 sulle rotte dall'hub di Belfast verso Europa e Nord America, con una flotta di Airbus A321LR o Boeing 737-8. La nuova compagnia aerea nasce da un'intuizione di Andrew Pyne, ex ceo di Tus Airways, nonché manager di Wow air: forte dell'esperienza maturata proprio in quest'ultimo vettore, Pyne intende fare di Belfast un hub di collegamento per i voli a lungo raggio con velivoli a fusoliera stretta tra il Nord America e l'Europa. A differenza di Wow (fallita nel 2019), Fly Atlantic opererà un unico tipo di narrowbody a lungo raggio da una base a basso costo. Secondo quanto riferito da Aviation Week, Fly Atlantic decollerà con un proprio Coa (l'iter per l'ottenimento deve ancora iniziare e richiederà circa un anno) su un network di sei destinazioni, tre in Nord America e tre in Europa. La flotta iniziale comprenderà sei aeromobili che opereranno un'unica ondata giornaliera di voli in connessione, con l'obiettivo di raggiungere 16-17 ore di utilizzo giornaliero. Fonti che hanno familiarità con il progetto hanno suggerito che Fly Atlantic si rivolgerà inizialmente a città dell'Europa occidentale prive di collegamenti aerei transatlantici diretti, come Amburgo, Lione e Tolosa. Il raggio d'azione massimo per le prime destinazioni statunitensi sarà probabilmente Chicago, nel Midwest, o Charlotte, nella Carolina del Nord, a sud. Entro cinque anni, Fly Atlantic dovrebbe crescere fino a 20 aeromobili, servendo 15 punti in Nord America (di cui circa un terzo in Canada) e 20-25 destinazioni europee. Per allora, Fly Atlantic punta a trasportare 5 milioni di passeggeri all'anno. Sia l'A321LR che il 737-8 sono in fase di valutazione. "Entrambi i velivoli sono disponibili nell'arco di tempo che stiamo esaminando", ha dichiarato. La scelta finale dipenderà dai contatti di leasing disponibili quando Fly Atlantic sarà pronta a procedere. Quel che è certo è che Fly Atlantic andrà a inserirsi in uno dei mercati del trasporto aereo più competitivi al mondo, con una forte concorrenza da parte di compagnie come Aer Lingus, Play e Norse Atlantic. Malgrado ciò Pyne è ottimista su questo modello di business e prevede di raggiungere la redditività entro due anni. [post_title] => Fly Atlantic: la start-up debutterà sulle rotte transatlantiche nel 2025 con velivoli narrowbody [post_date] => 2023-06-15T10:01:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686823269000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447676 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Serbia ha inaugurato nei giorni scorso il nuovo collegamento estivo tra Belgrado e Corfù. La compagnia aerea opera voli per l'isola greca due volte a settimana: lunedì e venerdì. "La Serbia ha un legame indissolubile con questa isola greca, come dimostrano numerosi monumenti culturali e storici della prima guerra mondiale presenti ancora oggi a Corfù. La memoria di quegli eventi è conservata con cura nella "Serbian House", una sorta di museo nel centro della città. Nelle vicinanze si trova l'isola storicamente significativa di Vido. Se non avete ancora visitato Corfù con i nostri voli diretti, adesso potete raggiungerla in soli 75 minuti", ha dichiarato Boško Rupić, General Manager Commercial and Strategy di Air Serbia. Con l'aggiunta di Corfù al network, Air Serbia offre attualmente ai suoi passeggeri comodi collegamenti, via Belgrado, per raggiungere Amsterdam, Berlino, Bologna, Zurigo, Dusseldorf, Copenaghen, Amburgo, Francoforte, Parigi, Praga, Roma, Venezia, Lubiana, Zagabria, Podgorica e molte altre città. [post_title] => Air Serbia collega Belgrado a Corfù con due voli alla settimana [post_date] => 2023-06-15T09:10:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686820214000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447641 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con una crescita nel 2022 del +12,6 percento di presenze rispetto al 2019, il tratto di costa siciliana ricompresa fra Selinunte e Gela (Costa del Mito) ha registrato il miglior risultato del Paese in fortissima controtendenza rispetto al dato nazionale che aveva segnato un evidente calo con il - 10,3 % e con quello della regione Sicilia rimasto fondamentalmente invariato. Un divario quindi di ben 23 punti percentuali che incorona appunto la Costa del Mito come la reginetta della ripresa del turismo italiano. Al centro della Costa del Mito ci sono Agrigento che, con la Valle dei Templi e la Scala dei Turchi nel 2025 sarà la Capitale Italiana della Cultura. Un piccolo miracolo italiano dovuto all’opera della DMO Distretto Turistico Valle dei Templi. «Quello che è avvenuto – spiega l’amministratore della DMO Fabrizio La Gaipa - è che è cresciuta la permanenza media. Quindi, non il dato degli “arrivi” che è caratterizzato da grande volatilità, ma quello più rilevante delle “presenze”, cioè il numero di notti che gli ospiti hanno deciso di spendere nel nostro territorio dopo averne valutato le attrattive. Con il sostegno dell’assessorato al Turismo della Regione Siciliana, nel Ministero e dell’Enit, abbiamo investito sul turismo esperienziale, lento e sostenibile, mettendo a sistema le grandi opportunità disponibili in questi centocinquanta chilometri di costa e nel territorio che da questi si irradia. Abbiamo proposto l’area archeologica più vasta del mondo che si affaccia su spiagge incontaminate ed esperienze ancora autentiche in borghi fuori dal tempo. Abbiamo proposto il lusso di un’eccellenza accessibile a tutti e lo abbiamo fatto utilizzando le strategie di marketing più innovative con, fra l'altro, un largo uso evoluto dei social». Costa del Mito è l’area archeologica più estesa al mondo con 150 km di spiagge dorate e riserve naturali con ben tre parchi archeologici. Da Selinunte a Gela un viaggio per chi ama archeologia e natura, storia e paesaggio. Costa del Mito è la prima destinazione costiera di Sicilia. È l’offerta di un’esperienza totale e immersiva che mette insieme cultura e natura lungo la fascia costiera centro-meridionale della Sicilia: il Parco Archeologico e Paesaggistico più esteso al mondo, la Valle dei Templi con i suoi 1.300 ettari; poi Selinunte, l’area archeologica più densa di monumenti con i suoi 5 chilometri di itinerari; quindi, Gela, con l’Acropoli e le Mura Timoleontee di Capo Soprano ed Eraclea Minoa con il suo Antiquarium e il Teatro Greco proteso verso il Mar Mediterraneo. [post_title] => Per la Costa del Mito una crescita del 12,6% nel post pandemia [post_date] => 2023-06-14T14:23:05+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686752585000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "air transat ha ripreso il collegamento diretto da lamezia a toronto" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":71,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3428,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447752","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2023 sarà l'anno dei record per gli arrivi italiani in Egitto dal 2011. A raccontare alla stampa di settore le aspettative, i piani di sviluppo e le iniziative per la filiera è stato il ministro del Turismo e delle Antichità della Repubblica araba d'Egitto, Ahmed Issa, nella cornice dell'ambasciata egiziana a Roma.\r

