Air India e Sabre stringono una nuova intesa pluriennale a tutto tondo Air India e Sabre hanno stretto un nuovo accordo pluriennale che consente alle agenzie di viaggio e alle aziende di tutto il mondo di accedere alle tariffe del vettore indiano attraverso la piattaforma del gds. Dopo aver recentemente piazzato il più grande ordine di aeromobili nella storia dell’aviazione per 470 velivoli, Air India sta portando avanti ambiziosi piani di espansione. “Il mercato indiano dei viaggi è tornato e sta tornando forte – ha dichiarato Nipun Aggarwal, chief commercial & transformation officer di Air India -. Questa partnership di distribuzione globale a lungo termine sosterrà i nostri ambiziosi piani di crescita e preparerà il terreno per la nostra transizione verso un modello più dinamico, incentrato sul merchandising, progettato per sbloccare il valore dei prodotti e dei servizi di Air India”. I contenuti di Air India saranno disponibili dal 4 maggio attraverso il marketplace di Sabre. L’esperienza ospitata nel centro di capacità di Sabre a Bengaluru fornirà un supporto di prossimità al viaggio di innovazione e trasformazione di Air India. Mentre storicamente, le compagnie aeree che costruiscono un programma per la stagione successiva si basano sui piani precedenti, la programmazione “clean-sheet” offre ai vettori la massima flessibilità per sviluppare un programma più ottimale per l’efficienza operativa, l’aumento dell’affidabilità, il miglioramento dei ricavi e la soddisfazione dei viaggiatori. Il lavoro di consulenza di Sabre con la compagnia indiana comprende un’approfondita valutazione del mercato, lo sviluppo di nuovi progetti strutturali di hub e orari, la pianificazione dettagliata della rete di rotte e della capacità su un orizzonte di 10 anni, nonché l’ottimizzazione dell’assegnazione della flotta nel suo sistema.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444613 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air India e Sabre hanno stretto un nuovo accordo pluriennale che consente alle agenzie di viaggio e alle aziende di tutto il mondo di accedere alle tariffe del vettore indiano attraverso la piattaforma del gds. Dopo aver recentemente piazzato il più grande ordine di aeromobili nella storia dell'aviazione per 470 velivoli, Air India sta portando avanti ambiziosi piani di espansione. "Il mercato indiano dei viaggi è tornato e sta tornando forte - ha dichiarato Nipun Aggarwal, chief commercial & transformation officer di Air India -. Questa partnership di distribuzione globale a lungo termine sosterrà i nostri ambiziosi piani di crescita e preparerà il terreno per la nostra transizione verso un modello più dinamico, incentrato sul merchandising, progettato per sbloccare il valore dei prodotti e dei servizi di Air India". I contenuti di Air India saranno disponibili dal 4 maggio attraverso il marketplace di Sabre. L'esperienza ospitata nel centro di capacità di Sabre a Bengaluru fornirà un supporto di prossimità al viaggio di innovazione e trasformazione di Air India. Mentre storicamente, le compagnie aeree che costruiscono un programma per la stagione successiva si basano sui piani precedenti, la programmazione "clean-sheet" offre ai vettori la massima flessibilità per sviluppare un programma più ottimale per l'efficienza operativa, l'aumento dell'affidabilità, il miglioramento dei ricavi e la soddisfazione dei viaggiatori. Il lavoro di consulenza di Sabre con la compagnia indiana comprende un'approfondita valutazione del mercato, lo sviluppo di nuovi progetti strutturali di hub e orari, la pianificazione dettagliata della rete di rotte e della capacità su un orizzonte di 10 anni, nonché l'ottimizzazione dell'assegnazione della flotta nel suo sistema. [post_title] => Air India e Sabre stringono una nuova intesa pluriennale a tutto tondo [post_date] => 2023-04-28T14:07:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682690846000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444562 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue il percorso di ripresa di Veratour dopo le difficoltà legate alla pandemia. Il tour operator capitolino che, ci tiene a precisare, nei suoi oltre 30 anni di storia "ha sempre prodotto bilanci in positivo", ha chiuso infatti il 2022 con un un volume d'affari pari a 183 milioni di euro, triplicando i risultati espressi nel 2021 (+227% sui 56 milioni di fatturato 2021). Rimane tuttavia ancora un certo gap con il 2019, quando l'azienda azienda aveva raggiunto il suo record assoluto di 250 milioni di euro. Le marginalità completano il quadro positivo con l'ebt (l'utile ante imposte) a 9,5 milioni di euro, contro i 13,3 milioni del 2019. "Solidità e lungimiranza sono ingredienti fondamentali per questa azienda. Abbiamo superato tante crisi negli anni e non abbiamo mai perso il nostro ottimismo – dichiara l’amministratore delegato, Stefano Pompili –. Subito dopo la pandemia ci siamo trovati ad affrontare il tema dell’inflazione e del caro prezzi, ma crediamo nel nostro prodotto e lavoriamo per migliorarlo costantemente. Oggi i clienti cercano anzitutto la qualità nel variegato mondo del turismo e noi abbiamo saputo conquistare la fiducia dei propri clienti con un’offerta di alto livello e la garanzia del made in Italy”. L’inflazione incide in effetti sui costi complessivi. Il caro carburante e il dollaro forte sull’euro sono fattori che hanno portato a rialzi sulla gestione di oltre il 10% per l’azienda. Veratour, in collaborazione con tutti i partner della filiera turistica, ha quindi lavorato affinché tali aumenti non ricadessero interamente sul consumatore finale, assorbendo parte dei maggior costi per evitare di deprimere il rilancio della domanda. Gli