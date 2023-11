Air France-Klm: promozione per i nuovi iscritti al programma FlyingBlue Novità per i nuovi iscritti a FlyingBlue, il programma fedeltà targato Air France-Klm: un bonus di benvenuto pari a 10.000 miglia per coloro che effettuano la registrazione entro il 31 dicembre 2023 e fanno un volo entro il 31 marzo 2024. Ma ci sono novità anche per chi è già socio: coloro che iscrivendosi hanno dato il proprio consenso all’invio delle newsletter commerciali, hanno ricevuto apposita comunicazione per informarli che, comprando un biglietto entro il 31 dicembre 2023 per viaggi entro il 31 marzo 2024, verso selezionate destinazioni intercontinentali (come Boston, New York, Los Angeles, Washington, Miami, San Francisco, Toronto e tante altre), o, comprando un biglietto entro il 31 gennaio 2024 per viaggi entro il 31 marzo 2024, verso selezionate desintazioni europee (come Casablanca, Stoccolma, Valencia e tante altre) si potrà accumulare triple miglia a prescindere dalla classe di prenotazione scelta. Senza speciali promozioni attive, il numero di miglia, la valuta del programma FlyingBlue, a cui si ha diritto dipende dal livello di adesione nel programma: Explorer, Silver, Gold e Platinum. In base allo status, si può avere da un minimo di 4 miglia, ad un massimo di 8 miglia per ogni euro speso. Guadagnare Miglia, permette di rendere perfetta la propria esperienza di viaggio grazie alla possibilità di utilizzo in upgrade, franchigia bagaglio aggiuntiva, scelta del posto, accesso alle lounge ed altro ancora! Disponibile anche l’opzione Cash&Miles, attraverso la quale si può scontare il prezzo finale del biglietto che si desidera comprare fino al 25%. Vantaggio più gettonato è, però, la richiesta di un biglietto premio. I soci FlyingBlue possono scegliere la destinazione preferita tra quelle offerte da Air France, KLM e 30 compagnie aeree partner. Con il biglietto premio è ora incluso anche uno stop over gratuito a Parigi o Amsterdam. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455029 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Finalmente è possibile fare uno shopping online conveniente, sicuro e anche emozionante. Grazie all’ampia presenza di e-shop che offrono i più svariati articoli, beni e servizi, chiunque può comprare tutto ciò che serve risparmiando tantissimo ad ogni ordine. E grazie ad alcune iniziative, oggi trovare codici sconto online è davvero facilissimo e tutti possono sperimentare nuove esperienze d’acquisto, all’insegna del risparmio e della convenienza ma anche della comodità e della totale sicurezza per quanto riguarda le transazioni economiche. Naturalmente è opportuno affidarsi a esperti del settore, in modo da poter fare shopping davvero senza pensieri. Uno dei portai più accreditati in questo senso è BravoSconto, che da anni opera nel comparto del couponing e degli sconti online. BravoSconto Italia fa parte del Gruppo Bravo Saving Network, nato in Italia e che oggi opera in tantissimi Paesi, offrendo ogni giorno tantissime opportunità per risparmiare, in migliaia di negozi online, dai brand più noti alle tantissime alternative, e in tutti i settori. Su cosa posso risparmiare tramite BravoSconto? La piattaforma di couponing vanta numeri importanti, e in continua crescita: 4 milioni di utenti attivi, più di 6mila boutiques e negozi online, più di 150 mila codici sconto, verificati al 98%. I coupon sono selezionati e testati ogni giorno dal team di BravoSconto in modo che siano utilizzabili da tutti coloro che vogliono risparmiare acquistando negli e-shop che si trovano nella piattaforma. Ovviamente non è tutto qui, perché sul portale si trovano anche coupon esclusivi che non ci sono da altre parti o in altri siti, e questo è possibile grazie alle partnership strette coi migliori brand. Le occasioni di risparmio sono presenti in tutte le categorie di prodotti e servizi che puoi immaginare: negozi di abbigliamento, scarpe e accessori dei marchi più noti portali di prenotazione viaggi, hotel, voli e vacanze; siti di biglietti per concerti e tour; noleggio auto e parcheggi; fornitori di energia e telefonia; arredamento per la casa, l’ufficio e il giardino; profumi, make-up, cosmetici; farmacie online; prodotti di elettronica di consumo, elettrodomestici e hi-tech… … e ancora libri, gioielli, articoli per mamme e bambini, giocattoli, ricambi moto, e tanto altro ancora. Un mondo di risparmio, dunque, a portata di clic e che permette di fare acquisti a prezzi decisamente convenienti. I coupon sconto quali vantaggi offrono? Finora abbiamo compreso che grazie ai portali come BravoSconto abbiamo migliaia di negozi online a disposizione per cui attivare le offerte e usare i coupon. Le belle notizie non sono finite perché i codici sconto non offrono solamente uno sconto sul totale dell’acquisto, ma molto, molto di più. A seconda del tipo di promozione in corso, inserendo un coupon a carrello durante il check-out si può ottenere uno sconto fisso, oppure la spedizione gratuita col corriere espresso anche senza dover fare un ordine minimo (come spesso richiesto negli e-shop), o ancora, il coupon può garantire un reso esteso, ovvero per più giorni rispetto alle politiche dello shop online, e poi ci sono anche tantissime altre iniziative. Spesso si ricevono coupon direttamente dagli store in cui si è effettuata la registrazione gratuita alla newsletter, e anche quando si invita un amico: in questo caso a guadagnare possono essere tantissimi utenti, perché l’amico riceve un codice sconto al primo ordine mentre il primo utente riceve un coupon ogni volta che un amico fa un ordine. Infine, non dimentichiamo che ci sono alcuni momenti dell’anno in cui offerte, sconti e coupon aumentano a dismisura, e naturalmente parliamo di sconti per il Black Friday, per il Natale, per il Cyber Monday e per tutte le festività più note. Su BravoSconto potrai usare i codici più gettonati e fare i regali a chi ami, sempre all’insegna del risparmio assicurato. [post_title] => Sconti a portata di clic: il miglior modo per fare shopping [post_date] => 2023-11-03T08:00:54+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => bravosconto [1] => bravosconto-it [2] => couponing-sconti-viaggi-online [3] => gruppo-bravo-saving-network [4] => hotel [5] => sconti-hotel-black-friday [6] => sconti-hotel-cyber-monday [7] => sconti-hotel-online [8] => sconti-prenotazione-viaggi [9] => sconti-siti-di-biglietti-per-concerti-e-tour [10] => sconti-viaggi-online [11] => sconti-viaggi-online-black-friday [12] => sconti-viaggi-online-natale [13] => shopping-viaggi-online [14] => voli-e-vacanze ) [post_tag_name] => Array ( [0] => BravoSconto [1] => bravosconto.it [2] => couponing sconti viaggi online [3] => Gruppo Bravo Saving Network [4] => hotel [5] => sconti hotel Black Friday [6] => sconti hotel cyber monday [7] => sconti hotel online [8] => sconti prenotazione viaggi [9] => sconti siti di biglietti per concerti e tour [10] => sconti viaggi online [11] => sconti viaggi online Black Friday [12] => sconti viaggi online natale [13] => shopping viaggi online [14] => voli e vacanze ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698998454000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455244 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Riva Toscana Golf Resort & Spa a Follonica (GR) propone itinerari d’arte in bici, ma anche degustazioni delle etichette del territorio. Natura, arte, aria aperta e buon cibo: per questo un mini break al Riva Toscana Golf Resort & Spa di Follonica (GR), gioiello firmato Mira Hotels & Resorts, è sempre una buona idea. A pochi passi dal mare, ma immerso nel verde, l’hotel non è solo un angolo di pace della Maremma più autentica, ma è anche l’indirizzo giusto di chi vada alla ricerca di ore miti, leggere e rigeneranti. Fra Baratti e Punta Ala si possono costruire tour al parco naturalistico delle Biancane, oppure scegliere i mille colori del lago dell’Accesa. L’entroterra sa svelare tutta la magia dell’Etruria da scoprire, con il tufo a custodire i segreti di Populonia, Vetulonia e Roselle, ma anche di Suvereto, Pitigliano o Venturina Terme. Fra natura ed archeologia, però, il piatto forte del resort è anche lo sport: il campo da golf a 18 buche, ne ha 12 vista mare, mentre una convenzione permette di poter “giocare in trasferta”, anche nei migliori campi del territorio, grazie al progetto Stay & Play around Tuscany firmato dal Consorzio Maremma. Con la e – bike si va invece alla scoperta dei più bei borghi che punteggiano la zona. Per business ed eventi ci sono due sale attrezzate con la miglior tecnologia, mentre per il relax si può scegliere di farsi guidare attraverso i diversi servizi della Naturae Spa, una vera oasi di benessere curata da Starpool: oltre alle due piscine esterne infinity pool con una Jacuzzi riscaldata e una nuova area fitness, il programma benessere prosegue anche in cucina dove a trionfare sono i sapori della Toscana che si fondono con i classici della cucina mediterranea nel ristorante Paspalum. Con la proposta “Toscana on e-bike” il pernottamento con colazione include una experience su due ruote, accesso alla spa, all’area fitness e tutti i consigli per una vacanza active ed è a partire da 98 euro a persona a notte. La proposta “Wine Lovers”, invece, è un itinerario nel gusto alla scoperta delle più pregiate etichette del territorio: oltre a pernottamento con prima colazione, ingresso alla spa e alla zona fitness, l’offerta è a partire da 125 euro a persona e comprende un welcome drink, una bottiglia di Prosecco autoctono in camera, uno sconto del 10% al ristorante e una degustazione guidata con sommelier certificato Ais. [post_title] => RivaToscana Golf Resort, tra tour in e-bike e degustazioni per scoprire i segreti degli Etruschi [post_date] => 2023-11-02T10:47:30+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698922050000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455231 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Destagionalizzazione, restyling e rinnovamento della flotta per Moby Lines. Sono già aperte le vendite della stagione 2024, che vedrà più linee, il prolungamento della stagione e navi nuove con l’ingresso in linea anche della Moby Legacy, gemella della Fantasy, che consentirà di aumentare la capacità offerta. "Proseguiamo il rinnovamento della flotta che va di pari passo con il miglioramento dei servizi e l'ampliamento dell'offerta in termini di capacità, spazi pubblici, garage e cabine. Tra le novità spiccano le rotte in Sardegna e in Corsica - spiega il direttore vendite, Alessandro Onorato -. Stiamo programmando eventi ed eductour per le agenzie per far conoscere il nuovo prodotto e i servizi. Apriremo la stagione con tariffe vantaggiose spingendo l'advanced booking o tramite classi aperte in periodi determinati. Restando linea con lo scorso anno, ma avendo più capacità, siamo certi di poter offrire più a lungo prezzi competitivi. Stiamo notando un crescente gradimento da parte dei clienti per i servizi che si possono acquistare a bordo o con tariffa flat: i dati del consumo a bordo ce lo confermano: basti pensare che sul ponte dove abbiamo ideato la cucina a vista o il dj-set si è rilevato un incremento importante. Intendiamo puntare anche su questi punti di forza per una maggiore redditività, così come sulla promozione di tariffe che possano offrire più margini". La nuova programmazione vede in particolare una maggiore capacità sulla Sardegna, dove saranno disponibili le Genova-Olbia, Genova-Porto Torres, Livorno-Olbia, Piombino-Olbia e Civitavecchia-Olbia. “Su quest'ultima tratta saranno operative le Moby Fantasy Legacy: le nostri navi eco-friendly che offrono ai passeggeri ancora più servizi a bordo, spazi pubblici accoglienti e un'offerta gastronomica a vista", sottolinea Onorato. Investimenti anche per la Corsica, con la nuovissima Genova-Ajaccio che, con traversate notturne, permetterà di raggiungere la capitale corsa senza attraversare in auto tutta l’isola e potenzierà ulteriormente anche i collegamenti fra Corsica e Sardegna grazie al collegamento Ajaccio-Porto Torres; prevista poi la riapertura delle Piombino-Bastia, Livorno-Bastia e Genova-Bastia. “Qui opererà la Moby Orli, completamente rinnovata sia negli spazi comuni sia per quanto riguarda le 400 cabine oggetto di un importante intervento di restyling”. E infine partenze notturne per 365 giorni all’anno per la Civitavecchia-Olbia, con le corse che raddoppiano da giugno a settembre con anche tratte diurne; si conferma pure l'impegno per la Sicilia: sulla Napoli-Palermo ci saranno partenze 365 giorni l’anno in notturna, in entrambe le direzioni. Prossimamente saranno inoltre aperte le prenotazioni per l’isola d’Elba. [post_title] => Cresce l’offerta Moby su Sardegna e Corsica. In arrivo la Legacy, gemella della Fantasy [post_date] => 2023-10-31T12:49:52+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698756592000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455154 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' un viaggio che ha il sapore dell'avventura, della scoperta di esperienze uniche e autentiche quello che ha come destinazione la Guyana Francese. Territorio d'Oltremare Francese, la regione situata sulla costa Nord-orientale del Sud America è collegata in