Air Serbia: è Chicago la seconda destinazione negli Stati Uniti, da maggio 2023 Air Serbia decollerà nel maggio 2023 alla volta di Chicago che diverrà così la seconda destinazione della compagnia aerea negli Stati Uniti (dopo New York). Sarà la prima volta che la compagnia di bandiera serba opererà sulla rotta Belgrado-Chicago in oltre 30 anni, spiega una nota ufficiale: Air Serbia aprirà i voli, con un Airbus A330, il 17 maggio con due frequenze alla settimana, cui se ne aggiungerà una terza, dal successivo 12 giugno. La compagnia è tornata a coprire le rotte transatlantiche nel 2016, con il volo su New York Jfk.

“Siamo certi che i voli diretti tra Belgrado e Chicago significheranno molto non solo per la diaspora serba, ma anche per l’intera regione dei Balcani – ha dichiarato il vicepresidente di Air Serbia per le Americhe, George Petkovic -. Introducendo i voli tra queste due città, la regione sarà meglio collegata a Chicago e i passeggeri avranno maggiori opzioni di viaggio”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434290 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Metaturismo: è questa la parola chiave della prossima edizione di BTO - Be Travel Online, l'evento di punta dell'innovazione e del turismo in Italia che si terrà a Firenze martedì 29 e mercoledì 30. Il programma risulta ricco di approfondimenti, seminari, workshop e speech futuristici per conoscere le nuove tendenze su tecnologia applicata al travel, destinazioni, professioni e modi di viaggiare. Tra i protagonisti attesi ci sono Alberto Yates, regional director di Booking.com, Roberta Garibaldi, a.d. di Enit, Valentina Quattro, industry relations director Italia & Spagna TheFork, Giacomo Trovato, country manager Italia di Airbnb. "Proponiamo un programma che avrà quattro elementi chiave: hospitality, food&wine, destination, digital strategy&innovation - spiega Francesco Tapinassi, direttore scientifico BTO, durante la conferenza stampa di lancio che si è tenuta a Roma ieri -. Gli interventi sono stati pensati per offrire una risposta al mondo delle imprese e alla domanda su cosa succederà tra due, cinque anni. Affronteremo dibattiti e discussioni importanti per scoprire quale sarà il futuro del turismo". Un futuro in cui il metaverso giocherà un ruolo da protagonista, una rivoluzione destinata a cambiare il concetto di ospitalità, le modalità di pagamento, di ricerca informazioni ma anche quelle di scelta di una destinazione turistica e la fruizione stessa dei luoghi. "Il turismo contribuisce al 13 per cento del PIL - ricorda Giuseppe Tripodi, segretario generale di Unioncamere - ed è una parte fondamentale dell'economia italiana, creando un indotto importante". E non si può parlare oggi di turismo senza affrontare anche temi fortemente correlati, "come la sostenibilità, il digitale, il valore umano - sottolinea Tripodi -. BTO aiuterà a fare il punto sulle opportunità offerte da questo settore, che si sta trasformando fortemente e che si rivolge a tanti target diversi, ognuno con le sue preferenze". [gallery columns="2" ids="434412,434413"] Ogni target risponde a esigenze, desideri, linguaggi, preferenza di canali diversi. "Dopo la pandemia il digitale è diventato fondamentale - spiega Francesco Palumbo, direttore di Fondazione Toscana - e può cambiare l'esperienza anche fisica dei turisti che visitano il nostro Paese". Il ricorso ai big data e ad un'analisi strutturata dei dati raccolti da istituzioni, piattaforme e operatori possono diventare alleati preziosi per uno sviluppo responsabile e pianificato del turismo. "Gli ospiti che visitano il nostro paese - conclude Palumbo - lasciano delle tracce che, attraverso il digitale, possono essere raccolte, interpretate e utilizzate per approntare le strategie future". [post_title] => Manca poco all'edizione 2022 di BTO: i temi in programma e i nomi attesi [post_date] => 2022-11-18T15:09:31+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668784171000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434395 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si parte dal restyling del sito che diventerà sempre più uno strumento di vendita per le adv, nonché di consultazione e ispirazione per i viaggiatori. Sempre online debutteranno poi nuovi format emozionali sui social per invitare i clienti in adv. "A livello di contenuti proporremo prodotti inediti dal taglio esperienziale, sviluppando tra l'altro ulteriormente la linea King Plus che offre un valore aggiunto sui servizi sia individuali sia gruppi". Ha le idee chiare sul futuro di King Holidays il nuovo direttore commerciale, Roberto Minardi, approdato recentemente nell'operatore capitolino dopo un'ultra-trentennale carriera in realtà come Sprintours, Alpitour, i Viaggi del Ventaglio, Settemari, Futura Vacanze e Gruppo Oltremare Caleidoscopio. L'obiettivo, racconta lo stesso Minardi, è quello di riposizionare King Holidays sul mercato outgoing, dopo che negli ultimi due anni l'operatore si era, per forza di cose, spostato maggiormente verso l'incoming e il mercato domestico: "E' entusiasmante entrare a far