aumenti sui pacchetti turistici sono stati infatti inferiori all’8%. L’analisi dei dati finanziari 2022, infine, conferma una netta distinzione tra il periodo estivo, che praticamente recupera il gap sul 2019 (circa il 95%), e le altre stagioni, non solo per le scelte dei consumatori. Molte destinazioni di lungo raggio erano ancora chiuse nei primi tre mesi del 2022 e le buone performance nel periodo settembre-dicembre non sono state sufficienti per sostenere il pieno recupero. Nonostante il permanere di una situazione internazionale complessa, Veratour punta per il 2023 a raggiungere i 225 milioni di euro di fatturato e di superare i volumi espressi nel 2019 nella stagione 2024. [post_title] => Veratour chiude il 2022 a 183 mln di fatturato e punta a superare i livelli pre-Covid nel 2024 [post_date] => 2023-04-28T11:22:16+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682680936000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444515 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Clia Europe ha rilevato che nel 2022 sono stati 800 mila gli italiani saliti a bordo di una nave da crociera. Si tratta di un aumento del 247% rispetto al 2021 che consente di avvicinarsi ai livelli del 2019, quando furono 950 mila, un numero che sarà superato già nel 2023. Dopo la pausa volontaria avvenuta nel marzo 2020, negli ultimi due anni le attività sono infatti progressivamente tornate a pieno regime e già alla fine dello scorso anno il 100% delle navi aveva ripreso le operazioni e per il 2023 si prevede di arrivare a 33 milioni di passeggeri totali, con un +11% sul 2019. Per quanto riguarda il 2022, sono più di 20 milioni le persone che nel mondo hanno scelto di trascorrere una vacanza in crociera. In Europa sono state 5,8 milioni (+228% sul 2021) e, per loro, le tre principali destinazioni sono state il Mediterraneo (38,4%), il Nord Europa (il 29%) e i Caraibi (10,6%). In particolare, tra gli abitanti del Vecchio continente, l’Italia si conferma la meta preferita. Per quanto riguarda i Paesi di provenienza dei crocieristi, l’Italia è in terza posizione dopo la Germania (1,9 milioni di passeggeri, il 33% del mercato continentale) e Regno Unito e Irlanda (1,7 milioni, il 28% del totale).Gli italiani, che rappresentano il 14% dei crocieristi europei, sono quelli con l’età media più giovane: in media hanno infatti 40 anni e 7 mesi, contro i 47 anni e mezzo dei tedeschi e i 55 anni e 8 mesi di chi viene da oltre la Manica. Il trend del settore si mostra positivo, anche guardando al futuro. Secondo un sondaggio internazionale, infatti, la “voglia di crociere” continua a crescere. L’85% di chi è stato in crociera dichiara di volerlo fare ancora e il 73% di chi non lo ha mai fatto considera con favore l’opzione. All’interno di entrambe queste due categorie il 71% considera “probabile” o “molto probabile” salire a bordo nei prossimi due anni. “Nonostante le sfide degli ultimi anni, le compagnie hanno continuato a portare avanti un ambizioso programma ambientale e ogni anno la flotta diventa più efficiente e sostenibile così da raggiungere l'obiettivo di zero emissioni di carbonio entro il 2050” dice Marie-Caroline Laurent, direttore generale Clia Europe. "I numeri dei passeggeri per il 2023 e i sondaggi di opinione ci dicono che la capacità del settore di innovare, diversificare l'offerta e diventare più sostenibile sta dando ottimi risultati e possiamo essere giustamente ottimisti per il futuro”. [post_title] => Clia Europe: 800 mila italiani in crociera nel 2022 (+247%) [post_date] => 2023-04-28T10:16:27+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682676987000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444472 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono passate appena poche settimane dall'annuncio della nascita della nuova collezione Romeo, dal nome della struttura napoletana capostipite, che già la compagnia annuncia un ulteriore sviluppo in costiera Amalfitana, a far seguito all'apertura capitolina prevista per il prossimo ottobre. Dal Romeo Napoli progettato da Kenzo Tange, si passerà quindi al Romeo Roma di Zaha Hadid per arrivare infine al Romeo Massa Lubrense, firmato da Kengo Kuma. Tre archistar per altrettante interpretazioni differenti dell'offerta alberghiera: dal Modernismo hi-tech di Tange all’architettura parametrica che abbandona l’angolo retto di Zaha Hadid, per approdare alla sensibilità dell’artefatto come innesto paesaggistico-naturale di Kuma. Ma se del nuovo indirizzo in costiera ancora non è stato rivelato un granché, la compagnia di Alfredo Romeo ha invece deciso di svelare i dettagli della struttura capitolina in arrivo in autunno. L'hotel verrà in particolare realizzato dalla conversione del Cinquecentesco palazzo Capponi, in via Ripetta. Tutte le 74 camere e suite, alcune delle quali interamente affrescate nel piano soppalcato, saranno realizzate su misura da maestranze che si sono misurate con i materiali più preziosi della tradizione italiana quali gli ebani Macassar e Amara, il marmo nero Marquina, il marmo Carrara C e il noce Canaletto. Le camere presentano una metratura molto importante, che va da una media di 42 metri quadrati, per raggiungere i 155 metri quadrati delle suite Romeo degli ultimi piani con terrazze private sui tetti di Roma, nonché bagno turco, doccia emozionale, sauna, doccia con aggiunta di vitamina C e impianti di ultima generazione. L'offerta f&b si declinerà inoltre nel ristorante Alain Ducasse che porterà la firma dello chef più stellato del mondo e sarà dotata di una show kitchen arricchita da opere scultoree della stessa Zaha Hadid. Il Napoletano consentirà invece un’esplorazione delle tradizioni partenopee e una riscoperta di gusti