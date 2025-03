Air France: rotta decisa sul traffico premium per aumentare i profitti Sarà l’aumento della domanda leisure alto spendente ad aiutare Air France-Klm a incrementare i profitti: nel mirino del ceo, Ben Smith, ci sono in primis i facoltosi turisti americani che spendono in marchi di moda e hotel a Parigi e possono contribuire quindi a favorire la ripresa del gruppo franco-olandese. Il ceo, ripreso dal Financial Times, evidenzia una domanda “«sorprendente» da parte dei viaggiatori leisure per i posti di business e prima classe, e la compagnia aerea francese risponde concentrandosi ancora di più sulla fascia premium del mercato. E’ atteso tra l’altro in questo mese il lancio della rinnovata cabina di prima classe di Air France. Il tutto mentre i risultati finanziari del 2024 mostrano un utile netto dimezzato, 489 milioni di euro, a causa di fattori quali le Olimpiadi, che hanno dissuaso alcuni viaggiatori dal visitare la capitale francese, e i maggiori costi causati dai problemi operativi di Klm. I ricavi sono aumentati del 5% a 31,5 miliardi di euro. L’utile operativo si è comunque attestato a 1,6 miliardi di euro, meno 6% rispetto allo scorso anno, ma con una forte accelerazione nel quarto trimestre.