parte di un tour operator consolidato come questo, con 30 anni di storia alle spalle, che ha ancora voglia di investire e di crescere". Il tutto naturalmente puntando sulle agenzie: "Abbiamo già in cantiera un vasto programma formativo - aggiunge il neodirettore commerciale -. A cominciare da una serie di fam trip che prenderanno il via già il prossimo 24 novembre con un combinato Portogallo - Marocco, a cui seguiranno Malta, Azzorre e Turchia. In calendario ci sono anche gli eventi a tema organizzati con gli enti. Prevediamo uno o due appuntamenti a bimestre, a cui si aggiungeranno naturalmente i tradizionali workshop". A livello commerciale, il piano è quello di dare più sostanza possibile alle agenzie Royal King, "che generano da sole circa il 40% del nostro fatturato complessivo e sono quelle che ci hanno sostenuto anche durante la pandemia. Naturalmente però non trascureremo neppure il resto del mercato, anzi continueremo sviluppare nuove collaborazioni con quanti più punti vendita possibile". Grande attenzione sarà data in particolare all'advance booking, con il nuovo contratto commerciale che tenderà a premiare le agenzie in grado di vendere gli individuali a 30 o a 60 giorni dalla partenza (King Prime 30 e King Prime 60). Non mancheranno neppure le King Flash Sales, dedicate sia al last minute, sia alle prenotazioni anticipate. [post_title] => Minardi, King Holidays: adv cuore del rilancio dell'outgoing [post_date] => 2022-11-18T13:33:42+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668778422000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434386 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo un’estate in cui è stato riscontrato un raddoppio delle prenotazioni totali di ville e casali di pregio sul 2021, insomma, anche i primi indicatori sulle prossime vacanze natalizie fanno ben sperare. Sarà sicuramente un anno caratterizzato dai last minute, con soggiorni brevi e ricerca di maggiore flessibilità. Sono questi i primi segnali dall’Osservatorio di Emma Villas, azienda leader italiana nel settore del vacation rental (ossia affitti brevi di ville e tenute di pregio con piscina privata), sulle tendenze dei vacanzieri in vista delle imminenti festività natalizie. Il dato conferma la grande prevalenza degli italiani rispetto ai turisti stranieri, un fenomeno registrato già negli ultimi anni (per questo periodo dell’anno almeno un 80% delle prenotazioni proviene proprio dall’Italia). Stando ai primi numeri, 4 turisti su 5 sono italiani (38% residenti al Nord, 50% al Centro, 12% al Sud). Provengono soprattutto dal Lazio (in primis i romani per la loro voglia di evadere dalla città) e dalla Lombardia, con in testa i milanesi. Le regioni più scelte per trascorrere gli ultimi giorni dell’anno? Al primo posto c’è la Toscana, seguita da Umbria e Liguria. Gli abitanti del Bel Paese che stanno facendo questa scelta puntano su dimore di pregio per stare in famiglia, all’insegna del relax, anche se non mancano all’appello le coppie o i giovani. La voglia di stare insieme si traduce, soprattutto, nella richiesta di comfort quali l’ampio salone o soggiorno, un camino con legna in dotazione e spazi interni ludici come le sale biliardo oppure le aree benessere. «La villa sta diventando sempre di più la destinazione e il luogo ideale dove costruire ricordi unici, come quelli legati alle festività del Natale o Capodanno - spiega Giammarco Bisogno, Fondatore e CEO di Emma Villas srl - Si tratta di strutture con standard qualitativi alti: campi da tennis, aree benessere, sale hobby, a disposizione esclusiva del gruppo di ospiti e che consentono di accogliere famiglie o piccoli gruppi nella massima sicurezza e privacy. Ecco perché queste tipologie di residenze sono sempre più scelte come luogo dove trascorrere le vacanze. Un trend positivo che abbiamo già registrato quest’estate, malgrado le preoccupazioni dovute ai rincari. Siamo felici quindi che sempre più connazionali scelgano le nostre strutture, una conferma che ci rende orgogliosi del nostro costante sforzo per rendere le strutture Emma Villas location uniche, che offrono la possibilità di ospitare più di una famiglia e rappresenta la scelta ideale per coloro che desiderano coccolarsi nei comfort e festeggiare in serenità». [post_title] => Natale e Capodanno, per Emma Villas le più richieste sono Toscana, Umbria e Liguria [post_date] => 2022-11-18T13:18:35+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668777515000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434393 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Serbia decollerà nel maggio 2023 alla volta di Chicago che diverrà così la seconda destinazione della compagnia aerea negli Stati Uniti (dopo New York). Sarà la prima volta che la compagnia di bandiera serba opererà sulla rotta Belgrado-Chicago in oltre 30 anni, spiega una nota ufficiale: Air Serbia aprirà i voli, con un Airbus A330, il 17 maggio con due frequenze alla settimana, cui se ne aggiungerà una terza, dal successivo 12 giugno. La compagnia è tornata a coprire le rotte transatlantiche nel 2016, con il volo