autentici in un twist di innovazione. Altra opzione culinaria sarà la pizzeria ubicata nel Cortile, con pavimentazione di pietra lavica, tra opere scultoree di Marc Kostabi e Christian Leperino. Nel Terrazzino, ambiente in esterno al primo piano, un’opera parietale di Ugo Nespolo che reinterpreta piazza del Popolo fa da sfondo a uno spazio spazio adibito a eventi, presentazioni e lounge bar. La Spa Sisley Paris ubicata al piano terra in aderenza al fitness center tutto firmato Technogym, darà infine la possibilità di farsi coccolare con trattamenti speciali, oltre a offrire una zona relax con pareti di salgemma siciliano e una indoor pool con uno schermo posizionato nella parete di fondo che ospiterà video art. Nella spa sarà inoltre presente una sauna finlandese, una doccia emozionale e un bagno turco. [post_title] => Tutti i dettagli del nuovo Romeo Roma, mentre la collezione si espande in costiera Amalfitana [post_date] => 2023-04-27T15:19:25+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682608765000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444466 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia a Milano Bergamo volta pagina. Il debutto dello scorso autunno che aveva riportato sullo scalo orobico la storica rotta per Roma Fiumicino, prima ridimensionato a livello di frequenze, vede oggi un nuovo cambio di strategia grazie all'accordo stipulato di Skyalps che, dal prossimo 15 maggio, opererà il collegamento con i Dash 8 Q400 da 78 posti, aeromobili nettamente più piccoli rispetto ai Boeing 737-800 utilizzati da Aeroitalia. Le frequenze saranno aumentate fino a tre al giorno, garantendo connessioni e prosecuzioni in coincidenza, anche con andate e ritorni in giornata, in Italia verso gli scali di Olbia, Alghero e Palermo (quest’ultimo dal 1° giugno) e con Bucarest e Bacau in Romania. Un cambio da ricondurre ai risultati di riempimento che non hanno evidentemente centrato le aspettative, rendendo la rotta difficilmente sostenibile dal punto di vista economico. Come confermato dallo stesso Ugo Calvosa, vice president di Aeroitalia: "L'accordo ci consente di operare la rotta con aeromobili coerenti con l’attuale coefficiente di riempimento, i De Havilland Dash DHC-8-Q400, da 78 posti - ha dichiarato il manager ripreso da BergamoNews -. I velivoli sono tra i meno inquinanti sul mercato e rispondono a una delle priorità che ci siamo dati, vale a dire di provare a gestire il trasporto aereo nel modo più sostenibile possibile. I primi segnali che abbiamo sono confortanti, ma riparliamone tra qualche mese: siamo però sicuri, in questo modo, di riuscire a garantire il servizio in termini di frequenze e allo stesso tempo di operare in modo soddisfacente dal lato economico. Se il mercato ci darà ragione, in futuro non è previsto un nuovo cambio di aeromobile ma un aumento delle frequenze”. Si aggiungono inoltre, come già anticipato, nuove frequenze da Comiso per Milano Bergamo, operati con aeromobili Boeing 737/700 da 148 posti. [post_title] => Aeroitalia a Milano Bergamo cambia tutto: intesa con Skyalps e voli con i Dash 8 Q400 [post_date] => 2023-04-27T14:35:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682606151000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444454 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A partire da gennaio 2023 e per i prossimi 5 anni, Avis sarà Official car rental company di Disneyland Paris e metterà a disposizione di tutti i clienti del resort le proprie soluzioni di mobilità attraverso il network di agenzie presenti in tutta Europa. Il brand di Avis Budget Group proporrà la sua flotta di veicoli moderni, ibridi ed elettrici, che riflettono l’impegno condiviso con Disneyland Paris in termini di eccellenza del servizio, soddisfazione del cliente, rispetto per l'ambiente e sviluppo sostenibile. Inoltre, Avis offrirà agli ospiti di Disneyland Paris una serie di vantaggi: i visitatori in possesso di biglietti per il parco e coloro che soggiorneranno in un Hotel Disney potranno ottenere sconti sul noleggio dell'auto, mentre ai titolari di pass annuali verrà offerto un upgrade per entrare a far parte di Avis Preferred. Grazie a questa partnership, il brand potrà includere personaggi e franchise Disney nelle campagne di comunicazione in tutta Europa, in particolare in Italia, Francia, Inghilterra e Spagna, Paesi strategici per il marchio Avis. E i clienti scopriranno che la magia e l'avventura possono iniziare sin dall’ufficio di noleggio: basterà salire a bordo di un veicolo Avis e mettersi in viaggio verso Disneyland Paris. Infine, per rendere questa collaborazione parte integrante dell'esperienza di Disneyland Paris, il brand Avis sarà associato alla celebre attrazione Autopia nel Disneyland Park, visitato da milioni di ospiti ogni anno. Questa attrazione, inaugurata da Walt Disney nel 1955 al Disneyland Resort di Anaheim, in California, è oggi presente in quattro Parchi Disney nel mondo. Autopia è il simbolo di un luogo dove la città, la natura e le autostrade convivono in armonia: una perfetta rappresentazione degli impegni comuni di Avis e Disneyland Paris. > [post_title] => Avis è il nuovo Official car rental company di Disneyland Paris [post_date] => 2023-04-27T12:04:09+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682597049000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444432 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Unwto stila un rapporto sul turismo di montagna che rappresenta tra il 9 e il 16% degli arrivi turistici internazionali in tutto il mondo , traducendosi in 195-375 milioni di turisti solo nel 2019. Tuttavia, la scarsità di dati relativi al turismo montano nazionale rende difficile o addirittura impossibile