Smith ha dichiarato che il 2024 è stato «un anno caratterizzato da sfide sia operative sia esterne». Per l’anno in corso Air France-Klm stima un aumento della capacità tra il 4% e il 5% e prevede incrementi a una cifra dei costi unitari. «Nel 2025 continueremo a realizzare la nostra tabella di marcia strategica e a mantenere la trasformazione come priorità numero uno. In questo contesto, rimaniamo fiduciosi nel raggiungimento delle nostre ambizioni a medio termine». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485997 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Appuntamento alla Bmt di Napoli per Originaltour, che sarà presente alla fiera partenopea in programma dal 13 al 15 marzo con tutte le sue destinazioni storiche e in particolare con le sue proposte di viaggi con partenze garantite per agosto 2025. “Il mercato del Sud Italia è in crescita, con molte agenzie di viaggi che si sono affidate a noi soprattutto per le destinazioni per le quali siamo specialisti: vale a dire Oman in primis, ma anche Malesia e Indonesia, paesi che programmiamo da diversi anni - spiega il direttore generale, Loredana Arcangeli -. Per noi è quindi importante essere presenti alla fiera, perché vogliamo aumentare il nostro share di mercato su quest’area". La strategia Originaltour è quella di continuare a investire sulle destinazioni storiche, "cercando di offrire un prodotto sempre più curato e originale e stando attenti a ogni minimo dettaglio. Per quanto riguarda i prossimi mesi, abbiamo chiuso già a inizio febbraio tre partenze di gruppo in Oman per Pasqua e per l’alta stagione siamo arrivati anche a organizzare quattro gruppi Oman Classico Gold ogni settimana. Stiamo già programmando i viaggi di Natale e Capodanno e abbiamo confermato oltre 300 posti su voli per l’Oman, in modo da garantire delle buone tariffe sul mercato”. L’operatore presenterà alla Bmt i soggiorni speciali con partenze garantite a date fisse da Milano e da Roma per Bali, anche abbinate alle isole Gili, nonché per Singapore e Malesia, tutte su base 15 giorni e a tariffe interessanti, oltre che naturalmente l'Uzbekistan e l’immancabile Oman, per il quale Originaltour ha riproposto, per il secondo anno consecutivo dopo il successo della prima edizione, il programma Oman 2 punto zero, il ritorno, creato per i repeater e in particolare per coloro che hanno già effettuato Oman Classico Gold. In questo itinerario, sempre in fuoristrada e con partenza da Muscat, si propongono mete inusuali come Duqm, il villaggio dei pescatori di Khaluf e le Sugar Dunes, dove un deserto immacolato finisce in mare, nonché Fisaya Beach, una delle spiagge più belle dell’Oman. “Sul nostro sito si possono trovare ben 32 programmi sull’Oman, anche con abbinamento ad altre destinazioni degli Emirati Arabi e alle Maldive - conclude Loredana Arcangeli -. Naturalmente siamo disponibili anche a personalizzare i viaggi secondo le esigenze di chi viaggia”. [post_title] => Originaltour alla Bmt: obiettivo crescere nel Sud Italia [post_date] => 2025-03-06T11:18:10+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741259890000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485989 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà l'aumento della domanda leisure alto spendente ad aiutare Air France-Klm a incrementare i profitti: nel mirino del ceo, Ben Smith, ci sono in primis i facoltosi turisti americani che spendono in marchi di moda e hotel a Parigi e possono contribuire quindi a favorire la ripresa del gruppo franco-olandese. Il ceo, ripreso dal Financial Times, evidenzia una domanda “«sorprendente» da parte dei viaggiatori leisure per i posti di business e prima classe, e la compagnia aerea francese risponde concentrandosi ancora di più sulla fascia premium del mercato. E' atteso tra l'altro in questo mese il lancio della rinnovata cabina di prima classe di Air France. Il tutto mentre i risultati finanziari del 2024 mostrano un utile netto dimezzato, 489 milioni di euro, a causa di fattori quali le Olimpiadi, che hanno dissuaso alcuni viaggiatori dal visitare la capitale francese, e i maggiori costi causati dai problemi operativi di Klm. I ricavi sono aumentati del 5% a 31,5 miliardi di euro. L'utile operativo si è comunque attestato a 1,6 miliardi di euro, meno 6% rispetto allo scorso anno, ma con una forte accelerazione nel quarto trimestre. Smith ha dichiarato che il 2024 è stato «un anno caratterizzato da sfide sia operative sia esterne». Per l'anno in corso Air France-Klm stima un aumento della capacità tra il 4% e il 5% e prevede incrementi a una cifra dei costi unitari. «Nel 2025 continueremo a realizzare la nostra tabella di marcia strategica e a mantenere la trasformazione come priorità numero uno. In questo contesto, rimaniamo fiduciosi nel raggiungimento delle nostre ambizioni a medio termine». [post_title] => Air France: rotta decisa sul traffico premium per aumentare i profitti [post_date] => 2025-03-06T11:01:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741258888000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485970 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà dedicata ai temi della natura, della sostenibilità ambientale e della poesia la tredicesima edizione di una Nave di libri per Barcellona. Il viaggio è in programma dal 5 al 10 aprile 2025 con partenza e ritorno a Civitavecchia a bordo della Cruise Roma di Grimaldi Lines, in collaborazione con il mensile Leggere:tutti. Poesia e natura sono state sempre realtà strettamente interconnesse: a partire dal de Rerum Natura di Tito Lucrezio Caro, per arrivare a San Francesco con il suo Cantico delle creature di cui nel 2025 ricorrono gli 800 anni. Il legame tra poesia e natura sarà quindi sviluppato sulla Nave di libri per Barcellona in tutte le forme d’arte: non solo attraverso il coinvolgimento dei poeti, ma anche tramite le canzoni, il cinema, la pittura... E ancora con il teatro dove fin dall’antichità la poesia è stata di casa. Con questo approccio si svilupperà il programma che accompagnerà i viaggiatori sia all’andata sia al ritorno, con la partecipazione di poeti, scrittori, musicisti, registi, attori. E ancora la poesia di Pier Paolo Pasolini sarà ricordata sulla Nave di libri a 50 anni dalla scomparsa. La poesia sarà anche l’occasione per una sfida all’ultima rima sul tema della natura con un Poetry Slam aperto a tutti i partecipanti, con una sezione dedicata agli studenti. Non poteva mancare durante il viaggio anche l’attenzione alle condizioni del nostro mare: con i ricercatori di Ispra del progetto Life Conceptu Maris, che monitorano l’ambiente marino, si parlerà infatti di cetacei, tartarughe del Mediterraneo, del problema delle plastiche nel mare e della conservazione della natura, mentre dal ponte passeggeri sarà possibile partecipare a delle sessioni di avvistamento di balene, delfini e tartarughe. Una grande libreria con centinaia di titoli sul tema della natura e della sostenibilità ambientale e i volumi degli scrittori e autori presenti sulla nave sarà allestita dal Culture Club Cafè di Mola di Bari. Arrivati a Barcellona, in programma c'è poi la visita guidata della città e del suo immenso giardino botanico, ma anche un salto al monastero benedettino di Montserrat, costruito sull’omonima montagna, che ospita la più antica biblioteca d’Europa e anche il famoso coro delle voci bianche che è possibile ascoltare in concerti quotidiani. Il programma, tuttora in via di definizione, prevede già alcune importanti partecipazioni. Tra