Air Serbia in allungo sull’Italia con altre due new entry: Trieste e Bologna

Air Serbia accelera gli investimenti sul mercato Italia e, dopo l’annuncio del collegamento stagionale tra Belgrado e Bari (dal 5 giugno al 27 ottobre, con tre frequenze settimanali), aggiunge altri due scali al network italiano: Trieste e Bologna. Le destinazioni in Italia raggiungono così quota sei, rendendo il nostro il Paese con il maggior numero di aeroporti serviti: Roma, Milano, Venezia, Bari, Trieste e Bologna.

“L’Italia è un mercato estremamente importante sia per la nostra compagnia sia per la Serbia, in considerazione dei rapporti economici molto stretti tra i nostri due Paesi – ha dichiarato Bojan Arandjelovic, manager della compagnia per la pianificazione e l’ottimizzazione dell’operativo voli -. Siamo particolarmente soddisfatti per i voli diretti su Trieste, città con la maggiore diaspora serba in Italia, mentre i collegamenti con Bologna contribuiranno a rafforzare i nostri rapporti culturali ed economici con l’Italia”.

I nuovi collegamenti per Trieste e Bologna prenderanno il via, rispettivamente, il 2 e il 6 giugno 2022 ed entrambi saranno effettuati tre volte alla settimana (martedì, giovedì e sabato per il capoluogo friulano; lunedì, mercoledì e venerdì per quello emiliano) e operati con un Atr72.

L’operativo estivo di Air Serbia includerà anche ulteriori new entry: Valencia, Palma di Maiorca e Rijeka (Fiume).