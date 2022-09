Air Europa vara il nuovo appuntamento con ‘Time to fly’ per volare fino al 31 maggio 2023

Con il claim “Ci sono innumerevoli motivi per continuare a volare”, Air Europa offre ai suoi passeggeri la migliore esperienza a bordo a partire da 89 euro a tratta sui voli verso la Spagna. E da qui sarà anche possibile viaggiare oltre Atlantico a bordo dei 787 Dreamliner della compagnia aerea, a partire da 389 euro per raggiungere Miami o New York; da 459 euro per volare ai Caraibi e in Centro America e da 594 euro per il Sud America. Tutte le tariffe sono consultabili sul sito della compagnia aerea spagnola.