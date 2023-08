Air Malta tornerà a volare su Milano Malpensa dal 29 ottobre prossimo Air Malta torna a investire sull’Italia con la riapertura della rotta su Milano Malpensa, che sarà attiva a partire dal prossimo 29 ottobre. La compagnia aerea – già presente sullo scalo, fino all’ottobre 2019 – servirà la rotta con tre frequenze alla settimana, il lunedì, venerdì e domenica. Con questa aggiunta durante il prossimo inverno Air Malta offrirà un totale di 10 collegamenti settimanali dagli aeroporti di Milano Linate (voli giornalieri) e Malpensa. Sulla Malta-Malpensa il vettore impiegherà un Airbus A320neo da 180 posti, configurato in due classi di servizio, Business ed Economy. Lo schedule prevede partenza alle 11:30 e arrivo in Italia alle 13:30; il volo di ritorno, decollerà da Malpensa alle 14.20 per arrivare a Malta alle 16.20. Condividi