sole 8,5 ore di volo a Parigi dal volo Air France, inaugurato lo scorso 29 ottobre: per la winter 2023-24 il collegamento viene operato dall'aeroporto di Charles de Gaulle per quello di Cayenne con partenze giornaliere, servite dal un B777-200Er, configurato con 28 posti in business class, 32 in Premium economy e 268 in economy. I voli rafforzano i collegamenti con i mercati europei confinanti con la Francia continentale, permettendo agli operatori turistici di attrarre una clientela ancor più internazionale. La Guyana conserva un patrimonio naturale di 8 milioni di ettari di foresta amazzonica: con il supporto di guide esperte è possibile effettuare escursioni e soggiorni all inclusive nel verde, imparando a conoscere meglio le problematiche legate alla preservazione di flora e fauna locali. Di fatto, l'approccio green e attento all'ambiente è distintivo della meta che ambisce a diventare una delle destinazioni preferite per il turismo sostenibile: con poco più di 100.000 visitatori all'anno (al 68% di provenienza francese) che soggiornano mediamente 18 giorni, la regione risponde alla tendenza di attuale a prediligere vacanze più lunghe e rispettose dell'ambiente. La Guyana offre ai turisti una full immersion nell’esotismo e propone esperienze a stretto contatto con la natura e con la sua grande biodiversità, oltre che con i suoi abitanti, una popolazione estremamente eterogenea che ama condividere le proprie tradizioni e cultura. [post_title] => Guyana Francese più vicina a Parigi con il volo giornaliero di Air France [post_date] => 2023-10-31T10:02:25+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698746545000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455128 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aumentano le presenze italiane in Danimarca, confermando un trend in crescita: i viaggiatori cercano cultura, bellezze naturali e avventura, uscendo dalle città. «Fra gennaio e agosto abbiamo registrato oltre 289.000 pernottamenti, il 28% dei quali fuori da Copenhagen, con una crescita del 9% rispetto al 2019. - afferma infatti Annalisa Ferraresi, marketing manager Italy&France di Visit Denmark - La Danimarca è facilmente raggiungibile grazie agli ottimi collegamenti aerei con diverse città italiane. I due aeroporti di riferimento in Danimarca sono Copenhagen e Billund, mentre gli hub principali in Italia sono Milano e Roma, ma sono disponibili collegamenti anche da Bologna, Venezia, Pisa e Firenze e connessioni estive verso Napoli, Palermo, Olbia e Alghero». In Danimarca le distanze sono brevi: «Sono sufficienti pochi giorni per un'esperienza completa e variegata. È proprio quello che piace ai turisti italiani: sfruttare al massimo il tempo a disposizione vedendo città, ma anche la natura che è molto vicina al contesto urbano». “Denmark the land of everyday wonder”: Copenhagen, cittadine vivaci e ricche di cultura e innovazione, castelli, percorsi fly&drive guidando tra paesaggi variegati, villaggi pittoreschi e foreste, raggiungendo spiagge interminabili dove raccogliere e mangiare le ostriche. Visitando Skagen, all’estremo nord, dove il mar Baltico e quello del Nord “si abbracciano” (con le parole di Hans Christian Andersen) o ammirare il faro Rubjerg Knude, nella penisola dello Jutland, che rischiava di precipitare nel mare per l’erosione e, nel 2019, è stato collocato su rotaie e spostato di 70 metri verso l’interno con l’aiuto di migliaia di persone. In Danimarca si può rivivere l’epopea vichinga in tanti musei e località, visitando le affascinanti fortezze circolari (da poco entrate nel patrimonio Unesco) e incontrare la storia e l’opera di Hans Christian Andersen in un museo interattivo e tra le vie della sua Odense. È una terra dove anche la cucina sorprende, per il suo forte legame con la tradizione, lo sguardo alla sperimentazione e numerosi ristoranti (32 dei quali insigniti di una stella Michelin). [gallery ids="455130,455133,455131,455132,455134,455136"] [post_title] => Gli italiani in Danimarca per vivere “the land of everyday wonder” [post_date] => 2023-10-30T14:09:58+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698674998000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455102 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_398730" align="alignleft" width="300"] La Cruise Sardegna[/caption] E' in programma dal 10 al 12 novembre nel caratteristico borgo di Buddusò, al confine tra Gallura e Barbagia, la settima edizione 2023 della cronoscalata di Tandalò organizzata da Tandalò Motorsport e drivEvent Adventur. Per l'occasione Grimaldi Lines annuncia quindi una partnership ad hoc, grazie alla quale tutti i piloti e i loro team che prenderanno parte alla competizione in salita su sfondo sterrato potranno usufruire di una promozione speciale, con sconti validi sulla linea marittima Livorno-Olbia e viceversa. Grimaldi Lines offre un network di sette collegamenti marittimi, che consente di raggiungere con l’auto al seguito tutti i principali porti del Nord e del Sud della Sardegna a bordo di navi di ultima generazione. In particolare sulla tratta Civitavecchia-Porto Torres si alternano le gemelle Cruise Roma e Cruise Barcelona, che sono le prime navi del Mediterraneo a zero emissioni in porto. La Livorno-Olbia è invece il regno delle confortevoli Cruise Sardegna e Cruise Europa, con piscina, centro benessere, palestra, ristorante à la carte e altri servizi. [post_title] => Grimaldi Lines: promozione per i piloti e i team della cronoscalata di Tandalò in Sardegna [post_date] => 2023-10-30T11:49:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698666563000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455061 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia ha cancellato i voli da Ancona per Bucarest, Barcellona, Vienna, dal 13 novembre prossimo. Alla base della decisione ci sarebbe uno strappo con la regione Marche: la compagnia aerea cita il "mancato adempimento degli impegni da parte di Atim, società della Regione Marche. Aeroitalia provvederà a rimborsare immediatamente i passeggeri per le suddette rotte". La compagnia aerea sottolinea poi che "Rimangono al momento garantiti i voli in continuità territoriale da Ancona verso Roma, Napoli e Milano Linate, a cui Aeroitalia rinuncerà, a far data dal 1 ottobre 2024, nei tempi e nei modi previsti dal contratto relativo al bando di continuità territoriale". La risposta di Ancona International Airport e Atim Atim ed Ancona International Airport dal canto loro "prendono atto della decisione unilaterale" di Aeroitalia per i voli internazionali, che "hanno registrato ottimi riempimenti fin dalla loro attivazione" il 1° ottobre. "Le relazionali tra Atim