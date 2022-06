Air France e le nozze di diamante con Venezia: 60 anni dal primo volo da Parigi

Sono vere e proprie nozze di diamante quelle che legano Air France a Venezia: la compagnia aerea d’oltralpe celebra infatti oggi i 60 anni del primo collegamento tra Parigi e il capoluogo veneto, che risale al giugno del 1962, operato con il mitico ‘Caravelle’ in un’ora e 35 minuti di volo.

“Questa tappa importante della nostra storia ben rappresenta l’importanza della Serenissima nel nostro network – ha dichiarato Stefan Vanovermeir, dg Air France-Klm East Mediterranean -. Per Air France l’Italia è, se si esclude il mercato interno francese, il secondo mercato in Europa e Venezia è una delle nostre principali destinazioni italiane. Lo dimostra anche il fatto che Venezia sia stata recentemente scelta come una delle prime città europee ad essere collegata dall’Airbus A220-300, il nostro ultimo aeromobile medio raggio entrato nella flotta Air France”.

Per l’estate 2022, i collegamenti settimanali da Venezia a Parigi saranno 42.

“La lunga collaborazione tra Air France e l’aeroporto di Venezia riflette il forte legame che da sempre contraddistingue il rapporto tra le due città, al quale molto hanno contribuito i collegamenti aerei effettuati dalla compagnia – ha aggiunto Camillo Bozzolo, direttore commerciale e marketing aviation del Gruppo Save -. Nel 2019, i voli tra Venezia e Parigi hanno trasportato oltre 800.000 passeggeri, a conferma della forte domanda di mercato che le due città sono in grado di generare sia per turismo, che per i viaggi d’affari. Le frequenze plurigiornaliere verso l’hub di Charles de Gaulle hanno inoltre consentito di sviluppare il flusso di passeggeri in prosecuzione verso l’ampio network intercontinentale di Air France”.