valutare gli impatti economici, sociali e ambientali di questo importante segmento. Le montagne ospitano circa 1 miliardo di persone, alcune delle quali tra le più povere e isolate del mondo. Allo stesso tempo, le montagne attirano da tempo turisti interessati alla natura e alle mete all'aria aperta e alle attività all'aria aperta come passeggiate, arrampicate e sport invernali. Attirano anche i visitatori con la loro ricca biodiversità e le vivaci culture locali. Tuttavia, nel 2019, l'anno più recente per il quale sono disponibili i dati, i 10 paesi più montuosi (in termini di altezza media sul livello del mare) hanno ricevuto solo l'8% degli arrivi di turisti internazionali nel mondo, il rapporto "Understanding and Quantifying Mountain Tourism " , Spettacoli. Gestito in modo sostenibile, il turismo di montagna ha il potenziale per aumentare i redditi delle comunità locali e aiutare a preservare le loro risorse naturali e la loro cultura. E, secondo Fao, Unwto e Mp, misurare il volume di visitatori in montagna rappresenta il primo passo fondamentale per sbloccare il potenziale del settore. "Con i dati giusti, possiamo controllare meglio la dispersione dei flussi di visitatori, sostenere un'adeguata pianificazione, migliorare le conoscenze sui modelli di visitatori, costruire prodotti sostenibili in linea con le esigenze dei consumatori e creare politiche adeguate che favoriscano lo sviluppo sostenibile e assicurino che le attività turistiche ne traggano beneficio comunità locali", hanno dichiarato il Direttore Generale della FAO QU Dongyu e il segretario generale dell'Unwto Zurab Pololikashvili. [post_title] => Unwto: il turismo di montagna ospita 1 miliardo di visitatori [post_date] => 2023-04-27T10:29:09+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682591349000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444424 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I clienti CartaFreccia che hanno raggiunto lo status Platino, quello più prestigioso, potranno soggiornare in una delle strutture della collezione Nero Lifestyle Hotels a una tariffa scontata del 20% rispetto a quelle dei principali portali online. E' il cuore della nuova partnership appena siglata da Trenitalia con Nero Lifestyle, brand dedicato al mondo del lusso lanciato dalla software house Blastness. Sempre secondo i termini dell'accordo, i possessori della CartaFreccia Platino potranno inoltre prenotare numerose strutture italiane a tariffe scontate a partire dal 40% rispetto a quelle dei principali portali online e godere di una notte omaggio ogni dieci acquistate. I clienti CartaFreccia Platino dovranno inserire le credenziali in area riservata o su app Trenitalia per entrare nella nuova area Vantaggi dai partner nella sezione CartaFreccia e trovare i due nuovi benefit. [post_title] => Nero Lifestyle sigla una partnership con Trenitalia: benefit per i CartaFreccia Platino [post_date] => 2023-04-27T10:11:54+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682590314000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444423 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il weekend della Festa della mamma è il momento perfetto per una visita a Leolandia, il parco a tema specializzato nell’accoglienza dei bambini: oltre al consueto programma di spettacoli e attrazioni, sabato 13 maggio il parco accoglierà un’ospite d’onore, Lucilla, la cantante del momento più seguita dai piccoli. La giornata di Lucilla al parco sarà scandita da un doppio appuntamento che permetterà ai piccoli fan di incontrarla e diventare protagonisti delle loro canzoni preferite, cantando e ballando insieme a lei. Si parte alle 15 sul palco Minitalia, con una breve esibizione aperta a tutto il pubblico, seguita da un momento dedicato ai fan che vorranno scattare una foto ricordo. Alle 17:30 la colorata amica dei bambini si sposterà sul palco della LeoArena per un vero e proprio show all’insegna di musica, divertimento e tante risate, insieme al padrone di casa Leo e al team di animatori e ballerini di Leolandia Nel corso dello spettacolo, che la vedrà impegnata con un repertorio d’eccezione diverso dal solito, Lucilla canterà anche una canzone inedita che tutti i presenti potranno ascoltare in anteprima. Al termine, i piccoli fan potranno incontrare Lucilla a “tu per tu” nel corso di un secondo momento meet&greet. David Tommaso, direttore marketing e vendite di Leolandia, dichiara: “Oggi i bambini, rispetto al passato, sono abituati ad interagire con i personaggi dei cartoni animati grazie ai mondi virtuali creati dagli strumenti digitali. Quello che cerchiamo di fare è traslare questo modello di intrattenimento nel mondo reale, costruendo eventi e contesti nei quali i piccoli possono giocare e interagire con i loro beniamini finalmente dal vivo. Per questo, siamo sempre sintonizzati sui fenomeni per bambini che fanno tendenza, oltre che sulle ultime novità nel panorama dei cartoni animati e dei contenuti web più virali”. [post_title] => Leolandia: per la Festa della mamma uno show con Lucilla [post_date] => 2023-04-27T10:09:05+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682590145000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "air india e sabre stringono una nuova intesa pluriennale a tutto tondo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":89,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2806,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444613","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air India e Sabre hanno stretto un nuovo accordo pluriennale che consente alle agenzie di viaggio e alle aziende di tutto il mondo di accedere alle tariffe del vettore indiano attraverso la piattaforma del gds.\r

