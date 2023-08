Air Astana in codeshare con Azerbaijan Airlines sulla rotta tra Baku e Almaty Air Astana ha firmato un accordo di codeshare con Azerbaijan Airlines (Azal), in base al quale i due vettori operano voli congiunti sulla rotta Baku-Almaty-Baku cinque volte a settimana. L’intesa offre ai passeggeri di Air Astana maggiore flessibilità, convenienza e scelta di voli tra il Kazakistan e l’Azerbaigian. Combinando i voli su un unico biglietto, i passeggeri hanno accesso a un network più ampio di rotte e servizi delle compagnie aeree partner. Il primo accordo di interlinea è stato firmato da Air Astana nel 2005 e da allora la compagnia ha costantemente stretto legami con altri vettori internazionali in Asia e in Europa. Oltre ad Azal, Air Astana ha attualmente accordi di codeshare con Asiana Airlines, Bangkok Airways, Cathay Pacific, lm, Lufthansa e Turkish Airlines. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450681 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Astana ha firmato un accordo di codeshare con Azerbaijan Airlines (Azal), in base al quale i due vettori operano voli congiunti sulla rotta Baku-Almaty-Baku cinque volte a settimana. L'intesa offre ai passeggeri di Air Astana maggiore flessibilità, convenienza e scelta di voli tra il Kazakistan e l'Azerbaigian. Combinando i voli su un unico biglietto, i passeggeri hanno accesso a un network più ampio di rotte e servizi delle compagnie aeree partner. Il primo accordo di interlinea è stato firmato da Air Astana nel 2005 e da allora la compagnia ha costantemente stretto legami con altri vettori internazionali in Asia e in Europa. Oltre ad Azal, Air Astana ha attualmente accordi di codeshare con Asiana Airlines, Bangkok Airways, Cathay Pacific, lm, Lufthansa e Turkish Airlines. [post_title] => Air Astana in codeshare con Azerbaijan Airlines sulla rotta tra Baku e Almaty [post_date] => 2023-08-02T11:11:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690974707000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450670 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => American Airlines sempre più focalizzata su Ndc: in occasione della presentazione dei risultati del secondo trimestre il chief commercial officer, Vasu Raja, ha dichiarato che la rotta intrapresa dal vettore per incentivare le prenotazioni verso i canali diretti e Ndc - a sfavore quindi dai tradizionali gds - "ha funzionato probabilmente al di sopra delle nostre aspettative". Raja, ripreso da PhocusWire, ha affermato che attualmente dal 70% al 75% delle entrate di American deriva da prenotazioni dirette e Ndc e che accelererà i cambiamenti implementati durante la primavera, con la rimozione di altre tariffe dai canali gds. "Entro la fine dell'anno, il 100% di ciò che vendiamo, sarà disponibile online tramite il nostro sito o la app. E progressivamente renderemo sempre meno disponibile il nostro contenuto tariffario attraverso la tecnologia tradizionale". Gli agenti di viaggio sono dunque avvisati. I risultati trimestrali del vettore hanno definitivamente evidenziato che l'allontanamento aggressivo della compagnia aerea dai gds non è costato al vettore in termini di vendite e ricavi. [post_title] => American in accelerata su Ndc: entro fine 2023 il 100% delle tariffe sarà online [post_date] => 2023-08-02T10:18:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690971524000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450585 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Jet2.com amplia il network dell'estate 2024 con il lancio di tre nuove rotte tra cui una in Italia e precisamente la Glasgow-Verona; le altre due novità sono previste da Birmingham per Tivat (Montenegro) e Lesbo. In questo modo salgono a oltre 400 le rotte servite da 11 aeroporti del Regno Unito per la summer del prossimo anno, per un totale di più di 17 milioni di posti in vendita. Verona e tutta l'area del lago di Garda saranno raggiungibili da Glasgow con un volo stagionale operativo dall'8 maggio al 25 settembre, con una frequenza alla settimana, il mercoledì. La tratta per Tivat sarà operativa dal 2 maggio al 31 ottobre con un volo settimanale, il giovedì, dal 2 maggio, cui si aggiungerà un altro collegamento (lunedì) dal 1° luglio. Con Birmingham salgono a tre gli aeroporti britannici collegati alla città del Montenegro, insieme a Manchester e Londra Stansted. Infine, il collegamento per Lesbo verrà proposto con un volo settimanale, la domenica, tra il 26 maggio e il 6 ottobre. Oltre a questa nuova rotta, viene aggiunto anche un secondo servizio settimanale per Lesbo dall'aeroporto di Londra Stansted. "Oltre a guardare avanti a un'intensa estate 2023 stiamo anche vedendo che molti passeggeri vogliono prenotare in anticipo per la prossima estate, il che è un'ottima notizia - ha osservato Steve Heapy, ceo di Jet2.com e Jet2holidays -. Di conseguenza ci stiamo muovendo per dare ai clienti e alle agenzie di viaggio una scelta ancora più ampia grazie al lancio di queste tre nuove rotte per l'estate 24". [post_title] => Jet2.com collegherà Glasgow a Verona con un volo stagionale nell'estate 2024 [post_date] => 2023-08-01T09:30:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690882227000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450550 