e Aeroitalia - si legge nella nota congiunta di Ancona International Airport e Atim -, avevano l'obiettivo di promuovere la Regione Marche su alcuni mercati nazionali ed internazionali coerentemente agli sviluppi delle direttrici di traffico dall'aeroporto di Ancona. Tuttavia le negoziazioni tra Atim ed Aeroitalia non sono giunte ad una conclusione positiva, pur avendo Atim presentato delle proposte in linea con la normativa vigente in termini di promozione e di comunicazione del territorio". Nel frattempo "sono in corso trattative con primarie compagnie aeree internazionali" per collegamenti con "importanti mercati europei tra cui Spagna e Grecia". Atim e Ancona International Airport provano a rilanciare con la notizia di una firma, "proprio in questi giorni di un protocollo d'intesa tra Atim e Ryanair per la promozione del territorio marchigiano" che segue una lettera di intenti con il vettore irlandese per "implementare nuove rotte internazionali nei prossimi 5 anni". Le prime destinazioni per il 2024 saranno annunciate congiuntamente a novembre. Un accordo dal quale si attende "un importante riposizionamento strategico dell'aeroporto di Ancona". [post_title] => Aeroitalia cancella i voli internazionali da Ancona dal 13 novembre [post_date] => 2023-10-30T09:59:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698659964000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455055 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Soddisfazione per la destinazione Mauritius che riprende a crescere e arriva a toccare oltre 1 milione di visitatori con un trend di crescita del 20% in generale. "Siamo ottimisti verso il mercato italiano che si colloca al nono posto nella classifica attuale - sottolinea Arvind Bundhun, direttore di Mauritius Tourism Promotion Authority -, rafforziamo la collaborazione con il trade e le agenzie sempre in occasione di fiere ed eventi che ci permettono di lavorare al meglio per la promozione, nella consapevolezza che l’80% delle prenotazioni italiane proviene dal b2b. La fine dell'anno si preannuncia positiva con un dato intorno ai 20.000 oltre turisti italiani. Ma questo dato andrà rivisto anche alla luce della ripresa dei collegamenti diretti dall'Italia che porterà ulteriori incrementi. A partire dal giorno 7 novembre 2023 ci sarà un volo settimanale sulla Milano Malpensa – Roma Fiumicino – Mauritius fino a maggio 2024, ai quali si aggiungono altri collegamenti da altre città europee, o gli Emirati Arabi". Strategia chiara per l'ente che rilancia la campagna che punta sull' energia unica che distingue Mauritius da altre destinazioni e sulla completa sostenibilità, guardando anche a nuovi target di viaggiatori. "Oggi sappiamo bene che il mare non è la sola attrazione, ma ci sono attività outdoor e le esperienze gastronomiche, un melting pot culturale e poi montagne, lagune, cascate e parchi nazionali, ma anche sport tutta questa offerta rende la percezione dell'isola come una meta sempre più completa". Mtpa organizzati fam trip ed e-learning per le agenzie, sono previste iniziative di marketing e viaggi stampa. La parte digital e social anche è molto importante: "Ci stiamo anche preparando a lanciare un’importante campagna di visibilità b2c per stimolare il mercato". Ai World Travel Awards 2023 Oceano Indiano Mauritius si è aggiudica il titolo di Leading Destination in quattro categorie: Indian Ocean’s Įeading Adventure Tourism Destination, Indian Ocean’s Įeading Wedding Destination, Indian Ocean’s Įeading Sustainable Tourism Destination e Indian Ocean’s Best Cruise Destination. [post_title] => Mauritius oltre il milione di visitatori. Dall'Italia l'80% delle prenotazioni è b2b [post_date] => 2023-10-30T09:25:45+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698657945000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455040 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 27 ottobre si è svolta a Ragusa la seconda tappa siciliana del Travel Open Day Hospitality, nuovo format di incontri b2b tra ricettivo e fornitori di servizi per l’ospitalità con il Patrocinio del Comune di Ragusa e la collaborazione di Assoturismo Confesercenti e l’Associazione Startup Turismo. L’evento si è tenuto presso Palazzo Cosentini ed ha coinvolto il mondo dell’ospitalità alberghiera ed extralberghiera tra workshop e formazione con la presentazione di Franco Grasso. [caption id="attachment_455041" align="alignleft" width="245"] Clorinda Arezzo, direttore tecnico turistico del comune di Ragusa[/caption] "Un evento interessante ed innovativo in cui per la prima volta a Ragusa si relazionano strutture ricettive di tutte le tipologie e livelli con fornitori di servizi anche digitali - spiega Clorinda Arezzo, direttore tecnico turistico del comune di Ragusa, intervenuta all'evento -. Questo poi coincide anche con il fatto che per la prima volta Ragusa sta impostando un piano di attività strategiche di destinazione, un nuovo percorso che possa creare un gruppo coeso di operatori turistici". [caption id="attachment_455042" align="alignleft" width="249"] Daniele La Rosa, Presidente del Ccn Antica Ibla[/caption] “Un nuovo concept di evento per la prima volta a Ragusa Ibla che è andato molto bene – puntualizza Daniele La Rosa, Presidente del Ccn Antica Ibla, che rappresenta 450 posti letto sul territorio –. La Travel Open Day è riuscita a mettere insieme aziende innovative con gli operatori locali. Con molti stiamo già impostando delle importanti collaborazioni. Un inizio per un progetto più lungo; la prossima tappa ci vedrà infatti più vicini a questo format per coinvolgere più startup innovative per far diventare Ragusa un luogo di innovazione e crescita per le aziende nel sud Italia”. Per conoscere quali sono le prossime tappe ed iscriversi ai prossimi eventi in calendario clicca qui. [gallery columns="4" ids="455046,455047,455048,455049"] [post_title] => Travel Open Day Hospitality a Ragusa: startup e innovazione per lo sviluppo al Sud [post_date] => 2023-10-30T08:00:57+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698652857000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "air france klm promozione per i nuovi iscritti al programma flyingblue" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":53,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1887,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455029","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Finalmente è possibile fare uno shopping online conveniente, sicuro e anche emozionante. Grazie all’ampia presenza di e-shop che offrono i più svariati articoli, beni e servizi, chiunque può comprare tutto ciò che serve risparmiando tantissimo ad ogni ordine.\r