\r

Dopo aver recentemente piazzato il più grande ordine di aeromobili nella storia dell'aviazione per 470 velivoli, Air India sta portando avanti ambiziosi piani di espansione. \"Il mercato indiano dei viaggi è tornato e sta tornando forte - ha dichiarato Nipun Aggarwal, chief commercial & transformation officer di Air India -. Questa partnership di distribuzione globale a lungo termine sosterrà i nostri ambiziosi piani di crescita e preparerà il terreno per la nostra transizione verso un modello più dinamico, incentrato sul merchandising, progettato per sbloccare il valore dei prodotti e dei servizi di Air India\".\r

\r

I contenuti di Air India saranno disponibili dal 4 maggio attraverso il marketplace di Sabre. L'esperienza ospitata nel centro di capacità di Sabre a Bengaluru fornirà un supporto di prossimità al viaggio di innovazione e trasformazione di Air India.\r

\r

Mentre storicamente, le compagnie aeree che costruiscono un programma per la stagione successiva si basano sui piani precedenti, la programmazione \"clean-sheet\" offre ai vettori la massima flessibilità per sviluppare un programma più ottimale per l'efficienza operativa, l'aumento dell'affidabilità, il miglioramento dei ricavi e la soddisfazione dei viaggiatori. Il lavoro di consulenza di Sabre con la compagnia indiana comprende un'approfondita valutazione del mercato, lo sviluppo di nuovi progetti strutturali di hub e orari, la pianificazione dettagliata della rete di rotte e della capacità su un orizzonte di 10 anni, nonché l'ottimizzazione dell'assegnazione della flotta nel suo sistema.","post_title":"Air India e Sabre stringono una nuova intesa pluriennale a tutto tondo","post_date":"2023-04-28T14:07:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682690846000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444562","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Prosegue il percorso di ripresa di Veratour dopo le difficoltà legate alla pandemia. Il tour operator capitolino che, ci tiene a precisare, nei suoi oltre 30 anni di storia \"ha sempre prodotto bilanci in positivo\", ha chiuso infatti il 2022 con un un volume d'affari pari a 183 milioni di euro, triplicando i risultati espressi nel 2021 (+227% sui 56 milioni di fatturato 2021). Rimane tuttavia ancora un certo gap con il 2019, quando l'azienda azienda aveva raggiunto il suo record assoluto di 250 milioni di euro. Le marginalità completano il quadro positivo con l'ebt (l'utile ante imposte) a 9,5 milioni di euro, contro i 13,3 milioni del 2019.\r

\r

\"Solidità e lungimiranza sono ingredienti fondamentali per questa azienda. Abbiamo superato tante crisi negli anni e non abbiamo mai perso il nostro ottimismo – dichiara l’amministratore delegato, Stefano Pompili –. Subito dopo la pandemia ci siamo trovati ad affrontare il tema dell’inflazione e del caro prezzi, ma crediamo nel nostro prodotto e lavoriamo per migliorarlo costantemente. Oggi i clienti cercano anzitutto la qualità nel variegato mondo del turismo e noi abbiamo saputo conquistare la fiducia dei propri clienti con un’offerta di alto livello e la garanzia del made in Italy”.\r

\r

L’inflazione incide in effetti sui costi complessivi. Il caro carburante e il dollaro forte sull’euro sono fattori che hanno portato a rialzi sulla gestione di oltre il 10% per l’azienda. Veratour, in collaborazione con tutti i partner della filiera turistica, ha quindi lavorato affinché tali aumenti non ricadessero interamente sul consumatore finale, assorbendo parte dei maggior costi per evitare di deprimere il rilancio della domanda. Gli aumenti sui pacchetti turistici sono stati infatti inferiori all’8%.\r

