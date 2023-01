Air France Klm aumenta il sovrapprezzo per le adv che prenotano con gds Da questo mese di gennaio prenotare un biglietto aereo Air France e Klm attraverso un gds costerà di più. Il gruppo franco-olandese ha alzato il sovrapprezzo che si applica alle agenzie di viaggio che operano attraverso questi sistemi. Nello specifico, il supplemento va dai 15 ai 17 euro a tratta. Il gruppo sostiene che con questa revisione intende «coprire parzialmente i costi di distribuzione del gds. La rivalutazione è necessaria perché la differenza di costi è aumentata dalla sua introduzione», esattamente nell’aprile 2018. Ndc L’azienda sottolinea di essere concentrata nell’espansione delle possibilità di connessione a Ndc. Quindi sta creando contenuti specifici solo per Ndc, come prezzi continui, prezzi dinamici per servizi complementari e pacchetti di viaggio.