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Play fa rotta su Francoforte da dove, a partire dal prossimo 14 dicembre, opererà quattro o cinque voli settimanali durante il periodo invernale. La città tedesca sarà collegata direttamente alle destinazioni di Play n Nord America e cioè Boston, Baltimora, New York e Washington DC negli Stati Uniti e Toronto in Canada. Francoforte è la quarta destinazione del vettore in Germania. dove opera voli annuali per Berlino e stagionali per Düsseldorf e Amburgo. "Siamo lieti di poter aggiungere altre destinazioni alla nostra rete di rotte transatlantiche in un momento in cui la domanda di voli verso l'Europa in Nord America è elevata - osserva Birgir Jónsson, ceo della compagnia aerea -. Il fatturato dei passeggeri provenienti dal Nord America è molto più alto rispetto all'anno scorso, quindi è un ottimo momento per aggiungere Francoforte come destinazione. Con dieci aeromobili nella nostra flotta, che ora è la più giovane e moderna d'Europa, siamo in un'ottima posizione per espandere il nostro network di rotte e continuare a offrire prezzi competitivi ai passeggeri". [post_title] => Play amplia il network con Francoforte: voli per il Nord America dal 14 dicembre [post_date] => 2023-07-31T10:18:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690798695000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450535 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => United Airlines inserirà il Braille negli interni dei suoi velivoli per supportare i passeggeri non vedenti o con disabilità visive. E sarà la prima compagnia aerea statunitense a farlo. "Aggiungendo una maggiore segnaletica tattile nei nostri interni, stiamo rendendo l'esperienza di volo più inclusiva e accessibile, e questo è un bene per tutti - ha dichiarato in una nota Linda Jojo, vicepresidente esecutivo e chief customer officer di United -. Trovare il proprio posto a sedere su un aereo o andare alla toilette è qualcosa che la maggior parte di noi dà per scontato, ma per milioni di nostri passeggeri può essere una sfida da affrontare in autonomia". Attualmente la compagnia aerea ha dotato circa una dozzina di aeromobili di scritte in Braille per le singole file e i numeri di posto, nonché all'interno e all'esterno delle toilette. Il vettore punta ad equipaggiare l'intera flotta di linea con il Braille entro la fine del 2026. Oltre all'aggiunta del Braille, United sta collaborando con la National Federation of the Blind, l'American Council of the Blind e altri gruppi di difesa dei disabili per esplorare l'uso di altri ausili tattili per la navigazione in tutta la cabina, come lettere, numeri e frecce in rilievo. [post_title] => United Airlines dota i propri velivoli di scritte in Braille: su tutta la flotta entro fine 2026 [post_date] => 2023-07-31T09:30:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690795829000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450468 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => 'Marocco e Tunisia: il viaggio dei sensi': è questo il secondo itinerario che Costa Crociere dedica nel 2023 ai soci del C|Club, il programma fedeltà della compagnia italiana. Due settimane di viaggio tra colori, sapori e profumi di destinazioni quali Marocco, Tunisia, Italia, Francia, Spagna: partenza dall’Italia sarà il prossimo 23 settembre, da Savona, a bordo di Costa Favolosa, per poi fare rotta a Civitavecchia/Roma, Palermo, Tunisi, Cartagena, Tangeri e Casablanca con sosta di un giorno e mezzo per permettere escursioni a Marrakech, Cadice, Malaga, Barcellona, Marsiglia e rientro a Savona il 7 ottobre. Particolarmente ricco il programma riservato ai soci del C|Club, che include esperienze gastronomiche d’eccellenza, feste a tema, spettacoli unici ed escursioni organizzate appositamente per questo appuntamento. Super ospite d’eccezione sarà Tony Hadley. L’ex leader degli Spandau Ballet si esibirà a bordo per i soci del C|Club; ma anche la chef 6 stelle Michelin Hélène Darroze sarà a bordo, per proporre alcuni Destination Dish mai provati prima. Per un’immersione nella cultura locale, da non perdere i Destination Moments, una serie di eventi e conferenze sulla storia e l'uso delle spezie che rendono il Marocco e la Tunisia così speciali. Oltre al Welcome party e alle divertenti attività ludiche e artistiche, che prevedono anche lezioni di pittura e decorazione tradizionali del luogo, l’equipaggio di Costa Favolosa intratterrà gli ospiti con un Birthday Party dedicato al 75° compleanno di Costa. [post_title] => Costa: ecco 'Marocco e Tunisia: il viaggio dei sensi', seconda crociera C|Club [post_date] => 2023-07-28T09:25:27+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690536327000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450484 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Hainan Airlines aprirà una nuova rotta da Milano Malpensa a Shenzhen il prossimo 20 settembre. Come anticipato, si tratta della terza rotta diretta di Hainan Airlines per l'Italia dopo le rotte Chongqing-Roma e Shenzhen-Roma, nonché della sesta rotta diretta intercontinentale del vettore cinese in partenza da Shenzhen. Il collegamento tra Milano e Shenzen sarà operato con un Boeing 787-9 tre volte alla