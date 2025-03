Air Europa: più voli sulle rotte verso le Americhe, da New York a Panama Air Europa aggiunge capacità sulle rotte da Madrid verso il continente americano per la summer in arrivo: da metà giugno a settembre la compagnia spagnola opererà voli giornalieri verso cinque delle destinazioni più richieste, aumentando le frequenze settimanali per Medellín, Asunción, L’Avana e Panamá da sei a sette e portando i voli per New York da cinque a sette. Attualmente, la compagnia spagnola già collega quotidianamente Madrid con Bogotá, Buenos Aires, San Paolo, Lima, Miami e Santo Domingo. Aumentano poi anche i voli per Cancún e Punta Cana, che saliranno a cinque frequenze settimanali, mentre quelli per Córdoba e Salvador de Bahía saranno operati quattro volte a settimana. Inoltre, la compagnia ha annunciato il potenziamento dei collegamenti con l’Ecuador: a partire dall’estate, in modo permanente, verranno effettuati tre voli diretti a settimana sia per Quito che per Guayaquil. In questo modo nel 2025 Air Europa offrirà un totale di 3,5 milioni di posti sui voli a lungo raggio, superando l’offerta del 2024 e puntando a trasportare 3,3 milioni di passeggeri, con un load factor superiore all’84% per ogni volo. Sempre quest’anno il vettore accoglierà in flotta tre nuovi Boeing 787 Dreamliner. Condividi

Entrambi i voli saranno di sabato, sia l'andata che il ritorno. \r

\r

\"L’attivazione di nuove rotte è sempre un segnale positivo per il nostro scalo e per il territorio - sottolinea Umberto Solimeno, direttore generale dell'aeroporto - . Pantelleria è una destinazione di grande fascino e siamo certi che questo collegamento, così come quello per Lampedusa, sarà apprezzato dai passeggeri umbri e non solo\". \r

\r

\"La collaborazione con l’aeroporto 'San Francesco d’Assisi' è ormai consolidata - aggiunge Teodosio Longo, ceo di HellofFy (nella foto) - . Dopo il successo della rotta per Lampedusa, siamo lieti di aggiungere anche Pantelleria, offrendo così ai viaggiatori umbri un accesso diretto a due gioielli del Mediterraneo\".","post_title":"HelloFly raddoppia da Perugia: dal 7 giugno voli stagionali per Pantelleria","post_date":"2025-03-07T12:43:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1741351409000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"486118","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_486120\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Un momento della cerimonia di premiazione 2024[/caption]\r

\r

Annunciata la seconda edizione dei Best luxury hotel awards, il riconoscimento annuale ideato da Teamwork Hospitality per celebrare le migliori strutture ricettive di lusso italiane. \"Premiare questi hotel significa valorizzare l'impegno quotidiano che rende un'esperienza di soggiorno indimenticabile - spiega il presidente Teamwork, Mauro Santinato -. Le candidature per questa nuova edizione sono già aperte e stiamo ricevendo numerose richieste di iscrizioni in tutte le categorie: segno che questo premio valorizza l’ospitalità italiana.”\r

\r

Quest’anno la cerimonia di premiazione si terrà il 29 ottobre 2025 presso l’hotel Principe di Savoia di Milano, con l’introduzione di novità importanti: la presenza di categorie sempre più all’avanguardia, una giuria rinnovata e il patrocinio di Altagamma. I Best Luxury Hotel Awards 2025 premieranno quindi le strutture nelle seguenti categorie: Best service, restaurant, bar, breakfast, wellness & spa, sustainability program, design, new opening, general manager. A queste, si aggiunge la nuova categoria Best wine experience, dedicata agli hotel che offrono un’esperienza enologica d’eccellenza, valorizzando la qualità e la varietà delle etichette proposte, sia all’interno sia all’esterno della struttura, con visite in cantina, in vigna e tour enologici esclusivi.\r

