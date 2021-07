Air Italy, cassa integrazione fino a dicembre. Congelati i licenziamenti

La storia infinita dei lavoratori di Air Italy, per fortuna continua. Infatti per ora hanno evitato il licenziamento e potranno godere di altri 6 mesi di cassa integrazione. Lo fanno sapere i sindacati annunciando la firma della proroga degli ammortizzatori sociali per gli oltre 1400 lavoratori a rischio licenziamento sino al 31 dicembre 2021.

“Dopo una lunga e complicata trattativa finita in tarda serata siamo riusciti a sventare 1450 licenziamenti che potevano essere i primi dopo la fine del blocco”, ha annunciato il segretario nazionale della Filt Cgil Fabrizio Cuscito, aggiungendo “in un contesto molto difficile grazie alle mobilitazioni unitarie e al lavoro congiunto con i ministeri competenti in particolar modo con il Ministero del lavoro abbiamo evitato i licenziamenti collettivi del personale della compagnia “.