settimana, lunedì, mercoledì e sabato. Il volo di andata parte da Shenzhen alle 02:05 del mattino e arriva a Malpensa alle 08:55 del mattino con una durata stimata del volo di 12 ore e 50 minuti. Il volo di ritorno decolla da Milano alle 10:55 del mattino per atterrare a Shenzhen alle 05:00 del mattino del giorno successivo. Il prezzo del biglietto di sola andata in classe economica parte da 580 euro (tasse escluse). Finora, Hainan Airlines ha ripristinato oltre 30 rotte passeggeri internazionali e regionali in partenza da nove città tra cui Pechino, Shenzhen, Shanghai, Haikou, Chongqing, Xi'an, Changsha, Guangzhou e Taiyuan. [post_title] => Hainan Airlines: la Malpensa-Shenzhen debutta il 20 settembre con tre voli alla settimana [post_date] => 2023-07-28T09:22:17+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690536137000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450473 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volano alto i profitti di Singapore Airlines nel secondo trimestre dell'anno, complice la forte domanda di viaggi; ma la compagnia aerea avverte che la concorrenza "si intensificherà" nei prossimi mesi, in parallelo all'aumento della capacità internazionale. Il gruppo - che include Singapore Airlines e la divisione low cost Scoot - ha realizzato un utile netto di 734 milioni di dollari di Singapore (554.84 milioni di dollari Usa) nei tre mesi terminati il 30 giugno scorso: dato che è il più alto mai registrato in un trimestre ed è naturalmente superiore a quello di S$370 milioni dell'analogo periodo del 2022. Il fatturato del gruppo è aumentato del 14% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 551 milioni di dollari, grazie soprattutto a un aumento del 37% dei ricavi da passeggeri. Ciò ha contribuito a compensare una riduzione del 51% dei ricavi cargo. La crescita del traffico passeggeri, pari al 49%, ha superato il 32% di capacità aggiunta nel trimestre. Complessivamente Sia e Scoot hanno trasportato 8,4 milioni di passeggeri. Nel suo outlook, il Gruppo Sia prevede che la domanda di viaggi "rimarrà robusta" in tutte le regioni durante il periodo di punta dei viaggi estivi. È sulla buona strada per operare a circa il 90% della capacità pre-pandemia entro marzo 2024, la fine dell'attuale esercizio finanziario. "Il Gruppo Sia è ben posizionato in questo contesto operativo, anche se si prevede che la concorrenza si intensificherà nei prossimi mesi con l'aumento della capacità sulle rotte internazionali. Il Gruppo monitorerà da vicino queste tendenze e modificherà di conseguenza la propria capacità e il network". [post_title] => Singapore Airlines: utile record nel trimestre. Il trend positivo della domanda continuerà [post_date] => 2023-07-28T09:06:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690535189000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450464 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Rotta sui Caraibi per La Compagnie grazie alla partnership con l'agenzia di viaggio E. Clarke Travel, che ha portato al lancio dell'esclusivo programma 'Travel In Style Journeys' focalizzato sulle più prestigiose isole della regione. Dal prossimo 26 novembre e fino al 14 aprile 2024, La Compagnie metterà a disposizione dei clienti di E. Clarke Travel un collegamento dall’aeroporto internazionale di Newark Liberty a quello di St. Maarten Princess Juliana. I voli non stop saranno settimanali, la domenica, con partenza da Newark al mattino e ritorno da St Maarten nel pomeriggio. I viaggiatori potranno scegliere di soggiornare tra una selezione di hotel e ville di lusso sulle isole di St. Maarten, Anguilla e Saint Barth. Travel in Style Journeys si occuperà di tutti i dettagli del viaggio, dalla prenotazione dei voli, ai trasferimenti tra le isole, al coordinamento di sistemazioni di alto livello con un servizio di concierge privato per tutta la durata del viaggio. «Questi nuovi voli per St. Maarten rappresentano uno sviluppo entusiasmante per La Compagnie, in quanto segnano il nostro ingresso ufficiale nel mercato dei Caraibi» ha dichiarato il ceo del vettore, Christian Vernet. Come per tutti i voli La Compagnie, i passeggeri beneficeranno dell'accesso alle lounge e percorsi prioritari per un'esperienza pre-volo senza soluzione di continuità. A bordo dell'A321neo, gli ospiti potranno godere di un viaggio confortevole grazie ai 76 posti full-flat, all'intrattenimento all'avanguardia, Wi-Fi gratuito, kit di cortesia, menu stagionali curati da chef stellati Michelin, oltre a una lista esclusiva di vini biologici e champagne. [post_title] => La Compagnie vola ai Caraibi: decollerà a novembre il collegamento da Newark a St. Maarten [post_date] => 2023-07-27T13:02:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690462973000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "air astana in codeshare con azerbaijan airlines sulla rotta tra baku e almaty" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":117,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1474,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450681","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Astana ha firmato un accordo di codeshare con Azerbaijan Airlines (Azal), in base al quale i due vettori operano voli congiunti sulla rotta Baku-Almaty-Baku cinque volte a settimana.\r