su New York Jfk. "Siamo certi che i voli diretti tra Belgrado e Chicago significheranno molto non solo per la diaspora serba, ma anche per l'intera regione dei Balcani - ha dichiarato il vicepresidente di Air Serbia per le Americhe, George Petkovic -. Introducendo i voli tra queste due città, la regione sarà meglio collegata a Chicago e i passeggeri avranno maggiori opzioni di viaggio". [post_title] => Air Serbia: è Chicago la seconda destinazione negli Stati Uniti, da maggio 2023 [post_date] => 2022-11-18T13:16:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668777368000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434379 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovi aggiornamenti sul fronte programmazione di Amitaba Viaggi: "Lo scenario per il 2023 non è ancora del tutto normalizzato - si legge un una nota dell'operatore -. Le difficoltà principali che concernono la nostra sfera di attività sono la chiusura di Tibet e Cina, il cui termine è difficile da pronosticare. La prosecuzione, quantomeno per i prossimi mesi, della chiusura del Turkmenistan. Le difficoltà nel transito di confine tra Tagikistan e Kirghizistan. Le regole complicate per i tour in Indonesia che coprono più isole. Abbiamo pertanto tolto dal calendario, con grande malincuore, i viaggi che erano previsti in Tibet e Cina nel 2023, in attesa di ulteriori sviluppi, e anche sospeso, fino a prossima data che si augura non lontana, i progetti in Indonesia. Il viaggio in Turkmenistan previsto in primavera è stato invece spostato all’inizio di ottobre, mentre il viaggio in Tagikistan previsto a giugno verrà eseguito senza prosecuzione per il Kirghizistan. Approfittiamo però per segnalarvi che il viaggio nell’India del sud (Tamil Nadu e Kerala) con partenza 4 febbraio 2023, è già confermato: si tratta di un bellissimo percorso nell’intensa ma rilassata cultura dell’India meridionale, tra arte e natura, che si svolge in un momento climatico ideale e termina con una grande coccola presso un ottimo centro ayurvedico del Kerala". [post_title] => Amitaba: ancora difficoltà sulle partenze per l'Oriente ma il 4 febbraio c'è l'India del sud [post_date] => 2022-11-18T13:05:35+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668776735000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434383 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_434384" align="alignleft" width="300"] Porto Cervo- Sardegna[/caption] Come volevasi dimostrare, il turismo fa da traino alla ripresa di molte regioni italiane. E' anche il caso della Sardegna. Infatti è spinta in particolare da edilizia e turismo la ripresa dell'economia della Sardegna nella prima parte del 2022. Un'economia che ha continuato a crescere, con il recupero dei livelli pre pandemia, anche grazie all'azzeramento delle restrizioni alla mobilità dopo il lockdown, ed è arrivata a sviluppare un Pil maggiore del 5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È quanto emerge dall'aggiornamento del Rapporto congiunturale 2022 sull'economia della Sardegna stilato da Banca d'Italia per la Sardegna e presentato a Cagliari. «Il bilancio del semestre - ha confermato Stefano Barra, direttore della sede di Cagliari della Banca d'Italia, illustrando una sintesi del documento, online sul sito della Banca - è positivo in maniera diffusa in tutti i settori: costruzioni, industria, manifattura, ma il primo e più forte impulso è arrivato dal turismo e dalle costruzioni, che grazie alle misure e gli incentivi del governo ha mobilitato un'ampia fetta di l'indotto. Ma i sorrisi degli analisti si spengono affacciandosi alla finestra del semestre in corso, successivo ai risultati del rapporto, ora la parola chiave è rallentamento». [post_title] => Banca d'Italia: il turismo traina la ripresa economica della Sardegna [post_date] => 2022-11-18T12:12:05+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668773525000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434358 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Irlanda si è presentata alla rete agenziale di Roma insieme ai partner Albatravel e Clonakilty Distillery, puntualizzando come l’avvio dei nuovi voli diretti Ryanair da Fiumicino a Cork, la seconda città irlandese per numero di abitanti, permettono di raggiungere in pochissimi tempo molte località meridionali di forte interesse turistico. “Oggi i voli tra l’Italia e l’Irlanda superano i livelli pre-Covid del 2019 quando gli arrivi erano 370.000 - ha sottolineato Mary O’Connor, trade e industry executive Tourism Ireland -. Con un ventaglio molto nutrito di voli operati anche da Aer Lingus - nel 2023 saranno in tutto 120 i voli settimanali tra i due paesi - e le tante novità mirate al settore luxury e al turismo esperienziale, puntiamo a un incremento dall’Italia, e non solo nei mesi estivi. Sono ormai molti gli eventi come Halloween e Natale che richiamo numeri crescenti di visitatori alle nostre città anche nella bassa stagione. Oltre Dublino il circuito delle principali città che proponiamo al visitatore sono sedici, e sono tutti visitabili sul nostro nuovo portale