Air Europa Suma diventa green: accordo con Treedom per convertire le miglia in alberi Air Europa Suma, il programma di fidelizzazione della compagnia aerea spagnola, pone l’accento sulla sostenibilità ambientale siglando un accordo con l’organizzazione Treedom per offrire ai passeggeri la possibilità di convertire le miglia accumulate in alberi. Treedom dispone di una piattaforma che consente di piantare alberi a distanza, curando l’ambiente e sostenendo lo sviluppo delle comunità nei paesi in cui opera, in particolare in America Latina. Il vettore spagnolo ha pre-acquistato mille alberi in Ecuador e Colombia affinché gli utenti di Air Europa Suma possano contribuire a piantare il proprio albero in cambio di 2.500 miglia. Sarà possibile assegnare un nome all’albero, monitorarne la crescita e ricevere foto grazie all’utilizzo della geolocalizzazione. Gli iscritti ad Air Europa Suma che sceglieranno di convertire le loro miglia, sosterranno le comunità contadine locali, in quanto i frutti degli alberi saranno assegnati agli agricoltori incaricati della loro cura che a loro volta potranno utilizzarli come risorsa alimentare o a sostegno del loro reddito. Abbracciando questo progetto si contribuirà allo sviluppo di un pianeta più verde, proteggendo il suolo e la biodiversità. Air Europa lavora, inoltre, alla continua applicazione di misure volte ad aumentare l’efficienza e la sostenibilità dei suoi processi, promuovendo un’economia circolare in tutte le fasi del viaggio: dall’acquisto del biglietto alla gestione del volo, passando per le operazioni di handling e di check-in, oppure, come in questa occasione, dalla proposta di servizi dedicati ai propri frequent flyer.