\r

L'intesa offre ai passeggeri di Air Astana maggiore flessibilità, convenienza e scelta di voli tra il Kazakistan e l'Azerbaigian. Combinando i voli su un unico biglietto, i passeggeri hanno accesso a un network più ampio di rotte e servizi delle compagnie aeree partner.\r

\r

Il primo accordo di interlinea è stato firmato da Air Astana nel 2005 e da allora la compagnia ha costantemente stretto legami con altri vettori internazionali in Asia e in Europa. Oltre ad Azal, Air Astana ha attualmente accordi di codeshare con Asiana Airlines, Bangkok Airways, Cathay Pacific, lm, Lufthansa e Turkish Airlines. ","post_title":"Air Astana in codeshare con Azerbaijan Airlines sulla rotta tra Baku e Almaty","post_date":"2023-08-02T11:11:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690974707000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450670","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"American Airlines sempre più focalizzata su Ndc: in occasione della presentazione dei risultati del secondo trimestre il chief commercial officer, Vasu Raja, ha dichiarato che la rotta intrapresa dal vettore per incentivare le prenotazioni verso i canali diretti e Ndc - a sfavore quindi dai tradizionali gds - \"ha funzionato probabilmente al di sopra delle nostre aspettative\".\r

\r

Raja, ripreso da PhocusWire, ha affermato che attualmente dal 70% al 75% delle entrate di American deriva da prenotazioni dirette e Ndc e che accelererà i cambiamenti implementati durante la primavera, con la rimozione di altre tariffe dai canali gds.\r

