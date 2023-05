Air Dolomiti: annullato lo sciopero del 19 maggio del personale di condotta Air Dolomiti informa che è stato revocato lo sciopero di 24 ore del 19 maggio indetto dal sindacato UILtrasporti per il personale di condotta ad esso aderente. Una nota ufficiale della compagnia del gruppo Lufthansa spiega che è stato avviato «unconfronto attraverso il dialogo con le rappresentanze sindacali del personale di condotta per poter soddisfare le richieste ricevute. «Grazie alla cooperazione tra le parti sociali si è accorciato il divario tra sindacati e azienda ed è stato possibile ottenere la revoca dello sciopero previsto per il 19 maggio. Stiamo perfezionando una procedura che soddisfi entrambe le parti e provvedendo al ripristino della forza lavoro per garantire una gestione ottimale dei nostri voli e dei nostri equipaggi. Confidiamo di arrivare ad una risoluzione rapida e completa nelle prossime settimane che permetta a piloti e comandanti la giusta serenità lavorativa».