\r

Per quanto riguarda la giuria, i nuovi ingressi sono cinque: Andrea Grisdale, ceo dell'Ic Bellagio, Wttc vice chair, educator, advisor national council di Fto, Stefania Lazzaroni, direttrice generale della fondazione Altagamma, Martin Kuczmarski, fondatore e ceo di Difficult Name, Maddalena Fossati Dondero, direttore ed head of content della Cucina Italiana e Condé Nast Traveller Italia, nonché Elisabetta Canoro, hôtellerie specialist di Identità Golose. Questi nuovi membri si aggiungono alla giuria già consolidata, composta da Ezio Indiani, general manager dell’hotel Principe di Savoia e delegato Ehma, Andrea Grignaffini, curatore della Guida Ristoranti de L’Espresso, Alberto Paolo Schieppati, direttore editoriale di Posh Places, Roberta Battocchio, managing director di Hearst Global Design, Erika Fay Nicole, ceo e fondatrice di Efncommunication, Magda Antonioli, direttrice del Met Booconi e lo stesso Mauro Santinato.\r

\r

La partecipazione ai premi è gratuita e aperta a tutte le strutture ricettive che siano classificate come alberghi 5 stelle o 5 stelle lusso. Le strutture possono essere indipendenti, facenti parte di gruppi, appartenenti a circuiti internazionali o affiliate a brand internazionali.\r

La raccolta delle candidature dei Best Luxury Hotel Awards si chiuderà il 30 giugno 2025, mentre i finalisti verranno annunciati il 1° settembre.","post_title":"Teamwork: tornano i Best luxury hotel awards. Appuntamento a Milano il 29 ottobre","post_date":"2025-03-07T12:01:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1741348916000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"486098","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Europa aggiunge capacità sulle rotte da Madrid verso il continente americano per la summer in arrivo: da metà giugno a settembre la compagnia spagnola opererà voli giornalieri verso cinque delle destinazioni più richieste, aumentando le frequenze settimanali per Medellín, Asunción, L’Avana e Panamá da sei a sette e portando i voli per New York da cinque a sette.\r

\r

Attualmente, la compagnia spagnola già collega quotidianamente Madrid con Bogotá, Buenos Aires, San Paolo, Lima, Miami e Santo Domingo.\r

\r

Aumentano poi anche i voli per Cancún e Punta Cana, che saliranno a cinque frequenze settimanali, mentre quelli per Córdoba e Salvador de Bahía saranno operati quattro volte a settimana. Inoltre, la compagnia ha annunciato il potenziamento dei collegamenti con l’Ecuador: a partire dall’estate, in modo permanente, verranno effettuati tre voli diretti a settimana sia per Quito che per Guayaquil.\r

\r

In questo modo nel 2025 Air Europa offrirà un totale di 3,5 milioni di posti sui voli a lungo raggio, superando l’offerta del 2024 e puntando a trasportare 3,3 milioni di passeggeri, con un load factor superiore all’84% per ogni volo.\r

\r

Sempre quest'anno il vettore accoglierà in flotta tre nuovi Boeing 787 Dreamliner.","post_title":"Air Europa: più voli sulle rotte verso le Americhe, da New York a Panama","post_date":"2025-03-07T11:22:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1741346562000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"486035","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dct Abu Dhabi ed Etihad Airways hanno lanciato all'Itb di Berlino il nuovo Abu Dhabi Pass che trasforma l'esperienza del visitatore in un viaggio completamente digitale. I passeggeri Etihad riceveranno un'email con un link per accedere all'Abu Dhabi Pass attraverso un sito web dedicato, senza costi aggiuntivi o download di app.\r

L'Abu Dhabi Pass gratuito offre numerosi vantaggi per tutti i visitatori dell'emirato: una sim turistica con 10GB di dati per rimanere connessi, accesso illimitato agli autobus pubblici e accesso illimitato per 24 ore alla rete di autobus turistici hop-on-hop-off che collega le principali attrazioni della città.\r

L'accordo si basa sul successo del programma stop-over Etihad, che ha accolto 85.000 visitatori internazionali nel 2024, rispetto ai 12.000 del 2023. Nel 2025, la compagnia aerea prevede di ospitare più di 130.000 viaggiatori, con un aumento di oltre il 50% rispetto all'anno precedente. Prenotando tramite etihad.com, i visitatori che scelgono di fare uno scalo nell'Emirato possono anche beneficiare di un soggiorno in hotel gratuito fino a due notti.\r