\r

E grazie ad alcune iniziative, oggi trovare codici sconto online è davvero facilissimo e tutti possono sperimentare nuove esperienze d’acquisto, all’insegna del risparmio e della convenienza ma anche della comodità e della totale sicurezza per quanto riguarda le transazioni economiche.\r

\r

Naturalmente è opportuno affidarsi a esperti del settore, in modo da poter fare shopping davvero senza pensieri. Uno dei portai più accreditati in questo senso è BravoSconto, che da anni opera nel comparto del couponing e degli sconti online. \r

\r

BravoSconto Italia fa parte del Gruppo Bravo Saving Network, nato in Italia e che oggi opera in tantissimi Paesi, offrendo ogni giorno tantissime opportunità per risparmiare, in migliaia di negozi online, dai brand più noti alle tantissime alternative, e in tutti i settori.\r

Su cosa posso risparmiare tramite BravoSconto?\r

La piattaforma di couponing vanta numeri importanti, e in continua crescita: 4 milioni di utenti attivi, più di 6mila boutiques e negozi online, più di 150 mila codici sconto, verificati al 98%.\r

\r

I coupon sono selezionati e testati ogni giorno dal team di BravoSconto in modo che siano utilizzabili da tutti coloro che vogliono risparmiare acquistando negli e-shop che si trovano nella piattaforma. Ovviamente non è tutto qui, perché sul portale si trovano anche coupon esclusivi che non ci sono da altre parti o in altri siti, e questo è possibile grazie alle partnership strette coi migliori brand. \r

\r

Le occasioni di risparmio sono presenti in tutte le categorie di prodotti e servizi che puoi immaginare: \r

\r

\tnegozi di abbigliamento, scarpe e accessori dei marchi più noti\r

\tportali di prenotazione viaggi, hotel, voli e vacanze;\r

\tsiti di biglietti per concerti e tour;\r

\tnoleggio auto e parcheggi;\r

\tfornitori di energia e telefonia;\r

\tarredamento per la casa, l’ufficio e il giardino;\r

\tprofumi, make-up, cosmetici;\r

\tfarmacie online;\r

\tprodotti di elettronica di consumo, elettrodomestici e hi-tech…\r

\r

… e ancora libri, gioielli, articoli per mamme e bambini, giocattoli, ricambi moto, e tanto altro ancora.\r

\r

Un mondo di risparmio, dunque, a portata di clic e che permette di fare acquisti a prezzi decisamente convenienti.\r

I coupon sconto quali vantaggi offrono?\r

Finora abbiamo compreso che grazie ai portali come BravoSconto abbiamo migliaia di negozi online a disposizione per cui attivare le offerte e usare i coupon. Le belle notizie non sono finite perché i codici sconto non offrono solamente uno sconto sul totale dell’acquisto, ma molto, molto di più. \r

\r

A seconda del tipo di promozione in corso, inserendo un coupon a carrello durante il check-out si può ottenere uno sconto fisso, oppure la spedizione gratuita col corriere espresso anche senza dover fare un ordine minimo (come spesso richiesto negli e-shop), o ancora, il coupon può garantire un reso esteso, ovvero per più giorni rispetto alle politiche dello shop online, e poi ci sono anche tantissime altre iniziative.\r

\r

Spesso si ricevono coupon direttamente dagli store in cui si è effettuata la registrazione gratuita alla newsletter, e anche quando si invita un amico: in questo caso a guadagnare possono essere tantissimi utenti, perché l’amico riceve un codice sconto al primo ordine mentre il primo utente riceve un coupon ogni volta che un amico fa un ordine.\r

\r

Infine, non dimentichiamo che ci sono alcuni momenti dell’anno in cui offerte, sconti e coupon aumentano a dismisura, e naturalmente parliamo di sconti per il Black Friday, per il Natale, per il Cyber Monday e per tutte le festività più note. Su BravoSconto potrai usare i codici più gettonati e fare i regali a chi ami, sempre all’insegna del risparmio assicurato.","post_title":"Sconti a portata di clic: il miglior modo per fare shopping","post_date":"2023-11-03T08:00:54+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":["bravosconto","bravosconto-it","couponing-sconti-viaggi-online","gruppo-bravo-saving-network","hotel","sconti-hotel-black-friday","sconti-hotel-cyber-monday","sconti-hotel-online","sconti-prenotazione-viaggi","sconti-siti-di-biglietti-per-concerti-e-tour","sconti-viaggi-online","sconti-viaggi-online-black-friday","sconti-viaggi-online-natale","shopping-viaggi-online","voli-e-vacanze"],"post_tag_name":["BravoSconto","bravosconto.it","couponing sconti viaggi online","Gruppo Bravo Saving Network","hotel","sconti hotel Black Friday","sconti hotel cyber monday","sconti hotel online","sconti prenotazione viaggi","sconti siti di biglietti per concerti e tour","sconti viaggi online","sconti viaggi online Black Friday","sconti viaggi online natale","shopping viaggi online","voli e vacanze"]},"sort":[1698998454000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455244","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Riva Toscana Golf Resort & Spa a Follonica (GR) propone itinerari d’arte in bici, ma anche degustazioni delle etichette del territorio.\r

