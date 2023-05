Air New Zealand: ecco i costi per rilassarsi nelle capsule Skynest Air New Zealand rivela nuovi dettagli sulle nuove cabine Skynest, che saranno disponibili sui voli a lunghissimo raggio a partire da settembre 2024. L’esclusiva zona notte configurata a sei letti offrirà ai passeggeri di economy e premium economy la possibilità di sdraiarsi e riposare durante i voli a lungo raggio, aggiungendo “maggiore flessibilità all’esperienza di viaggio in economy”. Ogni capsula è dotata di tutti gli elementi essenziali per un sonno ristoratore, tra cui un cuscino, una coperta e tappi per le orecchie, oltre a una porta Usb, un’illuminazione ambientale e una tenda per la privacy. “I nostri 83 anni di storia sono segnati dall’impegno verso l’innovazione e il superamento dei limiti del possibile. SkyNest ne è l’ultimo esempio e siamo orgogliosi di essere all’avanguardia con questa novità mondiale in cabina”, ha dichiarato Leanne Geraghty, chief customer and sales officer di Air New Zealand. “Siamo lieti che i passeggeri siano entusiasti di questa innovazione come lo siamo noi. Il nostro approfondito processo di ricerca e progettazione, durato cinque anni e 170.000 ore, ha portato a un prodotto che siamo certi rivoluzionerà l’esperienza di volo dei passeggeri Economy”. Con prezzi che dovrebbero partire da circa 400 dollari per un periodo di quattro ore, sembra che il lusso di sdraiarsi durante il volo non sia più riservato solo a chi viaggia in First e Business Class.