I possessori del pass godono anche di sconti esclusivi del 15% nelle principali sedi culturali di Abu Dhabi, tra cui Qasr Al Watan e il Louvre Abu Dhabi, e tariffe speciali nelle destinazioni di intrattenimento di Yas Island, che includono Ferrari World Abu Dhabi, Warner Bros. World™ Abu Dhabi, SeaWorld Yas Island, Abu Dhabi e Yas Waterworld. Il pass fornisce anche accesso a offerte in oltre 200 ristoranti in tutto l'emirato e risparmi su esperienze popolari come safari nel deserto e tour guidati della città.\r

L'iniziativa si allinea alla Strategia del turismo 2030 di Abu Dhabi che mira ad attrarre 39,3 milioni di visitatori, creare 178.000 nuovi posti di lavoro nel settore turistico e contribuire con 90 miliardi di Aed al Pil nazionale.","post_title":"Nuovo Abu Dhabi Pass con Etihad Airways: inclusa anche un sim turistica da 10GB","post_date":"2025-03-07T09:15:49+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1741338949000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"486009","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Greg Foran, amministratore delegato di Air New Zealand, lascerà l'incarico in ottobre, dopo cinque anni alla guida del vettore: l'annuncio arriva dalla compagnia aerea, che segnala di essere già alla ricerca del successore.\r

\r

Foran è stato al timone della compagnia in un periodo turbolento, affrontando ostacoli unici rispetto ai colleghi di altre realtà, anche a causa dell'isolamento geografico della Nuova Zelanda. Il mercato interno relativamente piccolo e la pressante concorrenza dei competitor australiani Qantas Airways e Virgin Australia, si sono sommati a sfide quali la pandemia e la persistente carenza di componenti dei motori.\r

L'attuale ceo ha inoltre guidato il programma di retrofit per la flotta di Dreamliner, il cui completamento è previsto per la fine di quest'anno.\r

\r

La compagnia non ha ancora nominato un successore, ma ha confermato che è in corso una ricerca globale di un nuovo amministratore delegato.\r

A febbraio, Air New Zealand ha registrato un calo del 18% degli utili del primo semestre, che riflette l'impatto più ampio dei problemi globali di manutenzione dei motori che interessano le flotte di Airbus neo e Boeing 787 Dreamliner.","post_title":"Air New Zealand a caccia di un nuovo ceo. Foran lascerà l'incarico in ottobre","post_date":"2025-03-06T12:11:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1741263094000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485969","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair opererà nell'estate 2025 oltre 50 voli settimanali dall’aeroporto di Rimini: un network che non vedrà l'aggiunta però di nuove destinazioni, la ma la conferma delle otto già presenti: Budapest, Cagliari, Cracovia, Kaunas, Palermo, Praga, Londra Stansted e Vienna. \r

\r

«Per favorire la crescita del turismo in Italia, Ryanair invita il Governo e le Regioni ad abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani e, quindi, a consentire a Ryanair e ad altre compagnie aeree di generare una rapida crescita del turismo e dell’occupazione durante tutto l’anno - sottolinea Fabrizio Francioni, head of communications Italy della low cost -. Se il Governo italiano abolisse l’addizionale municipale, Ryanair risponderà con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, una crescita del traffico fino a 80 milioni di passeggeri all’anno, oltre 250 nuove rotte e 1.500 nuovi posti di lavoro Ryanair nelle regioni italiane».","post_title":"Ryanair a Rimini: l'estate 2025 conferma le otto destinazioni già operative","post_date":"2025-03-06T09:49:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1741254587000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485884","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air collegherà Alghero a Sofia con due voli alla settimana, il giovedì e la domenica, dal prossimo 19 giugno: sulla nuova rotta verrà impiegato un Airbus A321neo da 230 posti.\r

«La Alghero-Sofia si aggiunge agli attuali collegamenti per Budapest e Bucarest - ha affermato Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air -. Questa nuova rotta rafforza i collegamenti della Sardegna con l'Europa centro-orientale con l'obiettivo di offrire ai nostri passeggeri un collegamento diretto a prezzi convenienti. La compagnia aerea continua a investire nella sua crescita in Italia, offrendo sempre più opportunità di viaggio sostenibili e accessibili con una visione a lungo termine che tiene conto del valore strategico e turistico di una destinazione».\r