in italiano che ha una parte dedicata alle agenzie”. Previste per la prossima stagione nuove opportunità di co-working, workshop sia in presenza che virtuali, fam trip insieme e webinar per il trade. Presentato in anteprima da Luca Riminucci, direttore vendite di Albatravel, partner di Tourism Ireland, il nuovo sistema di prenotazione dell’operatore. “E’ più bello e leggibile ma soprattutto più affidabile, con risultati di ricerca più chiari, la geo-localizzazione reale e l’ottimizzazione dei risultati. E garantiamo le tariffe migliori in assoluto”. Inaugurato nel 2019, a meno di 60 kilometri dalla città di Cork, il Clonakilty Distillery offre tour multisensoriali alla scoperta dei loro distillati – whiskey, gin e vodka. “Il visitatore ha anche la possibilità di creare la propria ricetta di gin, selezionando gli estratti vegetali e distillando la propria creazione in un alambicco di rame in miniatura,” ha spiegato il visitor experience manager Ewan Paterson. [post_title] => Irlanda e Albatravel: focus su luxury ed esperienze per incentivare i flussi dall'Italia [post_date] => 2022-11-18T12:03:46+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668773026000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434377 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_434380" align="alignleft" width="300"] Trento[/caption] Tempo di bilanci per il turismo nel Trentino. Quasi tre milioni di arrivi e 11,5 milioni di presenze nell'estate 2022 nella regione. Sono questi i numeri presentati, in conferenza stampa, dall'assessore al turismo della provincia di Trento, Roberto Failoni, e dall'amministratore delegato di Trentino Marketing, Maurizio Rossini, sulla base dei dati Ispat. «È giusto parlare di stagione lunga: i dati vanno dal 1/o maggio al 31 di ottobre ed evidenziano un leggero aumento rispetto all'estate 2021, in cui si era investito nel turismo di prossimità, e un incremento dei turisti stranieri (un milione in più rispetto all'anno precedente)», ha detto Failoni. Per la precisione, vi sono stati 2.834.940 ospiti e 11.498.303 presenze certificate. Rispetto al 2019, definito da Rossini "anno record", c'è un +6% degli arrivi e un +5% di presenze, mentre rispetto al 2015 si parla di un +29% degli arrivi) e un +20% delle presenze. «C'è stato un ritorno molto robusto su tutte le aree lacustri, lago di Garda in primis, ma non solo. È stato un anno record sia per presenze internazionali, che ammontano a 4.540.698, sia per gli ospiti italiani, che sono stati 6.957.605», ha detto Rossini. Il prossimo fine settimana prenderà invece il via la stagione invernale, con l'apertura dei Mercatini di Natale di Trento. «Ci auguriamo che le previsioni del tempo, che prevedono una nevicata la prossima settimana, possano dare il la agli arrivi», ha aggiunto Failoni. [post_title] => Trentino: 3 milioni di arrivi durante l'estate 2022 (11,5 mln di presenze) [post_date] => 2022-11-18T12:01:44+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668772904000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434363 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà la Disney Cruise Line a risollevare il destino della ex Global Dream, mega-nave da circa 6 mila passeggeri completata circa al 75% quando i cantieri tedeschi di Mv Werften chiusero i battenti a inizio anno, a seguito del fallimento del gruppo Genting di Hong Kong. La compagnia americana ribrandizzerà la nuova nave per poi impiegarla, a partire dal 2025, lungo itinerari inediti per il gruppo di cui però non è stata ancora svelata l'identità. I lavori per la sua costruzione continueranno a essere effettuati presso i cantieri Mv Werften a cura tuttavia della compagnia Meyer Werft. che per Disney ha già realizzato la Dream, la Fantasy e la Wish. La ex Global Dream segue quindi il percorso già intrapreso da molte navi appartenenti al gruppo Genting, che controllava anche il brand Crystal Cruises. Questi in particolare è stato recentemente acquisito dall'Abercrombie & Kent Travel Group, insieme alla Crystal Symphony e alla Crystal Serenity, che dovrebbero ritornare in mare già nel 2023. La nave da spedizione Crystal Endeavour è passata invece a Silversea Cruises, mentre una compagnia alberghiera tedesca ha messo le mani sull'unità fluviale Crystal Mozart con l'intenzione di lanciare una propria linea di crociera. [post_title] => Disney Cruise Line acquisisce la ex Global Dream reduce dal fallimento Genting [post_date] => 2022-11-18T11:58:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668772729000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "air serbia e chicago la seconda destinazione negli stati uniti da maggio 2023" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":64,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":8356,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434290","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Metaturismo: è questa la parola chiave della prossima edizione di BTO - Be Travel Online, l'evento di punta dell'innovazione e del turismo in Italia che si terrà a Firenze martedì 29 e mercoledì 30.\r

