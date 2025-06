Air Transat: giovedì 12 giugno riparte anche la Lamezia Terme-Toronto Air Transat torna anche quest’estate a collegare la Calabria al Canada con la ripartenza, giovedì 12 giugno, del volo diretto Lamezia Terme – Toronto. La rotta sarà operativa fino al 2 ottobre 2025, con 1 frequenza settimanale, ogni giovedì, e ancora una volta si conferma un riferimento per i passeggeri calabresi diretti a Toronto. “I voli da Lamezia costituiscono da oltre 30 anni l’unico collegamento no-stop dalla Calabria, Lamezia a Toronto, rappresentando un servizio consolidato sul mercato italiano che garantisce ai viaggiatori un’offerta competitiva e di qualità per raggiungere Toronto – commenta Tiziana Della Serra, md Rephouse – che rappresenta il vettore canadese in Italia – e head sales & marketing – Air Transat opererà dal 12 giugno fino al 2 ottobre con 1 volo no-stop a settimana Lamezia-Toronto, il giovedì. Tutti i voli sono disponibili in gds”. Sulla rotta Air Transat impiega aeromobili A330-300 o A330-200; il bagaglio a mano e i pasti sono sempre inclusi sui voli dall’Italia e su tutti i livelli di tariffe: Budget, Standard e Flex. Condividi