«Wizz Air è un vettore storico per Sogeaal (opera ad Alghero sin dal 2012) e, con l’introduzione della nuova rotta da e per Sofia, si conferma partner affidabile per lo sviluppo dell’aeroporto di Alghero e di tutto il Nord Sardegna - ha aggiunto Fabio Gallo, general manager dell’aeroporto di Alghero -. Questa nuova rotta per Sofia che partirà dal 19 giugno ed opererà sino a fine ottobre, va a completare il network del vettore che già comprende le rotte verso la Romania-Bucarest e l’Ungheria-Budapest».","post_title":"Wizz Air collegherà Alghero a Sofia con un volo stagionale da giugno a fine ottobre","post_date":"2025-03-05T09:50:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1741168220000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485871","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vola alto l'inizio 2025 dell'aeroporto di Genova, che nei due mesi di gennaio e febbraio ha registrato oltre 156.000 passeggeri, +14,2% rispetto al medesimo periodo del 2024. Dato superiore anche a quello del 209, con un +6% su quello che era stato il migliore anno di sempre dello scalo.\r

\r

Nel mese di febbraio, inoltre, il traffico nazionale di linea è cresciuto del 12,1%, mentre quello internazionale è aumentato del 34,9% rispetto allo stesso mese del 2024. Le tre destinazioni più popolari sono state Roma, Tirana e Catania.\r

\r

Alla crescita del traffico hanno contribuito, in particolare, l’incremento delle frequenze e della capacità di Klm (Amsterdam), il potenziamento del volo per Tirana e il nuovo volo per Budapest (operati da Wizz Air) e l’incremento della capacità da parte di Ryanair sulle rotte domestiche di Bari, Palermo e Catania oltre a quella su Londra.\r

\r

«Gli ottimi risultati conseguiti dall’Aeroporto di Genova in questi primi due mesi del 2025 consolidano il percorso di crescita intrapreso dallo scalo nell’ultimo anno - ha commentato Enrico Musso, presidente Aeroporto di Genova -. Grazie alla ricapitalizzazione effettuata dai soci ora la società è in equilibrio dal punto di vista economico-finanziario e nelle condizioni per superare già a fine 2025, con un anno di anticipo rispetto al piano industriale, gli 1,5 milioni di passeggeri movimentati nel 2019, raggiungendo un nuovo record storico per lo scalo».\r

\r

","post_title":"Genova: il traffico passeggeri del primo bimestre 2025 supera il record del 2019","post_date":"2025-03-05T09:25:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1741166722000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485797","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Conto alla rovescia per il debutto dei voli lungo raggio di Discover Airlines dall'aeroporto di Monaco: si comincia il 5 marzo con il primo volo non-stop per Orlando, rotta mai servita prima dallo scalo tedesco della Baviera.\r

\r

A seguire, decolleranno collegamenti diretti per Windhoek, il 1° aprile e Calgary, il 12 aprile. Orlando e Windhoek saranno servite tutto l'anno, con tre voli settimanali che garantiranno una connettività costante. Calgary sarà operata tre volte a settimana durante la stagione estiva.\r

\r

Infine, durante la prossima stagione invernale, si aggiungerà la rotta verso Punta Cana, dal 26 ottobre 2025.\r

\r

La sussidiaria del Gruppo Lufthansa già dalla scorsa primavera ha rafforzato costantemente la sua presenza a Monaco, con un'ampia gamma di voli a breve e medio raggio.\r

\r

Quest'estate, la compagnia aerea posizionerà sullo scalo un ulteriore Airbus A320, portando il numero totale di aeromobili basati a Monaco a otto, tra cui due Airbus A330 e sei A320. La flotta sarà impiegata su un network di 32 destinazioni leisure, con oltre 80 partenze settimanali su rotte a breve, medio e lungo raggio. Le mete spaziano dalle Isole Canarie a Bodø in Norvegia e Reykjavík, fino a Varna e Burgas in Bulgaria.","post_title":"Discover Airlines decolla il 5 marzo sul lungo raggio da Monaco: si comincia da Orlando","post_date":"2025-03-04T09:59:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1741082380000]}]}}