\r

L’analisi dei dati finanziari 2022, infine, conferma una netta distinzione tra il periodo estivo, che praticamente recupera il gap sul 2019 (circa il 95%), e le altre stagioni, non solo per le scelte dei consumatori. Molte destinazioni di lungo raggio erano ancora chiuse nei primi tre mesi del 2022 e le buone performance nel periodo settembre-dicembre non sono state sufficienti per sostenere il pieno recupero. Nonostante il permanere di una situazione internazionale complessa, Veratour punta per il 2023 a raggiungere i 225 milioni di euro di fatturato e di superare i volumi espressi nel 2019 nella stagione 2024.","post_title":"Veratour chiude il 2022 a 183 mln di fatturato e punta a superare i livelli pre-Covid nel 2024","post_date":"2023-04-28T11:22:16+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1682680936000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444515","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Clia Europe ha rilevato che nel 2022 sono stati 800 mila gli italiani saliti a bordo di una nave da crociera. Si tratta di un aumento del 247% rispetto al 2021 che consente di avvicinarsi ai livelli del 2019, quando furono 950 mila, un numero che sarà superato già nel 2023.\r

Dopo la pausa volontaria avvenuta nel marzo 2020, negli ultimi due anni le attività sono infatti progressivamente tornate a pieno regime e già alla fine dello scorso anno il 100% delle navi aveva ripreso le operazioni e per il 2023 si prevede di arrivare a 33 milioni di passeggeri totali, con un +11% sul 2019. Per quanto riguarda il 2022, sono più di 20 milioni le persone che nel mondo hanno scelto di trascorrere una vacanza in crociera. In Europa sono state 5,8 milioni (+228% sul 2021) e, per loro, le tre principali destinazioni sono state il Mediterraneo (38,4%), il Nord Europa (il 29%) e i Caraibi (10,6%). In particolare, tra gli abitanti del Vecchio continente, l’Italia si conferma la meta preferita.\r

Per quanto riguarda i Paesi di provenienza dei crocieristi, l’Italia è in terza posizione dopo la Germania (1,9 milioni di passeggeri, il 33% del mercato continentale) e Regno Unito e Irlanda (1,7 milioni, il 28% del totale).Gli italiani, che rappresentano il 14% dei crocieristi europei, sono quelli con l’età media più giovane: in media hanno infatti 40 anni e 7 mesi, contro i 47 anni e mezzo dei tedeschi e i 55 anni e 8 mesi di chi viene da oltre la Manica.\r

Il trend del settore si mostra positivo, anche guardando al futuro. Secondo un sondaggio internazionale, infatti, la “voglia di crociere” continua a crescere. L’85% di chi è stato in crociera dichiara di volerlo fare ancora e il 73% di chi non lo ha mai fatto considera con favore l’opzione. All’interno di entrambe queste due categorie il 71% considera “probabile” o “molto probabile” salire a bordo nei prossimi due anni.\r

“Nonostante le sfide degli ultimi anni, le compagnie hanno continuato a portare avanti un ambizioso programma ambientale e ogni anno la flotta diventa più efficiente e sostenibile così da raggiungere l'obiettivo di zero emissioni di carbonio entro il 2050” dice Marie-Caroline Laurent, direttore generale Clia Europe. \"I numeri dei passeggeri per il 2023 e i sondaggi di opinione ci dicono che la capacità del settore di innovare, diversificare l'offerta e diventare più sostenibile sta dando ottimi risultati e possiamo essere giustamente ottimisti per il futuro”.\r

","post_title":"Clia Europe: 800 mila italiani in crociera nel 2022 (+247%)","post_date":"2023-04-28T10:16:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1682676987000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444472","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono passate appena poche settimane dall'annuncio della nascita della nuova collezione Romeo, dal nome della struttura napoletana capostipite, che già la compagnia annuncia un ulteriore sviluppo in costiera Amalfitana, a far seguito all'apertura capitolina prevista per il prossimo ottobre. Dal Romeo Napoli progettato da Kenzo Tange, si passerà quindi al Romeo Roma di Zaha Hadid per arrivare infine al Romeo Massa Lubrense, firmato da Kengo Kuma. Tre archistar per altrettante interpretazioni differenti dell'offerta alberghiera: dal Modernismo hi-tech di Tange all’architettura parametrica che abbandona l’angolo retto di Zaha Hadid, per approdare alla sensibilità dell’artefatto come innesto paesaggistico-naturale di Kuma.\r

\r

Ma se del nuovo indirizzo in costiera ancora non è stato rivelato un granché, la compagnia di Alfredo Romeo ha invece deciso di svelare i dettagli della struttura capitolina in arrivo in autunno. L'hotel verrà in particolare realizzato dalla conversione del Cinquecentesco palazzo Capponi, in via Ripetta. Tutte le 74 camere e suite, alcune delle quali interamente affrescate nel piano soppalcato, saranno realizzate su misura da maestranze che si sono misurate con i materiali più preziosi della tradizione italiana quali gli ebani Macassar e Amara, il marmo nero Marquina, il marmo Carrara C e il noce Canaletto. Le camere presentano una metratura molto importante, che va da una media di 42 metri quadrati, per raggiungere i 155 metri quadrati delle suite Romeo degli ultimi piani con terrazze private sui tetti di Roma, nonché bagno turco, doccia emozionale, sauna, doccia con aggiunta di vitamina C e impianti di ultima generazione.\r