gli ospiti ci saranno infatti Claudio Damiani, una delle più importanti voci poetiche con una forte ispirazione alla natura, con il suo nuovo libro Rinascita in uscita a febbraio 2025 per Fazi, e Stefano Dal Bianco, premio Strega Poesia 2024 con Paradiso (Garzanti). Della poesia nell’arte parlerà la scrittrice Maria Letizia Putti, autrice di un libro su Canova. L’attrice Marina Benedetto presenterà una pièce tra musica e poesia dedicata a Pascoli. Sarà inoltre possibile scoprire la Poesia delle città: Barcellona e Osaka così lontane, così vicine attraverso le fotografie e il racconto di Bruno Gambacorta, giornalista del Tg2. L’attore Gino Manfredi guiderà gli ospiti sulla nave attraverso la recitazione nel rapporto tra poesia e natura. E ancora la scrittrice Antonella Lattanzi che ha appena pubblicato il libro Capire il cuore altrui (HarperCollins); Valeria Montebello, scrittrice e sceneggiatrice con il suo romanzo Succede di notte (Feltrinelli), che si è subito rivelato una sorta di manifesto per un’intera generazione, quella dei millennials; Roberto Emanuelli che sarà presente con il suo ultimo libro Ora amati (Feltrinelli) che si aggiunge alla decina di romanzi fino a oggi pubblicati con centinaia di migliaia di copie vendute; Eraldo Affinati, che ha da poco pubblicato il libro Le citta del mondo (Feltrinelli), scrittore impegnato nel sociale con la scuola Penny Wirton, che racconterà San Francesco e il suo Cantico delle creature; il giornalista e scrittore esperto di enogastronomia Mario Liberto con il libro Frutta secca (Agra). Spazio sarà dato anche alla musica d’autore con Mimmo Locasciulli, vincitore del premio Tenco 2024, e la cantautrice pugliese Erica Mou, che recentemente ha anche pubblicato il libro una Cosa per la quale mi odierai (Fandango Libri). Non mancheranno momenti di coinvolgimento del pubblico grazie alla cantante Valentina De Rosa. A questi si aggiungeranno altri scrittori e artisti. [post_title] => Grimaldi - Leggere:tutti: il programma di una Nave di libri per Barcellona [post_date] => 2025-03-06T10:06:11+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741255571000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485969 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair opererà nell'estate 2025 oltre 50 voli settimanali dall’aeroporto di Rimini: un network che non vedrà l'aggiunta però di nuove destinazioni, la ma la conferma delle otto già presenti: Budapest, Cagliari, Cracovia, Kaunas, Palermo, Praga, Londra Stansted e Vienna. «Per favorire la crescita del turismo in Italia, Ryanair invita il Governo e le Regioni ad abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani e, quindi, a consentire a Ryanair e ad altre compagnie aeree di generare una rapida crescita del turismo e dell’occupazione durante tutto l’anno - sottolinea Fabrizio Francioni, head of communications Italy della low cost -. Se il Governo italiano abolisse l’addizionale municipale, Ryanair risponderà con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, una crescita del traffico fino a 80 milioni di passeggeri all’anno, oltre 250 nuove rotte e 1.500 nuovi posti di lavoro Ryanair nelle regioni italiane». [post_title] => Ryanair a Rimini: l'estate 2025 conferma le otto destinazioni già operative [post_date] => 2025-03-06T09:49:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741254587000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485964 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ricavi ai massimi storici per il gruppo Lufthansa nel 2024: oltre 37,5 miliardi di euro per una crescita del 6% rispetto all’anno precedente. L’utile netto ha però segnato una flessione del 17,5%, fermandosi a 1,38 miliardi di euro, risultato che il colosso tedesco imputa a diversi fattori che hanno caratterizzato lo scorso esercizio, dalla diminuzione dei prezzi dei biglietti all’aumento dei costi operativi, dall'accesso limitato allo spazio aereo russo ai ritardi nelle consegne degli aeromobili, senza dimenticare gli scioperi. Il gruppo ha generato un utile operativo (Ebit rettificato) di 1,6 miliardi di euro, rispetto ai 2,7 miliardi dell'anno precedente, con un margine operativo del 4,4%. La flessione è dovuta principalmente «agli scioperi che hanno pesato sulle compagnie aeree passeggeri per circa 450 milioni di euro. Le compagnie aeree hanno inoltre dovuto assorbire un calo significativo dei rendimenti medi all'inizio dell'estate a causa del forte aumento della capacità a livello di settore» spiega una nota del gruppo tedesco. Complessivamente le compagnie aeree del gruppo hanno trasportato nel 2024 131 milioni di passeggeri, con un aumento del 7% rispetto all'anno precedente, con un load factor a livelli record dell'83,1% (82,9% nel 2023). «Il 2024 è stato un anno diviso in due fasi - osserva il ceo del gruppo, Carsten Spohr -. Nei primi sei mesi, abbiamo dovuto affrontare un significativo calo dell’utile operativo, dovuto tra l’altro a scioperi, ritardi nelle consegne degli aeromobili e sfide operative nei nostri hub. Ma nel corso dell’anno questa tendenza si è invertita, con due trimestri consecutivi in cui abbiamo riportato ricavi superiori ai 10 miliardi di euro ciascuno per la prima volta, e nel quarto trimestre abbiamo superato l’utile dell’anno precedente». Per il 2025 la compagnia aerea vede una domanda elevata, il che si riflette anche in una tendenza positiva delle prenotazioni. Lufthansa prevede di aumentare la capacità di posti delle sue compagnie aeree di circa il 4% con un conseguente aumento dei ricavi. Complessivamente, il gruppo prevede che l'Ebit rettificato dell'esercizio 2025 sarà significativamente superiore a quello dell'anno precedente. [post_title] => Lufthansa: boom di ricavi nel 2024, ma l'utile netto segna una flessione del 17,5% [post_date] => 2025-03-06T09:36:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741253807000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485920 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Condor amplia in modo significativo la presenza all'aeroporto Willy-Brandt di Berlino-Brandeburgo per l'estate con nuovi voli per Francoforte, Grecia e Dubai. Il collegamento per Francoforte è stato lanciato il 2 marzo ed è previsto due volte al giorno, al mattino e alla sera. I voli per le isole greche di Kos, Rodi e la nuova destinazione Heraklion saranno aggiunti a metà aprile. Anche la rotta per Dubai sarà disponibile ogni giorno in estate, portando il numero totale di voli Condor da Berlino a 28 alla settimana. I passeggeri della capitale possono collegarsi alla rete a lungo raggio di Condor via Francoforte e raggiungere il Nord America e i Caraibi con un solo scalo. Via Dubai, i viaggiatori possono raggiungere destinazioni in Africa, Asia e Australia con Emirates e flyDubai. Condor volerà a Kos due volte alla settimana (sabato e mercoledì) a partire dal 12 aprile. Il giorno successivo, 13 aprile, verrà lanciato il servizio per Rodi, tre volte a settimana (domenica, martedì e giovedì). Dal 2 maggio, Condor volerà due volte alla settimana (lunedì e venerdì) anche a Heraklion. [post_title] => Condor in allungo da Berlino, sulle isole greche e Dubai [post_date] => 2025-03-06T09:15:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741252501000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485928 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Croatia Airlines rilancia sull'Italia con l'aggiunta di un nuovo collegamento stagionale da Milano Malpensa a Zagabria. La nuova rotta sarà servita