\r

Il programma risulta ricco di approfondimenti, seminari, workshop e speech futuristici per conoscere le nuove tendenze su tecnologia applicata al travel, destinazioni, professioni e modi di viaggiare. Tra i protagonisti attesi ci sono Alberto Yates, regional director di Booking.com, Roberta Garibaldi, a.d. di Enit, Valentina Quattro, industry relations director Italia & Spagna TheFork, Giacomo Trovato, country manager Italia di Airbnb.\r

\r

\"Proponiamo un programma che avrà quattro elementi chiave: hospitality, food&wine, destination, digital strategy&innovation - spiega Francesco Tapinassi, direttore scientifico BTO, durante la conferenza stampa di lancio che si è tenuta a Roma ieri -. Gli interventi sono stati pensati per offrire una risposta al mondo delle imprese e alla domanda su cosa succederà tra due, cinque anni. Affronteremo dibattiti e discussioni importanti per scoprire quale sarà il futuro del turismo\".\r

\r

Un futuro in cui il metaverso giocherà un ruolo da protagonista, una rivoluzione destinata a cambiare il concetto di ospitalità, le modalità di pagamento, di ricerca informazioni ma anche quelle di scelta di una destinazione turistica e la fruizione stessa dei luoghi.\r

\r

\"Il turismo contribuisce al 13 per cento del PIL - ricorda Giuseppe Tripodi, segretario generale di Unioncamere - ed è una parte fondamentale dell'economia italiana, creando un indotto importante\". E non si può parlare oggi di turismo senza affrontare anche temi fortemente correlati, \"come la sostenibilità, il digitale, il valore umano - sottolinea Tripodi -. BTO aiuterà a fare il punto sulle opportunità offerte da questo settore, che si sta trasformando fortemente e che si rivolge a tanti target diversi, ognuno con le sue preferenze\".\r

\r

[gallery columns=\"2\" ids=\"434412,434413\"]\r

\r

Ogni target risponde a esigenze, desideri, linguaggi, preferenza di canali diversi. \"Dopo la pandemia il digitale è diventato fondamentale - spiega Francesco Palumbo, direttore di Fondazione Toscana - e può cambiare l'esperienza anche fisica dei turisti che visitano il nostro Paese\". Il ricorso ai big data e ad un'analisi strutturata dei dati raccolti da istituzioni, piattaforme e operatori possono diventare alleati preziosi per uno sviluppo responsabile e pianificato del turismo. \"Gli ospiti che visitano il nostro paese - conclude Palumbo - lasciano delle tracce che, attraverso il digitale, possono essere raccolte, interpretate e utilizzate per approntare le strategie future\".","post_title":"Manca poco all'edizione 2022 di BTO: i temi in programma e i nomi attesi","post_date":"2022-11-18T15:09:31+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1668784171000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434395","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si parte dal restyling del sito che diventerà sempre più uno strumento di vendita per le adv, nonché di consultazione e ispirazione per i viaggiatori. Sempre online debutteranno poi nuovi format emozionali sui social per invitare i clienti in adv. \"A livello di contenuti proporremo prodotti inediti dal taglio esperienziale, sviluppando tra l'altro ulteriormente la linea King Plus che offre un valore aggiunto sui servizi sia individuali sia gruppi\". Ha le idee chiare sul futuro di King Holidays il nuovo direttore commerciale, Roberto Minardi, approdato recentemente nell'operatore capitolino dopo un'ultra-trentennale carriera in realtà come Sprintours, Alpitour, i Viaggi del Ventaglio, Settemari, Futura Vacanze e Gruppo Oltremare Caleidoscopio.\r

\r

L'obiettivo, racconta lo stesso Minardi, è quello di riposizionare King Holidays sul mercato outgoing, dopo che negli ultimi due anni l'operatore si era, per forza di cose, spostato maggiormente verso l'incoming e il mercato domestico: \"E' entusiasmante entrare a far parte di un tour operator consolidato come questo, con 30 anni di storia alle spalle, che ha ancora voglia di investire e di crescere\". Il tutto naturalmente puntando sulle agenzie: \"Abbiamo già in cantiera un vasto programma formativo - aggiunge il neodirettore commerciale -. A cominciare da una serie di fam trip che prenderanno il via già il prossimo 24 novembre con un combinato Portogallo - Marocco, a cui seguiranno Malta, Azzorre e Turchia. In calendario ci sono anche gli eventi a tema organizzati con gli enti. Prevediamo uno o due appuntamenti a bimestre, a cui si aggiungeranno naturalmente i tradizionali workshop\".\r