\r

L'offerta f&b si declinerà inoltre nel ristorante Alain Ducasse che porterà la firma dello chef più stellato del mondo e sarà dotata di una show kitchen arricchita da opere scultoree della stessa Zaha Hadid. Il Napoletano consentirà invece un’esplorazione delle tradizioni partenopee e una riscoperta di gusti autentici in un twist di innovazione. Altra opzione culinaria sarà la pizzeria ubicata nel Cortile, con pavimentazione di pietra lavica, tra opere scultoree di Marc Kostabi e Christian Leperino. Nel Terrazzino, ambiente in esterno al primo piano, un’opera parietale di Ugo Nespolo che reinterpreta piazza del Popolo fa da sfondo a uno spazio spazio adibito a eventi, presentazioni e lounge bar. La Spa Sisley Paris ubicata al piano terra in aderenza al fitness center tutto firmato Technogym, darà infine la possibilità di farsi coccolare con trattamenti speciali, oltre a offrire una zona relax con pareti di salgemma siciliano e una indoor pool con uno schermo posizionato nella parete di fondo che ospiterà video art. Nella spa sarà inoltre presente una sauna finlandese, una doccia emozionale e un bagno turco.\r

\r

","post_title":"Tutti i dettagli del nuovo Romeo Roma, mentre la collezione si espande in costiera Amalfitana","post_date":"2023-04-27T15:19:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1682608765000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444466","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia a Milano Bergamo volta pagina. Il debutto dello scorso autunno che aveva riportato sullo scalo orobico la storica rotta per Roma Fiumicino, prima ridimensionato a livello di frequenze, vede oggi un nuovo cambio di strategia grazie all'accordo stipulato di Skyalps che, dal prossimo 15 maggio, opererà il collegamento con i Dash 8 Q400 da 78 posti, aeromobili nettamente più piccoli rispetto ai Boeing 737-800 utilizzati da Aeroitalia. \r

\r

Le frequenze saranno aumentate fino a tre al giorno, garantendo connessioni e prosecuzioni in coincidenza, anche con andate e ritorni in giornata, in Italia verso gli scali di Olbia, Alghero e Palermo (quest’ultimo dal 1° giugno) e con Bucarest e Bacau in Romania.\r

\r

Un cambio da ricondurre ai risultati di riempimento che non hanno evidentemente centrato le aspettative, rendendo la rotta difficilmente sostenibile dal punto di vista economico. Come confermato dallo stesso Ugo Calvosa, vice president di Aeroitalia: \"L'accordo ci consente di operare la rotta con aeromobili coerenti con l’attuale coefficiente di riempimento, i De Havilland Dash DHC-8-Q400, da 78 posti - ha dichiarato il manager ripreso da BergamoNews -. I velivoli sono tra i meno inquinanti sul mercato e rispondono a una delle priorità che ci siamo dati, vale a dire di provare a gestire il trasporto aereo nel modo più sostenibile possibile. I primi segnali che abbiamo sono confortanti, ma riparliamone tra qualche mese: siamo però sicuri, in questo modo, di riuscire a garantire il servizio in termini di frequenze e allo stesso tempo di operare in modo soddisfacente dal lato economico. Se il mercato ci darà ragione, in futuro non è previsto un nuovo cambio di aeromobile ma un aumento delle frequenze”.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Si aggiungono inoltre, come già anticipato, nuove frequenze da Comiso per Milano Bergamo, operati con aeromobili Boeing 737/700 da 148 posti.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Aeroitalia a Milano Bergamo cambia tutto: intesa con Skyalps e voli con i Dash 8 Q400","post_date":"2023-04-27T14:35:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682606151000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444454","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A partire da gennaio 2023 e per i prossimi 5 anni, Avis sarà Official car rental company di Disneyland Paris e metterà a disposizione di tutti i clienti del resort le proprie soluzioni di mobilità attraverso il network di agenzie presenti in tutta Europa.\r

Il brand di Avis Budget Group proporrà la sua flotta di veicoli moderni, ibridi ed elettrici, che riflettono l’impegno condiviso con Disneyland Paris in termini di eccellenza del servizio, soddisfazione del cliente, rispetto per l'ambiente e sviluppo sostenibile.\r

Inoltre, Avis offrirà agli ospiti di Disneyland Paris una serie di vantaggi: i visitatori in possesso di biglietti per il parco e coloro che soggiorneranno in un Hotel Disney potranno ottenere sconti sul noleggio dell'auto, mentre ai titolari di pass annuali verrà offerto un upgrade per entrare a far parte di Avis Preferred.\r

Grazie a questa partnership, il brand potrà includere personaggi e franchise Disney nelle campagne di comunicazione in tutta Europa, in particolare in Italia, Francia, Inghilterra e Spagna, Paesi strategici per il marchio Avis. E i clienti scopriranno che la magia e l'avventura possono iniziare sin dall’ufficio di noleggio: basterà salire a bordo di un veicolo Avis e mettersi in viaggio verso Disneyland Paris.\r

Infine, per rendere questa collaborazione parte integrante dell'esperienza di Disneyland Paris, il brand Avis sarà associato alla celebre attrazione Autopia nel Disneyland Park, visitato da milioni di ospiti ogni anno. Questa attrazione, inaugurata da Walt Disney nel 1955 al Disneyland Resort di Anaheim, in California, è oggi presente in quattro Parchi Disney nel mondo. Autopia è il simbolo di un luogo dove la città, la natura e le autostrade convivono in armonia: una perfetta rappresentazione degli impegni comuni di Avis e Disneyland Paris. >","post_title":"Avis è il nuovo Official car rental company di Disneyland Paris","post_date":"2023-04-27T12:04:09+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1682597049000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444432","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Unwto stila un rapporto sul turismo di montagna che rappresenta tra il 9 e il 16% degli arrivi turistici internazionali in tutto il mondo , traducendosi in 195-375 milioni di turisti solo nel 2019. Tuttavia, la scarsità di dati relativi al turismo montano nazionale rende difficile o addirittura impossibile valutare gli impatti economici, sociali e ambientali di questo importante segmento. \r