tre volte alla settimana - lunedì, mercoledì, venerdì - dal 2 luglio e fino al 24 ottobre, con un Airbus A220. I viaggiatori lombardi potranno così raggiungere la capitale del Paese oltre alla città di Spalato, già servita dalla compagnia di bandiera croata, anche solo per uno short break. Intanto, Croatia Airlines ha chiuso l'esercizio 2024 con un rosso da 19,6 milioni di euro, rispetto all'utile netto di 2,3 milioni di euro dell'anno precedente: un risultato influenzato dalle sfide operative e finanziarie legate al periodo di transizione del programma di rinnovo della flotta. La consegna di due nuovi Airbus A220, inizialmente prevista prima dell'inizio della stagione estiva 2024 è arrivata solo il 6 agosto 2024 con un velivolo, e il 27 dicembre per il secondo. Le entrate totali del 2024 sono state di 268,5 milioni di euro, +1,8% e i passeggeri trasportati 1.838.609 pari ad un aumento del 6%. [post_title] => Croatia Airlines: decollerà il 2 luglio la nuova rotta da Milano Malpensa a Zagabria [post_date] => 2025-03-05T11:56:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741175794000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485924 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con l’arrivo della Viking Star a Fusina si aprirà ufficialmente il prossimo 22 marzo la stagione crocieristica 2025 a Venezia e Chioggia. Le prospettive vedono la conferma della città sull'acqua come scalo privilegiato per il turismo crocieristico di lusso, mentre Chioggia si dimostra destinazione di nicchia per un’offerta turistica che comprende itinerari personalizzati e originali. Nel complesso, la stagione negli scali di Venezia e Chioggia vede una stima di 644 mila passeggeri movimentati, in crescita rispetto ai 634 mila registrati nel 2024, con 514 scali previsti (492 lo scorso anno). Le compagnie crocieristiche oceaniche che scaleranno in Laguna passeranno da 21 a 25, e le navi posizionate toccheranno le 50 unità (erano 45 lo scorso anno), di cui quattro per la prima volta a Venezia. Confermati inoltre i numeri relativi alle crociere in modalità home port, che anche quest’anno supereranno il 95% del totale. Da sottolineare poi come il solo segmento delle navi di alta gamma farà registrare un incremento degli scali pari al +16% rispetto alla precedente stagione. Il 2025 sarà il primo anno in cui il nuovo terminal di Fusina a Venezia sarà pienamente operativo per tutti i 12 mesi, grazie alla capitaneria di porto che, in seguito al dragaggio effettuato dall’AdSp, ha prontamente aggiornato l’ordinanza revocando il vincolo che limitava l’ormeggio di navi superiori ai 210 metri presso l’accosto Fusina 4, quando un’unità era già ormeggiata a Fusina 3. A seguito dell’investimento di circa 5 milioni di euro interamente operato da Venezia Terminal Passeggeri per la sua realizzazione, Fusina si conferma quindi terminal temporaneo destinato alle navi del segmento luxury. Oltre a Fusina, il piano di approdi diffusi comprende anche scali nell’area di Porto Marghera (banchine Liguria e Lombardia), e presso gli accosti a San Basilio e alla Marittima (per le navi fino alle 25 mila tonnellate di stazza). Sul fronte infrastrutturale, per dotare i porti della Laguna di installazioni e tecnologie all’avanguardia e incrementare i servizi per i passeggeri attirando dunque un turismo di qualità, per il periodo 2025-2036 Vtp ha programmato ulteriori investimenti pari a 28,6 milioni di euro. I fondi, in parte già previsti all’interno dell’atto di concessione demaniale suppletivo firmato lo scorso dicembre con l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, serviranno principalmente a completare i servizi nel terminal di Fusina, approntare le infrastrutture necessarie all’utilizzo del terminal canale Nord quando sarà disponibile (in particolare per interventi su viabilità e strutture di accoglienza), adeguare le infrastrutture di Marittima al nuovo naviglio con accesso dal canale Vittorio Emanuele III, oltre a rafforzare ulteriormente i servizi di safety e security. “L’impegno e la perseveranza per la costruzione di un nuovo modello di crocieristica diffusa, compatibile con la città e con il traffico merci, sta cominciando a mostrare i primi risultati - spiega il presidente e a.d. di Vtp, Fabrizio Spagna -. Come Venezia Terminal Passeggeri siamo determinati, anche in virtù del nuovo orizzonte temporale al 2036, a rilanciare il ruolo di Venezia e Chioggia quali scali privilegiati per un turismo crocieristico sostenibile e moderno, che possa garantire una gestione efficiente dei flussi e salvaguardare l’equilibrio della Laguna". [post_title] => Parte la stagione crocieristica a Venezia e Chioggia. Vtp continua a investire su modelli sostenibili [post_date] => 2025-03-05T11:54:27+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741175667000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485915 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Toscana Aeroporti vola oltre quota 500.000 passeggeri a febbraio 2025: sono infatti 506.000 i passeggeri transitati dagli aeroporti di Firenze e Pisa, pari ad una crescita del 14,1% sul 2024 e con una solida crescita del traffico sia domestico (+21,9%) sia internazionale (+11,8%). Grazie ai record mensili registrati nei primi due mesi dell'anno, il Sistema Aeroportuale Toscano raggiunge i 992.000 passeggeri complessivamente transitati, con un incremento del +9,8% sul 2024. Febbraio dalle cifre record per entrambi gli scali: il Vespucci di Firenze supera per la prima volta la soglia dei 200.000 passeggeri, +6% rispetto a febbraio 2024. Nel mese si registra una crescita significativa del traffico domestico (+11,8%) e del traffico internazionale (+5,0%). Con i record mensili registrati nei primi due mesi dell'anno, lo scalo fiorentino raggiunge i 405.000 passeggeri, +4,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il Galilei di Pisa oltrepassa per la prima volta i 300.000 passeggeri e con una forte crescita del +20,4% sullo stesso mese del 2024. In crescita entrambi i segmenti di traffico, internazionale e domestico, rispettivamente del 18,1% e del 25,5%. Pisa, con 587.000 passeggeri consuntivati nei primi due mesi dell'anno, segna il miglior risultato di sempre nel periodo, con un incremento del 13,6% sul primo bimestre 2024. [post_title] => Toscana Aeroporti: traffico da record nel febbraio di Firenze e Pisa, +14,1% [post_date] => 2025-03-05T11:17:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741173457000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "air france rotta decisa sul traffico premium per aumentare i profitti" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":61,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2941,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485997","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Appuntamento alla Bmt di Napoli per Originaltour, che sarà presente alla fiera partenopea in programma dal 13 al 15 marzo con tutte le sue destinazioni storiche e in particolare con le sue proposte di viaggi con partenze garantite per agosto 2025. “Il mercato del Sud Italia è in crescita, con molte agenzie di viaggi che si sono affidate a noi soprattutto per le destinazioni per le quali siamo specialisti: vale a dire Oman in primis, ma anche Malesia e Indonesia, paesi che programmiamo da diversi anni - spiega il direttore generale, Loredana Arcangeli -. Per noi è quindi importante essere presenti alla fiera, perché vogliamo aumentare il nostro share di mercato su quest’area\".\r