\r

Natura, arte, aria aperta e buon cibo: per questo un mini break al Riva Toscana Golf Resort & Spa di Follonica (GR), gioiello firmato Mira Hotels & Resorts, è sempre una buona idea. A pochi passi dal mare, ma immerso nel verde, l’hotel non è solo un angolo di pace della Maremma più autentica, ma è anche l’indirizzo giusto di chi vada alla ricerca di ore miti, leggere e rigeneranti.\r

\r

Fra Baratti e Punta Ala si possono costruire tour al parco naturalistico delle Biancane, oppure scegliere i mille colori del lago dell’Accesa. L’entroterra sa svelare tutta la magia dell’Etruria da scoprire, con il tufo a custodire i segreti di Populonia, Vetulonia e Roselle, ma anche di Suvereto, Pitigliano o Venturina Terme. Fra natura ed archeologia, però, il piatto forte del resort è anche lo sport: il campo da golf a 18 buche, ne ha 12 vista mare, mentre una convenzione permette di poter “giocare in trasferta”, anche nei migliori campi del territorio, grazie al progetto Stay & Play around Tuscany firmato dal Consorzio Maremma.\r

\r

Con la e – bike si va invece alla scoperta dei più bei borghi che punteggiano la zona. Per business ed eventi ci sono due sale attrezzate con la miglior tecnologia, mentre per il relax si può scegliere di farsi guidare attraverso i diversi servizi della Naturae Spa, una vera oasi di benessere curata da Starpool: oltre alle due piscine esterne infinity pool con una Jacuzzi riscaldata e una nuova area fitness, il programma benessere prosegue anche in cucina dove a trionfare sono i sapori della Toscana che si fondono con i classici della cucina mediterranea nel ristorante Paspalum.\r

\r

Con la proposta “Toscana on e-bike” il pernottamento con colazione include una experience su due ruote, accesso alla spa, all’area fitness e tutti i consigli per una vacanza active ed è a partire da 98 euro a persona a notte.\r

\r

La proposta “Wine Lovers”, invece, è un itinerario nel gusto alla scoperta delle più pregiate etichette del territorio: oltre a pernottamento con prima colazione, ingresso alla spa e alla zona fitness, l’offerta è a partire da 125 euro a persona e comprende un welcome drink, una bottiglia di Prosecco autoctono in camera, uno sconto del 10% al ristorante e una degustazione guidata con sommelier certificato Ais.\r

\r

\r

\r

","post_title":"RivaToscana Golf Resort, tra tour in e-bike e degustazioni per scoprire i segreti degli Etruschi","post_date":"2023-11-02T10:47:30+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1698922050000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455231","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Destagionalizzazione, restyling e rinnovamento della flotta per Moby Lines. Sono già aperte le vendite della stagione 2024, che vedrà più linee, il prolungamento della stagione e navi nuove con l’ingresso in linea anche della Moby Legacy, gemella della Fantasy, che consentirà di aumentare la capacità offerta.\r

\r

\"Proseguiamo il rinnovamento della flotta che va di pari passo con il miglioramento dei servizi e l'ampliamento dell'offerta in termini di capacità, spazi pubblici, garage e cabine. Tra le novità spiccano le rotte in Sardegna e in Corsica - spiega il direttore vendite, Alessandro Onorato -. Stiamo programmando eventi ed eductour per le agenzie per far conoscere il nuovo prodotto e i servizi. Apriremo la stagione con tariffe vantaggiose spingendo l'advanced booking o tramite classi aperte in periodi determinati. Restando linea con lo scorso anno, ma avendo più capacità, siamo certi di poter offrire più a lungo prezzi competitivi. Stiamo notando un crescente gradimento da parte dei clienti per i servizi che si possono acquistare a bordo o con tariffa flat: i dati del consumo a bordo ce lo confermano: basti pensare che sul ponte dove abbiamo ideato la cucina a vista o il dj-set si è rilevato un incremento importante. Intendiamo puntare anche su questi punti di forza per una maggiore redditività, così come sulla promozione di tariffe che possano offrire più margini\".\r

\r

La nuova programmazione vede in particolare una maggiore capacità sulla Sardegna, dove saranno disponibili le Genova-Olbia, Genova-Porto Torres, Livorno-Olbia, Piombino-Olbia e Civitavecchia-Olbia. “Su quest'ultima tratta saranno operative le Moby Fantasy Legacy: le nostri navi eco-friendly che offrono ai passeggeri ancora più servizi a bordo, spazi pubblici accoglienti e un'offerta gastronomica a vista\", sottolinea Onorato.\r

\r

Investimenti anche per la Corsica, con la nuovissima Genova-Ajaccio che, con traversate notturne, permetterà di raggiungere la capitale corsa senza attraversare in auto tutta l’isola e potenzierà ulteriormente anche i collegamenti fra Corsica e Sardegna grazie al collegamento Ajaccio-Porto Torres; prevista poi la riapertura delle Piombino-Bastia, Livorno-Bastia e Genova-Bastia. “Qui opererà la Moby Orli, completamente rinnovata sia negli spazi comuni sia per quanto riguarda le 400 cabine oggetto di un importante intervento di restyling”.\r

\r

E infine partenze notturne per 365 giorni all’anno per la Civitavecchia-Olbia, con le corse che raddoppiano da giugno a settembre con anche tratte diurne; si conferma pure l'impegno per la Sicilia: sulla Napoli-Palermo ci saranno partenze 365 giorni l’anno in notturna, in entrambe le direzioni. Prossimamente saranno inoltre aperte le prenotazioni per l’isola d’Elba.","post_title":"Cresce l’offerta Moby su Sardegna e Corsica. In arrivo la Legacy, gemella della Fantasy","post_date":"2023-10-31T12:49:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1698756592000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455154","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' un viaggio che ha il sapore dell'avventura, della scoperta di esperienze uniche e autentiche quello che ha come destinazione la Guyana Francese.\r

\r

Territorio d'Oltremare Francese, la regione situata sulla costa Nord-orientale del Sud America è collegata in sole 8,5 ore di volo a Parigi dal volo Air France, inaugurato lo scorso 29 ottobre: per la winter 2023-24 il collegamento viene operato dall'aeroporto di Charles de Gaulle per quello di Cayenne con partenze giornaliere, servite dal un B777-200Er, configurato con 28 posti in business class, 32 in Premium economy e 268 in economy. I voli rafforzano i collegamenti con i mercati europei confinanti con la Francia continentale, permettendo agli operatori turistici di attrarre una clientela ancor più internazionale.\r

