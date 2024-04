Air France: i piloti scioperano il 15 e 16 aprile contro la legge antisciopero Il personale di cabina ha indetto uno sciopero il 15 e 16 aprile contro la legge antisciopero che è in fase avanzata di elaborazione al Parlamento francese. Adesso i piloti dell’Air France dicono che aderiranno, a meno che il processo non venga sospeso. Il disegno di legge prevede di vietare l’esercizio del diritto di sciopero in alcuni settori strategici dell’economia francese per periodi di 60 giorni, precedentemente annunciati tramite decreto, che includerebbe i trasporti, compreso il trasporto aereo. I divieti I periodi di divieto non possono superare i 60 giorni all’anno e mai più di quindici giorni consecutivi intervallati da cinque giorni. L’idea della legge è quella di evitare i soliti scioperi che colpiscono il Natale, l’estate, le vacanze scolastiche, i ponti o, come potrebbe accadere quest’anno, le Olimpiadi. I sindacati, ovviamente, si oppongono radicalmente, ritenendo che questo provvedimento significherebbe una limitazione del loro diritto costituzionale di scioperare per fare pressione sulle aziende. Condividi