\r

La strategia Originaltour è quella di continuare a investire sulle destinazioni storiche, \"cercando di offrire un prodotto sempre più curato e originale e stando attenti a ogni minimo dettaglio. Per quanto riguarda i prossimi mesi, abbiamo chiuso già a inizio febbraio tre partenze di gruppo in Oman per Pasqua e per l’alta stagione siamo arrivati anche a organizzare quattro gruppi Oman Classico Gold ogni settimana. Stiamo già programmando i viaggi di Natale e Capodanno e abbiamo confermato oltre 300 posti su voli per l’Oman, in modo da garantire delle buone tariffe sul mercato”.\r

\r

L’operatore presenterà alla Bmt i soggiorni speciali con partenze garantite a date fisse da Milano e da Roma per Bali, anche abbinate alle isole Gili, nonché per Singapore e Malesia, tutte su base 15 giorni e a tariffe interessanti, oltre che naturalmente l'Uzbekistan e l’immancabile Oman, per il quale Originaltour ha riproposto, per il secondo anno consecutivo dopo il successo della prima edizione, il programma Oman 2 punto zero, il ritorno, creato per i repeater e in particolare per coloro che hanno già effettuato Oman Classico Gold. In questo itinerario, sempre in fuoristrada e con partenza da Muscat, si propongono mete inusuali come Duqm, il villaggio dei pescatori di Khaluf e le Sugar Dunes, dove un deserto immacolato finisce in mare, nonché Fisaya Beach, una delle spiagge più belle dell’Oman. “Sul nostro sito si possono trovare ben 32 programmi sull’Oman, anche con abbinamento ad altre destinazioni degli Emirati Arabi e alle Maldive - conclude Loredana Arcangeli -. Naturalmente siamo disponibili anche a personalizzare i viaggi secondo le esigenze di chi viaggia”.","post_title":"Originaltour alla Bmt: obiettivo crescere nel Sud Italia","post_date":"2025-03-06T11:18:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1741259890000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485989","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà l'aumento della domanda leisure alto spendente ad aiutare Air France-Klm a incrementare i profitti: nel mirino del ceo, Ben Smith, ci sono in primis i facoltosi turisti americani che spendono in marchi di moda e hotel a Parigi e possono contribuire quindi a favorire la ripresa del gruppo franco-olandese.\r

\r

Il ceo, ripreso dal Financial Times, evidenzia una domanda “«sorprendente» da parte dei viaggiatori leisure per i posti di business e prima classe, e la compagnia aerea francese risponde concentrandosi ancora di più sulla fascia premium del mercato. E' atteso tra l'altro in questo mese il lancio della rinnovata cabina di prima classe di Air France.\r

\r

Il tutto mentre i risultati finanziari del 2024 mostrano un utile netto dimezzato, 489 milioni di euro, a causa di fattori quali le Olimpiadi, che hanno dissuaso alcuni viaggiatori dal visitare la capitale francese, e i maggiori costi causati dai problemi operativi di Klm. I ricavi sono aumentati del 5% a 31,5 miliardi di euro. L'utile operativo si è comunque attestato a 1,6 miliardi di euro, meno 6% rispetto allo scorso anno, ma con una forte accelerazione nel quarto trimestre.\r

Smith ha dichiarato che il 2024 è stato «un anno caratterizzato da sfide sia operative sia esterne».\r

\r

Per l'anno in corso Air France-Klm stima un aumento della capacità tra il 4% e il 5% e prevede incrementi a una cifra dei costi unitari. «Nel 2025 continueremo a realizzare la nostra tabella di marcia strategica e a mantenere la trasformazione come priorità numero uno. In questo contesto, rimaniamo fiduciosi nel raggiungimento delle nostre ambizioni a medio termine».","post_title":"Air France: rotta decisa sul traffico premium per aumentare i profitti","post_date":"2025-03-06T11:01:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1741258888000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485970","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà dedicata ai temi della natura, della sostenibilità ambientale e della poesia la tredicesima edizione di una Nave di libri per Barcellona. Il viaggio è in programma dal 5 al 10 aprile 2025 con partenza e ritorno a Civitavecchia a bordo della Cruise Roma di Grimaldi Lines, in collaborazione con il mensile Leggere:tutti.\r

