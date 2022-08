Air Arabia vola per la prima volta da Milano Bergamo sugli Emirati Arabi Uniti

Per la prima volta l’aeroporto di Milano Bergamo sarà collegato con volo diretto agli Emirati Arabi Uniti, che sarà operato con un Airbus A321neoXLR, a partire dal 7 dicembre 2022, da Air Arabia con destinazione Sharjah, che rappresenta una comoda porta di accesso a Dubai.

Quattro le frequenze settimanali (lunedì, mercoledì, giovedì e domenica) programmate tra Milano Bergamo e l’Aeroporto Internazionale di Sharjah, situato a pochi km dal centro cittadino ed a soli venti minuti da Dubai.

“Milano è l’ultima aggiunta alla nostra ampia rete di collegamenti da Sharjah, offrendo così ai nostri clienti negli Emirati Arabi Uniti ec oltre l’opportunità di viaggiare in Italia con il nostro rinomato servizio” ha commentato Adel Al Ali, chief executive officer di Air Arabia Group. “Il lancio dei voli diretti Air Arabia per Milano riafferma il nostro impegno a offrire continuamente ai nostri clienti nuove destinazioni, consentendo loro di viaggiare a tariffe convenienti e con un elevato standard di servizio. Attendiamo con impazienza l’inizio dei voli per Milano per poter accogliere i nostri clienti e portarli alla scoperta di questa meravigliosa città”.