\r

L'evento, moderato dalla giornalista di Travel Quotidiano Claudiana Di Cesare, ha visto in apertura i saluti dell'ambasciatore Bassam Rady, che ha evidenziato quanto l'Italia e l'Egitto possano vantare lunghi rapporti di amicizia e affinità.\r

\r

Il ministro Issa ha quindi preso la parola e annunciato i numeri che chiuderanno il 2023 e la crescita attesa nei prossimi anni: «Abbiamo accolto nel primo trimestre dell'anno 257.000 italiani e abbiamo la prospettiva arrivare a quota 700/800.000 arrivi entro la fine dell'anno. Quello italiano è un bacino chiave per noi e abbiamo l'intenzione di investire per lo sviluppo di questo mercato».\r

Al momento non è prevista una rappresentanza diretta in Italia: «Le relazioni continueranno a essere gestiti dai nostri uffici regionali e quelle con l'Italia faranno capo all'ufficio di Berlino - spiega -, ma abbiamo un ufficio al Cairo che è dedicato al mercato italiano, oltre all'ambasciata che è competente rispetto a molti aspetti».\r

\r

Gli aiuti alle compagnie aeree\r

\r

Uno degli asset strategici su cui sta lavorando il Governo è quello dei rapporti con i vettori, lato charter e low cost. «Abbiamo lanciato un programma che permette alle compagnie aeree di ottenere un supporto economico a seconda del load factor che riescono a raggiungere e che cambia in base all'aeroporto e alle aspettative di richieste su quell'hub».\r

\r

Tra le compagnie citate, Neos, Condor, Wizz Air, easyJet e altri vettori che forniscono charter e voli low cost. «Oltre a questo programma - aggiunge il ministro Issa - abbiamo previsto azioni di co-marketing importanti, che permettono alle compagnie di abbattere il 50% dei costi di promozione». L'obiettivo dichiarato è di aumentare il numero dei posti volo del 35% nel 2023 e del 30% nel 2024.\r

\r

[gallery ids=\"447757,447758,447755\"]\r

\r

Le crociere sul Nilo\r

\r

Importanti investimenti saranno allocati anche sul prodotto crociere. «Stiamo lavorando molto alacremente per tornare ad ampliare la capacità sul Nilo - spiega il ministro -. Non ho mai visto una qualità maggiore di investimenti nel settore: parliamo costruzione di imbarcazioni, accordi con le municipalità locali per costruire nuovi punti di approdo e nuovi porti». Tra le destinazioni maggiormente interessate dagli stanziamenti del Governo per il prodotto crociere ci sono Il Cairo, Luxor e Assuan, ma anche il Sud, che vedrà dieci imbarcazioni per Abu Simbel.\r

\r

Le altre strategie\r

\r

Il turismo sarà supportato da iniziative governative importanti, «che aiuteranno il settore privato - sottolinea il ministro - e porteranno a una crescita prevista del 25-30% anno su anno, dai 15 milioni di turisti attesi nel 2023 al raggiungimento della quota di 30 milioni di visitatori entro il 2028».\r

I riflettori saranno accesi sul fronte delle esperienze da vivere, aumentando la qualità dei servizi, la tutela e la visibilità, sul fronte dei voli, triplicando la capacità dei posti, ma anche sulla trasformazione digitale e sulla strutturazione del prodotto, che vedrà favoriti quattro cluster principali: cultura, famiglia, mare e relax, turismo avventura.","post_title":"La grande ripresa dell'Egitto: «Numeri record per gli arrivi dall'Italia»","post_date":"2023-06-15T14:34:43+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["ahmed-issa","ambasciatore","compagnie-aeree","crociera-sul-nilo","egitto","in-evidenza","ministro-del-turismo","voli"],"post_tag_name":["Ahmed Issa","ambasciatore","compagnie aeree","crociera sul Nilo","egitto","In evidenza","ministro del turismo","voli"]},"sort":[1686839683000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447736","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Continua la ripresa per il settore crocieristico. Se è vero che la pandemia ha cambiato l’assetto delle vendite è anche vero che ora l’estate è focalizzata principalmente su Nord Europa e Mediterraneo. Il prodotto di alta gamma è molto richiesto, anche perché il crocierista cerca sempre di elevare la propria esperienza a bordo.\r

\r

«Stiamo vendendo molto bene il Mediterraneo per luglio e agosto – commenta Chiara Lagioni, responsabile crociere per Gioco Viaggi –. In particolare sulle crociere premium di Princess e Holland America Line, che prevedono partenze da Trieste. Molto richieste le dieci notti con tariffe sicuramente interessanti per il pubblico italiano». E per quanto riguarda i prezzi, Gioco Viaggi segnala anche i last minute che consentono di approfittare di quote che partono dai 399 euro per le sette notti a giugno.\r

\r

«Ci stiamo preparando per l’inverno con i Caraibi – aggiunge Chiara Lagioni –e punteremo sulla nuova Sun Princess. Nel 2024 ci saranno due novità per Princess Cruises e Cunard». Princess Cruises, in particolare, vara la Sun Princess, prima nave classe Sphere, la più grande unità costruita da Fincantieri e la prima di Princess ad avere l’alimentazione con gas naturale liquefatto. A febbraio sarà nel Mediterraneo (da Barcellona a Civitavecchia) con itinerari sette/dieci/14 notti. In Inverno sarà ai Carabi da Fort Lauderdale. Cunard invece battezzerà la Queen Anne, che si aggiunge alle tre sorelle: entrerà in servizio a maggio 2024 e poi sarà impegnata nel giro del mondo da gennaio 2025.\r