\r

La Guyana conserva un patrimonio naturale di 8 milioni di ettari di foresta amazzonica: con il supporto di guide esperte è possibile effettuare escursioni e soggiorni all inclusive nel verde, imparando a conoscere meglio le problematiche legate alla preservazione di flora e fauna locali.\r

\r

Di fatto, l'approccio green e attento all'ambiente è distintivo della meta che ambisce a diventare una delle destinazioni preferite per il turismo sostenibile: con poco più di 100.000 visitatori all'anno (al 68% di provenienza francese) che soggiornano mediamente 18 giorni, la regione risponde alla tendenza di attuale a prediligere vacanze più lunghe e rispettose dell'ambiente. La Guyana offre ai turisti una full immersion nell’esotismo e propone esperienze a stretto contatto con la natura e con la sua grande biodiversità, oltre che con i suoi abitanti, una popolazione estremamente eterogenea che ama condividere le proprie tradizioni e cultura.\r

\r

","post_title":"Guyana Francese più vicina a Parigi con il volo giornaliero di Air France","post_date":"2023-10-31T10:02:25+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1698746545000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455128","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aumentano le presenze italiane in Danimarca, confermando un trend in crescita: i viaggiatori cercano cultura, bellezze naturali e avventura, uscendo dalle città.\r

\r

«Fra gennaio e agosto abbiamo registrato oltre 289.000 pernottamenti, il 28% dei quali fuori da Copenhagen, con una crescita del 9% rispetto al 2019. - afferma infatti Annalisa Ferraresi, marketing manager Italy&France di Visit Denmark - La Danimarca è facilmente raggiungibile grazie agli ottimi collegamenti aerei con diverse città italiane. I due aeroporti di riferimento in Danimarca sono Copenhagen e Billund, mentre gli hub principali in Italia sono Milano e Roma, ma sono disponibili collegamenti anche da Bologna, Venezia, Pisa e Firenze e connessioni estive verso Napoli, Palermo, Olbia e Alghero».\r

\r

In Danimarca le distanze sono brevi: «Sono sufficienti pochi giorni per un'esperienza completa e variegata. È proprio quello che piace ai turisti italiani: sfruttare al massimo il tempo a disposizione vedendo città, ma anche la natura che è molto vicina al contesto urbano».\r

\r

“Denmark the land of everyday wonder”: Copenhagen, cittadine vivaci e ricche di cultura e innovazione, castelli, percorsi fly&drive guidando tra paesaggi variegati, villaggi pittoreschi e foreste, raggiungendo spiagge interminabili dove raccogliere e mangiare le ostriche. Visitando Skagen, all’estremo nord, dove il mar Baltico e quello del Nord “si abbracciano” (con le parole di Hans Christian Andersen) o ammirare il faro Rubjerg Knude, nella penisola dello Jutland, che rischiava di precipitare nel mare per l’erosione e, nel 2019, è stato collocato su rotaie e spostato di 70 metri verso l’interno con l’aiuto di migliaia di persone.\r

\r

In Danimarca si può rivivere l’epopea vichinga in tanti musei e località, visitando le affascinanti fortezze circolari (da poco entrate nel patrimonio Unesco) e incontrare la storia e l’opera di Hans Christian Andersen in un museo interattivo e tra le vie della sua Odense. È una terra dove anche la cucina sorprende, per il suo forte legame con la tradizione, lo sguardo alla sperimentazione e numerosi ristoranti (32 dei quali insigniti di una stella Michelin).\r

\r

[gallery ids=\"455130,455133,455131,455132,455134,455136\"]","post_title":"Gli italiani in Danimarca per vivere “the land of everyday wonder”","post_date":"2023-10-30T14:09:58+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1698674998000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455102","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_398730\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Cruise Sardegna[/caption]\r

\r

E' in programma dal 10 al 12 novembre nel caratteristico borgo di Buddusò, al confine tra Gallura e Barbagia, la settima edizione 2023 della cronoscalata di Tandalò organizzata da Tandalò Motorsport e drivEvent Adventur. Per l'occasione Grimaldi Lines annuncia quindi una partnership ad hoc, grazie alla quale tutti i piloti e i loro team che prenderanno parte alla competizione in salita su sfondo sterrato potranno usufruire di una promozione speciale, con sconti validi sulla linea marittima Livorno-Olbia e viceversa.\r

\r

Grimaldi Lines offre un network di sette collegamenti marittimi, che consente di raggiungere con l’auto al seguito tutti i principali porti del Nord e del Sud della Sardegna a bordo di navi di ultima generazione. In particolare sulla tratta Civitavecchia-Porto Torres si alternano le gemelle Cruise Roma e Cruise Barcelona, che sono le prime navi del Mediterraneo a zero emissioni in porto. La Livorno-Olbia è invece il regno delle confortevoli Cruise Sardegna e Cruise Europa, con piscina, centro benessere, palestra, ristorante à la carte e altri servizi.","post_title":"Grimaldi Lines: promozione per i piloti e i team della cronoscalata di Tandalò in Sardegna","post_date":"2023-10-30T11:49:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1698666563000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455061","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia ha cancellato i voli da Ancona per Bucarest, Barcellona, Vienna, dal 13 novembre prossimo. Alla base della decisione ci sarebbe uno strappo con la regione Marche: la compagnia aerea cita il \"mancato adempimento degli impegni da parte di Atim, società della Regione Marche. Aeroitalia provvederà a rimborsare immediatamente i passeggeri per le suddette rotte\".\r

\r

La compagnia aerea sottolinea poi che \"Rimangono al momento garantiti i voli in continuità territoriale da Ancona verso Roma, Napoli e Milano Linate, a cui Aeroitalia rinuncerà, a far data dal 1 ottobre 2024, nei tempi e nei modi previsti dal contratto relativo al bando di continuità territoriale\".\r

La risposta di Ancona International Airport e Atim\r

Atim ed Ancona International Airport dal canto loro \"prendono atto della decisione unilaterale\" di Aeroitalia per i voli internazionali, che \"hanno registrato ottimi riempimenti fin dalla loro attivazione\" il 1° ottobre.\r