\r

\"Entro la fine dell'anno, il 100% di ciò che vendiamo, sarà disponibile online tramite il nostro sito o la app. E progressivamente renderemo sempre meno disponibile il nostro contenuto tariffario attraverso la tecnologia tradizionale\".\r

\r

Gli agenti di viaggio sono dunque avvisati. I risultati trimestrali del vettore hanno definitivamente evidenziato che l'allontanamento aggressivo della compagnia aerea dai gds non è costato al vettore in termini di vendite e ricavi.","post_title":"American in accelerata su Ndc: entro fine 2023 il 100% delle tariffe sarà online","post_date":"2023-08-02T10:18:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690971524000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450585","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Jet2.com amplia il network dell'estate 2024 con il lancio di tre nuove rotte tra cui una in Italia e precisamente la Glasgow-Verona; le altre due novità sono previste da Birmingham per Tivat (Montenegro) e Lesbo.\r

\r

In questo modo salgono a oltre 400 le rotte servite da 11 aeroporti del Regno Unito per la summer del prossimo anno, per un totale di più di 17 milioni di posti in vendita.\r

\r

Verona e tutta l'area del lago di Garda saranno raggiungibili da Glasgow con un volo stagionale operativo dall'8 maggio al 25 settembre, con una frequenza alla settimana, il mercoledì.\r

\r

La tratta per Tivat sarà operativa dal 2 maggio al 31 ottobre con un volo settimanale, il giovedì, dal 2 maggio, cui si aggiungerà un altro collegamento (lunedì) dal 1° luglio. Con Birmingham salgono a tre gli aeroporti britannici collegati alla città del Montenegro, insieme a Manchester e Londra Stansted.\r

\r

Infine, il collegamento per Lesbo verrà proposto con un volo settimanale, la domenica, tra il 26 maggio e il 6 ottobre. Oltre a questa nuova rotta, viene aggiunto anche un secondo servizio settimanale per Lesbo dall'aeroporto di Londra Stansted.\r

\r

\"Oltre a guardare avanti a un'intensa estate 2023 stiamo anche vedendo che molti passeggeri vogliono prenotare in anticipo per la prossima estate, il che è un'ottima notizia - ha osservato Steve Heapy, ceo di Jet2.com e Jet2holidays -. Di conseguenza ci stiamo muovendo per dare ai clienti e alle agenzie di viaggio una scelta ancora più ampia grazie al lancio di queste tre nuove rotte per l'estate 24\".","post_title":"Jet2.com collegherà Glasgow a Verona con un volo stagionale nell'estate 2024","post_date":"2023-08-01T09:30:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690882227000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450550","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Play fa rotta su Francoforte da dove, a partire dal prossimo 14 dicembre, opererà quattro o cinque voli settimanali durante il periodo invernale.\r

\r

La città tedesca sarà collegata direttamente alle destinazioni di Play n Nord America e cioè Boston, Baltimora, New York e Washington DC negli Stati Uniti e Toronto in Canada. Francoforte è la quarta destinazione del vettore in Germania. dove opera voli annuali per Berlino e stagionali per Düsseldorf e Amburgo.\r

\r

\"Siamo lieti di poter aggiungere altre destinazioni alla nostra rete di rotte transatlantiche in un momento in cui la domanda di voli verso l'Europa in Nord America è elevata - osserva Birgir Jónsson, ceo della compagnia aerea -. Il fatturato dei passeggeri provenienti dal Nord America è molto più alto rispetto all'anno scorso, quindi è un ottimo momento per aggiungere Francoforte come destinazione. Con dieci aeromobili nella nostra flotta, che ora è la più giovane e moderna d'Europa, siamo in un'ottima posizione per espandere il nostro network di rotte e continuare a offrire prezzi competitivi ai passeggeri\".","post_title":"Play amplia il network con Francoforte: voli per il Nord America dal 14 dicembre","post_date":"2023-07-31T10:18:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690798695000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450535","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"United Airlines inserirà il Braille negli interni dei suoi velivoli per supportare i passeggeri non vedenti o con disabilità visive. E sarà la prima compagnia aerea statunitense a farlo.\r