\r

Molta infine l’attenzione nei confronti del trade: Gioco Viaggi ha appena organizzato un fam trip con Star Clippers e Welcome Travel, al quale hanno partecipato sette agenti del network, che hanno potuto toccare con mano l’esperienza a bordo di un veliero della compagnia in navigazione lungo le coste del Mediterraneo .","post_title":"Gioco Viaggi: cresce la domanda di crociere. E per il 2024 in arrivo due novità Princess e Cunard","post_date":"2023-06-15T12:50:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686833418000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447729","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Transat è tornata oggi a collegare Lamezia a Toronto. La rotta, l'unica diretta dalla Calabria verso il Canada, viene servita da una frequenza alla settimana, il giovedì, operativa sino alla fine di settembre.\r

«Il collegamento attivo da oltre 30 anni come volo charter e da più di 20 volo di linea – commenta l’amministratore unico Sacal, Marco Franchini - è una tratta ormai consolidata. Nata inizialmente per soddisfare la richiesta di collegamenti diretti proveniente dalla comunità italo-canadese di origine calabrese è diventata, nel tempo, un volo capace di intercettare flussi turistici dal nord America verso il Sud Italia, la Calabria in particolare. Il nostro obiettivo è trasformare questa stagionalità in un collegamento stabile per tutto l’anno, con la Regione Calabria stiamo programmando iniziative idonee a supportare l’attività intercontinentale».\r

Sulle rotte verso il Canada sono in servizio gli Airbus A330 configurati con 346 posti (12 in Classe Club e 334 in Classe Economica) o 375 posti (12 in Classe Club e 363 in Classe Economica).\r

Air Transat, rappresentata in Italia da Rephouse Gsa, propone tre tipologie di tariffe in classe economy (Budget, Standard e Flex) oltre alla Classe Club che offre tutti i vantaggi della classe premium economy.","post_title":"Air Transat ha ripreso il collegamento diretto da Lamezia a Toronto","post_date":"2023-06-15T12:00:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686830456000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447723","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il recupero, nonché una nuova corsa ai profitti, dell'industria del trasporto aereo è ormai concreto. Lo sono altrettanto le incertezze che aleggiano attorno al rallentamento dell'economia, all'aumento delle tariffe, al ritardo nelle consegne dei velivoli. AlixPartners definisce un quadro che lascia comunque spazio all'ottimismo e delinea anche una netta avanzata dei vettori low cost, a scapito delle compagnie aeree tradizionali.\r

\r

La ripresa del traffico aereo è stata continua negli ultimi mesi e tutte le regioni, Asia inclusa dopo la recente riapertura della Cina, sono avviate a tornare ai livelli pre-Covid. Il traffico domestico nel 2023 ha già superato il livello pre-crisi del 2019, grazie alla recente accelerazione in Asia e Cina (a fine 2022 il traffico domestico era ancora -20% rispetto al 2019); il traffico intercontinentale ha visto una significativa crescita nei primi mesi del 2023, pur rimanendo a circa -15% % del livello pre-pandemia. Le rotte tra Asia ed Europa o Nord America sono quelle più lontane dal pieno recupero, con un livello di “sedili” previsti per tutto il 2023 pari a circa il 78% e 63% rispetto al 2019.\r

\r

Restano molteplici le incertezze che le compagnie aeree devono affrontare: da un lato l'impatto del rallentamento economico globale e della crescita dei prezzi al consumo, che potrebbe ridurre il reddito disponibile delle famiglie e di conseguenza la domanda di viaggi; il tutto in un contesto di prezzi di biglietti aerei che rimangono attualmente ancora elevati; dall’altro l’incremento dei costi del lavoro e dei tassi di interesse, oltre a una situazione di ritardi nelle consegne di aeromobili e parti di ricambio che incidono sull'operatività. Infine, le nuove normative di decarbonizzazione in Europa che avranno un impatto sui prezzi dei biglietti.\r

