Air India pronta a siglare un ordine storico per centinaia di aeromobili Al giro di boa del primo anno sotto l’egida del Tata Group, Air India scatta in avanti con un ulteriore, storico ordine di nuovi aeromobili e investimenti per migliorare il prodotto sui voli a lungo raggio. Secondo quanto riportato da Reuters, la compagnia siglerà oggi la metà di un ordine per circa 495 aeromobili con Boeing e con i fornitori di motori General Electric e CFM International; dopo mesi di trattative Air India è pronta a piazzare un ordine per 190 aerei a fusoliera stretta Boeing 737 Max, oltre a circa 20 Boeing 787 e 10 Boeing 777X. La seconda metà dell’ordine, che secondo fonti Reuters comprende circa 235 jet a corridoio singolo di Airbus (AIR.PA) e circa 40 aerei widebody di Airbus A350, dovrebbe essere formalizzata nei prossimi giorni. “Nel complesso, i progressi compiuti negli ultimi 12 mesi sono stati a dir poco sbalorditivi – ha affermato il ceo Campbell Wilson in una comunicazione inviata ai dipendenti – anche se gran parte del lavoro svolto si è svolto dietro le quinte, costruendo piattaforme e capacità per far decollare le nostre ambizioni future. Naturalmente c’è ancora molto da fare”. Wilson ha sottolineato che il numero di aeromobili operativi nell’ultimo anno è aumentato del 27% ed è ora di 100 unità. “Il numero dei voli giornalieri è aumentato del 30% e i collegamenti settimanali internazionali sono aumentati del 63%. Abbiamo aperto – o stiamo per farlo – 16 nuove rotte internazionali e potenziato le frequenze su nove tratte già operative”.