\r

\"Le relazionali tra Atim e Aeroitalia - si legge nella nota congiunta di Ancona International Airport e Atim -, avevano l'obiettivo di promuovere la Regione Marche su alcuni mercati nazionali ed internazionali coerentemente agli sviluppi delle direttrici di traffico dall'aeroporto di Ancona. Tuttavia le negoziazioni tra Atim ed Aeroitalia non sono giunte ad una conclusione positiva, pur avendo Atim presentato delle proposte in linea con la normativa vigente in termini di promozione e di comunicazione del territorio\".\r

\r

Nel frattempo \"sono in corso trattative con primarie compagnie aeree internazionali\" per collegamenti con \"importanti mercati europei tra cui Spagna e Grecia\". Atim e Ancona International Airport provano a rilanciare con la notizia di una firma, \"proprio in questi giorni di un protocollo d'intesa tra Atim e Ryanair per la promozione del territorio marchigiano\" che segue una lettera di intenti con il vettore irlandese per \"implementare nuove rotte internazionali nei prossimi 5 anni\". Le prime destinazioni per il 2024 saranno annunciate congiuntamente a novembre. Un accordo dal quale si attende \"un importante riposizionamento strategico dell'aeroporto di Ancona\".\r

\r

\r

","post_title":"Aeroitalia cancella i voli internazionali da Ancona dal 13 novembre","post_date":"2023-10-30T09:59:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1698659964000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455055","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Soddisfazione per la destinazione Mauritius che riprende a crescere e arriva a toccare oltre 1 milione di visitatori con un trend di crescita del 20% in generale.\r

\r

\"Siamo ottimisti verso il mercato italiano che si colloca al nono posto nella classifica attuale - sottolinea Arvind Bundhun, direttore di Mauritius Tourism Promotion Authority -, rafforziamo la collaborazione con il trade e le agenzie sempre in occasione di fiere ed eventi che ci permettono di lavorare al meglio per la promozione, nella consapevolezza che l’80% delle prenotazioni italiane proviene dal b2b. La fine dell'anno si preannuncia positiva con un dato intorno ai 20.000 oltre turisti italiani. Ma questo dato andrà rivisto anche alla luce della ripresa dei collegamenti diretti dall'Italia che porterà ulteriori incrementi. A partire dal giorno 7 novembre 2023 ci sarà un volo settimanale sulla Milano Malpensa – Roma Fiumicino – Mauritius fino a maggio 2024, ai quali si aggiungono altri collegamenti da altre città europee, o gli Emirati Arabi\".\r

\r

Strategia chiara per l'ente che rilancia la campagna che punta sull' energia unica che distingue Mauritius da altre destinazioni e sulla completa sostenibilità, guardando anche a nuovi target di viaggiatori.\r

\"Oggi sappiamo bene che il mare non è la sola attrazione, ma ci sono attività outdoor e le esperienze gastronomiche, un melting pot culturale e poi montagne, lagune, cascate e parchi nazionali, ma anche sport tutta questa offerta rende la percezione dell'isola come una meta sempre più completa\".\r

\r

Mtpa organizzati fam trip ed e-learning per le agenzie, sono previste iniziative di marketing e viaggi stampa. La parte digital e social anche è molto importante: \"Ci stiamo anche preparando a lanciare un’importante campagna di visibilità b2c per stimolare il mercato\".\r

\r

Ai World Travel Awards 2023 Oceano Indiano Mauritius si è aggiudica il titolo di Leading Destination in quattro categorie: Indian Ocean’s Įeading Adventure Tourism Destination, Indian Ocean’s Įeading Wedding Destination, Indian Ocean’s Įeading Sustainable Tourism Destination e Indian Ocean’s Best Cruise Destination.\r

","post_title":"Mauritius oltre il milione di visitatori. Dall'Italia l'80% delle prenotazioni è b2b","post_date":"2023-10-30T09:25:45+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1698657945000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455040","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 27 ottobre si è svolta a Ragusa la seconda tappa siciliana del Travel Open Day Hospitality, nuovo format di incontri b2b tra ricettivo e fornitori di servizi per l’ospitalità con il Patrocinio del Comune di Ragusa e la collaborazione di Assoturismo Confesercenti e l’Associazione Startup Turismo. L’evento si è tenuto presso Palazzo Cosentini ed ha coinvolto il mondo dell’ospitalità alberghiera ed extralberghiera tra workshop e formazione con la presentazione di Franco Grasso.\r

\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_455041\" align=\"alignleft\" width=\"245\"] Clorinda Arezzo, direttore tecnico turistico del comune di Ragusa[/caption]\r

\r

\"Un evento interessante ed innovativo in cui per la prima volta a Ragusa si relazionano strutture ricettive di tutte le tipologie e livelli con fornitori di servizi anche digitali - spiega Clorinda Arezzo, direttore tecnico turistico del comune di Ragusa, intervenuta all'evento -.\r

\r

Questo poi coincide anche con il fatto che per la prima volta Ragusa sta impostando un piano di attività strategiche di destinazione, un nuovo percorso che possa creare un gruppo coeso di operatori turistici\".\r

\r

[caption id=\"attachment_455042\" align=\"alignleft\" width=\"249\"] Daniele La Rosa, Presidente del Ccn Antica Ibla[/caption]\r

\r

“Un nuovo concept di evento per la prima volta a Ragusa Ibla che è andato molto bene – puntualizza Daniele La Rosa, Presidente del Ccn Antica Ibla, che rappresenta 450 posti letto sul territorio –. La Travel Open Day è riuscita a mettere insieme aziende innovative con gli operatori locali. Con molti stiamo già impostando delle importanti collaborazioni. Un inizio per un progetto più lungo; la prossima tappa ci vedrà infatti più vicini a questo format per coinvolgere più startup innovative per far diventare Ragusa un luogo di innovazione e crescita per le aziende nel sud Italia”.\r

\r

Per conoscere quali sono le prossime tappe ed iscriversi ai prossimi eventi in calendario clicca qui.\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"455046,455047,455048,455049\"]\r

\r

","post_title":"Travel Open Day Hospitality a Ragusa: startup e innovazione per lo sviluppo al Sud","post_date":"2023-10-30T08:00:57+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1698652857000]}]}}