\r

«Tra il 2019 e il 2023 i vettori tradizionali europei hanno perso 6 punti percentuali di quota di mercato a favore delle compagnie aeree low cost nel traffico intra-europeo - ha sottolineato Michele Mauri, partner e managing director di AlixPartners -. Se guardiamo ai sedili in vendita fino a fine 2023, Ryanair, che è prevista aumentare la sua quota in Europa dal 13% al 19%, è di fatto la compagnia che sta guidando questa crescita, mentre le altre low cost mostrano andamenti più stabili. La più recente ripresa del traffico internazionale sta finalmente aiutando le compagnie tradizionali, che ricavano la maggior parte dei loro profitti dai voli a lungo raggio».\r

\r

Infine, la sostenibilità ambientale che sta cambiando anche le abitudini di viaggio: quasi la metà dei viaggiatori dichiara di essere disposta a pagare di più per un viaggio sostenibile e circa il 42% dichiara di essere incline a ridurre la distanza dei viaggi. Tra questi viaggiatori attenti alla sostenibilità, circa il 20-25% sono molto propensi a modificare le abitudini di viaggio.","post_title":"Trasporto aereo fra ripresa, incertezze e avanzata low cost (a scapito delle legacy)","post_date":"2023-06-15T11:50:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686829806000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447713","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' nel segno di Caraibi e America Latina l'inverno 2023-24 di American Airlines, con due nuove rotte e l'ampliamento delle frequenze su altre 21 che consentiranno al vettore di consolidare la sua posizione di leader sui collegamenti diretti fra Stati Uniti e Messico, Caraibi e America Latina.\r

\r

Durante la winter American opererà più di 2.250 voli settimanali verso 90 destinazioni nella regione, segnando un aumento del 10% della capacità di posti rispetto all'inverno 2022.\r

\r

\"Il prossimo inverno aggiungeremo più collegamenti alle destinazioni dell'America Latina e dei Caraibi, tra cui località popolari come Cancun, Montego Bay e Punta Cana, oltre alla nostra nuova destinazione, Tortola - ha affermato José A. Freig, vicepresidente delle operazioni e del settore commerciale per il Messico, i Caraibi e l'America Latina -. Rafforziamo così la nostra leadership come principale compagnia aerea statunitense nella regione, con più voli e posti a sedere per più destinazioni di qualsiasi altro singolo vettore o partnership\".\r

\r

Dal 5 dicembre, il vettore amplierà i collegamenti su 10 rotte da Charlotte che opereranno per tutto l'inverno; +40% di posti disponibili verso Messico, Caraibi e America Latina rispetto all'inverno 2022. Dal 9 dicembre, American lancerà un nuovo servizio non stop per Cancun da Nashville e Cincinnati; queste nuove rotte andranno ad aggiungersi agli oltre 35 voli di punta giornalieri per Cancun della compagnia, compreso il recente annuncio di un secondo servizio giornaliero da Austin, a partire dal 5 novembre.\r

\r

Il vettore prevede inoltre di aumentare il servizio verso sette destinazioni in Messico da Dallas-Fort Worth, offrendo più di 50 partenze giornaliere.\r

Infine, American rafforzerà lo status di Miami come principale gateway tra gli Stati Uniti e l'America Latina e i Caraibi, con oltre 140 partenze giornaliere verso 70 destinazioni. Sulla base del recente annuncio della crescita del lungo raggio verso Buenos Aires, Argentina e Rio de Janeiro, American aumenterà il servizio verso le più popolari destinazioni turistiche.","post_title":"American Airlines in allungo su Caraibi e America Latina: capacità a +10% per l'inverno","post_date":"2023-06-15T10:33:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686825238000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447705","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Dai voli dedicati alle crociere che salpano dal porto di Ravenna alle nuove destinazioni, una su tutte Klagenfurt: sono alcune delle anticipazioni sull'attività 2024 dell'aeroporto di Forlì emerse in occasione dell'incontro “Summer Vibes”. L'evento ha visto protagonisti Giuseppe Silvestrini, presidente F.A. e Andrea Stefano Gilardi, Business Aviation, Communication and Marketing Director, insieme ai partner Sigismondo Travel Group e MySunSea Tour Operator per tracciare bilancio e futuro del Ridolfi.\r