\r

A livello commerciale, il piano è quello di dare più sostanza possibile alle agenzie Royal King, \"che generano da sole circa il 40% del nostro fatturato complessivo e sono quelle che ci hanno sostenuto anche durante la pandemia. Naturalmente però non trascureremo neppure il resto del mercato, anzi continueremo sviluppare nuove collaborazioni con quanti più punti vendita possibile\". Grande attenzione sarà data in particolare all'advance booking, con il nuovo contratto commerciale che tenderà a premiare le agenzie in grado di vendere gli individuali a 30 o a 60 giorni dalla partenza (King Prime 30 e King Prime 60). Non mancheranno neppure le King Flash Sales, dedicate sia al last minute, sia alle prenotazioni anticipate.","post_title":"Minardi, King Holidays: adv cuore del rilancio dell'outgoing","post_date":"2022-11-18T13:33:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1668778422000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434386","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo un’estate in cui è stato riscontrato un raddoppio delle prenotazioni totali di ville e casali di pregio sul 2021, insomma, anche i primi indicatori sulle prossime vacanze natalizie fanno ben sperare. Sarà sicuramente un anno caratterizzato dai last minute, con soggiorni brevi e ricerca di maggiore flessibilità. Sono questi i primi segnali dall’Osservatorio di Emma Villas, azienda leader italiana nel settore del vacation rental (ossia affitti brevi di ville e tenute di pregio con piscina privata), sulle tendenze dei vacanzieri in vista delle imminenti festività natalizie.\r

\r

Il dato conferma la grande prevalenza degli italiani rispetto ai turisti stranieri, un fenomeno registrato già negli ultimi anni (per questo periodo dell’anno almeno un 80% delle prenotazioni proviene proprio dall’Italia). Stando ai primi numeri, 4 turisti su 5 sono italiani (38% residenti al Nord, 50% al Centro, 12% al Sud). Provengono soprattutto dal Lazio (in primis i romani per la loro voglia di evadere dalla città) e dalla Lombardia, con in testa i milanesi.\r

\r

Le regioni più scelte per trascorrere gli ultimi giorni dell’anno? Al primo posto c’è la Toscana, seguita da Umbria e Liguria. Gli abitanti del Bel Paese che stanno facendo questa scelta puntano su dimore di pregio per stare in famiglia, all’insegna del relax, anche se non mancano all’appello le coppie o i giovani. La voglia di stare insieme si traduce, soprattutto, nella richiesta di comfort quali l’ampio salone o soggiorno, un camino con legna in dotazione e spazi interni ludici come le sale biliardo oppure le aree benessere.\r

\r

«La villa sta diventando sempre di più la destinazione e il luogo ideale dove costruire ricordi unici, come quelli legati alle festività del Natale o Capodanno - spiega Giammarco Bisogno, Fondatore e CEO di Emma Villas srl - Si tratta di strutture con standard qualitativi alti: campi da tennis, aree benessere, sale hobby, a disposizione esclusiva del gruppo di ospiti e che consentono di accogliere famiglie o piccoli gruppi nella massima sicurezza e privacy. Ecco perché queste tipologie di residenze sono sempre più scelte come luogo dove trascorrere le vacanze. Un trend positivo che abbiamo già registrato quest’estate, malgrado le preoccupazioni dovute ai rincari. Siamo felici quindi che sempre più connazionali scelgano le nostre strutture, una conferma che ci rende orgogliosi del nostro costante sforzo per rendere le strutture Emma Villas location uniche, che offrono la possibilità di ospitare più di una famiglia e rappresenta la scelta ideale per coloro che desiderano coccolarsi nei comfort e festeggiare in serenità».","post_title":"Natale e Capodanno, per Emma Villas le più richieste sono Toscana, Umbria e Liguria","post_date":"2022-11-18T13:18:35+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1668777515000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434393","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Serbia decollerà nel maggio 2023 alla volta di Chicago che diverrà così la seconda destinazione della compagnia aerea negli Stati Uniti (dopo New York).\r

\r

Sarà la prima volta che la compagnia di bandiera serba opererà sulla rotta Belgrado-Chicago in oltre 30 anni, spiega una nota ufficiale: Air Serbia aprirà i voli, con un Airbus A330, il 17 maggio con due frequenze alla settimana, cui se ne aggiungerà una terza, dal successivo 12 giugno.\r

\r

La compagnia è tornata a coprire le rotte transatlantiche nel 2016, con il volo su New York Jfk. \r