\r

Le montagne ospitano circa 1 miliardo di persone, alcune delle quali tra le più povere e isolate del mondo. Allo stesso tempo, le montagne attirano da tempo turisti interessati alla natura e alle mete all'aria aperta e alle attività all'aria aperta come passeggiate, arrampicate e sport invernali. Attirano anche i visitatori con la loro ricca biodiversità e le vivaci culture locali. Tuttavia, nel 2019, l'anno più recente per il quale sono disponibili i dati, i 10 paesi più montuosi (in termini di altezza media sul livello del mare) hanno ricevuto solo l'8% degli arrivi di turisti internazionali nel mondo, il rapporto \"Understanding and Quantifying Mountain Tourism \" , Spettacoli.\r

\r

Gestito in modo sostenibile, il turismo di montagna ha il potenziale per aumentare i redditi delle comunità locali e aiutare a preservare le loro risorse naturali e la loro cultura. E, secondo Fao, Unwto e Mp, misurare il volume di visitatori in montagna rappresenta il primo passo fondamentale per sbloccare il potenziale del settore.\r

\r

\"Con i dati giusti, possiamo controllare meglio la dispersione dei flussi di visitatori, sostenere un'adeguata pianificazione, migliorare le conoscenze sui modelli di visitatori, costruire prodotti sostenibili in linea con le esigenze dei consumatori e creare politiche adeguate che favoriscano lo sviluppo sostenibile e assicurino che le attività turistiche ne traggano beneficio comunità locali\", hanno dichiarato il Direttore Generale della FAO QU Dongyu e il segretario generale dell'Unwto Zurab Pololikashvili.","post_title":"Unwto: il turismo di montagna ospita 1 miliardo di visitatori","post_date":"2023-04-27T10:29:09+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1682591349000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444424","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I clienti CartaFreccia che hanno raggiunto lo status Platino, quello più prestigioso, potranno soggiornare in una delle strutture della collezione Nero Lifestyle Hotels a una tariffa scontata del 20% rispetto a quelle dei principali portali online. E' il cuore della nuova partnership appena siglata da Trenitalia con Nero Lifestyle, brand dedicato al mondo del lusso lanciato dalla software house Blastness.\r

\r

Sempre secondo i termini dell'accordo, i possessori della CartaFreccia Platino potranno inoltre prenotare numerose strutture italiane a tariffe scontate a partire dal 40% rispetto a quelle dei principali portali online e godere di una notte omaggio ogni dieci acquistate. I clienti CartaFreccia Platino dovranno inserire le credenziali in area riservata o su app Trenitalia per entrare nella nuova area Vantaggi dai partner nella sezione CartaFreccia e trovare i due nuovi benefit.\r

\r

","post_title":"Nero Lifestyle sigla una partnership con Trenitalia: benefit per i CartaFreccia Platino","post_date":"2023-04-27T10:11:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1682590314000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444423","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il weekend della Festa della mamma è il momento perfetto per una visita a Leolandia, il parco a tema specializzato nell’accoglienza dei bambini: oltre al consueto programma di spettacoli e attrazioni, sabato 13 maggio il parco accoglierà un’ospite d’onore, Lucilla, la cantante del momento più seguita dai piccoli.\r

\r

La giornata di Lucilla al parco sarà scandita da un doppio appuntamento che permetterà ai piccoli fan di incontrarla e diventare protagonisti delle loro canzoni preferite, cantando e ballando insieme a lei. Si parte alle 15 sul palco Minitalia, con una breve esibizione aperta a tutto il pubblico, seguita da un momento dedicato ai fan che vorranno scattare una foto ricordo. Alle 17:30 la colorata amica dei bambini si sposterà sul palco della LeoArena per un vero e proprio show all’insegna di musica, divertimento e tante risate, insieme al padrone di casa Leo e al team di animatori e ballerini di Leolandia Nel corso dello spettacolo, che la vedrà impegnata con un repertorio d’eccezione diverso dal solito, Lucilla canterà anche una canzone inedita che tutti i presenti potranno ascoltare in anteprima. Al termine, i piccoli fan potranno incontrare Lucilla a “tu per tu” nel corso di un secondo momento meet&greet.\r

\r

David Tommaso, direttore marketing e vendite di Leolandia, dichiara: “Oggi i bambini, rispetto al passato, sono abituati ad interagire con i personaggi dei cartoni animati grazie ai mondi virtuali creati dagli strumenti digitali. Quello che cerchiamo di fare è traslare questo modello di intrattenimento nel mondo reale, costruendo eventi e contesti nei quali i piccoli possono giocare e interagire con i loro beniamini finalmente dal vivo. Per questo, siamo sempre sintonizzati sui fenomeni per bambini che fanno tendenza, oltre che sulle ultime novità nel panorama dei cartoni animati e dei contenuti web più virali”.","post_title":"Leolandia: per la Festa della mamma uno show con Lucilla","post_date":"2023-04-27T10:09:05+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1682590145000]}]}}