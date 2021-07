Air Mauritius torna a collegare regolarmente Parigi con tre voli a settimana

Air Mauritius riprenderà a servire con voli regolari la rotta per Parigi, dal prossimo 13 luglio: la compagnia aerea mauriziana offrirà tre frequenze settimanali tra la sua base di Port Louis-Sir Seewoosagur Ramgoolam e l’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle, con Airbus A350-900 che possono ospitare 28 passeggeri in Business Class e 298 in Economy.

Le partenze sono inizialmente previste il martedì, venerdì e sabato alle 20.30 per arrivare il giorno seguente alle 6 del mattino, con voli di ritorno che decollano il mercoledì, sabato e domenica alle 22.15 per atterrare il giorno seguente alle 11.30. Una rotazione in partenza da Mauritius la domenica sarà introdotta all’inizio di agosto.

“Air Mauritius è pronta ad accompagnare le autorità mauriziane e soprattutto l’industria del turismo lungo il percorso della ripresa – spiega una nota della compagnia – e sarà presente per sostenere Mauritius nella sua strategia di riapertura delle frontiere. Data l’importanza strategica delle attività aeronautiche, Air Mauritius svolgerà pienamente il suo ruolo nella ripresa economica del paese. Dal 15 luglio, abbiamo intenzione di riprendere gradualmente i voli e di aumentare progressivamente il numero di frequenze e di destinazioni“.