\"Siamo certi che i voli diretti tra Belgrado e Chicago significheranno molto non solo per la diaspora serba, ma anche per l'intera regione dei Balcani - ha dichiarato il vicepresidente di Air Serbia per le Americhe, George Petkovic -. Introducendo i voli tra queste due città, la regione sarà meglio collegata a Chicago e i passeggeri avranno maggiori opzioni di viaggio\".","post_title":"Air Serbia: è Chicago la seconda destinazione negli Stati Uniti, da maggio 2023","post_date":"2022-11-18T13:16:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1668777368000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434379","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovi aggiornamenti sul fronte programmazione di Amitaba Viaggi: \"Lo scenario per il 2023 non è ancora del tutto normalizzato - si legge un una nota dell'operatore -. Le difficoltà principali che concernono la nostra sfera di attività sono la chiusura di Tibet e Cina, il cui termine è difficile da pronosticare. La prosecuzione, quantomeno per i prossimi mesi, della chiusura del Turkmenistan. Le difficoltà nel transito di confine tra Tagikistan e Kirghizistan. Le regole complicate per i tour in Indonesia che coprono più isole.\r

\r

Abbiamo pertanto tolto dal calendario, con grande malincuore, i viaggi che erano previsti in Tibet e Cina nel 2023, in attesa di ulteriori sviluppi, e anche sospeso, fino a prossima data che si augura non lontana, i progetti in Indonesia. Il viaggio in Turkmenistan previsto in primavera è stato invece spostato all’inizio di ottobre, mentre il viaggio in Tagikistan previsto a giugno verrà eseguito senza prosecuzione per il Kirghizistan.\r

\r

Approfittiamo però per segnalarvi che il viaggio nell’India del sud (Tamil Nadu e Kerala) con partenza 4 febbraio 2023, è già confermato: si tratta di un bellissimo percorso nell’intensa ma rilassata cultura dell’India meridionale, tra arte e natura, che si svolge in un momento climatico ideale e termina con una grande coccola presso un ottimo centro ayurvedico del Kerala\".","post_title":"Amitaba: ancora difficoltà sulle partenze per l'Oriente ma il 4 febbraio c'è l'India del sud","post_date":"2022-11-18T13:05:35+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1668776735000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434383","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_434384\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Porto Cervo- Sardegna[/caption]\r

\r

Come volevasi dimostrare, il turismo fa da traino alla ripresa di molte regioni italiane. E' anche il caso della Sardegna. Infatti è spinta in particolare da edilizia e turismo la ripresa dell'economia della Sardegna nella prima parte del 2022. Un'economia che ha continuato a crescere, con il recupero dei livelli pre pandemia, anche grazie all'azzeramento delle restrizioni alla mobilità dopo il lockdown, ed è arrivata a sviluppare un Pil maggiore del 5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.\r

\r

È quanto emerge dall'aggiornamento del Rapporto congiunturale 2022 sull'economia della Sardegna stilato da Banca d'Italia per la Sardegna e presentato a Cagliari.\r

\r

«Il bilancio del semestre - ha confermato Stefano Barra, direttore della sede di Cagliari della Banca d'Italia, illustrando una sintesi del documento, online sul sito della Banca - è positivo in maniera diffusa in tutti i settori: costruzioni, industria, manifattura, ma il primo e più forte impulso è arrivato dal turismo e dalle costruzioni, che grazie alle misure e gli incentivi del governo ha mobilitato un'ampia fetta di l'indotto. Ma i sorrisi degli analisti si spengono affacciandosi alla finestra del semestre in corso, successivo ai risultati del rapporto, ora la parola chiave è rallentamento».\r

\r

","post_title":"Banca d'Italia: il turismo traina la ripresa economica della Sardegna","post_date":"2022-11-18T12:12:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1668773525000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434358","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Irlanda si è presentata alla rete agenziale di Roma insieme ai partner Albatravel e Clonakilty Distillery, puntualizzando come l’avvio dei nuovi voli diretti Ryanair da Fiumicino a Cork, la seconda città irlandese per numero di abitanti, permettono di raggiungere in pochissimi tempo molte località meridionali di forte interesse turistico. \r

\r

“Oggi i voli tra l’Italia e l’Irlanda superano i livelli pre-Covid del 2019 quando gli arrivi erano 370.000 - ha sottolineato Mary O’Connor, trade e industry executive Tourism Ireland -. Con un ventaglio molto nutrito di voli operati anche da Aer Lingus - nel 2023 saranno in tutto 120 i voli settimanali tra i due paesi - e le tante novità mirate al settore luxury e al turismo esperienziale, puntiamo a un incremento dall’Italia, e non solo nei mesi estivi. Sono ormai molti gli eventi come Halloween e Natale che richiamo numeri crescenti di visitatori alle nostre città anche nella bassa stagione. Oltre Dublino il circuito delle principali città che proponiamo al visitatore sono sedici, e sono tutti visitabili sul nostro nuovo portale in italiano che ha una parte dedicata alle agenzie”. Previste per la prossima stagione nuove opportunità di co-working, workshop sia in presenza che virtuali, fam trip insieme e webinar per il trade.\r