\r

\"Aggiungendo una maggiore segnaletica tattile nei nostri interni, stiamo rendendo l'esperienza di volo più inclusiva e accessibile, e questo è un bene per tutti - ha dichiarato in una nota Linda Jojo, vicepresidente esecutivo e chief customer officer di United -. Trovare il proprio posto a sedere su un aereo o andare alla toilette è qualcosa che la maggior parte di noi dà per scontato, ma per milioni di nostri passeggeri può essere una sfida da affrontare in autonomia\".\r

\r

Attualmente la compagnia aerea ha dotato circa una dozzina di aeromobili di scritte in Braille per le singole file e i numeri di posto, nonché all'interno e all'esterno delle toilette. Il vettore punta ad equipaggiare l'intera flotta di linea con il Braille entro la fine del 2026.\r

\r

Oltre all'aggiunta del Braille, United sta collaborando con la National Federation of the Blind, l'American Council of the Blind e altri gruppi di difesa dei disabili per esplorare l'uso di altri ausili tattili per la navigazione in tutta la cabina, come lettere, numeri e frecce in rilievo.","post_title":"United Airlines dota i propri velivoli di scritte in Braille: su tutta la flotta entro fine 2026","post_date":"2023-07-31T09:30:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690795829000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450468","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"'Marocco e Tunisia: il viaggio dei sensi': è questo il secondo itinerario che Costa Crociere dedica nel 2023 ai soci del C|Club, il programma fedeltà della compagnia italiana. Due settimane di viaggio tra colori, sapori e profumi di destinazioni quali Marocco, Tunisia, Italia, Francia, Spagna: partenza dall’Italia sarà il prossimo 23 settembre, da Savona, a bordo di Costa Favolosa, per poi fare rotta a Civitavecchia/Roma, Palermo, Tunisi, Cartagena, Tangeri e Casablanca con sosta di un giorno e mezzo per permettere escursioni a Marrakech, Cadice, Malaga, Barcellona, Marsiglia e rientro a Savona il 7 ottobre.\r

Particolarmente ricco il programma riservato ai soci del C|Club, che include esperienze gastronomiche d’eccellenza, feste a tema, spettacoli unici ed escursioni organizzate appositamente per questo appuntamento. Super ospite d’eccezione sarà Tony Hadley. L’ex leader degli Spandau Ballet si esibirà a bordo per i soci del C|Club; ma anche la chef 6 stelle Michelin Hélène Darroze sarà a bordo, per proporre alcuni Destination Dish mai provati prima.\r

Per un’immersione nella cultura locale, da non perdere i Destination Moments, una serie di eventi e conferenze sulla storia e l'uso delle spezie che rendono il Marocco e la Tunisia così speciali.\r

Oltre al Welcome party e alle divertenti attività ludiche e artistiche, che prevedono anche lezioni di pittura e decorazione tradizionali del luogo, l’equipaggio di Costa Favolosa intratterrà gli ospiti con un Birthday Party dedicato al 75° compleanno di Costa. ","post_title":"Costa: ecco 'Marocco e Tunisia: il viaggio dei sensi', seconda crociera C|Club","post_date":"2023-07-28T09:25:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1690536327000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450484","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Hainan Airlines aprirà una nuova rotta da Milano Malpensa a Shenzhen il prossimo 20 settembre. Come anticipato, si tratta della terza rotta diretta di Hainan Airlines per l'Italia dopo le rotte Chongqing-Roma e Shenzhen-Roma, nonché della sesta rotta diretta intercontinentale del vettore cinese in partenza da Shenzhen.\r

\r

Il collegamento tra Milano e Shenzen sarà operato con un Boeing 787-9 tre volte alla settimana, lunedì, mercoledì e sabato. Il volo di andata parte da Shenzhen alle 02:05 del mattino e arriva a Malpensa alle 08:55 del mattino con una durata stimata del volo di 12 ore e 50 minuti. Il volo di ritorno decolla da Milano alle 10:55 del mattino per atterrare a Shenzhen alle 05:00 del mattino del giorno successivo. Il prezzo del biglietto di sola andata in classe economica parte da 580 euro (tasse escluse).\r

\r

Finora, Hainan Airlines ha ripristinato oltre 30 rotte passeggeri internazionali e regionali in partenza da nove città tra cui Pechino, Shenzhen, Shanghai, Haikou, Chongqing, Xi'an, Changsha, Guangzhou e Taiyuan.\r

