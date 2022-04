Air Dolomiti aprirà il 2 maggio la rotta Innsbruck-Francoforte

Air Dolomiti inaugurerà il prossimo 2 maggio i voli da Innsbruck verso l’hub di Francoforte con tre frequenze giornaliere. L’aeroporto di Innsbruck-Kranebitten è situato a circa 3,5 km dal centro della città austriaca ed è noto per la particolarità del contesto in cui è inserito: le fasi di decollo e atterraggio sono complesse perché l’aeroporto è circondato da montagne e le vicine Alpi creano correnti d’aria atipiche.

Per questo motivo è necessario ottenere la certificazione RNP AR che garantisce degli standard elevati di navigazione. Nel mese di febbraio l’autorità austriaca Austrocontrol ha rilasciato la certificazione per le operazioni sullo scalo e nei giorni scorsi l’aviolinea ha ottenuto anche la certificazione da parte di Enac: Air Dolomiti è quindi la prima compagnia aerea italiana a ricevere la certificazione RNP AR.

“Questa nuova autorizzazione Enac è molto importante e ci rende orgogliosi poiché conferma la nostra forte dinamicità e la voglia di intraprendere sempre nuove vie – afferma Steffen Harbarth, ceo di Air Dolomiti -; abbiamo l’appoggio e l’incoraggiamento del Gruppo Lufthansa che unitamente al nostro entusiasmo e alla nostra professionalità ci permettono di guardare con ottimismo ai prossimi mesi dell’anno che vedranno concretizzarsi tanti progetti: nuovi aerei, nuovi voli, nuovi spazi di scalo”.