\r

“Per quel che riguarda la stagione invernale, posso già anticipare - tra le altre rotte che saranno operate - la prosecuzione di collegamenti strategici quali Forlì-Napoli, Forlì-Catania, i voli da e per la Romania (Oradea è centro strategico a supporto dell’imprenditoria), Tirana - ha sottolineato Gilardi -. Stiamo inoltre lavorando a una piccola programmazione, dal ponte dell’Immacolata in avanti, per raggiungere da Forlì - senza nulla togliere alla bellezza delle nostre Dolomiti - una delle mete sciistiche più suggestive d’Europa: Klagenfurt in Austria (partner Sigismondo Viaggi di Rimini). Nella stagione invernale è altresì attesa un’altra, forte spinta sia dell’outgoing sia dell’incoming. E sul 2024 non sono da escludere accordi per portare a Forlì i voli dedicati alle crociere in partenza dal porto di Ravenna”. \r

Gilardi ha ricordato che \"Nel 2022, abbiamo riportato Ryanair a Forlì dopo più di 10 anni di assenza e, grazie all’accordo siglato assieme ad Aeroitalia, abbiamo consentito a 40.000 passeggeri di scegliere le nostre destinazioni e decollare dall’aeroporto di prossimità. Un rapporto che confermiamo ora alla luce dell’attivazione, proprio quest’anno, del network afferente a Go To Fly, il nuovo marchio del marketing carrier controllato da F.A. e del quale Aeroitalia è partner operativo. L’obiettivo è superare abbondantemente i 40.000 passeggeri dello scorso anno e incrementarli ulteriormente. Alla data del 13 giugno, già oltre 30mila romagnoli sono in portafoglio”.","post_title":"Aeroporto Forlì: nel mirino i voli dedicati alle crociere in partenza da Ravenna","post_date":"2023-06-15T10:20:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686824451000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447699","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La start-up Fly Atlantic prevede di decollare nel 2025 sulle rotte dall'hub di Belfast verso Europa e Nord America, con una flotta di Airbus A321LR o Boeing 737-8. La nuova compagnia aerea nasce da un'intuizione di Andrew Pyne, ex ceo di Tus Airways, nonché manager di Wow air: forte dell'esperienza maturata proprio in quest'ultimo vettore, Pyne intende fare di Belfast un hub di collegamento per i voli a lungo raggio con velivoli a fusoliera stretta tra il Nord America e l'Europa. A differenza di Wow (fallita nel 2019), Fly Atlantic opererà un unico tipo di narrowbody a lungo raggio da una base a basso costo.\r

\r

Secondo quanto riferito da Aviation Week, Fly Atlantic decollerà con un proprio Coa (l'iter per l'ottenimento deve ancora iniziare e richiederà circa un anno) su un network di sei destinazioni, tre in Nord America e tre in Europa. La flotta iniziale comprenderà sei aeromobili che opereranno un'unica ondata giornaliera di voli in connessione, con l'obiettivo di raggiungere 16-17 ore di utilizzo giornaliero.\r

\r

Fonti che hanno familiarità con il progetto hanno suggerito che Fly Atlantic si rivolgerà inizialmente a città dell'Europa occidentale prive di collegamenti aerei transatlantici diretti, come Amburgo, Lione e Tolosa. Il raggio d'azione massimo per le prime destinazioni statunitensi sarà probabilmente Chicago, nel Midwest, o Charlotte, nella Carolina del Nord, a sud.\r

\r

Entro cinque anni, Fly Atlantic dovrebbe crescere fino a 20 aeromobili, servendo 15 punti in Nord America (di cui circa un terzo in Canada) e 20-25 destinazioni europee. Per allora, Fly Atlantic punta a trasportare 5 milioni di passeggeri all'anno.\r

\r

Sia l'A321LR che il 737-8 sono in fase di valutazione. \"Entrambi i velivoli sono disponibili nell'arco di tempo che stiamo esaminando\", ha dichiarato. La scelta finale dipenderà dai contatti di leasing disponibili quando Fly Atlantic sarà pronta a procedere.\r

\r

Quel che è certo è che Fly Atlantic andrà a inserirsi in uno dei mercati del trasporto aereo più competitivi al mondo, con una forte concorrenza da parte di compagnie come Aer Lingus, Play e Norse Atlantic. Malgrado ciò Pyne è ottimista su questo modello di business e prevede di raggiungere la redditività entro due anni.\r