\r

","post_title":"Hainan Airlines: la Malpensa-Shenzhen debutta il 20 settembre con tre voli alla settimana","post_date":"2023-07-28T09:22:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690536137000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450473","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volano alto i profitti di Singapore Airlines nel secondo trimestre dell'anno, complice la forte domanda di viaggi; ma la compagnia aerea avverte che la concorrenza \"si intensificherà\" nei prossimi mesi, in parallelo all'aumento della capacità internazionale. \r

\r

Il gruppo - che include Singapore Airlines e la divisione low cost Scoot - ha realizzato un utile netto di 734 milioni di dollari di Singapore (554.84 milioni di dollari Usa) nei tre mesi terminati il 30 giugno scorso: dato che è il più alto mai registrato in un trimestre ed è naturalmente superiore a quello di S$370 milioni dell'analogo periodo del 2022.\r

\r

Il fatturato del gruppo è aumentato del 14% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 551 milioni di dollari, grazie soprattutto a un aumento del 37% dei ricavi da passeggeri. Ciò ha contribuito a compensare una riduzione del 51% dei ricavi cargo.\r

La crescita del traffico passeggeri, pari al 49%, ha superato il 32% di capacità aggiunta nel trimestre. Complessivamente Sia e Scoot hanno trasportato 8,4 milioni di passeggeri.\r

\r

Nel suo outlook, il Gruppo Sia prevede che la domanda di viaggi \"rimarrà robusta\" in tutte le regioni durante il periodo di punta dei viaggi estivi. È sulla buona strada per operare a circa il 90% della capacità pre-pandemia entro marzo 2024, la fine dell'attuale esercizio finanziario.\r

\r

\"Il Gruppo Sia è ben posizionato in questo contesto operativo, anche se si prevede che la concorrenza si intensificherà nei prossimi mesi con l'aumento della capacità sulle rotte internazionali. Il Gruppo monitorerà da vicino queste tendenze e modificherà di conseguenza la propria capacità e il network\".","post_title":"Singapore Airlines: utile record nel trimestre. Il trend positivo della domanda continuerà","post_date":"2023-07-28T09:06:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690535189000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450464","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rotta sui Caraibi per La Compagnie grazie alla partnership con l'agenzia di viaggio E. Clarke Travel, che ha portato al lancio dell'esclusivo programma 'Travel In Style Journeys' focalizzato sulle più prestigiose isole della regione.\r

\r

Dal prossimo 26 novembre e fino al 14 aprile 2024, La Compagnie metterà a disposizione dei clienti di E. Clarke Travel un collegamento dall’aeroporto internazionale di Newark Liberty a quello di St. Maarten Princess Juliana. I voli non stop saranno settimanali, la domenica, con partenza da Newark al mattino e ritorno da St Maarten nel pomeriggio.\r

\r

I viaggiatori potranno scegliere di soggiornare tra una selezione di hotel e ville di lusso sulle isole di St. Maarten, Anguilla e Saint Barth. Travel in Style Journeys si occuperà di tutti i dettagli del viaggio, dalla prenotazione dei voli, ai trasferimenti tra le isole, al coordinamento di sistemazioni di alto livello con un servizio di concierge privato per tutta la durata del viaggio.\r

\r

«Questi nuovi voli per St. Maarten rappresentano uno sviluppo entusiasmante per La Compagnie, in quanto segnano il nostro ingresso ufficiale nel mercato dei Caraibi» ha dichiarato il ceo del vettore, Christian Vernet.\r

\r

Come per tutti i voli La Compagnie, i passeggeri beneficeranno dell'accesso alle lounge e percorsi prioritari per un'esperienza pre-volo senza soluzione di continuità. A bordo dell'A321neo, gli ospiti potranno godere di un viaggio confortevole grazie ai 76 posti full-flat, all'intrattenimento all'avanguardia, Wi-Fi gratuito, kit di cortesia, menu stagionali curati da chef stellati Michelin, oltre a una lista esclusiva di vini biologici e champagne.","post_title":"La Compagnie vola ai Caraibi: decollerà a novembre il collegamento da Newark a St. Maarten","post_date":"2023-07-27T13:02:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690462973000]}]}}