\r

Poesia e natura sono state sempre realtà strettamente interconnesse: a partire dal de Rerum Natura di Tito Lucrezio Caro, per arrivare a San Francesco con il suo Cantico delle creature di cui nel 2025 ricorrono gli 800 anni. Il legame tra poesia e natura sarà quindi sviluppato sulla Nave di libri per Barcellona in tutte le forme d’arte: non solo attraverso il coinvolgimento dei poeti, ma anche tramite le canzoni, il cinema, la pittura... E ancora con il teatro dove fin dall’antichità la poesia è stata di casa. Con questo approccio si svilupperà il programma che accompagnerà i viaggiatori sia all’andata sia al ritorno, con la partecipazione di poeti, scrittori, musicisti, registi, attori. E ancora la poesia di Pier Paolo Pasolini sarà ricordata sulla Nave di libri a 50 anni dalla scomparsa.\r

\r

La poesia sarà anche l’occasione per una sfida all’ultima rima sul tema della natura con un Poetry Slam aperto a tutti i partecipanti, con una sezione dedicata agli studenti. Non poteva mancare durante il viaggio anche l’attenzione alle condizioni del nostro mare: con i ricercatori di Ispra del progetto Life Conceptu Maris, che monitorano l’ambiente marino, si parlerà infatti di cetacei, tartarughe del Mediterraneo, del problema delle plastiche nel mare e della conservazione della natura, mentre dal ponte passeggeri sarà possibile partecipare a delle sessioni di avvistamento di balene, delfini e tartarughe. Una grande libreria con centinaia di titoli sul tema della natura e della sostenibilità ambientale e i volumi degli scrittori e autori presenti sulla nave sarà allestita dal Culture Club Cafè di Mola di Bari.\r

\r

Arrivati a Barcellona, in programma c'è poi la visita guidata della città e del suo immenso giardino botanico, ma anche un salto al monastero benedettino di Montserrat, costruito sull’omonima montagna, che ospita la più antica biblioteca d’Europa e anche il famoso coro delle voci bianche che è possibile ascoltare in concerti quotidiani. Il programma, tuttora in via di definizione, prevede già alcune importanti partecipazioni. Tra gli ospiti ci saranno infatti Claudio Damiani, una delle più importanti voci poetiche con una forte ispirazione alla natura, con il suo nuovo libro Rinascita in uscita a febbraio 2025 per Fazi, e Stefano Dal Bianco, premio Strega Poesia 2024 con Paradiso (Garzanti). Della poesia nell’arte parlerà la scrittrice Maria Letizia Putti, autrice di un libro su Canova. L’attrice Marina Benedetto presenterà una pièce tra musica e poesia dedicata a Pascoli.\r

\r

Sarà inoltre possibile scoprire la Poesia delle città: Barcellona e Osaka così lontane, così vicine attraverso le fotografie e il racconto di Bruno Gambacorta, giornalista del Tg2. L’attore Gino Manfredi guiderà gli ospiti sulla nave attraverso la recitazione nel rapporto tra poesia e natura. E ancora la scrittrice Antonella Lattanzi che ha appena pubblicato il libro Capire il cuore altrui (HarperCollins); Valeria Montebello, scrittrice e sceneggiatrice con il suo romanzo Succede di notte (Feltrinelli), che si è subito rivelato una sorta di manifesto per un’intera generazione, quella dei millennials; Roberto Emanuelli che sarà presente con il suo ultimo libro Ora amati (Feltrinelli) che si aggiunge alla decina di romanzi fino a oggi pubblicati con centinaia di migliaia di copie vendute; Eraldo Affinati, che ha da poco pubblicato il libro Le citta del mondo (Feltrinelli), scrittore impegnato nel sociale con la scuola Penny Wirton, che racconterà San Francesco e il suo Cantico delle creature; il giornalista e scrittore esperto di enogastronomia Mario Liberto con il libro Frutta secca (Agra).\r

\r

Spazio sarà dato anche alla musica d’autore con Mimmo Locasciulli, vincitore del premio Tenco 2024, e la cantautrice pugliese Erica Mou, che recentemente ha anche pubblicato il libro una Cosa per la quale mi odierai (Fandango Libri). Non mancheranno momenti di coinvolgimento del pubblico grazie alla cantante Valentina De Rosa. A questi si aggiungeranno altri scrittori e artisti.\r

\r

","post_title":"Grimaldi - Leggere:tutti: il programma di una Nave di libri per Barcellona","post_date":"2025-03-06T10:06:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1741255571000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485969","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair opererà nell'estate 2025 oltre 50 voli settimanali dall’aeroporto di Rimini: un network che non vedrà l'aggiunta però di nuove destinazioni, la ma la conferma delle otto già presenti: Budapest, Cagliari, Cracovia, Kaunas, Palermo, Praga, Londra Stansted e Vienna. \r