\r

","post_title":"Fly Atlantic: la start-up debutterà sulle rotte transatlantiche nel 2025 con velivoli narrowbody","post_date":"2023-06-15T10:01:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686823269000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447676","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Serbia ha inaugurato nei giorni scorso il nuovo collegamento estivo tra Belgrado e Corfù. La compagnia aerea opera voli per l'isola greca due volte a settimana: lunedì e venerdì. \r

\"La Serbia ha un legame indissolubile con questa isola greca, come dimostrano numerosi monumenti culturali e storici della prima guerra mondiale presenti ancora oggi a Corfù. La memoria di quegli eventi è conservata con cura nella \"Serbian House\", una sorta di museo nel centro della città. Nelle vicinanze si trova l'isola storicamente significativa di Vido. Se non avete ancora visitato Corfù con i nostri voli diretti, adesso potete raggiungerla in soli 75 minuti\", ha dichiarato Boško Rupić, General Manager Commercial and Strategy di Air Serbia.\r

\r

Con l'aggiunta di Corfù al network, Air Serbia offre attualmente ai suoi passeggeri comodi collegamenti, via Belgrado, per raggiungere Amsterdam, Berlino, Bologna, Zurigo, Dusseldorf, Copenaghen, Amburgo, Francoforte, Parigi, Praga, Roma, Venezia, Lubiana, Zagabria, Podgorica e molte altre città.","post_title":"Air Serbia collega Belgrado a Corfù con due voli alla settimana","post_date":"2023-06-15T09:10:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686820214000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447641","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con una crescita nel 2022 del +12,6 percento di presenze rispetto al 2019, il tratto di costa siciliana ricompresa fra Selinunte e Gela (Costa del Mito) ha registrato il miglior risultato del Paese in fortissima controtendenza rispetto al dato nazionale che aveva segnato un evidente calo con il - 10,3 % e con quello della regione Sicilia rimasto fondamentalmente invariato.\r

Un divario quindi di ben 23 punti percentuali che incorona appunto la Costa del Mito come la reginetta della ripresa del turismo italiano.\r

\r

Al centro della Costa del Mito ci sono Agrigento che, con la Valle dei Templi e la Scala dei Turchi nel 2025 sarà la Capitale Italiana della Cultura.\r

\r

Un piccolo miracolo italiano dovuto all’opera della DMO Distretto Turistico Valle dei Templi. «Quello che è avvenuto – spiega l’amministratore della DMO Fabrizio La Gaipa - è che è cresciuta la permanenza media. Quindi, non il dato degli “arrivi” che è caratterizzato da grande volatilità, ma quello più rilevante delle “presenze”, cioè il numero di notti che gli ospiti hanno deciso di spendere nel nostro territorio dopo averne valutato le attrattive. Con il sostegno dell’assessorato al Turismo della Regione Siciliana, nel Ministero e dell’Enit, abbiamo investito sul turismo esperienziale, lento e sostenibile, mettendo a sistema le grandi opportunità disponibili in questi centocinquanta chilometri di costa e nel territorio che da questi si irradia. Abbiamo proposto l’area archeologica più vasta del mondo che si affaccia su spiagge incontaminate ed esperienze ancora autentiche in borghi fuori dal tempo. Abbiamo proposto il lusso di un’eccellenza accessibile a tutti e lo abbiamo fatto utilizzando le strategie di marketing più innovative con, fra l'altro, un largo uso evoluto dei social».\r

\r

Costa del Mito è l’area archeologica più estesa al mondo con 150 km di spiagge dorate e riserve naturali con ben tre parchi archeologici. Da Selinunte a Gela un viaggio per chi ama archeologia e natura, storia e paesaggio. Costa del Mito è la prima destinazione costiera di Sicilia. È l’offerta di un’esperienza totale e immersiva che mette insieme cultura e natura lungo la fascia costiera centro-meridionale della Sicilia: il Parco Archeologico e Paesaggistico più esteso al mondo, la Valle dei Templi con i suoi 1.300 ettari; poi Selinunte, l’area archeologica più densa di monumenti con i suoi 5 chilometri di itinerari; quindi, Gela, con l’Acropoli e le Mura Timoleontee di Capo Soprano ed Eraclea Minoa con il suo Antiquarium e il Teatro Greco proteso verso il Mar Mediterraneo. ","post_title":"Per la Costa del Mito una crescita del 12,6% nel post pandemia","post_date":"2023-06-14T14:23:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1686752585000]}]}}