\r

Presentato in anteprima da Luca Riminucci, direttore vendite di Albatravel, partner di Tourism Ireland, il nuovo sistema di prenotazione dell’operatore. “E’ più bello e leggibile ma soprattutto più affidabile, con risultati di ricerca più chiari, la geo-localizzazione reale e l’ottimizzazione dei risultati. E garantiamo le tariffe migliori in assoluto”. \r

\r

Inaugurato nel 2019, a meno di 60 kilometri dalla città di Cork, il Clonakilty Distillery offre tour multisensoriali alla scoperta dei loro distillati – whiskey, gin e vodka. “Il visitatore ha anche la possibilità di creare la propria ricetta di gin, selezionando gli estratti vegetali e distillando la propria creazione in un alambicco di rame in miniatura,” ha spiegato il visitor experience manager Ewan Paterson. \r

\r

","post_title":"Irlanda e Albatravel: focus su luxury ed esperienze per incentivare i flussi dall'Italia","post_date":"2022-11-18T12:03:46+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1668773026000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434377","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_434380\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Trento[/caption]\r

\r

Tempo di bilanci per il turismo nel Trentino. Quasi tre milioni di arrivi e 11,5 milioni di presenze nell'estate 2022 nella regione. Sono questi i numeri presentati, in conferenza stampa, dall'assessore al turismo della provincia di Trento, Roberto Failoni, e dall'amministratore delegato di Trentino Marketing, Maurizio Rossini, sulla base dei dati Ispat.\r

\r

«È giusto parlare di stagione lunga: i dati vanno dal 1/o maggio al 31 di ottobre ed evidenziano un leggero aumento rispetto all'estate 2021, in cui si era investito nel turismo di prossimità, e un incremento dei turisti stranieri (un milione in più rispetto all'anno precedente)», ha detto Failoni. Per la precisione, vi sono stati 2.834.940 ospiti e 11.498.303 presenze certificate. Rispetto al 2019, definito da Rossini \"anno record\", c'è un +6% degli arrivi e un +5% di presenze, mentre rispetto al 2015 si parla di un +29% degli arrivi) e un +20% delle presenze.\r

\r

«C'è stato un ritorno molto robusto su tutte le aree lacustri, lago di Garda in primis, ma non solo. È stato un anno record sia per presenze internazionali, che ammontano a 4.540.698, sia per gli ospiti italiani, che sono stati 6.957.605», ha detto Rossini.\r

\r

Il prossimo fine settimana prenderà invece il via la stagione invernale, con l'apertura dei Mercatini di Natale di Trento. «Ci auguriamo che le previsioni del tempo, che prevedono una nevicata la prossima settimana, possano dare il la agli arrivi», ha aggiunto Failoni.","post_title":"Trentino: 3 milioni di arrivi durante l'estate 2022 (11,5 mln di presenze)","post_date":"2022-11-18T12:01:44+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1668772904000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434363","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà la Disney Cruise Line a risollevare il destino della ex Global Dream, mega-nave da circa 6 mila passeggeri completata circa al 75% quando i cantieri tedeschi di Mv Werften chiusero i battenti a inizio anno, a seguito del fallimento del gruppo Genting di Hong Kong. La compagnia americana ribrandizzerà la nuova nave per poi impiegarla, a partire dal 2025, lungo itinerari inediti per il gruppo di cui però non è stata ancora svelata l'identità. I lavori per la sua costruzione continueranno a essere effettuati presso i cantieri Mv Werften a cura tuttavia della compagnia Meyer Werft. che per Disney ha già realizzato la Dream, la Fantasy e la Wish.\r

\r

La ex Global Dream segue quindi il percorso già intrapreso da molte navi appartenenti al gruppo Genting, che controllava anche il brand Crystal Cruises. Questi in particolare è stato recentemente acquisito dall'Abercrombie & Kent Travel Group, insieme alla Crystal Symphony e alla Crystal Serenity, che dovrebbero ritornare in mare già nel 2023. La nave da spedizione Crystal Endeavour è passata invece a Silversea Cruises, mentre una compagnia alberghiera tedesca ha messo le mani sull'unità fluviale Crystal Mozart con l'intenzione di lanciare una propria linea di crociera.","post_title":"Disney Cruise Line acquisisce la ex Global Dream reduce dal fallimento Genting","post_date":"2022-11-18T11:58:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1668772729000]}]}}