\r

«Per favorire la crescita del turismo in Italia, Ryanair invita il Governo e le Regioni ad abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani e, quindi, a consentire a Ryanair e ad altre compagnie aeree di generare una rapida crescita del turismo e dell’occupazione durante tutto l’anno - sottolinea Fabrizio Francioni, head of communications Italy della low cost -. Se il Governo italiano abolisse l’addizionale municipale, Ryanair risponderà con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, una crescita del traffico fino a 80 milioni di passeggeri all’anno, oltre 250 nuove rotte e 1.500 nuovi posti di lavoro Ryanair nelle regioni italiane».","post_title":"Ryanair a Rimini: l'estate 2025 conferma le otto destinazioni già operative","post_date":"2025-03-06T09:49:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1741254587000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485964","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ricavi ai massimi storici per il gruppo Lufthansa nel 2024: oltre 37,5 miliardi di euro per una crescita del 6% rispetto all’anno precedente. L’utile netto ha però segnato una flessione del 17,5%, fermandosi a 1,38 miliardi di euro, risultato che il colosso tedesco imputa a diversi fattori che hanno caratterizzato lo scorso esercizio, dalla diminuzione dei prezzi dei biglietti all’aumento dei costi operativi, dall'accesso limitato allo spazio aereo russo ai ritardi nelle consegne degli aeromobili, senza dimenticare gli scioperi.\r

\r

Il gruppo ha generato un utile operativo (Ebit rettificato) di 1,6 miliardi di euro, rispetto ai 2,7 miliardi dell'anno precedente, con un margine operativo del 4,4%. La flessione è dovuta principalmente «agli scioperi che hanno pesato sulle compagnie aeree passeggeri per circa 450 milioni di euro. Le compagnie aeree hanno inoltre dovuto assorbire un calo significativo dei rendimenti medi all'inizio dell'estate a causa del forte aumento della capacità a livello di settore» spiega una nota del gruppo tedesco.\r

\r

Complessivamente le compagnie aeree del gruppo hanno trasportato nel 2024 131 milioni di passeggeri, con un aumento del 7% rispetto all'anno precedente, con un load factor a livelli record dell'83,1% (82,9% nel 2023).\r

\r

«Il 2024 è stato un anno diviso in due fasi - osserva il ceo del gruppo, Carsten Spohr -. Nei primi sei mesi, abbiamo dovuto affrontare un significativo calo dell’utile operativo, dovuto tra l’altro a scioperi, ritardi nelle consegne degli aeromobili e sfide operative nei nostri hub. Ma nel corso dell’anno questa tendenza si è invertita, con due trimestri consecutivi in cui abbiamo riportato ricavi superiori ai 10 miliardi di euro ciascuno per la prima volta, e nel quarto trimestre abbiamo superato l’utile dell’anno precedente».\r

\r

Per il 2025 la compagnia aerea vede una domanda elevata, il che si riflette anche in una tendenza positiva delle prenotazioni. Lufthansa prevede di aumentare la capacità di posti delle sue compagnie aeree di circa il 4% con un conseguente aumento dei ricavi. Complessivamente, il gruppo prevede che l'Ebit rettificato dell'esercizio 2025 sarà significativamente superiore a quello dell'anno precedente. ","post_title":"Lufthansa: boom di ricavi nel 2024, ma l'utile netto segna una flessione del 17,5%","post_date":"2025-03-06T09:36:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1741253807000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485920","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Condor amplia in modo significativo la presenza all'aeroporto Willy-Brandt di Berlino-Brandeburgo per l'estate con nuovi voli per Francoforte, Grecia e Dubai.\r

\r

Il collegamento per Francoforte è stato lanciato il 2 marzo ed è previsto due volte al giorno, al mattino e alla sera. I voli per le isole greche di Kos, Rodi e la nuova destinazione Heraklion saranno aggiunti a metà aprile. Anche la rotta per Dubai sarà disponibile ogni giorno in estate, portando il numero totale di voli Condor da Berlino a 28 alla settimana.\r

\r

I passeggeri della capitale possono collegarsi alla rete a lungo raggio di Condor via Francoforte e raggiungere il Nord America e i Caraibi con un solo scalo. Via Dubai, i viaggiatori possono raggiungere destinazioni in Africa, Asia e Australia con Emirates e flyDubai.\r

\r

Condor volerà a Kos due volte alla settimana (sabato e mercoledì) a partire dal 12 aprile. Il giorno successivo, 13 aprile, verrà lanciato il servizio per Rodi, tre volte a settimana (domenica, martedì e giovedì). Dal 2 maggio, Condor volerà due volte alla settimana (lunedì e venerdì) anche a Heraklion.","post_title":"Condor in allungo da Berlino, sulle isole greche e Dubai","post_date":"2025-03-06T09:15:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1741252501000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485928","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Croatia Airlines rilancia sull'Italia con l'aggiunta di un nuovo collegamento stagionale da Milano Malpensa a Zagabria.\r

La nuova rotta sarà servita tre volte alla settimana - lunedì, mercoledì, venerdì - dal 2 luglio e fino al 24 ottobre, con un Airbus A220.\r

I viaggiatori lombardi potranno così raggiungere la capitale del Paese oltre alla città di Spalato, già servita dalla compagnia di bandiera croata, anche solo per uno short break. \r

Intanto, Croatia Airlines ha chiuso l'esercizio 2024 con un rosso da 19,6 milioni di euro, rispetto all'utile netto di 2,3 milioni di euro dell'anno precedente: un risultato influenzato dalle sfide operative e finanziarie legate al periodo di transizione del programma di rinnovo della flotta. La consegna di due nuovi Airbus A220, inizialmente prevista prima dell'inizio della stagione estiva 2024 è arrivata solo il 6 agosto 2024 con un velivolo, e il 27 dicembre per il secondo.\r

\r

Le entrate totali del 2024 sono state di 268,5 milioni di euro, +1,8% e i passeggeri trasportati 1.838.609 pari ad un aumento del 6%.\r

\r

","post_title":"Croatia Airlines: decollerà il 2 luglio la nuova rotta da Milano Malpensa a Zagabria","post_date":"2025-03-05T11:56:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1741175794000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485924","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con l’arrivo della Viking Star a Fusina si aprirà ufficialmente il prossimo 22 marzo la stagione crocieristica 2025 a Venezia e Chioggia. Le prospettive vedono la conferma della città sull'acqua come scalo privilegiato per il turismo crocieristico di lusso, mentre Chioggia si dimostra destinazione di nicchia per un’offerta turistica che comprende itinerari personalizzati e originali.\r

\r

Nel complesso, la stagione negli scali di Venezia e Chioggia vede una stima di 644 mila passeggeri movimentati, in crescita rispetto ai 634 mila registrati nel 2024, con 514 scali previsti (492 lo scorso anno). Le compagnie crocieristiche oceaniche che scaleranno in Laguna passeranno da 21 a 25, e le navi posizionate toccheranno le 50 unità (erano 45 lo scorso anno), di cui quattro per la prima volta a Venezia. Confermati inoltre i numeri relativi alle crociere in modalità home port, che anche quest’anno supereranno il 95% del totale. Da sottolineare poi come il solo segmento delle navi di alta gamma farà registrare un incremento degli scali pari al +16% rispetto alla precedente stagione.\r

\r

Il 2025 sarà il primo anno in cui il nuovo terminal di Fusina a Venezia sarà pienamente operativo per tutti i 12 mesi, grazie alla capitaneria di porto che, in seguito al dragaggio effettuato dall’AdSp, ha prontamente aggiornato l’ordinanza revocando il vincolo che limitava l’ormeggio di navi superiori ai 210 metri presso l’accosto Fusina 4, quando un’unità era già ormeggiata a Fusina 3. A seguito dell’investimento di circa 5 milioni di euro interamente operato da Venezia Terminal Passeggeri per la sua realizzazione, Fusina si conferma quindi terminal temporaneo destinato alle navi del segmento luxury. Oltre a Fusina, il piano di approdi diffusi comprende anche scali nell’area di Porto Marghera (banchine Liguria e Lombardia), e presso gli accosti a San Basilio e alla Marittima (per le navi fino alle 25 mila tonnellate di stazza).\r

\r

Sul fronte infrastrutturale, per dotare i porti della Laguna di installazioni e tecnologie all’avanguardia e incrementare i servizi per i passeggeri attirando dunque un turismo di qualità, per il periodo 2025-2036 Vtp ha programmato ulteriori investimenti pari a 28,6 milioni di euro. I fondi, in parte già previsti all’interno dell’atto di concessione demaniale suppletivo firmato lo scorso dicembre con l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, serviranno principalmente a completare i servizi nel terminal di Fusina, approntare le infrastrutture necessarie all’utilizzo del terminal canale Nord quando sarà disponibile (in particolare per interventi su viabilità e strutture di accoglienza), adeguare le infrastrutture di Marittima al nuovo naviglio con accesso dal canale Vittorio Emanuele III, oltre a rafforzare ulteriormente i servizi di safety e security.\r

\r

“L’impegno e la perseveranza per la costruzione di un nuovo modello di crocieristica diffusa, compatibile con la città e con il traffico merci, sta cominciando a mostrare i primi risultati - spiega il presidente e a.d. di Vtp, Fabrizio Spagna -. Come Venezia Terminal Passeggeri siamo determinati, anche in virtù del nuovo orizzonte temporale al 2036, a rilanciare il ruolo di Venezia e Chioggia quali scali privilegiati per un turismo crocieristico sostenibile e moderno, che possa garantire una gestione efficiente dei flussi e salvaguardare l’equilibrio della Laguna\".","post_title":"Parte la stagione crocieristica a Venezia e Chioggia. Vtp continua a investire su modelli sostenibili","post_date":"2025-03-05T11:54:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1741175667000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485915","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Toscana Aeroporti vola oltre quota 500.000 passeggeri a febbraio 2025: sono infatti 506.000 i passeggeri transitati dagli aeroporti di Firenze e Pisa, pari ad una crescita del 14,1% sul 2024 e con una solida crescita del traffico sia domestico (+21,9%) sia internazionale (+11,8%).\r

\r

Grazie ai record mensili registrati nei primi due mesi dell'anno, il Sistema Aeroportuale Toscano raggiunge i 992.000 passeggeri complessivamente transitati, con un incremento del +9,8% sul 2024.\r

\r

Febbraio dalle cifre record per entrambi gli scali: il Vespucci di Firenze supera per la prima volta la soglia dei 200.000 passeggeri, +6% rispetto a febbraio 2024. Nel mese si registra una crescita significativa del traffico domestico (+11,8%) e del traffico internazionale (+5,0%). Con i record mensili registrati nei primi due mesi dell'anno, lo scalo fiorentino raggiunge i 405.000 passeggeri, +4,7% rispetto allo stesso periodo del 2024.\r

\r

Il Galilei di Pisa oltrepassa per la prima volta i 300.000 passeggeri e con una forte crescita del +20,4% sullo stesso mese del 2024. In crescita entrambi i segmenti di traffico, internazionale e domestico, rispettivamente del 18,1% e del 25,5%. Pisa, con 587.000 passeggeri consuntivati nei primi due mesi dell'anno, segna il miglior risultato di sempre nel periodo, con un incremento del 13,6% sul primo bimestre 2024.","post_title":"Toscana Aeroporti: traffico da record nel febbraio di Firenze e Pisa, +14,1%","post_date":"2025-03-05T11:17:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1741173457000]}]}}